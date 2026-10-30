Йотова обясни неточностите в дебата с Гюров

Илияна Йотова обясни спорните моменти в изказването си по време на президентския дебат с Андрей Гюров. Кандидатът за президент коментира темите за арестите на кметове от ДПС, помилванията на осъдени престъпници и ролята на прокуратурата.
По думите на Йотова една от неточностите е свързана с твърдението, че Гюров е определил арестите на кметове от ДПС като „нов Възродителен протест“. Тя попита защо той не е отрекъл тезата си по време на дебата.„Защо той снощи не отрече тезата си?“
Йотова заяви пред бТВ, че при обсъждането на случая акцентът не трябва да се измества към комунистическа репресия, когато има обвинения от прокуратурата. Тя добави, че друга тема в дебата са били помилванията на осъдени престъпници.
„Предпочетох най-чистия вариант – да се проведе разследване от прокуратурата“, заяви Йотова. Тя каза още, че на този етап няма основание да се съмнява в експертизата и призова бившия правосъден министър Надежда Йорданова да не прави твърдения, които после трудно би обяснила.
В телевизионното си участие Йотова коментира и решението на Бойко Борисов да подкрепи Андрей Гюров. Тя заяви, че това е негов личен избор и не очаква той да промени хода на кампанията.
Кандидатът за президент посочи, че очаква избора да направят българските граждани и че не прави разлика между избирателите. Тя определи диалога като важен за политическия процес.
Йотова говори и за отношенията си с Румен Радев. Тя определи близо десетгодишната им съвместна работа като един от най-добрите периоди в политическата си кариера и заяви, че се гордее с постигнатото.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бе не те
Какво бе представено? Двама посредствени политици, които умеят да декламират.
Това което заслужават и двамата златотърсачи, са под двайсе процента избиратели.
Съвсем общо казано, нито един от двамата не е по-малкото зло.
Коментиран от #52, #104
18:27 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 От Политическия Кабинет !
Коментиран от #23
18:28 30.10.2026
4 видя се
Коментиран от #44
18:29 30.10.2026
5 Питам
Коментиран от #41
18:29 30.10.2026
6 Само
Весо милионера, щото е бандит!
18:29 30.10.2026
7 Ха сега де...
18:31 30.10.2026
8 Клей Полиелей
Колко дена има лимит да се дообяснява?.
18:32 30.10.2026
9 Питане
Как един почти голобрад изкарва тези пари за такъв огромен строеж и лукс обзавеждане ???
Комуняги, отговорете ми, или това при вас е нещо нормално ???
Май с "нормалното" - заби в 10-ката !!!
Коментиран от #38
18:32 30.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тлъста Лъжлива Койошка!
18:32 30.10.2026
12 Благой от СОФстрой
18:33 30.10.2026
13 Когато падне самальотът
Коментиран от #25
18:33 30.10.2026
14 Ненужни
18:33 30.10.2026
15 Сила
Това ако не е тежък провинциален комплекс и безумен кич не знам какво е ....ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРИЯ ....???!!!???
Коментиран от #35
18:33 30.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Баба Яга президент
Коментиран от #42
18:34 30.10.2026
18 Матрьошка
18:34 30.10.2026
19 голям смях
18:34 30.10.2026
20 гОШО
Коментиран от #63
18:34 30.10.2026
21 нннн
За помилванията да търсят експертите, дали заключението.
,,Над мен е само Бог." - каза един прокурор. Това е достатъчно.
18:35 30.10.2026
22 Горски
Тя категорично победи на дебата! Гюров изглеждаше много зле, нищо че изглеждаше неуверен- това е нормално , но да не знаеш основни неща за президентската институция, което можеш да прочетеш и да се подготвиш. Ако погледнем кой става повече за президент, то е очевидно, че това е Йотова - дълги години в политиката, лични контакти с много от политиците, познава процедури и протоколи. А и стоеше далеч по-авторитетно. Гюров, от друга страна, е донякъде насила вкаран в политиката - необигран (затова и използва заучени набързо фрази и структура на изказ), "зелен" - кой както иска, така да го разбира, и недоказал се икономист (може и да е добър, може и да не е, нямам идея). Но определено е насаден там от други - някак си си личи, че не му е било детската мечта да се занимава с това. Но това са само мои съждения и наблюдения, не претендирам да съм прав, изказвам само мнение. Хора! Българи! Идете и гласувайте! И внимавайте за кого ще гласувате, за да не се наложи след това децата ви да реват на вашите гробища! Такива като това недоразумение Гюров ще ви мобилизира и ще ви прати на фронта за да умирате защитавайки интересите на неговите господари урсулките!
Коментиран от #27, #29, #77
18:35 30.10.2026
23 Хахааа!
До коментар #3 от "От Политическия Кабинет !":През соца профсъюзите изработваха личното мнение на всеки, а после му го гласуваха на партийно събрание.
18:35 30.10.2026
24 Жрицата на любовта станала
18:35 30.10.2026
25 Агрипина
До коментар #13 от "Когато падне самальотът":Тази домина вече само ги сваля самолетите! Само като я видят, и работят колкото Ф-16!
18:36 30.10.2026
26 Погледнете я
18:37 30.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Трактора
18:38 30.10.2026
29 Градски
До коментар #22 от "Горски":Винаги съм мразил Бойко Борисов и ви се чудех, като гласувахте за него толкова години. Сега взехте да го ругаете, но на фона на тая Прогресивна Батка, Борисов изглежда като светец.
Когато Борисов взе властта 6 месеца след това държавата не започна да прави лупинг в пропастта, както Радев успя.
Коментиран от #54
18:39 30.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Георги
укрофил или русофил
петрохан или боташ
?
18:40 30.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Коментар под публикацията й
До коментар #30 от "Публикация на млада дама във фейсбук":"Гладна мунчова копейка" - " И аз искам патриарха да дойде да освети и моята панелна и олющена боксониера в крайния квартал ,не само палатите на Йотова и отроците й"
Коментиран от #58
18:41 30.10.2026
34 Перо
Второ: отмята ли се Йотова от изказването си за исканата оставка на шефа на НСО и сега излиза, че Радев не разрешава! Кой го назначава тоя зелен чорап и защо същия не може да го уволни, ами се разиграва театър!
18:41 30.10.2026
35 Така
До коментар #15 от "Сила":са селяндурите червени , тези зарязали селата и дошли в големия град да лежкунят на гърба на българските граждани , да лъжат и манипулират лековерните хорица (все още много ) - ни морал , ни съвест , ни нещо позитивно както за България , така и за българските граждани !
18:43 30.10.2026
36 Наглост Йотовска без край
Коментиран от #48
18:43 30.10.2026
37 Макс
18:43 30.10.2026
38 Перо
До коментар #9 от "Питане":Много важно е това питане и не знам защо мисирките мълчат!
Коментиран от #59, #62
18:44 30.10.2026
39 ПАК... !!!
18:44 30.10.2026
40 ЦК на БКП
18:44 30.10.2026
41 Макс
До коментар #5 от "Питам":Навярно и аз съм гмеж , според теб . Миналата неделя гласувах за Гюров , тази ще направя същото . И нека ние /гмежовете /спечелим .
18:46 30.10.2026
42 Макс
До коментар #17 от "Баба Яга президент":Прав си . Нека забравим хелуин и да гласуваме правилно . Не на вещиците !
18:48 30.10.2026
43 Даката
18:49 30.10.2026
44 Или
До коментар #4 от "видя се":Шпеков салам
18:49 30.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 пери
Тая неравнопоставеност всъщност може да амбицира хората да гласуват за Гюров, а не за привилегированата кандидатка Йотова.
18:51 30.10.2026
47 Малиии
18:52 30.10.2026
48 Копейко
До коментар #36 от "Наглост Йотовска без край":Тьотя каза ,че Йотова ще ни отведе в руския мир ,само лежане водка и девочки
18:54 30.10.2026
49 Е, стига
.
18:54 30.10.2026
50 А50
18:54 30.10.2026
51 оня с коня
18:54 30.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Нищо не е обяснила Йотова
18:55 30.10.2026
54 Горски
До коментар #29 от "Градски":Само ще ти кажа, че никога не съм гласувал за него.
18:56 30.10.2026
55 Заглавието прави
18:56 30.10.2026
56 Алелемалеее....
Коментиран от #65
18:56 30.10.2026
57 бай Шиле
До коментар #30 от "Публикация на млада дама във фейсбук":Защо НАП не прави проверки на лица притежаващи движими или недвижими вещи и имоти, които не отговарят на финансовото им състояние? Защото са "хора на наши хора", "деца на наши хора" или принципно са "наши хора". Друго всичко е театро.
18:57 30.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Да ти кажа
До коментар #38 от "Перо":Трият всичко положително за Йотова по темата.Йотова е била 10 г.в Европейския парламент.Съпругът и е известен ортопед в известна болница.Цял живот РАБОТЯТ хората
Коментиран от #69
18:59 30.10.2026
60 НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ
18:59 30.10.2026
61 Рататуи
19:00 30.10.2026
62 Заото
До коментар #38 от "Перо":Това е лъжа
Коментиран от #80
19:01 30.10.2026
63 И противна,
До коментар #20 от "гОШО":чак гнусна, като сълзливо обясняваше помилването на наркото в Англия. Ние отдавна не вярваме на сълзи. Ние самите, останахме със сухи очи.
19:01 30.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 НАРКОС
ВАДЯТ НИ ОТ ЗАТВОРА.
19:02 30.10.2026
67 идЙотова
19:03 30.10.2026
68 Анонимен
19:03 30.10.2026
69 Анонимен
До коментар #59 от "Да ти кажа":ХАХАХАХАЦЯЛ ЖИВОТ ГРАБЯТ ОТ ДЪРЖАВАТА НИ НАГЛОСТ АЛЧНОСТ БЕЗОЧИЕ
19:04 30.10.2026
70 Права е
Коментиран от #97
19:07 30.10.2026
71 Няма какво да обяснява
19:07 30.10.2026
72 отношенията си с Румен Радев
19:08 30.10.2026
73 Нищо не е
19:09 30.10.2026
74 РУМЕН ЛЪЖЕЦА ТАКА И НЕ РАЗБРА
19:10 30.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Гюров не става
19:12 30.10.2026
77 Ако не знаеш,
До коментар #22 от "Горски":Ще се научиш. Но, ако не си почтен и си престъпник, оправяне няма. А Идийотова злоупотребяваше с информацията, която имаше като вице, а Гюров нямаше как да я знае.
19:12 30.10.2026
78 Поведението й
19:13 30.10.2026
79 Йотова манипулира и лъже!
19:14 30.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Тая оядена ненаяла се ...
19:19 30.10.2026
83 Любопитен
19:21 30.10.2026
84 Ескобарчо
на децата бял другар!
Вие сте!
19:22 30.10.2026
85 Тя се държа
Срам за тая нагла прогресистка!
Коментиран от #99
19:24 30.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 И снощи по БНТ и днес по бТВ
19:26 30.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 4567
Коментиран от #93, #106
19:27 30.10.2026
90 Гюров е моят президент!!!
19:28 30.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 стоян георгиев
19:29 30.10.2026
93 Боже
До коментар #89 от "4567":Още не може да се усетите, че си ги вкарахте пак вътре! Че са и в партийния дом!
19:30 30.10.2026
94 Не мога да разбера какво пречи да има
19:30 30.10.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Приличаше на истеричка,
19:31 30.10.2026
97 Братчетата на Бойко
До коментар #70 от "Права е":То и Радев стана президент така подготвен, че даже бъркаше стъпките, които задаваше барабана на 6 май, когато приемаше парада. А е военен! Има видео, ограмотете се.
19:32 30.10.2026
98 Юнак Танаска
19:32 30.10.2026
99 Йотова няма нужната култура
До коментар #85 от "Тя се държа":Йотовя сряза днес и в "Лице в Лице" и Цветанка Ризова, каза й, че не са "на пазара".
19:32 30.10.2026
100 Анонимен
19:32 30.10.2026
101 ШИШИ И БОКО
19:32 30.10.2026
102 Чемодан, вокзал
19:33 30.10.2026
103 Хранилката
19:33 30.10.2026
104 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "бе не те":Хайде не на нас тия. Искате да откажете по този начин хората да гласуват и при ниска избирателна активност лама Гюров петрохански да спечели.
19:34 30.10.2026
105 И вчера
19:34 30.10.2026
106 Не уважавам комунистите , но
До коментар #89 от "4567":Защо да иска да влезе през задния двор ? Това са избори и всеки получава каквото заслужава. Сега ако има фалшификации то е друг въпрос но по принцип хората се борят.
19:35 30.10.2026
107 Бандата на Мирчев яко хлеби
19:36 30.10.2026
108 Йотова няма право да е президент
19:36 30.10.2026
109 Страх
19:39 30.10.2026
110 ТЕРИТОРИЯТА Е ТОТАЛ ЩЕТА
19:39 30.10.2026
111 Тая за втори ден се появи
Дано си е пом. шулето
19:41 30.10.2026
112 малко истински факти
19:41 30.10.2026
113 Политкоректен
19:42 30.10.2026
114 Никой
19:43 30.10.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 анализиращ
19:43 30.10.2026