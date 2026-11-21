BMW i3 Touring беше заснет при тестове в Германия като камуфлажен прототип на електрическо комби с прикрити предна и задна част и голяма синя светлинна греда на покрива, което подсказва изпитания, свързани с използването му от спешни служби. За сега не е потвърдено кои държави са избрали електрическото комби за своите полицейски сили, но според повечето предположения, Германия е една от тях.

Новият модел е с плавно снижена покривна линия, повдигаща се странична линия на каросерията и наклонен заден прозорец. Тези промени отличават Touring от седана i3, но техническата му база би трябвало да остане почти идентична. Предната и задната част все още са покрити с камуфлаж, така че окончателният дизайн не е потвърден, но промените най-вероятно ще са съсредоточени в задницата поради формата на багажника .

Най-мощната версия на седана е i3 50 xDrive. Тя използва два електромотора и задвижване на четирите колела, развива 463 к.с. и разполага с батерия с капацитет 108,7 кВтч. Ускорението от 0 до 100 км/ч отнема 4,7 секунди, а посоченият пробег по WLTP достига 911 км. Максималната зарядна мощност е 400 кВт. При подходяща зарядна станция това позволява добавяне на над 418 км пробег за 10 минути.

На базата на електрическия SUV iX3, който използва платформата Neue Klasse, се очаква в бъдеще да има и версия на i3 с един електромотор и задно предаване. BMW M разработва както M Performance, така и пълна M версия на i3.