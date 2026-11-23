Албания отрече територията ѝ да е била използвана за изстрелването или улесняването на атаката с морски дронове срещу руска корвета край либийския град Бенгази. Албанското външно министерство определи твърденията като неточни и заяви, че страната не е замесена в инцидента.

„Албания не е била замесена в този инцидент“, се казва в позицията на институцията. В нея се посочва още, че твърденията са разпространени без проверими доказателства и се отправя призив информацията да бъде коригирана.

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Вльора беше посочена като отправна точка

Версията за албанско участие първоначално се появи чрез анонимен източник, цитиран от профила „Клаш Репорт“ в социалната мрежа Екс. По-късно тя беше повторена от профила на платформата „Вижънър“, който публикува графика с посочен като отправна точка албанския град Вльора.

Подобни твърдения бяха разпространени и от други чуждестранни медии, сред които турският новинарски сайт Хаберлер. Албанското външно министерство заяви, че съобщенията не отразяват фактите и призова за точност при отразяването на случая.

Различия в данните за щетите по кораба

Асошиейтед прес съобщи, позовавайки се на двама неназовани либийски военни представители, че според първоначалното разследване украински морски дронове са били изстреляни от база, използвана от украински сили в Западна Либия. Агенцията посочи, че ударът е нанесъл тежки щети на руската корвета „Меркурий“ и е предизвикал пожар във военноморската база в Бенгази.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев стои зад атаката. По думите му украинските сили са използвали седем морски дрона украинско производство, а корветата е била потопена. Тези данни се различават от първоначалната информация на Асошиейтед прес, която описва кораба като тежко повреден.

Към момента потвърдено е, че руски военен кораб е бил поразен край Бенгази и че украинският президент е поел отговорност за операцията. Албанските власти отхвърлят твърденията за използване на албанска територия, докато посоченият от Асошиейтед прес първоначален маршрут води към база в Западна Либия.

Източници: bta.bg, apnews.com