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Електрическото Renault Kangoo вече изминава над 350 км с едно зареждане

Електрическото Renault Kangoo вече изминава над 350 км с едно зареждане

11 Октомври, 2026 13:45 337 0

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Ванът разполага с 52-киловатчасова батерия, зареждане до 100 киловата и нови двигатели с мощност до 155 конски сили

Електрическото Renault Kangoo вече изминава над 350 км с едно зареждане - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Електрическите версии на Renault Kangoo ще бъдат обновени за моделната 2027 година с по-голяма батерия, по-бързо зареждане и нови електромотори. Промените обхващат товарната Kangoo Furgón и пътническата Kangoo Combi. Най-важната новост е 52-киловатчасовата NMC батерия, която заменя досегашната с капацитет 45 киловатчаса. Renault посочва максимален пробег до 354 километра по цикъла WLTP в зависимост от версията и каросерията, но окончателната хомологация все още предстои.

Максималната мощност при зареждане с постоянен ток нараства от 80 на 100 киловата. Зареждането от 15 до 80 процента вече отнема 30 минути вместо досегашните 40. За този период електрическият ван може да възстанови до 240 километра пробег, или с 61 километра повече от предишната версия.

Електрическото Renault Kangoo вече изминава над 350 км с едно зареждане

Досегашният електромотор с мощност 90 киловата, равняващи се на 120 конски сили, е заменен от два нови агрегата. Базовият вариант развива 100 киловата, или 135 конски сили, а по-мощният достига 115 киловата и 155 конски сили. Версията със 135 конски сили разполага с режими Eco и Normal, докато по-мощният вариант добавя режим Perfo в системата MySense. И при двете изпълнения има четири степени на рекуперация, избирани чрез пера зад волана.

В купето 8-инчовият екран е заменен от 10-инчов дисплей с по-висока скорост на реакция. Обновената система OpenR Link поддържа Apple CarPlay и Android Auto. Оборудването включва USB-C портове в цялата гама, допълнителни изводи за пътниците отзад при Kangoo Combi, безжично зарядно с мощност 25 вата и съвместимост с MagSafe. Добавени са дистанционно управление и програмиране на зареждането, предварително подгряване или охлаждане на батерията и купето, както и технология V2L за захранване на външни устройства.


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