Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев на балотажа в неделя. Той е сред политиците и обществените фигури, подписали „Призив за единство и мобилизация на вота“.

В документа се настоява за единство около ясната оценка на заплахата, защита на националните интереси и пълноценно участие на България в общата отбрана на Европейския съюз и НАТО.

„Недостигът на способности може да бъде компенсиран от съюзниците, недостигът на политическа воля - не“, се казва в призива.

Предупреждение за рисковете в Черно море

Авторите на документа твърдят, че президентът и правителството продължават да подценяват заплахата, вместо да подготвят страната за адекватна реакция. Според тях това не възпира агресора, а създава предпоставки за нови атаки.

В призива се посочва още, че отказът да бъде разпозната руската заплаха, включително в прилежащата зона, и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море увеличава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната.

Сред посочените последици са рискове за гражданите, бизнеса, търговията и сигурността на корабоплаването до и от българските пристанища.

Кои са останалите подписали

Освен Борисов, документа са подкрепили бившият президент Росен Плевнелиев, бившите премиери Иван Костов и Николай Денков, кметът на София Васил Терзиев и редица бивши министри.

Сред тях са Аню Ангелов, Атанас Запрянов, Бойко Ноев, Валентин Радев, Велизар Шаламанов, Даниел Митов, Корман Исмаилов, Меглена Кунева, Надежда Нейнски, Николай Василев, Николай Ненчев, Николай Свинаров, Румяна Бъчварова, Тодор Тагарев и Трайчо Трайков.

Призивът е подкрепен и от висши офицери от резерва и запаса, дипломати и общественици. В него се отправя апел към избирателите, които се определят като защитници на европейското бъдеще на България и членството ѝ в НАТО, да гласуват за Андрей Гюров и Георги Кандев.

Източници: novini.bg