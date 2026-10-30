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Йотова обясни неточностите в дебата с Гюров
  Тема: Избори

Йотова обясни неточностите в дебата с Гюров

30 Октомври, 2026 18:25 2 227 116

  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • дебат-
  • прокуратура

Кандидатът за президент коментира спорните тези за арестите на кметове от ДПС и помилванията на осъдени престъпници

Йотова обясни неточностите в дебата с Гюров - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова обясни спорните моменти в изказването си по време на президентския дебат с Андрей Гюров. Кандидатът за президент коментира темите за арестите на кметове от ДПС, помилванията на осъдени престъпници и ролята на прокуратурата.

По думите на Йотова една от неточностите е свързана с твърдението, че Гюров е определил арестите на кметове от ДПС като „нов Възродителен протест“. Тя попита защо той не е отрекъл тезата си по време на дебата.

„Защо той снощи не отрече тезата си?“

Йотова заяви пред бТВ, че при обсъждането на случая акцентът не трябва да се измества към комунистическа репресия, когато има обвинения от прокуратурата. Тя добави, че друга тема в дебата са били помилванията на осъдени престъпници.

„Предпочетох най-чистия вариант – да се проведе разследване от прокуратурата“, заяви Йотова. Тя каза още, че на този етап няма основание да се съмнява в експертизата и призова бившия правосъден министър Надежда Йорданова да не прави твърдения, които после трудно би обяснила.

В телевизионното си участие Йотова коментира и решението на Бойко Борисов да подкрепи Андрей Гюров. Тя заяви, че това е негов личен избор и не очаква той да промени хода на кампанията.

Кандидатът за президент посочи, че очаква избора да направят българските граждани и че не прави разлика между избирателите. Тя определи диалога като важен за политическия процес.

Йотова говори и за отношенията си с Румен Радев. Тя определи близо десетгодишната им съвместна работа като един от най-добрите периоди в политическата си кариера и заяви, че се гордее с постигнатото.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бе не те

    18 32 Отговор
    Какво очакваха.. да го гледат дебата милиарди във всички галактики на Републиката?!
    Какво бе представено? Двама посредствени политици, които умеят да декламират.
    Това което заслужават и двамата златотърсачи, са под двайсе процента избиратели.
    Съвсем общо казано, нито един от двамата не е по-малкото зло.

    Коментиран от #52, #104

    18:27 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 От Политическия Кабинет !

    21 4 Отговор
    Обясниха Ли ти Ги ?

    Коментиран от #23

    18:28 30.10.2026

  • 4 видя се

    46 27 Отговор
    Йотова изяде един петрохан !!

    Коментиран от #44

    18:29 30.10.2026

  • 5 Питам

    24 37 Отговор
    За кого ще гласувате след като цялата гмеж застава зад Гюро със специална декларация?

    Коментиран от #41

    18:29 30.10.2026

  • 6 Само

    25 13 Отговор
    Един от Йотовите става за нещо!
    Весо милионера, щото е бандит!

    18:29 30.10.2026

  • 7 Ха сега де...

    21 4 Отговор
    Добреде, но защо само Йотова ще обяснява къде ще се отметне от думите си? Не е ли редно да има реципрочност или това за нас не е полезно, щото ще вземем да объркаме калимерата утре?

    18:31 30.10.2026

  • 8 Клей Полиелей

    42 18 Отговор
    Убавица светица е влязла в обяснителен режим.
    Колко дена има лимит да се дообяснява?.

    18:32 30.10.2026

  • 9 Питане

    51 16 Отговор
    Гюров защо не я попита за палата на синът и, за няколко милиона евро до резиденция Бояна ?
    Как един почти голобрад изкарва тези пари за такъв огромен строеж и лукс обзавеждане ???
    Комуняги, отговорете ми, или това при вас е нещо нормално ???
    Май с "нормалното" - заби в 10-ката !!!

    Коментиран от #38

    18:32 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тлъста Лъжлива Койошка!

    50 10 Отговор
    Цял живот номенклатура и на държавна копанка!

    18:32 30.10.2026

  • 12 Благой от СОФстрой

    35 9 Отговор
    Tаа участваше с присъствието си като бик темеруT!

    18:33 30.10.2026

  • 13 Когато падне самальотът

    28 2 Отговор
    Писти много

    Коментиран от #25

    18:33 30.10.2026

  • 14 Ненужни

    44 12 Отговор
    бръщолевици ! Беше изключително точен и ясен и зад всяка дума имаше стойност , достоверност и обективност ! А стрината разтягаше злобни ластици , прекъсваше и беснееше вътрешно , но без успех да бъде скрито .

    18:33 30.10.2026

  • 15 Сила

    47 13 Отговор
    ПАТРИАРХА Е ДОШЪЛ ДА ОСВЕТИ КЪЩАТА НА СИНЧЕТО НА ЙОТОВА ( на стойност 2 милиона евро !!!?) в Бояна , до резиденцията на мама ....
    Това ако не е тежък провинциален комплекс и безумен кич не знам какво е ....ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРИЯ ....???!!!???

    Коментиран от #35

    18:33 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Баба Яга президент

    41 14 Отговор
    Ужас просто!

    Коментиран от #42

    18:34 30.10.2026

  • 18 Матрьошка

    37 12 Отговор
    Руска пляска

    18:34 30.10.2026

  • 19 голям смях

    37 13 Отговор
    като ученичка се обяснява , абе тая мереносова увца да не са я постригали? че беше като чабака рунтава

    18:34 30.10.2026

  • 20 гОШО

    37 12 Отговор
    Тази продължава дебата , само че без опонент , защото така е по-лесно и не личи , колко е елементарна. Между другото изглежда и психически лабилна , нещо несъвместимо с функцията на главнокомандващ ......

    Коментиран от #63

    18:34 30.10.2026

  • 21 нннн

    23 3 Отговор
    Че има ли кметове, които не са за арестуване? Но тия явно са пресолили манджата.
    За помилванията да търсят експертите, дали заключението.
    ,,Над мен е само Бог." - каза един прокурор. Това е достатъчно.

    18:35 30.10.2026

  • 22 Горски

    20 46 Отговор
    Щом Бойко Борисов застана зад Гюров,той е пътник. Илияна Йотова е лидер!
    Тя категорично победи на дебата! Гюров изглеждаше много зле, нищо че изглеждаше неуверен- това е нормално , но да не знаеш основни неща за президентската институция, което можеш да прочетеш и да се подготвиш. Ако погледнем кой става повече за президент, то е очевидно, че това е Йотова - дълги години в политиката, лични контакти с много от политиците, познава процедури и протоколи. А и стоеше далеч по-авторитетно. Гюров, от друга страна, е донякъде насила вкаран в политиката - необигран (затова и използва заучени набързо фрази и структура на изказ), "зелен" - кой както иска, така да го разбира, и недоказал се икономист (може и да е добър, може и да не е, нямам идея). Но определено е насаден там от други - някак си си личи, че не му е било детската мечта да се занимава с това. Но това са само мои съждения и наблюдения, не претендирам да съм прав, изказвам само мнение. Хора! Българи! Идете и гласувайте! И внимавайте за кого ще гласувате, за да не се наложи след това децата ви да реват на вашите гробища! Такива като това недоразумение Гюров ще ви мобилизира и ще ви прати на фронта за да умирате защитавайки интересите на неговите господари урсулките!

    Коментиран от #27, #29, #77

    18:35 30.10.2026

  • 23 Хахааа!

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "От Политическия Кабинет !":

    През соца профсъюзите изработваха личното мнение на всеки, а после му го гласуваха на партийно събрание.

    18:35 30.10.2026

  • 24 Жрицата на любовта станала

    32 8 Отговор
    български Ескобар!

    18:35 30.10.2026

  • 25 Агрипина

    13 4 Отговор

    До коментар #13 от "Когато падне самальотът":

    Тази домина вече само ги сваля самолетите! Само като я видят, и работят колкото Ф-16!

    18:36 30.10.2026

  • 26 Погледнете я

    32 5 Отговор
    Колко е отчаяна като вещица от презподнята...Скоро ще трябва да връща откраднатите стотици милиони

    18:37 30.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Трактора

    27 5 Отговор
    Мър..ша гр..зна идиотова

    18:38 30.10.2026

  • 29 Градски

    28 10 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Винаги съм мразил Бойко Борисов и ви се чудех, като гласувахте за него толкова години. Сега взехте да го ругаете, но на фона на тая Прогресивна Батка, Борисов изглежда като светец.

    Когато Борисов взе властта 6 месеца след това държавата не започна да прави лупинг в пропастта, както Радев успя.

    Коментиран от #54

    18:39 30.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Георги

    2 19 Отговор
    лекето или рошлата
    укрофил или русофил
    петрохан или боташ
    ?

    18:40 30.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Коментар под публикацията й

    24 2 Отговор

    До коментар #30 от "Публикация на млада дама във фейсбук":

    "Гладна мунчова копейка" - " И аз искам патриарха да дойде да освети и моята панелна и олющена боксониера в крайния квартал ,не само палатите на Йотова и отроците й"

    Коментиран от #58

    18:41 30.10.2026

  • 34 Перо

    29 3 Отговор
    Има две неща за изясняване при Йотова: първо, има ли подписана от лекарска комисия епикриза за наркотрафиканта или това е работа на комисията по помилванията в президентството, назначени от Радев. Докторите отричат участие,
    Второ: отмята ли се Йотова от изказването си за исканата оставка на шефа на НСО и сега излиза, че Радев не разрешава! Кой го назначава тоя зелен чорап и защо същия не може да го уволни, ами се разиграва театър!

    18:41 30.10.2026

  • 35 Така

    23 2 Отговор

    До коментар #15 от "Сила":

    са селяндурите червени , тези зарязали селата и дошли в големия град да лежкунят на гърба на българските граждани , да лъжат и манипулират лековерните хорица (все още много ) - ни морал , ни съвест , ни нещо позитивно както за България , така и за българските граждани !

    18:43 30.10.2026

  • 36 Наглост Йотовска без край

    35 5 Отговор
    таиз фатмашка слугиня гледа все по-гузно и все по-уплашено! Ами, има защо! Не е лесна да те мрази и да те презира цял един народ ! И без капка срам снощи издрънка поне сто лъжи, за да уязви Андрей Гюров, ама не й се получи! И защо избягва да коментира факта, че тази "комисия", с която се оправдава, съвсем не е препоръчала помилване на наркобарона? Но преди малко беше много смешен вицето й - онзи турист, който за семтка на БТА обиколил 145 държави! Ама, туризъм, нали? На въпроса ще се върне ли в БТА ако загубят с Йотова в неделя, той каза, че ще му е много мъчно да се раздели със старата си работа, демек, повече от сигурен е в победата! Господи, какво нищожество! При това - кьораво! Цял народ го плюе, то мисли, че дъждец го ръми! Не, пътешественико на държавни разнаски, не! В неделя заминавате с Йотова на бунището! Чалгарите ви очакват там, нищо, че са станали на леш! Поне ще усетите вонята им!

    Коментиран от #48

    18:43 30.10.2026

  • 37 Макс

    29 3 Отговор
    Не е добре да влиза в обяснителен режим един кандидат за президент . Още повече след толкова години като вице. Всички обяснения сочат че човекът /в случая Йотова / е немарлив, некадърен или подкупен .

    18:43 30.10.2026

  • 38 Перо

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "Питане":

    Много важно е това питане и не знам защо мисирките мълчат!

    Коментиран от #59, #62

    18:44 30.10.2026

  • 39 ПАК... !!!

    11 0 Отговор
    Краставите магарета през 9 дерета се подУшиха в 10-тото дере... ПАК !

    18:44 30.10.2026

  • 40 ЦК на БКП

    24 5 Отговор
    В оградата на резиденция Бояна вече е направена портичка, тип "комшолук", че да може баба по-лесно да стига до внучето.

    18:44 30.10.2026

  • 41 Макс

    26 8 Отговор

    До коментар #5 от "Питам":

    Навярно и аз съм гмеж , според теб . Миналата неделя гласувах за Гюров , тази ще направя същото . И нека ние /гмежовете /спечелим .

    18:46 30.10.2026

  • 42 Макс

    19 3 Отговор

    До коментар #17 от "Баба Яга президент":

    Прав си . Нека забравим хелуин и да гласуваме правилно . Не на вещиците !

    18:48 30.10.2026

  • 43 Даката

    21 5 Отговор
    Тя не била виновна... русофилите са така, никога не поемат отговорност за действията си, свикнали са да се крият зад партията и румен радев също не пое никаква отговорност, за договора с Боташ, източващ българската хазна и после радев излиза и с цялата си наглост, казва с назидателен тон, че нямало пари за пенсии... алоооо ти румене източваш българската хазна и трябва да си посипеш главата с пепел и да поискаш прошка от българският народ, за този договор, а не да казваш че нямало пари в хазната... ами как да има като я проби и непрекъснато изтичат българските пари към Турция. Хайде сега ми изтрийте коментара, щото не е политкоректен на русофилските политики на илияна йотова и румен радев.

    18:49 30.10.2026

  • 44 Или

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "видя се":

    Шпеков салам

    18:49 30.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 пери

    15 4 Отговор
    Пак нечестно и манипулативно е Ризова да кани единствено Йотова в последното си предаване преди вота. Това си е психологически похват за индиректно влияние върху волята на избирателите.
    Тая неравнопоставеност всъщност може да амбицира хората да гласуват за Гюров, а не за привилегированата кандидатка Йотова.

    18:51 30.10.2026

  • 47 Малиии

    22 9 Отговор
    Тая тъмночервена, Кремълска nogлога , тръгнала и да се обяснява ли... Опази Боже 5г да ни е президент. В неделя мощно с бюлетина N4. Бъдещето на децата ни трябва да е далеч от мизерията и робството на Москва

    18:52 30.10.2026

  • 48 Копейко

    10 3 Отговор

    До коментар #36 от "Наглост Йотовска без край":

    Тьотя каза ,че Йотова ще ни отведе в руския мир ,само лежане водка и девочки

    18:54 30.10.2026

  • 49 Е, стига

    16 5 Отговор
    с обясненията. Гледахме дебата, не сме малоумни. И на двамата не ви е мястото в президенството. Как няма да си доволна от работата си с Радев-10 години нищоправене, цял живот на държавна хранилка. И сега, вместо достойно да се оттеглиш, ти потопи Радев с амбицията си да го смениш на стола. Друго толкова злобно нагло същество в президенството не е било. Е, ще гледаме сеир, защото друго не можем да направим.
    .

    18:54 30.10.2026

  • 50 А50

    9 20 Отговор
    Йотова размаза Грую на дебата

    18:54 30.10.2026

  • 51 оня с коня

    12 2 Отговор
    Не е важно какво обяснява Йотова,а КОЙ изисква подобни обяснения от нея и законен ли е подобен натиск ?

    18:54 30.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Нищо не е обяснила Йотова

    17 3 Отговор
    Прочела във вестника за "възродителния" процес ,за който уж говорил Гюров.Сега като искаш да излъжеш,не се казва една жена ,каза на пазара,а четох го във вестника.Сигурно е бил вестник "Трета възраст".

    18:55 30.10.2026

  • 54 Горски

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "Градски":

    Само ще ти кажа, че никога не съм гласувал за него.

    18:56 30.10.2026

  • 55 Заглавието прави

    10 0 Отговор
    Неверни внушения.

    18:56 30.10.2026

  • 56 Алелемалеее....

    19 3 Отговор
    ДРОГАрката Йотовна вчера се скъса да лъже, най-злобно и нагло, а днес й дават пак (само на нея!) трибуна за да маже... Типична комунистка - злобна, нагла, лъжлива и пр.ста!

    Коментиран от #65

    18:56 30.10.2026

  • 57 бай Шиле

    12 1 Отговор

    До коментар #30 от "Публикация на млада дама във фейсбук":

    Защо НАП не прави проверки на лица притежаващи движими или недвижими вещи и имоти, които не отговарят на финансовото им състояние? Защото са "хора на наши хора", "деца на наши хора" или принципно са "наши хора". Друго всичко е театро.

    18:57 30.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Да ти кажа

    5 15 Отговор

    До коментар #38 от "Перо":

    Трият всичко положително за Йотова по темата.Йотова е била 10 г.в Европейския парламент.Съпругът и е известен ортопед в известна болница.Цял живот РАБОТЯТ хората

    Коментиран от #69

    18:59 30.10.2026

  • 60 НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ

    10 3 Отговор
    В коя клиника я отслабиха така.

    18:59 30.10.2026

  • 61 Рататуи

    6 7 Отговор
    След 9 г най-накрая си оправи косата и сложи обеци браво! Сега вече прилича на жена.

    19:00 30.10.2026

  • 62 Заото

    1 3 Отговор

    До коментар #38 от "Перо":

    Това е лъжа

    Коментиран от #80

    19:01 30.10.2026

  • 63 И противна,

    14 4 Отговор

    До коментар #20 от "гОШО":

    чак гнусна, като сълзливо обясняваше помилването на наркото в Англия. Ние отдавна не вярваме на сълзи. Ние самите, останахме със сухи очи.

    19:01 30.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 НАРКОС

    12 2 Отговор
    НИЕ ОБИЧАМЕ ТЕЗИ НЕТОЧНОСТИ.

    ВАДЯТ НИ ОТ ЗАТВОРА.

    19:02 30.10.2026

  • 67 идЙотова

    13 2 Отговор
    Цял живот е една неточност, реликва на комунизма

    19:03 30.10.2026

  • 68 Анонимен

    13 3 Отговор
    ДО ЙОТОВА НЕ ТЕ ЛИ Е СРАМНО ЦЯЛ ЖИВОТ ДА ОБСЕБВАШ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЗА ЛИЧНИ ОБЛАГИ ЕГАТИ БЕЗОИЕТО НИЕ С РАДЕВ ЗАЩО СТЕ БЕЗНАКАЗАНИ ПРЕВЪРНАХТЕ ПРЕЗИДЕНСТВОТО В БАЩИНИЯ ОСТАВКА СРАМ СИ А ЗА ПРЕДАТЕСТВОТО ТИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА НИ ДЪРЖАВА ВЪН ОТ П.ЕЗИДЕНСТВОТО НИ ЕВРОПЕЙСКОТО

    19:03 30.10.2026

  • 69 Анонимен

    9 1 Отговор

    До коментар #59 от "Да ти кажа":

    ХАХАХАХАЦЯЛ ЖИВОТ ГРАБЯТ ОТ ДЪРЖАВАТА НИ НАГЛОСТ АЛЧНОСТ БЕЗОЧИЕ

    19:04 30.10.2026

  • 70 Права е

    2 8 Отговор
    Няма какво пепейци сега да се правят с божа кравичка! Едно заглавие от вестниците не може да се тълкува като неточност, по-важно е тезата на опонента, а тоя изк. интелект обобщава само писаното за момента, което може и да не е вярно. И, да, изборът е между ястребите, които са на яслата на урсулите, а и си искат сглобката, и тези, които искат мира. Та поне да е подготвен политик, щото горко ни!

    Коментиран от #97

    19:07 30.10.2026

  • 71 Няма какво да обяснява

    12 2 Отговор
    Толкова години се "упражнява" за лидер и нищо! Остана си мъпет. Това е вашият президент, който ще ви излага "ангро"!

    19:07 30.10.2026

  • 72 отношенията си с Румен Радев

    4 5 Отговор
    копи-пейст: Илияна Йотова предупреди Радев: „Сега ще се обърна и към г-н Радев. Няма как да не почувствате, г-н Радев, как трепти във въздуха в тази зала едно огромно доверие, очаквано към Вас. Още днес в тази зала Вие трябва да почувствате и да знаете цената на всеки един глас, който е застанал зад Вас, на всяка една личност. Защото пред себе си имате най-старата партия в България и не само в България, а почти в цяла Европа.Защото тук има достойни хора, които особено през последните години са мачкани, обиждани, гонени само заради това, че са верни на Българската социалистическа партия. И НАЙ-МАЛКОТО ДВИЖЕНИЕ ОТ ВАША СТРАНА СРЕЩУ ТАЗИ ПАРТИЯ НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ПРОСТЕНО.”

    19:08 30.10.2026

  • 73 Нищо не е

    13 4 Отговор
    обяснила а се държеше пак арогантно като снощи и си мисли, че хората са глупави и ще я подкрепят! Хитрата сврака с двата крака! А за помилванията те първа ще трябва да се обяснява!

    19:09 30.10.2026

  • 74 РУМЕН ЛЪЖЕЦА ТАКА И НЕ РАЗБРА

    13 5 Отговор
    Като се прегърнеш с мафията винаги те прецакват. Сега Боко и Шиши ще му вземат главата.

    19:10 30.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Гюров не става

    5 7 Отговор
    Както и да го гледаш, не става, особено с опонента насреща му, която е в пъти по-подготвена, и като политик, и като и как и като стил, и като защитник на националния интерес!

    19:12 30.10.2026

  • 77 Ако не знаеш,

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Ще се научиш. Но, ако не си почтен и си престъпник, оправяне няма. А Идийотова злоупотребяваше с информацията, която имаше като вице, а Гюров нямаше как да я знае.

    19:12 30.10.2026

  • 78 Поведението й

    7 5 Отговор
    беше странно! Белото не прощава!

    19:13 30.10.2026

  • 79 Йотова манипулира и лъже!

    12 8 Отговор
    Илияна Йотова се изложи тотално в дебата с Гюров! Това е една лъжкиня, която преповтаряше клеветите срещу опонента й изфабрикувани от предизборния й щаб.

    19:14 30.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Тая оядена ненаяла се ...

    5 2 Отговор
    ... Йотовица на бул. "Дондуков" №2 да вземе да се скрие някъде, където хора не минават! В кочината си.

    19:19 30.10.2026

  • 83 Любопитен

    7 3 Отговор
    Гласувайте против Йотова или не гласувайте въобще. Комунисти и социалисти изгониха милиони зад граница и ще изгонят още ако не разкараме това ляво правителство или изберем тази комунистка.

    19:21 30.10.2026

  • 84 Ескобарчо

    4 3 Отговор
    Аз съм мъничко човече
    на децата бял другар!

    Вие сте!

    19:22 30.10.2026

  • 85 Тя се държа

    6 2 Отговор
    назидателно дори с Поли Златарева, която се справи блестящо!
    Срам за тая нагла прогресистка!

    Коментиран от #99

    19:24 30.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 И снощи по БНТ и днес по бТВ

    5 0 Отговор
    Общо взето разбрах какво е мнението на водещите като цяло. Те като вземат думата и не им се дава. Има нещо гнило в правилата на играта. Човек забравя въпроса докато получи какъвто и да е отговор. Не знам участниците как се справят с това надвикване с водещите , които днес им беше смешно на всичкото отгоре. Телевизията не е ли обществено достояние особено тези с национално покритие. Те са отговорни де факто пред обществото. И трябва да са на нивото на отговорността. Не е смешно.

    19:26 30.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 4567

    5 5 Отговор
    Моме, водиш Гюров с18:5 в лъжите и 9:3 в подвеждането. Браво комсомол! Българите изгониха БСП през централния вход, сега нахалната бесепарка напира да влезе през задния.

    Коментиран от #93, #106

    19:27 30.10.2026

  • 90 Гюров е моят президент!!!

    7 5 Отговор
    Никога няма да гласувам за дърти комунисти

    19:28 30.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Бойко и педроханците пак в любовна връзка

    19:29 30.10.2026

  • 93 Боже

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "4567":

    Още не може да се усетите, че си ги вкарахте пак вътре! Че са и в партийния дом!

    19:30 30.10.2026

  • 94 Не мога да разбера какво пречи да има

    4 0 Отговор
    Взаимно уважение и изслушване на мнението на всеки един поканен в студиото човек да може да изкаже мисълта си а пък министъра струва ми се може да почака поне в кандидат президентската кампания. Кому е нужно това препускане към нищото. ....

    19:30 30.10.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Приличаше на истеричка,

    7 0 Отговор
    която е принудена да се сдържа на всяка цена.

    19:31 30.10.2026

  • 97 Братчетата на Бойко

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "Права е":

    То и Радев стана президент така подготвен, че даже бъркаше стъпките, които задаваше барабана на 6 май, когато приемаше парада. А е военен! Има видео, ограмотете се.

    19:32 30.10.2026

  • 98 Юнак Танаска

    2 0 Отговор
    То всичкото младо пие наркоман, а за тази, че била помилвала някой я изядахте. Е нали това и е работата. Армия като нямаме поне да вършат нещо за тия заплати и безплатни или иначе за какво ли ни е този президент, та чак и вице да си има, мантията да му носи, короната или марковите тоалети на жена му 😀

    19:32 30.10.2026

  • 99 Йотова няма нужната култура

    4 2 Отговор

    До коментар #85 от "Тя се държа":

    Йотовя сряза днес и в "Лице в Лице" и Цветанка Ризова, каза й, че не са "на пазара".

    19:32 30.10.2026

  • 100 Анонимен

    0 3 Отговор
    Петроханците са налазили като хлебарки след дъжд

    19:32 30.10.2026

  • 101 ШИШИ И БОКО

    3 0 Отговор
    Взеха главата на Румен.

    19:32 30.10.2026

  • 102 Чемодан, вокзал

    4 1 Отговор
    Мацква

    19:33 30.10.2026

  • 103 Хранилката

    3 0 Отговор
    Свърши

    19:33 30.10.2026

  • 104 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "бе не те":

    Хайде не на нас тия. Искате да откажете по този начин хората да гласуват и при ниска избирателна активност лама Гюров петрохански да спечели.

    19:34 30.10.2026

  • 105 И вчера

    1 3 Отговор
    и днес стана на ясно тоталното превъзходство на Йотова над Гюров и двете мисирки във всяко едно отношение. Изказ, визия, мисъл, култура, грамотност - 1000: 0 за Йотова.

    19:34 30.10.2026

  • 106 Не уважавам комунистите , но

    1 2 Отговор

    До коментар #89 от "4567":

    Защо да иска да влезе през задния двор ? Това са избори и всеки получава каквото заслужава. Сега ако има фалшификации то е друг въпрос но по принцип хората се борят.

    19:35 30.10.2026

  • 107 Бандата на Мирчев яко хлеби

    2 2 Отговор
    По 10 евроцента на коментар, ихууу ще има за една бутилка бира.

    19:36 30.10.2026

  • 108 Йотова няма право да е президент

    7 1 Отговор
    Почти 10 години Йотова се е внедрила в Президенството! Това е НАГЛОСТ да иска да стои там отново! България има нужда от нови хора! Защо Йотова си мисли, че доживот трябва да обитава Президенството?!

    19:36 30.10.2026

  • 109 Страх

    3 1 Отговор
    Абе, фатмашката слугиня на селяндурина от Славяново все по-гузно и все по-уплашено гледа, завалийката! Пък и стоте лъжи, които издрънка снощи, вече са разобличени и истината се зане! Много е нахална, много гадан, винаги е била такава, защоот е креатурна на престъпнаат и кървава БКП, откърмила впрочем и татко й, и майка й, и баба й , и дядо й! Абе, отбор фанатизирани комунисти, какво друго може да очаква човек, освен наглост, безочие, лъжи ,измами и циинзъм от най-висока класа! Да не говорим за смешното й вице, коеот, ега ти мерзавеца, пътувал за сметка на БТА до 145 държави в света! Че вицето на Йотовата трябва бъде обявен за "Турист на Републикаат"! Не мислите ли?

    19:39 30.10.2026

  • 110 ТЕРИТОРИЯТА Е ТОТАЛ ЩЕТА

    2 0 Отговор
    Дали ще е ТАМПЛИЕРКАТА или Гюро най-тъпото е все тая.

    19:39 30.10.2026

  • 111 Тая за втори ден се появи

    3 0 Отговор
    Със същата риза и костюм от снощи!
    Дано си е пом. шулето

    19:41 30.10.2026

  • 112 малко истински факти

    5 0 Отговор
    Долнопробна комуноидница .

    19:41 30.10.2026

  • 113 Политкоректен

    1 0 Отговор
    Междувпрочем по-интересно е да гледате интервюто на Йотова при Карбовски и Дачков, отколкото вчерашния диспут по БНТ. Много по-важни въпроси бяха засегнати.

    19:42 30.10.2026

  • 114 Никой

    2 0 Отговор
    Тази ми прилича на руска алкохоличка .

    19:43 30.10.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 анализиращ

    1 0 Отговор
    Презрителното й, високомерно и бездушно говорене, като робот, ме обиди и смених канала.

    19:43 30.10.2026

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