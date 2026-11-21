Tesla планира автономна версия на Model Y без волан и педали, предназначена за превоз на шест или седем души. За проекта съобщи главният изпълнителен директор на компанията по време на срещата DealBook Summit на 18 ноември.

„Все още ни трябват автономни автомобили, ако имате четирима или шестима души, или цяло семейство“, каза Мъск. Той представи бъдещия модел като допълнение към двуместния Cybercab, който е предназначен за по-малки групи. Мъск не посочи име на автомобила, цена или дата за началото на производството. Не е ясно и дали Tesla възнамерява да го продава на частни клиенти, или ще го използва единствено в собствената си мрежа от роботаксита.

По думите на Мъск Cybercab би трябвало да покрива около 90% от пътуванията на пътници. По-голямата версия на Model Y ще бъде предназначена за останалите случаи, при които двуместният автомобил не е подходящ за семейства и по-големи групи.

Към момента няма обявени производствен обект, регулаторна процедура или данни, че Tesla е започнала изграждането на такъв автомобил. Затова изказването на Мъск представлява план, а не представяне на готов сериен модел. Действащите роботаксита на Tesla са базирани на стандартни Model Y с волан и педали и превозват до четирима пътници. Предложеният автономен автомобил би увеличил капацитета до шест или седем души.

На другия край е Cybercab – двуместен автомобил без ръчни контроли за управление, който вече работи в Остин, Тексас. Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ започна проверка на самосертифицирането му, като обхватът включва около 1000 автомобила без волан и педали.