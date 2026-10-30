Йотова обясни неточностите в дебата с Гюров

Илияна Йотова обясни спорните моменти в изказването си по време на президентския дебат с Андрей Гюров. Кандидатът за президент коментира темите за арестите на кметове от ДПС, помилванията на осъдени престъпници и ролята на прокуратурата.

По думите на Йотова една от неточностите е свързана с твърдението, че Гюров е определил арестите на кметове от ДПС като „нов Възродителен протест“. Тя попита защо той не е отрекъл тезата си по време на дебата.

„Защо той снощи не отрече тезата си?“

Йотова заяви пред бТВ, че при обсъждането на случая акцентът не трябва да се измества към комунистическа репресия, когато има обвинения от прокуратурата. Тя добави, че друга тема в дебата са били помилванията на осъдени престъпници.

„Предпочетох най-чистия вариант – да се проведе разследване от прокуратурата“, заяви Йотова. Тя каза още, че на този етап няма основание да се съмнява в експертизата и призова бившия правосъден министър Надежда Йорданова да не прави твърдения, които после трудно би обяснила.

В телевизионното си участие Йотова коментира и решението на Бойко Борисов да подкрепи Андрей Гюров. Тя заяви, че това е негов личен избор и не очаква той да промени хода на кампанията.

Кандидатът за президент посочи, че очаква избора да направят българските граждани и че не прави разлика между избирателите. Тя определи диалога като важен за политическия процес.

Йотова говори и за отношенията си с Румен Радев. Тя определи близо десетгодишната им съвместна работа като един от най-добрите периоди в политическата си кариера и заяви, че се гордее с постигнатото.