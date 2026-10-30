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Бойко Борисов призова за подкрепа на Андрей Гюров
  Тема: Избори

Бойко Борисов призова за подкрепа на Андрей Гюров

30 Октомври, 2026 14:48 1 454 96

  • бойко борисов-
  • андрей гюров-
  • георги кандев-
  • балотаж-
  • избори

Лидерът на ГЕРБ е сред подписалите призив за единство и мобилизация на вота преди балотажа в неделя

Бойко Борисов призова за подкрепа на Андрей Гюров - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев на балотажа в неделя. Той е сред политиците и обществените фигури, подписали „Призив за единство и мобилизация на вота“.

В документа се настоява за единство около ясната оценка на заплахата, защита на националните интереси и пълноценно участие на България в общата отбрана на Европейския съюз и НАТО.

„Недостигът на способности може да бъде компенсиран от съюзниците, недостигът на политическа воля - не“, се казва в призива.

Предупреждение за рисковете в Черно море

Авторите на документа твърдят, че президентът и правителството продължават да подценяват заплахата, вместо да подготвят страната за адекватна реакция. Според тях това не възпира агресора, а създава предпоставки за нови атаки.

В призива се посочва още, че отказът да бъде разпозната руската заплаха, включително в прилежащата зона, и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море увеличава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната.

Сред посочените последици са рискове за гражданите, бизнеса, търговията и сигурността на корабоплаването до и от българските пристанища.

Кои са останалите подписали

Освен Борисов, документа са подкрепили бившият президент Росен Плевнелиев, бившите премиери Иван Костов и Николай Денков, кметът на София Васил Терзиев и редица бивши министри.

Сред тях са Аню Ангелов, Атанас Запрянов, Бойко Ноев, Валентин Радев, Велизар Шаламанов, Даниел Митов, Корман Исмаилов, Меглена Кунева, Надежда Нейнски, Николай Василев, Николай Ненчев, Николай Свинаров, Румяна Бъчварова, Тодор Тагарев и Трайчо Трайков.

Призивът е подкрепен и от висши офицери от резерва и запаса, дипломати и общественици. В него се отправя апел към избирателите, които се определят като защитници на европейското бъдеще на България и членството ѝ в НАТО, да гласуват за Андрей Гюров и Георги Кандев.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Йотова и радев вече ни вкараха във

    18 65 Отговор
    войната на русия

    Коментиран от #8, #18, #32

    14:50 30.10.2026

  • 3 хаха

    78 11 Отговор
    Айде Гюро загуби изборите...

    Да си беше стоял тихичко на опашката за Хумана бе, бивш затворник в Чехия.

    14:50 30.10.2026

  • 4 Да изсъхнат ръцете

    63 12 Отговор
    пуснали глас за Гюркан и сглобката

    Коментиран от #14, #66

    14:50 30.10.2026

  • 5 5556

    51 2 Отговор
    За чегъратачите си зове Баце!

    14:51 30.10.2026

  • 6 Абсурдистан

    71 5 Отговор
    Ама много е тъп тоя! Какво стана с "не даваме непоискана подкрепа"? Или я поискаха?

    14:51 30.10.2026

  • 7 ?????

    61 4 Отговор
    А така Гюров избран с гласовете на Баце и Шиши.
    Евалла на умнокрасивитета.

    14:51 30.10.2026

  • 8 кога това бре розав пингвин

    44 4 Отговор

    До коментар #2 от "Йотова и радев вече ни вкараха във":

    а бойко се доказва за пореден път утр@№пката на последните 35 год която закопа България един доказан крадец

    Коментиран от #40

    14:51 30.10.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    14:52 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 С гняв

    50 3 Отговор
    Съществото ОГРАБИЛО целият народ чрез евроинтеграциите си, още и призовава. Това е защото няма наказание за престъпленията му.

    14:52 30.10.2026

  • 12 Питане

    20 3 Отговор
    Като си такъв "демократ", що не събори МОЧА та бе ???

    14:52 30.10.2026

  • 13 Абе ,

    53 2 Отговор
    да накажем в неделя всички продажници, които ни набутаха в клуба на"богатите"чрез измама ...

    Коментиран от #41

    14:52 30.10.2026

  • 14 Да ти се връща дано!

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "Да изсъхнат ръцете":

    Многократно.

    Коментиран от #44, #91

    14:52 30.10.2026

  • 15 Истината

    34 0 Отговор
    Буци извади Цецка Цачева да я припознаем за Прецедент както би чомбери на Плевнелиев чехльото

    14:52 30.10.2026

  • 16 Независим

    2 20 Отговор
    Комунизма си отива и този път завинаги.

    14:52 30.10.2026

  • 17 хаха

    31 1 Отговор
    Абе Тиквьо глАва имаше ли или па нЕмУаше а?

    14:53 30.10.2026

  • 18 С бездействието си спрямо окупатора и

    8 29 Отговор

    До коментар #2 от "Йотова и радев вече ни вкараха във":

    агресора русия, йотова и радев затриват морския туризъм и търговия, градени столетия от нашите прадеди, можете ли да си представите колко усилия са нужни, за да се възстановят отново някой ден.

    Коментиран от #55

    14:53 30.10.2026

  • 19 Божко

    31 2 Отговор
    Баце, Радев няма да те пипне! Ще те остави да видиш как всички те напускат и те забравят! Това е най-тежкото наказание!

    14:53 30.10.2026

  • 20 Не мога да повярвам

    12 4 Отговор
    Че Радев ще върне Борисов.

    14:53 30.10.2026

  • 21 Пурво ти си наред

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да у":

    Муцка!

    Коментиран от #96

    14:54 30.10.2026

  • 22 хехе

    30 4 Отговор
    И после нямало сглобка -2 розовите понита опищяха орталъка, че нямало такова нещо.

    14:54 30.10.2026

  • 23 Гласоподавател

    3 21 Отговор
    Браво. Крайно време беше .

    14:54 30.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Военната хунта

    4 8 Отговор
    Я видяхме, че са още по неможачи от предишните неможачи. Само лъжат.

    14:54 30.10.2026

  • 26 Азззззззз

    24 2 Отговор
    Каква ли яка далавера е обещал Гюро та арестанта Боко ще ги подкрепя.

    14:54 30.10.2026

  • 27 Това беше ясно на всички,

    31 0 Отговор
    прасето каза на тиквата да подкрепи петроханеца

    14:54 30.10.2026

  • 28 Абичи

    12 0 Отговор
    Бии ма обичам та! Взели се и се прегърнали. Не се срамувайте, обичайте се!

    14:54 30.10.2026

  • 29 Обединени свиньие

    17 0 Отговор
    Компанията около копанята.

    14:54 30.10.2026

  • 30 ЦСКА Москва

    20 1 Отговор
    Със пълна власт в ръцете да оставиш двамата престъпници,Тиквата и Свинята да си развяват байрака е върховно степен на глупост !

    14:54 30.10.2026

  • 31 Съблебун

    15 1 Отговор
    Лама Калушев поздравява Лама Мирчев и другите лами с песента: "Сух шпек Петрохан"

    14:55 30.10.2026

  • 32 Йотова и радев са наведени и със

    4 15 Отговор

    До коментар #2 от "Йотова и радев вече ни вкараха във":

    свалени гащи към русия, така не се отстоява позиция и да се брани независимост

    14:55 30.10.2026

  • 33 ЕТО ТОЗИ И ТЕЗИ ОТНЕМАТ

    2 0 Отговор
    СИСТЕМАТИЧНО ЗЕМЯТА НИ НАСЛЕДСТВОТО НИ ОТ БАЙ ТОЛИ ОТНЕМАТ ДОРИ И НАЙ ОРОСТИТЕ НЕЩА ЗА САМОПРЕПИТАНИЕ ЗА ДА ИЗЛЕЗНЕМ НА ТЯХНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА С ТЯХНИТЕ УСЛОВИЯ ИЗРАВНЕНИ С ТЕЗИ НА НЕПАЛЦИТЕ ДОШЛИ ДА ИМ РОБУВАТ.

    14:55 30.10.2026

  • 34 Истината

    3 15 Отговор
    Браво, Бойко! Мъжка постъпка... Така или иначе, по данни от екзитполовте две трети от гласувалите симпатизанти на ГЕРБ са подкрепили именно Гюров. Йотова е БСП, направо комунистка....

    Коментиран от #46

    14:55 30.10.2026

  • 35 Дежа ву

    10 1 Отговор
    Изброените призива са от КРАДЦИТЕ ОТ ПРЕХОДА опоскали държавата.

    14:55 30.10.2026

  • 36 сега всичко се нарежда кирил петков

    11 2 Отговор
    директор в украйнска фирма за дронове която е спонсор на канди и гюров с дадени 150 000 евро за тях украйна е по важна сега боко крадеца е с тях също и шиши демек старата сглобка пп дб герб шиши кокорчо пак ще сяда на колената на шиши жалко че гологлавия и тошко ги няма

    14:56 30.10.2026

  • 37 Видул

    13 1 Отговор
    Гласуващ за вуйна Гюрина - получаваш Шиши и Баце!

    14:56 30.10.2026

  • 38 Перо

    13 2 Отговор
    Тиквата не ме изненадва, нали с Гюров имат общ куратор! Не че другата става за поста, но той си противоречи! Един път каза, че непоискана услуга не прави, а сега се натиска! Явно са го натиснали от посолството!

    14:56 30.10.2026

  • 39 Шорт

    11 2 Отговор
    Иска да подкрепят Гюров и Кандю защото те всички заедно са Петроханци!!

    14:56 30.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ВСИЧКИ тези

    8 1 Отговор
    подкрепили резолюцията , са ВИНОВНИ за дереджето в което се намира милата ни РОДИНА . Те разпродадоха заводите , разтуриха войската ,разпродадоха и нарязаха оръжията ни , подариха ракетите ни и сега се вайкат че нямало ракети за отбрана , събориха граничните заграждения и после дадохме пари за нови . ТОВА са ошопаре.и личности ,вечно наведени за мангизи , на които ХИЧ не им пука за народа

    14:57 30.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Бял камик сенка

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да ти се връща дано!":

    да ти пази. на теб и всеки подобен

    14:57 30.10.2026

  • 45 Евала на Асен Василев!

    5 1 Отговор
    И Бою коленичи и целуни старите патъци на Кокорчо. Браво на човека с позиция, Асен Василев! Той не му искаше подкрепата, амаТиквун дашен...

    14:58 30.10.2026

  • 46 Дупничанин

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    Истински мъжкар. То затова му е лепнат прекор "Прани гащи" още от ученическите години. Щото е смелчага и мъжкар...😎

    14:58 30.10.2026

  • 47 Хахха

    7 3 Отговор
    Сглобката ръжда не хваща!

    14:58 30.10.2026

  • 48 хъхъ

    9 3 Отговор
    Нямаше да гласувам за Йотова, но тази декларация на доказани бандити на прехода ме накара да размисля.

    14:58 30.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ШЕФА

    12 1 Отговор
    Тази торба с ла...... за енти път доказа че е най големият предател и престъпник в новата история на България !

    14:58 30.10.2026

  • 51 Много хубав списък

    8 3 Отговор
    баклюк до баклюка са се наредили

    14:59 30.10.2026

  • 52 питащ

    7 3 Отговор
    Ивайло Калуша подписа ли декларацията? Ааа. ама той умрял...

    14:59 30.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 тези са на грешната страна на историята

    8 2 Отговор
    Националните предатели са изплашени. Страх ги е от възмездие. НАТО си отива. Никой български войник няма да умира за тези , никой.

    14:59 30.10.2026

  • 55 Байно

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "С бездействието си спрямо окупатора и":

    Ти изби рибата със столетията туризъм и търговия.

    14:59 30.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Перо

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "ШЕФА":

    Ако Гюров спечели, сигурно ще подпише 100-годишен договор с Украйна за безвъзмездна помощ!

    14:59 30.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 хаха

    10 3 Отговор
    "Боко, Боко-о, тикво проста, пак ли се ос-r-а?" (с)

    Красимир Маринов, известен и като Големия Маргин.

    Коментиран от #81

    15:00 30.10.2026

  • 60 Балкани

    6 4 Отговор
    Както каза премиерът Радев - Стара сглобка ръжда не хваща! Според тези паразити, мирът в Украйна бил нещо лошо и трябвало война, в която естествео, че България ще участвала... Какжа душа и сърце трябва да имаш за да симптизираш на подобни гниди?

    Коментиран от #73

    15:00 30.10.2026

  • 61 Налудник

    5 4 Отговор
    Този ОСЪЖДАН бандит каквото препоръча, значи трябва да се прави точно обратното.

    15:01 30.10.2026

  • 62 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    ТОЧНО В 12 БЕЗ 5 ОТ ХРАСТИТЕ ИЗКОЧИХА
    МУТРИТЕ ЗАД ГЮРО И НЕНДИ-МЕН :)
    ......
    ЯСНО ЛИ ВИ Е СЕГА ЗА КАКВО Е БОРБАТА ?

    15:01 30.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Варна

    9 1 Отговор
    Цяла България да види изр.... който ни набута във фалиращото евро и който за да спаси кожата е готов и май.... и държавата да продаде. Вижте хубаво лицето на българоубиеца.

    15:02 30.10.2026

  • 65 Мдаа

    5 2 Отговор
    След рекламата на Йотова, като видя, че ще загуби,обърна палачинката за Гюров.Това е Тиквуна,двойнствена природа, скапана личност.

    15:02 30.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хайде

    8 1 Отговор
    сикаджииската герб магнитска мутра задейства Сглобката пак

    15:02 30.10.2026

  • 68 хаха

    6 0 Отговор
    ".. и след като сегашният любимец на българския народ Бойко, склонеше чинно празната си кратуна над Големия Маргин, последният го хващаше с лявата ръка през врата, а със сгънатия десен показалец, чукаше отчетливо по темето на Бойко и нареждаше: "Бойко, Тикво празна, пак ли си се нас-r-ал" "

    15:03 30.10.2026

  • 69 СЛОБКАТА В ДЕЙСТВИЕ

    7 2 Отговор
    Борисов като мекере на Денков, Кирчо, Кокорчо и измамника Гюров.

    Срам за ГЕРБ!

    15:03 30.10.2026

  • 70 Ха ха

    8 1 Отговор
    На първи тур не подкрепих никого, но след този призив на сглобкаджиите твърдо за Йотова

    15:03 30.10.2026

  • 71 Абе

    5 0 Отговор
    маро тук при вас ли е подписа, щото другаде не е подписвал. Борисов изрично е заявил че втора сглобка няма да прави

    15:03 30.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Балкани":

    МИР В УКРАЙНА ХАХАХАХА ПАРАЗИГИГЕ ПУТИНИСТИ ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ВЪН ОТ НАШАТА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ВЪРВЕТЕ СА УБИВАТЕ МИРНИ ГРАЖДАНИ ВЗЕМЕТЕ И РАДЕВИТЕЙОТОВИ ЕГАТИ НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ

    15:04 30.10.2026

  • 74 Весело

    5 1 Отговор
    Значи можело да се дава и непоискана подкрепа.

    А онези лакеи на Бойко, половин процентниците от СДС ще дадат ли непоискана подкрепа?

    15:04 30.10.2026

  • 75 Истината

    5 1 Отговор
    Е сега вече се амбицирах...в неделя няма да дадем властта на жълтопаветника Гюров

    Щом и цар Тиквуний го подкрепя, всичко е ясно

    15:04 30.10.2026

  • 76 Сгодихме се

    4 1 Отговор
    Полицай Военен Полицай Военен.....

    15:04 30.10.2026

  • 77 ПРАВИЛНО

    3 4 Отговор
    ЧЕРВЕНАТА ИЗМЕТ ВЪН.

    15:04 30.10.2026

  • 78 Адмирации!

    1 4 Отговор
    Повече от достойна постъпка! Който каквото иска да говори и да плюе по лидера на ГЕРБ, но той успя през всичките тези години да израсне като достоен и истинки политик! Адмирации за това негово решеине! А и показа, че е мъжкар, че не е лакей и подлога на кремълския золдей, какъвто е селяндуринът от Славяново! Я се откажи отсега ма, Йотовице! Къде си тръгнала, след като зад достойния и почтен Гюров застават и ДПС, и ГЕРБ! Що ли не хванеш пътя за бунището ма, Йотовице! Е, няма да имаш там компания, чалгарите-простаци Хаджи Тошко Африкански Шимпанзето и Балабана Джебчията Орангутана отдавна са станали на леш, и ти ще станеш като тях! Цял народ ви мрази ма, Йотовице, цял народ!

    15:04 30.10.2026

  • 79 Факт

    2 3 Отговор
    Йотова губи, дори и бастилията го разбра..

    15:04 30.10.2026

  • 80 Токсичен тюфлек

    3 2 Отговор
    Гласуваш за гюро михайлов - получаваш тиква банкянска....

    15:04 30.10.2026

  • 81 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "хаха":

    ЧЕ ПО ГОЛЯМА ТИКВЪОТ ТЕБ НЯМА РАНЕВИЯТ ПИСАЧ ТУК КЛЕВЕТНИК ПОСТОЯНЕН

    15:04 30.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 84 РАДЕВ

    0 0 Отговор
    Салто ли ще прави ?

    15:05 30.10.2026

  • 85 Карам

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ама":

    колело, gвynoлов.

    15:05 30.10.2026

  • 86 Има видео на живо в профила му

    2 0 Отговор
    НАПРАВИ ГО!
    Преди минути лидерът на най голямата опозиционна парламентарна партия Бойко Борисов която получи 433 хиляди гласа на последните парламентарни избори ,призова членове и симпатизанти да гласуват масово в неделя и подкрепят демократичния кандидат.

    15:05 30.10.2026

  • 87 ДОЛНА ОТРЕЕПКА КРАДЛИВА

    3 0 Отговор
    Нямав думи за този крадец нагъл

    15:05 30.10.2026

  • 88 Исторически парк

    2 1 Отговор
    НОВАТА СГЛОБКА ГЕРБ ДПС ППДЕБЪ Е ФАКТ!

    15:05 30.10.2026

  • 89 Бфбж

    1 0 Отговор
    Това е подъл герберски номер. Борисов се е договорил с Радев. Ще гласуват за Йотова.

    15:06 30.10.2026

  • 90 Мяуу

    1 0 Отговор
    Как да го гледаме този сеир - като ДПС подкрепя ГЕРБ на предишните избори, или като страх ме е, ама им вервам, че този път няма да ме приберат?

    15:06 30.10.2026

  • 91 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Да ти се връща дано!":

    Чиба гербарино!

    15:06 30.10.2026

  • 92 Лорда

    1 0 Отговор
    Гласуваш за Гюркан, получаваш тиквоч.

    15:06 30.10.2026

  • 93 НАРКОСА

    0 1 Отговор
    Ние От Бранша сме За Илиянка.

    Няма по ДОБРА

    От МУНЧОВИЦА.

    15:06 30.10.2026

  • 94 батСали

    3 0 Отговор
    Боклук си ти Боко, боклук

    15:06 30.10.2026

  • 95 Исторически парк

    1 0 Отговор
    ТОЗИ ПЪТ ДА ИМ СЧУПИМ СГЛОБКАТА!

    15:07 30.10.2026

  • 96 Само след

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пурво ти си наред":

    вас, госпожице

    15:07 30.10.2026

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