Lynk & Co 07 GT беше хвърлен от скала при скорост 70 км/ч и се преобърна шест пъти по планински склон в Китай. След падането и четирите врати на комбито са могли да бъдат отворени, а компанията твърди, че пътническата клетка е останала структурно запазена.

Демонстрацията е проведена на 16 ноември в Джандзъкоу. Според информацията автомобилът е бил в серийна конфигурация, а не прототип. Преди да достигне ръба на скалата, той е преминал 100-метров участък с неравности при скорост 60 км/ч, след което е ускорил до 70 км/ч и е излетял надолу по склона.

След шестте преобръщания стъкленият покрив се е напукал, но е останал на мястото си и не се е разпаднал навътре към салона. Lynk & Co посочва още, че страничните въздушни завеси са запазили налягане за повече от шест секунди.

Глобалният ръководител „Комуникации“ на Geely Чън Цю определи демонстрацията като доказателство за безопасността на модела. В социалната мрежа X той написа:

„Имаме най-безопасния автомобил в света, не спорете с мен за това, с изключение на вас, @volvocars.“

Зрелищният тест обаче не е равностоен на оценка от Euro NCAP. Европейската организация използва повтаряеми и контролирани изпитания, които измерват защитата при различни видове удар, работата на системите за предотвратяване на катастрофи и действията на автомобила след инцидент. Един скок от скала не може да замени тези процедури или да даде сравним резултат за купувачите. Lynk & Co 07 GT дебютира наскоро в Париж и се подготвя за европейско лансиране.