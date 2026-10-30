Volkswagen спря разработката на новия Golf

Volkswagen временно спира разработката на електрическия ID. Golf заради необходимостта да ограничи разходите и да преразпредели инвестициите си. Решението беше потвърдено от Дейвид Поулс, финансов директор на марката Volkswagen и на Brand Group Core, при представянето на резултатите за първите девет месеца на годината. Мярката не означава, че електрическият Golf е отменен. Компанията определя спирането като временно, но не посочва кога инженерите ще се върнат към проекта и с колко ще бъде променен графикът за премиерата му. Електрическият Golf трябва да използва бъдещата Scalable Systems Platform, предназначена да служи като основа за широк спектър електромобили от групата Volkswagen. Забавянията около платформата, софтуерните трудности и нарастващите разходи за разработка вече усложниха плановете на концерна.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Томас Шефер по-рано е посочвал, че компанията не се нуждае от електрически Golf през 2028 година и че около 2030-та е по-реалистичен срок за появата му. Очаква се първите модели на платформата SSP да бъдат представени от Audi и Porsche, преди технологията да стигне до основната марка Volkswagen.

До появата на ID. Golf името ще бъде представяно от версии с двигатели с вътрешно горене, пълен хибрид и plug-in хибрид. Настоящият Golf се очаква да получи още един ъпдейт през 2027 година, когато производството му трябва да се премести от Волфсбург в завода на Volkswagen в Пуебла, Мексико.

Volkswagen не започва от нулата с електрически Golf. Компанията продаваше e-Golf, изцяло електрическа версия на седмото поколение, от 2014 до 2020 година. Производството му приключи с разширяването на гамата от модели, разработени специално като електромобили. Сред тях беше ID.3, който трябваше да подготви връщането на електрическия Golf. След обновяването си моделът вече се обозначава като ID.3 Neo, но планът за следващия електрически Golf се оказва по-бавен от очакваното. Забавянето може да има последици и за други модели от групата. Skoda Octavia и Cupra Leon споделят значителна част от техниката на Golf, а по-дългият живот на настоящото поколение може да удължи и производството на свързаните автомобили.