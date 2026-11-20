Audi подготвя седем нови модела за 2027 година. Германската марка продължава мащабното преструктуриране на гамата си, след като прекрати A1, Q2 и A8 и върна името A2 като обозначение на електрически модел. Сред най-важните премиери ще бъде следващото поколение на Audi RS6. За първи път от повече от 15 години високопроизводителният модел трябва да се предлага едновременно като Avant и като класически седан. Очаква се автомобилът да получи plug-in хибридна система, но все още няма потвърждение дали Audi ще запази V8 двигателя или ще премине към V6.

През 2027 година трябва да започне производството и на електрическия спортен автомобил, разработен по мотиви от Concept C. Двуместният модел ще бъде създаден с помощта на Porsche и ще използва електрическа платформа, разработена първоначално за следващите 718 Boxster и Cayman. В началото се очаква задно предаване, а като възможност се обсъжда и версия с два електромотора и задвижване на четирите колела.

Производството е планирано в завода Böllinger Höfe, където преди се сглобяваше Audi R8. Автомобилът ще има електрически задвижван тарга покрив, симулирани смени на предавките и изкуствен звук на двигател.

За първи път в историята на Q5 Audi подготвя и RS Q5. Заснети са тестови прототипи със спортни брони, разширени калници, по-широка следа, по-мощни спирачки и овални накрайници на изпускателната система. Очаква се моделът да използва plug-in хибридна система с 2,9-литров V6 с два турбокомпресора, електромотор, осемстепенна автоматична трансмисия и quattro. Подобна версия се разработва и за Q5 Sportback.

Второто поколение на Audi Q8 също може да бъде представено през 2027 година, макар че продажбите вероятно ще започнат през 2028 година. Моделът ще запази ролята си на по-спортна двуместна алтернатива на Q7 с купеобразна линия на покрива. Главният изпълнителен директор на Audi Гернот Дьолнер заяви: „Когато се присъединих към Audi, за моя изненада нямаше решение за наследник, но променихме това.“

Новият флагман на марката ще бъде Audi Nuvolari. Той ще използва V8 plug-in хибридна архитектура, но според Audi ще бъде по-мощен, по-бърз и с по-висока максимална скорост от Lamborghini Temerario, с който споделя базовата конструкция. Предвидена е серия от 499 автомобила.