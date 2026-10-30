Каква е историята на ароматизаторите тип "борче"?

Малкото картонено дърво, което виси от огледалата за обратно виждане на автомобили по целия свят, започва живота си не като дизайнерски аксесоар, а като решение на неприятен проблем. Историята на тези "борчета" води към 1952 година и камион за мляко в северната част на щата Ню Йорк, в който миризмата на разлято мляко не изчезвала. Шофьорът се оплакал на химика Юлиус Земан. Той вече имал опит с извличането на ароматни масла от вечнозелени дървета в канадските гори, но вместо тежко или сложно устройство Земан разработил малък еднократен ароматизатор, съставен от аромат и специален абсорбиращ материал, който постепенно освобождава миризмата. Формата не била избрана случайно. Тя препращала към работата на Земан с ароматни масла от иглолистни дървета и към усещането за свежест, което продуктът трябвало да създава. Лекият ароматизатор можел да бъде окачен на огледалото, така че въздухът в купето да преминава около него, без предметът да заема място.

Първите аромати били Royal Pine, Spice и Bouquet. Продуктът бил пуснат чрез Car-Freshner Corporation и постепенно се превърнал от практично средство срещу неприятни миризми в разпознаваема част от автомобилната култура. В различните държави марката получила различни имена. В Съединените щати тя е Little Trees, в Германия и други европейски пазари се среща като Wunder-Baum, а във Франция като Arbre Magique. Основната идея обаче остава същата: ароматизиран материал във формата на дърво, окачен в затворено пространство.

Една от особеностите на продукта е начинът, по който трябва да бъде отворен. Ароматизаторът не е предназначен да бъде изваждан напълно още при покупката. Производителят препоръчва: „Дърпайте опаковката надолу малко по малко, вместо да откривате целия ароматизатор наведнъж.“

Според указанията това позволява ароматът да бъде контролиран и да се запази до седем седмици. Постепенното откриване има и практична страна – силната миризма може да стане натрапчива, ако цялата ароматизирана повърхност бъде изложена едновременно. Ароматизаторът трябва да бъде поставен така, че да не пречи на видимостта и безопасното шофиране. С течение на времето гамата се разширява далеч отвъд класическия аромат на бор. Сред по-късните предложения са Vanillaroma, New Car Scent, Caribbean Colada и Black Ice. Little Trees се появяват във филми и телевизионни продукции, а ниската цена и характерният силует ги правят познати дори на хора, които никога не са купували такъв продукт.