BMW случайно показа новата "петица"

BMW вече подготвя сериозна промяна за своя бизнес седан с предстоящия фейслифт на актуалната 5 Series, популярен във вътрешнозаводските среди като LCI за пазарната 2028 година. Макар настоящото поколение да е все още свежо на пазара, първите шпионски кадри от тестовете разкриват, че баварците ще заложат смело на новата си стилистична идентичност, вдъхновена директно от концепциите от семейството Neue Klasse. Това бе потвърдено и от случаен кадър от рекламно видео на компанията, който разкрива автомобил на поточната линия.

Най-съществената промяна ще се фокусира върху предната част на автомобила, където традиционните пропорции отстъпват място на по-изчистени, тесни и футуристични светлинни блокове, сляти в хармония с по-компактна и елегантно осветена радиаторна решетка. Този подход на дизайнерите цели да свърже визуално съществуващите модели с новата вълна изцяло електрически превозни средства на марката, без обаче да се променя излишно основната структура на ламарините и профила на вратите.

Освен външния редизайн, истинската революция ще се крие под повърхността и в интериора. Очаква се електрическата версия i5 да получи модерни цилиндрични батерии от следващо поколение с усъвършенствана интеграция, което значително ще повиши ефективността и ще разшири пробега с едно зареждане. В салона пък традиционното дигитално табло ще отстъпи място на концепцията Panoramic Vision, която разпределя полезната информация в цялата ширина на линията на видимост пред водача, променяйки изцяло усещането за дигитален лукс на борда.

Паралелно с електрическите модификации, гамата ще запази прагматичния баланс с утвърдените си четирицилиндрови и шестцилиндрови двигатели с вътрешно горене и хибридни задвижвания, гарантирайки, че преходът към новото технологично време ще се случи плавно и според нуждите на различните пазари.