Повече от седем часа непрекъснати маневри напред и назад без нито един човек в купето. Този необичаен сценарий се разигра в подземния паркинг на жилищен комплекс в китайската провинция Анхуей, където високотехнологичен електрически автомобил буквално зацикли в опитите си да заеме своето място. Когато на сутринта собственикът прегледал системните записи в бордовия компютър, цифрата го оставила без думи – функцията за автоматично паркиране се е активирала точно 868 пъти в рамките на една-единствена нощ.

Кадрите от охранителните камери в комплекса, публикувани от немското издание Bild, разкриват абсурдната картина в детайли. Празното превозно средство бавно се приближава към очертанията на паркомястото, спира за миг, коригира траекторията си, потегля отново и повтаря целия алгоритъм от самото начало, сякаш е попаднало в омагьосан кръг. Пазачът на обекта пръв забелязал странната нощна активност на машината, която най-накрая прекратила упоритите си опити едва на разсъмване, заставайки мирно до съседен паркиран автомобил. Простата сметка показва, че ако всяка отделна маневра е отнемала средно по половин минута, софтуерът е работил на пълни обороти над седем часа.

Макар официалното разследване все още да не е установило точната техническа причина за този софтуерен блокаж, автомобилните експерти вече посочиха вероятния виновник. Според специализираното испанско издание Forocoches Eléctricos, главният герой в среднощната сага е моделът Avatr 12. Няколко независими източника също потвърждават, че става дума за машина на марката Avatr, оборудвана с интелигентната система за автономно управление Qiankun ADS, разработена от технологичния гигант Huawei.

Видеото от инцидента светкавично обиколи социалните мрежи и предизвика лавина от остроумни коментари. Потребителите веднага кръстиха возилото перфекционист, а мнозина се пошегуваха, че изкуственият интелект на борда е развил обсесивно-компулсивно разстройство и просто не може да преглътне факта, че едната гума е останала на два сантиметра по-вляво от идеалната линия.

Отвъд хумористичните подмятания обаче случаят отваря вратата за далеч по-тревожен дебат сред автомобилната общност. Наблюдатели и експерти по пътна безопасност поставят под въпрос надеждността на подобни автономни функции, след като една двутонна машина може да маневрира безконтролно в споделено пространство в продължение на часове без никаква човешка намеса или защитен механизъм, който да прекрати цикъла след няколко неуспешни опита. Вижте повече във видеото.