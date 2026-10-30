Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев на балотажа в неделя. Той е сред политиците и обществените фигури, подписали „Призив за единство и мобилизация на вота“.
В документа се настоява за единство около ясната оценка на заплахата, защита на националните интереси и пълноценно участие на България в общата отбрана на Европейския съюз и НАТО.
„Недостигът на способности може да бъде компенсиран от съюзниците, недостигът на политическа воля - не“, се казва в призива.
Предупреждение за рисковете в Черно море
Авторите на документа твърдят, че президентът и правителството продължават да подценяват заплахата, вместо да подготвят страната за адекватна реакция. Според тях това не възпира агресора, а създава предпоставки за нови атаки.
В призива се посочва още, че отказът да бъде разпозната руската заплаха, включително в прилежащата зона, и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море увеличава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната.
Сред посочените последици са рискове за гражданите, бизнеса, търговията и сигурността на корабоплаването до и от българските пристанища.
Кои са останалите подписали
Освен Борисов, документа са подкрепили бившият президент Росен Плевнелиев, бившите премиери Иван Костов и Николай Денков, кметът на София Васил Терзиев и редица бивши министри.
Сред тях са Аню Ангелов, Атанас Запрянов, Бойко Ноев, Валентин Радев, Велизар Шаламанов, Даниел Митов, Корман Исмаилов, Меглена Кунева, Надежда Нейнски, Николай Василев, Николай Ненчев, Николай Свинаров, Румяна Бъчварова, Тодор Тагарев и Трайчо Трайков.
Призивът е подкрепен и от висши офицери от резерва и запаса, дипломати и общественици. В него се отправя апел към избирателите, които се определят като защитници на европейското бъдеще на България и членството ѝ в НАТО, да гласуват за Андрей Гюров и Георги Кандев.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Йотова и радев вече ни вкараха във
Коментиран от #8, #18, #32
14:50 30.10.2026
3 хаха
Да си беше стоял тихичко на опашката за Хумана бе, бивш затворник в Чехия.
14:50 30.10.2026
4 Да изсъхнат ръцете
Коментиран от #14, #66
14:50 30.10.2026
5 5556
14:51 30.10.2026
6 Абсурдистан
14:51 30.10.2026
7 ?????
Евалла на умнокрасивитета.
14:51 30.10.2026
8 кога това бре розав пингвин
До коментар #2 от "Йотова и радев вече ни вкараха във":а бойко се доказва за пореден път утр@№пката на последните 35 год която закопа България един доказан крадец
Коментиран от #40
14:51 30.10.2026
9 Евгени от Алфапласт
14:52 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 С гняв
14:52 30.10.2026
12 Питане
14:52 30.10.2026
13 Абе ,
Коментиран от #41
14:52 30.10.2026
14 Да ти се връща дано!
До коментар #4 от "Да изсъхнат ръцете":Многократно.
Коментиран от #44, #91
14:52 30.10.2026
15 Истината
14:52 30.10.2026
16 Независим
14:52 30.10.2026
17 хаха
14:53 30.10.2026
18 С бездействието си спрямо окупатора и
До коментар #2 от "Йотова и радев вече ни вкараха във":агресора русия, йотова и радев затриват морския туризъм и търговия, градени столетия от нашите прадеди, можете ли да си представите колко усилия са нужни, за да се възстановят отново някой ден.
Коментиран от #55
14:53 30.10.2026
19 Божко
14:53 30.10.2026
20 Не мога да повярвам
14:53 30.10.2026
21 Пурво ти си наред
До коментар #1 от "Да у":Муцка!
Коментиран от #96
14:54 30.10.2026
22 хехе
14:54 30.10.2026
23 Гласоподавател
14:54 30.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Военната хунта
14:54 30.10.2026
26 Азззззззз
14:54 30.10.2026
27 Това беше ясно на всички,
14:54 30.10.2026
28 Абичи
14:54 30.10.2026
29 Обединени свиньие
14:54 30.10.2026
30 ЦСКА Москва
14:54 30.10.2026
31 Съблебун
14:55 30.10.2026
32 Йотова и радев са наведени и със
До коментар #2 от "Йотова и радев вече ни вкараха във":свалени гащи към русия, така не се отстоява позиция и да се брани независимост
14:55 30.10.2026
33 ЕТО ТОЗИ И ТЕЗИ ОТНЕМАТ
14:55 30.10.2026
34 Истината
Коментиран от #46
14:55 30.10.2026
35 Дежа ву
14:55 30.10.2026
36 сега всичко се нарежда кирил петков
14:56 30.10.2026
37 Видул
14:56 30.10.2026
38 Перо
14:56 30.10.2026
39 Шорт
14:56 30.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ВСИЧКИ тези
14:57 30.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Бял камик сенка
До коментар #14 от "Да ти се връща дано!":да ти пази. на теб и всеки подобен
14:57 30.10.2026
45 Евала на Асен Василев!
14:58 30.10.2026
46 Дупничанин
До коментар #34 от "Истината":Истински мъжкар. То затова му е лепнат прекор "Прани гащи" още от ученическите години. Щото е смелчага и мъжкар...😎
14:58 30.10.2026
47 Хахха
14:58 30.10.2026
48 хъхъ
14:58 30.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ШЕФА
14:58 30.10.2026
51 Много хубав списък
14:59 30.10.2026
52 питащ
14:59 30.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 тези са на грешната страна на историята
14:59 30.10.2026
55 Байно
До коментар #18 от "С бездействието си спрямо окупатора и":Ти изби рибата със столетията туризъм и търговия.
14:59 30.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Перо
До коментар #10 от "ШЕФА":Ако Гюров спечели, сигурно ще подпише 100-годишен договор с Украйна за безвъзмездна помощ!
14:59 30.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 хаха
Красимир Маринов, известен и като Големия Маргин.
Коментиран от #81
15:00 30.10.2026
60 Балкани
Коментиран от #73
15:00 30.10.2026
61 Налудник
15:01 30.10.2026
62 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МУТРИТЕ ЗАД ГЮРО И НЕНДИ-МЕН :)
......
ЯСНО ЛИ ВИ Е СЕГА ЗА КАКВО Е БОРБАТА ?
15:01 30.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Варна
15:02 30.10.2026
65 Мдаа
15:02 30.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Хайде
15:02 30.10.2026
68 хаха
15:03 30.10.2026
69 СЛОБКАТА В ДЕЙСТВИЕ
Срам за ГЕРБ!
15:03 30.10.2026
70 Ха ха
15:03 30.10.2026
71 Абе
15:03 30.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Анонимен
До коментар #60 от "Балкани":МИР В УКРАЙНА ХАХАХАХА ПАРАЗИГИГЕ ПУТИНИСТИ ПРЕДАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ ВЪН ОТ НАШАТА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА ВЪРВЕТЕ СА УБИВАТЕ МИРНИ ГРАЖДАНИ ВЗЕМЕТЕ И РАДЕВИТЕЙОТОВИ ЕГАТИ НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДАТЕЛИ
15:04 30.10.2026
74 Весело
А онези лакеи на Бойко, половин процентниците от СДС ще дадат ли непоискана подкрепа?
15:04 30.10.2026
75 Истината
Щом и цар Тиквуний го подкрепя, всичко е ясно
15:04 30.10.2026
76 Сгодихме се
15:04 30.10.2026
77 ПРАВИЛНО
15:04 30.10.2026
78 Адмирации!
15:04 30.10.2026
79 Факт
15:04 30.10.2026
80 Токсичен тюфлек
15:04 30.10.2026
81 Анонимен
До коментар #59 от "хаха":ЧЕ ПО ГОЛЯМА ТИКВЪОТ ТЕБ НЯМА РАНЕВИЯТ ПИСАЧ ТУК КЛЕВЕТНИК ПОСТОЯНЕН
15:04 30.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
84 РАДЕВ
15:05 30.10.2026
85 Карам
До коментар #41 от "Ама":колело, gвynoлов.
15:05 30.10.2026
86 Има видео на живо в профила му
Преди минути лидерът на най голямата опозиционна парламентарна партия Бойко Борисов която получи 433 хиляди гласа на последните парламентарни избори ,призова членове и симпатизанти да гласуват масово в неделя и подкрепят демократичния кандидат.
15:05 30.10.2026
87 ДОЛНА ОТРЕЕПКА КРАДЛИВА
15:05 30.10.2026
88 Исторически парк
15:05 30.10.2026
89 Бфбж
15:06 30.10.2026
90 Мяуу
15:06 30.10.2026
91 Ивелин Михайлов
До коментар #14 от "Да ти се връща дано!":Чиба гербарино!
15:06 30.10.2026
92 Лорда
15:06 30.10.2026
93 НАРКОСА
Няма по ДОБРА
От МУНЧОВИЦА.
15:06 30.10.2026
94 батСали
15:06 30.10.2026
95 Исторически парк
15:07 30.10.2026
96 Само след
До коментар #21 от "Пурво ти си наред":вас, госпожице
15:07 30.10.2026