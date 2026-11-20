Volkswagen представи ID. Polo GTI Clubsport – електрически концепт, разработен като радикална пистова версия на новия ID. Polo GTI. Автомобилът разполага с 270 кВт, или 367 к.с., и 550 Нм въртящ момент. Системата Launch Control позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,7 секунди, а максималната скорост достига 240 км/ч.

Концептът ще бъде показан пред публика на автосалона в Есен, който ще се проведе от 27 ноември до 6 декември. Проектът е част от отбелязването на 50-годишнината на спортната марка GTI и демонстрира как Volkswagen вижда развитието ѝ в ерата на електрическите автомобили. Задвижването използва електромотор APP550, разработен първоначално за по-големи модели със задно предаване, сред които ID. Tiguan и ID.7. При ID. Polo GTI Clubsport агрегатът е монтиран отпред и работи с предно предаване. Volkswagen е добавил и електронно управляван блокиращ диференциал на предния мост.

Батерията е с нетен капацитет 52 кВтч – същият размер като при серийния ID. Polo GTI. Софтуерът за управление е променен, за да може системата да подава по-висока мощност, а диапазонът на използване на батерията е разширен спрямо производствения модел.

Каросерията е разширена със 100 мм, като предните и задните калници са удължени с по 50 мм. Автомобилът е с две врати – задните странични стъкла са запазени, но задните врати са премахнати. Така Volkswagen освобождава място за по-широките калници и подчертава състезателния характер на проекта.

Аеродинамичният пакет включва голямо карбоново задно крило, преден сплитер и преработен дифузьор. Концептът се движи с черни 19-цолови джанти BBS, а познатите GTI елементи са запазени – червената декоративна линия отпред, решетката с пчелна пита и вертикалните дневни светлини. Окачването е със специфични компоненти, променена геометрия и по-широка следа. Купето е снижено с 15 мм спрямо ID. Polo GTI и с 30 мм спрямо стандартния ID. Polo. Задният мост обаче остава с торсионна греда.

В салона Volkswagen е премахнал напълно инфотейнмънт системата. Запазено е основното оформление на арматурното табло, но фокусът е върху управлението на писта, а не върху ежедневния комфорт. Монтирани са състезателни седалки Recaro, петточкови колани, черна устойчивa на отблясъци микрофибърна тапицерия и червени декоративни шевове.

Задните седалки са заменени с предпазна клетка, което превръща автомобила в двуместна машина. Volkswagen не посочва собственото тегло, но олекотеният интериор и премахнатите задни врати вероятно намаляват масата спрямо серийния ID. Polo GTI. Засега ID. Polo GTI Clubsport остава еднократен концепт. Volkswagen не потвърждава серийно производство, но и не изключва напълно такава възможност.