Йотова: Бих се обадила на Путин! Гюров: Русия е агресор! ВИДЕО

Започна дебатът между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров.
България трябва да отстоява категорична, ясна и аргументирана външна политика, която да бъде подчинена преди всичко на националния интерес. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова по време на дебата с Андрей Гюров, в частта, посветена на външната политика и войната в Украйна.
Йотова съобщи, че предстои среща, посветена на сигурността в Черно море, и излезе с конкретно предложение за ограничаване на военните действия в региона.
„Предлагам да има мораториум върху бойните действия между всички шест черноморски държави“, заяви тя.
"Бих разговаряла с руския президент Владимир Путин, ако за това има мандат от българската държава и национален консенсус", заяви още кандидатът за президент Илияна Йотова по време на телевизионния дебат с Андрей Гюров.
Тя защити тезата, че мирът в Украйна може да бъде постигнат единствено чрез преговори, а предоставянето на още оръжия и финансови средства води до нови разрушения и човешки жертви.
„Дълги години след 2022 година се смяташе, че мирът може да дойде чрез сила. Слава Богу, че всички се убедиха, че това не е възможно“, заяви Йотова.
По думите ѝ позицията на президентската институция от началото на пълномащабната война в Украйна остава непроменена – конфликтът трябва да бъде разрешен чрез дипломация.
„Мир може да дойде само чрез преговори. Наливането на повече средства в Украйна, наливането на повече възможности за все нови и по-съвършени оръжия всъщност води единствено и само до нови разрушения, до гибелта на много млади хора, на много невинни хора, на хора и от двете страни“, подчерта кандидатът за държавен глава.
Йотова изрази убеждението, че Русия трябва да участва в преговорите за прекратяване на войната, като посочи, че подобен процес не може да започне единствено с ултиматуми и декларации, без конкретни предложения за съдържанието на бъдещото мирно споразумение.
Тя припомни предишните дипломатически опити за уреждане на конфликта, сред които споразуменията „Минск 1“ и „Минск 2“, Нормандския формат и разговорите в Истанбул.
Йотова започна изказването си с отговор на реплика на своя опонент, като категорично отхвърли разбирането, че България не може да има достатъчно тежест на международната сцена, защото не е велика сила.
Тя определи директния диалог като необходим път към прекратяване на войната и разкритикува идеята за продължителен конфликт на изтощение, която свърза с позициите на Андрей Гюров и подкрепящите го политически сили.
В хода на дебата Гюров я попита дали самата тя е предприела действия, за да се свърже с Путин, и дали му се е обаждала по телефона.
Йотова отговори, че подобна стъпка трябва да бъде предприета с мандат от българската държава, а не като еднолична инициатива.
„Аз никога няма да се обадя на който и да е президент без съгласуване с останалите институции, без да попитам гражданите на България, без да знам, че зад мен стои един голям национален консенсус“, заяви тя.
На въпроса дали все пак би разговаряла с Путин, ако тези условия са изпълнени, Йотова отговори утвърдително.
Кандидатът за президент отправи и критики към Гюров за посещението му в Киев по време на мандата му като служебен министър-председател. Тя го обвини, че без мандат от Народното събрание е подписал десетгодишно споразумение, с което според нея България е поела дългосрочни ангажименти.
„Това е разликата между мен и вас“, обърна се Йотова към своя опонент, като настоя, че решенията във външната политика трябва да бъдат съгласувани между институциите и да се ползват с широка обществена подкрепа.
"Нито преди, нито по време, нито след войната български войници ще бъдат в Украйна", подчерта още Йотова.
„Ние сме равнопоставен член на Европейския съюз. Нашият глас е точно толкова равен, колкото на всички останали държави в Европейския съюз, както впрочем като суверенна държава и на международната сцена“, подчерта тя.
По думите ѝ Конституцията ясно определя ролята на президента като представител на България в международните отношения. Затова според нея е от съществено значение държавният глава да притежава самочувствието на лидер на суверенна държава и да отстоява последователни позиции.
Йотова постави акцент върху необходимостта българската външна политика да се ръководи от интересите на страната, а не от тези на други държави или международни съюзи.
Тя подчерта, че успешната дипломация изисква задълбочено познаване на международните отношения, реалистична оценка на съотношението на силите и умение за изграждане на съюзничества в рамките на стратегическите организации, в които България членува.
„Ако на всичко казваш „да“, както десетилетия наред се случваше в България, тогава ти си просто безгласен“, заяви Йотова.
Според нея подобно поведение води до пренебрегване на българската позиция в международните отношения.
Кандидатът за президент отбеляза още, че обстановката в Европейския съюз се е променила и държавите имат възможност да влияят върху общите политики, когато разполагат с добре аргументирани позиции и успяват да намерят съмишленици.
„Когато ти си достатъчно добре подготвен, можеш много лесно да намериш съюзници и да промениш политики“, посочи тя.
Йотова отхвърли внушението, че защитата на националните интереси в рамките на европейските институции може да се разглежда като противопоставяне на Европейския съюз.
„Това не е антиевропейска политика. Напротив“, категорична бе тя, като подчерта, че подобен подход може да направи европейската политика още по-силна.
Ниската избирателна активност е следствие от това, че през цялата предизборна кампания хората биваха плашени с война, с измислени врагове и нормалната реакция е да се приберат вкъщи. Аз обаче няма да ги плаша, искам да кажа, че България може и заслужава много повече. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в телевизионния дебат по БНТ срещу настоящия президент Илияна Йотова.
Президентската институция в момента е като едно пиано в хола – хората го заобикалят, но никой не свири на него, а президентът може да направи много – да събере около една маса талантът на нацията, младите хора, предприемачите, учените и да ги обедини около проблемите, които са по-големи от един мандат и от ежедневните политически борби.
Президентът може да е противотежест на една власт, когато се самозабравя. Това е изключително важно в момента, когато имаме една партия, която държи мнозинство в парламента и изпълнителната власт, затова е много важно да излезете и да гласувате, призова той.
От самото начало, аз и г-н Кандев решихме тази кандидатура да бъде на граждански принцип. изградихме един много широк инициативен комитет, в който няма хора, които са обвързани политически, няма политически лидери, за разлика от инициативния комитет на г-жа Йотова, няма и представители на Държавна сигурност. Мисля, че това се припозна от българските граждани. А доколко пияното е било добре акордирано, ние видаме в загубата на огромна маса от гласове от парламентарните избори до сега. Ние се обръщаме към българските граждани и очакваме тяхната подкрепа, подчерта Гюров.
Тогава, когато ние не сме една голяма сила, естествено трябва да разчитаме на това, че правилата важат за всички и най-основният принцип в международното право е , че границите не се променят със сила - това е основният принцип и ние трябва да го следваме, независимо от това за кй конфликт става дума, защото това е нашата застраховка, категоричен бе той по повод ескалацията на военните действия в Черно море.
По думите му, ако се съгласим в един конфликт да бъдат преместени границите, така както са установени, това ще означава, че нито една друга държава, независимо на кой континент е след това няма да е сигурна за своята териториална цялост. Вторият принцип е, че ние трябва да работим със съюзници. Когато сме на масата в Европейския съвет там има 27 души, когато сме един срещу 26, нашият глас не е силен. Ние трябва да работим за това да изграждаме коалиции, да имаме съющзници преди да имаме нужда от тяхната подкрепа.
Ниската избирателна активност е следствие от това, че хората бяха плашени с война. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата по БНТ.
„Аз няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече“, заяви той.
Гюров сравни президентската институция с „пияно в хола, всички го заобикалят“ и посочи, че президентът може да бъде тежест за една власт, когато тя се самозабравя.
„Много е важно – излезте, гласувайте“, призова кандидатът.
Йотова: Очаквам следващата седмица хората отново да гласуват
„Очаквам следващата седмица отново да гласуват“, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата. Тя изрази благодарност към гражданите, участвали в изборите.
„Огромна благодарност към хората, които гласуваха“, заяви Йотова. По думите ѝ президентската институция е „едно много добре координирано пияно“.
Двамата пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.
Те бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.
Кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.
Двамата бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.
Двамата ще участват в единствения си дебат преди балотажа на 1 ноември.
Дискусията ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) от 21:00 ч. днес.
Дебатът ще даде възможност на двамата кандидати да представят позициите си по важни за обществото теми, свързани с президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.
ЦИК насрочи балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров за неделя, 1 ноември. Кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е с 528 951 действителни гласа, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев - с 486 232 действителни гласа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 РУСАТА ЖЕНА ИЛИ ТЪМНИЯ МЪЖ
Коментиран от #122, #320
21:07 29.10.2026
4 Анонимен
Коментиран от #115, #206, #291
21:08 29.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Европеец
Коментиран от #288
21:08 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Яшар
Коментиран от #14
21:09 29.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гробар
До коментар #11 от "Яшар":Айде стига толко фашизъм.
Коментиран от #19
21:11 29.10.2026
15 Николова , София
Коментиран от #360
21:11 29.10.2026
16 Сатана Z
Коментиран от #44
21:11 29.10.2026
17 Красимир Петров
Коментиран от #38, #42
21:12 29.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Яшар
До коментар #14 от "Гробар":Дано осъзнаваш кого избираш
21:13 29.10.2026
20 Какво обединение
21:13 29.10.2026
21 Дебатът е без значение
Коментиран от #32, #33
21:13 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анонимен
21:14 29.10.2026
25 Красимир Петров
21:14 29.10.2026
26 Пръц
До коментар #10 от "Артилерист":Гюров даде на зеления в Киев 20 милиона евро за да се снима с него ,а български деца умират без детска болница
Коментиран от #67
21:14 29.10.2026
27 Сорос
21:14 29.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Напалапа
21:15 29.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Толко ли си глупав
До коментар #21 от "Дебатът е без значение":Русия вас ще ви вкара във войната! Стига сте плашили с война. Това тук е България! И има масова корупция и бандити! Каква война, какво евро? Всеки краде, КРАДЕ!
21:15 29.10.2026
33 Анонимен
До коментар #21 от "Дебатът е без значение":ВОЙНА ТА Е ТУК ОТ ГОДИНИ А Е ПОЗОР И СРАМ ЗА ТАЗИ РАДЕНА СЕКРЕТАРКА ДА ЗАЩИТАВА РУСИЯ А НЕ БЪРГАРИЯ ПОЗОР УУУУУУУУУУЬ
21:15 29.10.2026
34 Циркът започна
А колко ще я поздравят за помилването на най- общественоопасни престъпници!
21:16 29.10.2026
35 КГБ в действие
21:16 29.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Анонимен
До коментар #17 от "Красимир Петров":ПЕЕВСКИ И КОГАТО ПОДКРЕПИ РАДЕВ БЕШЕ СУПЕР А РУСКИТЕ ВЪН
21:16 29.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Циркът започна
До коментар #17 от "Красимир Петров":И двамата са за арест!
В момента!
И целиятнарод да види справедливостта!
21:18 29.10.2026
43 Един от русенско
21:18 29.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Красимир Петров
21:20 29.10.2026
48 Настана евроатлантичен вой
21:22 29.10.2026
49 Красимир Петров
Причината е от ясна по-ясна. Падащ рейтинг; недоволство; протести.
Схемата е една и съща. Репресии.
Овладява прокуратурата по места.
Николай Копринков заимства от бизнес-партньора си Цветан Цветанов репресивни методи. Рекет и всяване на страх.
Плашат, изнудват, саботират кметове, общински съветници, държавни служители. Прикрит, но жесток терор в държавата.
Нищо няма да ги спаси. Хляб и зрелища… но хлябът е оскъден за народа. Храната всекидневно поскъпва. Животът в България става за цялата нация труден и несигурен. И за всичко това е виновен Румен Радев!
Арестува кметове на ДПС за да умилостиви ПП-ДБ които са основните врагове на Пеевски. Защото единствени те могат да го премахнат с масови протести. Рейтинга на правителството е отрицателен. Само за 6 месеца на власт неодобрението към правителството е с много спрямо одобрението. Наблюдаваме най бързия срив на едно управление от 36 години насам. Радев няма друг избор.
А и за съжаление вече няма полезен ход.
21:22 29.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Партийни шарлатани
21:23 29.10.2026
52 Делян Славчев Пеевски
21:23 29.10.2026
53 идЙотова
21:24 29.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ХиХи
21:25 29.10.2026
56 хмммм
21:25 29.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Анонимен
21:26 29.10.2026
59 Джихади Йово
21:26 29.10.2026
60 Руски опорки и реплики
21:26 29.10.2026
61 Ух ! Ха ! а а а а !
Е Играл !
21:27 29.10.2026
62 Анонимен
21:27 29.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Анонимен
21:28 29.10.2026
67 Болницата !
До коментар #26 от "Пръц":Няма Да ги Спаси !
А Лекарите !
Къде Са Лекарите ?
Коментиран от #73, #100
21:29 29.10.2026
68 Красимир Петров
Чакам отговор
Коментиран от #92
21:29 29.10.2026
69 хихихи
21:29 29.10.2026
70 избирател
21:30 29.10.2026
71 ТИР
21:30 29.10.2026
72 Двойно НЕ за Гюров
Коментиран от #74
21:31 29.10.2026
73 Кичо лайк мъни
До коментар #67 от "Болницата !":В юкей са
21:31 29.10.2026
74 И аз и аз
До коментар #72 от "Двойно НЕ за Гюров":Ще гласувам за Член 4!
Коментиран от #118
21:33 29.10.2026
75 така ли
21:33 29.10.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Към кандидатите
21:34 29.10.2026
78 Реалист
21:35 29.10.2026
79 Йотова
Коментиран от #186
21:37 29.10.2026
80 Йотова
21:38 29.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Ний ша Ва упрайм
21:39 29.10.2026
84 А ТРЯБВА ДА Е ДЕБАТЪТ
ЙОТОВА Е ПРОСТО ЕДНА МАРИОНЕТКА
НА ГЕНЕРАЛ БОТАШ.
ТАЗИ ФУСТА НЯМА ДА Е НИКАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ.
НАЙ ВЕРОЯТНО
ПАК ЩЕ НЯКОЯ КОПРИНКА
ОТЗАДЕ.
21:39 29.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 КГБ
21:41 29.10.2026
87 Гост
21:41 29.10.2026
88 За какво е подготвена?
Коментиран от #98
21:43 29.10.2026
89 Лама Гюру
21:43 29.10.2026
90 Няма нужда от бялото
До коментар #85 от "Йоцата":Те са си нашмъркани с партийна идеология високо качество.
21:43 29.10.2026
91 Хвания единия и с него удари другия
21:43 29.10.2026
92 ЕСКОБАР
До коментар #68 от "Красимир Петров":АМИ НАС ЕДНА
ЖЕНА ОБИЧА ДА НИ
ПУСКА ОТ ЗАТВОРИТЕ .
А ОТ 5 ГОДИНИ НИТО ЕДИН
БЪЛГАРИН НЕ Е ПРАТЕН НА ФРОНТА
ДАЖЕ И РУСОФИЛКИТЕ СИ СЕДЯТ
В БЪЛГАРИЯ
А ПУТИН ГИ ЧАКА ДА ГО ПОДКРЕПЯТ
СРЕШУ УКРАЙНА.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #159, #166
21:44 29.10.2026
93 Петроханците са превъзбудени
Коментиран от #94, #103
21:45 29.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 В МОМЕНТА
21:47 29.10.2026
96 хмммм
Коментиран от #105
21:48 29.10.2026
97 Изглежда, че
Коментиран от #117
21:48 29.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Само тъпeйките говоря
До коментар #94 от "Само копейките говорят":Явно искате да си дадете децата и внуците на петроханци.
Коментиран от #101
21:48 29.10.2026
100 Пръц
До коментар #67 от "Болницата !":Как да има лекари ,като няма болница в която да работят ?
С 20 милиона евро щяха да се спасят много деца дори и в чужбина, но Гюров ги даде на Зеления.Наши пари,за нашите деца!
21:49 29.10.2026
101 По добре в Петрохан
До коментар #99 от "Само тъпeйките говоря":Отколкото в Мацква
21:50 29.10.2026
102 Иванич
21:51 29.10.2026
103 И двамата са за война срещу Русия?
До коментар #93 от "Петроханците са превъзбудени":В неделя ще гласуват мах 15 %! Т.е. само урсуланите и русофобите! Честито !
21:51 29.10.2026
104 В дебата
Коментиран от #316
21:51 29.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Дон Антонио Ел Патронос
Направо ми се н@дървих@ розовите дантелени европейски гащички.
Само мохабеди по телеФизоро правят.
21:54 29.10.2026
107 стоян георгиев
21:56 29.10.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Двете рунди
21:56 29.10.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Йоцка
21:58 29.10.2026
112 Анонимен
Коментиран от #123
22:00 29.10.2026
113 Гласувайте
Коментиран от #132
22:01 29.10.2026
114 В МОМЕНТА
22:01 29.10.2026
115 КАЗВАМ
До коментар #4 от "Анонимен":БЪРКАШ БЪРКАШ ЙОТОВА С ПЕВИЦАТА МАРИЯНА, А ТОВА Е НАКАЗУЕМО!
22:02 29.10.2026
116 Анонимен
22:02 29.10.2026
117 Я по-сериозно
До коментар #97 от "Изглежда, че":за важни неща става дума
ГЮРОВ - Президент на България и за доброто на България
22:02 29.10.2026
118 да да
До коментар #74 от "И аз и аз":На 2ката.....
22:04 29.10.2026
119 Йотова лъже
Коментиран от #129
22:04 29.10.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Ха,ха
22:06 29.10.2026
122 нито единия
До коментар #3 от "РУСАТА ЖЕНА ИЛИ ТЪМНИЯ МЪЖ":нито другия заслужава глас
22:06 29.10.2026
123 А кой ще избере
До коментар #112 от "Анонимен":Секретарка за президент.
22:07 29.10.2026
124 Стадото
22:07 29.10.2026
125 604
22:07 29.10.2026
126 Абе, дали пък все още не е късно
22:08 29.10.2026
127 избирател
Явно няма да ходя за есенни гъби в неделя.
22:09 29.10.2026
128 "На източния фронт нищо ново"
Коментиран от #152
22:11 29.10.2026
129 не е така
До коментар #119 от "Йотова лъже":Цените скочиха много сериозно от февруари 2026 г., когато Гюров беше служебен премиер. Ясно е, че цените започнаха да скачат от август 2025, когато малко преди това стана ясно, че щем, не щем, ще влезем в еврозоната. Въпросът, който постави Йотова, е какво направи Гюро за озаптяване на цените. И защо вместо да се занимава с проблема с поскъпналия за българите живот, той отиде да обещава помощ на Украйна за следващите 10 години. За кого се грижеше тогава Гюро - за българите или за Зеленски? Това беше поантата.
Коментиран от #136
22:11 29.10.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Излагация
22:11 29.10.2026
132 забавно
До коментар #113 от "Гласувайте":Слагам плюс заради очевидния сарказъм!
22:11 29.10.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Лама Гуру
22:15 29.10.2026
135 Излишно
22:15 29.10.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Наблюдател
22:16 29.10.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 ГУНДЯЕВ
ДА ЗВЪНИ НА ПУТИН.
ХАХА ХАХАХАХАХА
ПЪРВО ПАК ЩЕ ТРЯБВА
ДА МИ ЦЕЛУВА КРАКАТА.
22:19 29.10.2026
140 Ние за български президент или
Йотова ще е президент на наркотрафикантите и на на ОПГ- тата.
Изключително нагло животно
22:19 29.10.2026
141 Иляна се барнала като ученичка
22:21 29.10.2026
142 избирател
22:21 29.10.2026
143 Мъжът и болен човек,
22:22 29.10.2026
144 Не съм фен на Йотова,
22:22 29.10.2026
145 Видя се колко е истерична
22:22 29.10.2026
146 Зрител
22:23 29.10.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Питка а Йотова
Ама Путин няма да да разговаря с една покравителка на наркотиците и на помилва въоръжени грабежи!
22:25 29.10.2026
150 Отстрани
Разби петроханеца!
Гюров мънка и пробутва клишета!
Коментиран от #170, #179
22:25 29.10.2026
151 Гробар
22:25 29.10.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Смех бате
22:27 29.10.2026
154 Гюров
Коментиран от #160, #164
22:27 29.10.2026
155 Секретарката
22:29 29.10.2026
156 ха, ха, ха...
А какво още трябва да се случи?
22:29 29.10.2026
157 Соломон
Коментиран от #162, #338
22:30 29.10.2026
158 Лицемер гюров
22:31 29.10.2026
159 Йотова
До коментар #92 от "ЕСКОБАР":Аз не съм ,други бяха ,аз само взех парите
22:32 29.10.2026
160 копейка
До коментар #154 от "Гюров":чакаме пудинг с погачи с мед, а вам в сибире !!!!ахахахахаха
22:32 29.10.2026
161 Да се обади на Путин?
22:32 29.10.2026
162 А твоята родина майка
До коментар #157 от "Соломон":Русия ли е?
Коментиран от #165
22:33 29.10.2026
163 Васил
22:33 29.10.2026
164 разбирам те
До коментар #154 от "Гюров":Даже направо ти влизам в положението. Обаче в неделя ще се гласува с машини, не с две ръце 😁
22:33 29.10.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Йотова
До коментар #92 от "ЕСКОБАР":Да ама Иванчева ,я държах в тюрмата
22:34 29.10.2026
167 ДрайвингПлежър
Всъщност не само субективно погледнато Русия не е агресор!
Обективно, позовавайки се на международното право пак неямаме правни основания да наричаме Русия агресор!
Следователно, базирайки се на тези 2 доказуеми твърдения, може да изведем съвсем простото заключение, че Гюров е лъжец!
Продължавайки логическите разсъждения - Александър Стуб и Йонас Гаре Стьоре са изявени проевропейски лидери. След като и двамате се обадиха на Путин, може да заключим, че Йотова следвайки тенденциите в Европа е един модерен европейски лидер!
В заключение
Имаме един лъжец
Имаме един европейски лидер
вие за кого ще гласувате?! Колко от вас са за "лъжливото овчарче" Гюров и талпата му?
22:34 29.10.2026
168 Минаха годините
22:35 29.10.2026
169 Гюров не става
Коментиран от #207
22:35 29.10.2026
170 оня с коня
До коментар #150 от "Отстрани":Хубо коментираш Дебата Отстрани,но ЗАЩО от Грешната страна уеее!:)
22:36 29.10.2026
171 Тити на Кака
Жалък, тотално жалък съпетник в един свободен, нережисиран дебат с интелигентен и много по-опитен, превъзхождащ го във всичко опонент. Само как му увисна селташката уста след като Йотка го закова с тълкуванието си за аматьорския му лупинг в Киев, без никаква оторизация от задължително участващите в подобни актове институции - президентството и парламента! Нагълта си езика като кретен, вдигнат от даскала на дъската, за да изкара тройка 😂😂😂
Коментиран от #279
22:36 29.10.2026
172 Йотова била миролюбива
22:36 29.10.2026
173 Гледам дебата
22:36 29.10.2026
174 Гюров къде е тръгнал
22:36 29.10.2026
175 Баце
22:37 29.10.2026
176 Малее
22:37 29.10.2026
177 Сбогом Гюров
22:37 29.10.2026
178 Струва ми се, че още не е късно
Ще пратим Йотовица да го занесе.
22:37 29.10.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Йотова :
Коментиран от #187, #199, #225
22:38 29.10.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Не ги питат обаче
Коментиран от #212
22:39 29.10.2026
183 Изключително неподготвен мъж
Коментиран от #202
22:39 29.10.2026
184 избирател
Накратко , въпреки поканата, не се извини за грешката си , дори да е била заблудена , а продължава да бяга от поемане на отговорност за своето конституционно правомощие. (за илюстрация бъдещата евентуална главнокомандваща ще се крие все зад решения на други... комисии...)
22:39 29.10.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Лъже,
До коментар #180 от "Йотова :":За да привлече путинистите на своя страна.
Коментиран от #214
22:40 29.10.2026
188 "Дебатът"
22:40 29.10.2026
189 Господ да ни пази от гюровци
22:41 29.10.2026
190 Не си се обадила,
Жалка, жалка, жалка!
22:41 29.10.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Зрител
Коментиран от #330
22:42 29.10.2026
193 Ами едно голямо Браво за Йотова!
Коментиран от #201, #239, #280
22:42 29.10.2026
194 Гюро
Отказа ме тотално!😩
22:42 29.10.2026
195 Овцата
22:42 29.10.2026
196 Моджо
22:43 29.10.2026
197 Анонимен
22:44 29.10.2026
198 Много лустросан тоя
Коментиран от #325
22:44 29.10.2026
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Стига сте се излагали
22:45 29.10.2026
201 отстрани
До коментар #193 от "Ами едно голямо Браво за Йотова!":Не всички. Поне един е убеден, че Йотова е бледа сянка на президента в момента.
22:45 29.10.2026
202 стоян георгиев
До коментар #183 от "Изключително неподготвен мъж":А има ли мъж в дебата?
Коментиран от #229, #354
22:45 29.10.2026
203 Глей как си върти главата!
22:47 29.10.2026
204 идиоти вън
22:47 29.10.2026
205 Гюров има още какво да учи
Коментиран от #254
22:47 29.10.2026
206 Две любовници
До коментар #4 от "Анонимен":Ама как любовница , нали смуглата певица Марияна Попова уж му беше любовница?
22:47 29.10.2026
207 Ха сега де...
До коментар #169 от "Гюров не става":Що бе, Йотова по ли става?
22:48 29.10.2026
208 Зевзек
22:48 29.10.2026
209 Този коментар е премахнат от модератор.
210 То е смешна Йотова
22:48 29.10.2026
211 Гюров
Коментиран от #219, #282, #361
22:48 29.10.2026
212 Това не е въпрос, а твърдение
До коментар #182 от "Не ги питат обаче":Нали ги различаваш?
22:49 29.10.2026
213 Къв мъж ма
22:49 29.10.2026
214 Този коментар е премахнат от модератор.
215 Този коментар е премахнат от модератор.
216 Гюров не става
Коментиран от #271
22:51 29.10.2026
217 Шишана учка
Касация
Коментиран от #272
22:52 29.10.2026
218 Йотова
Да пита и:
Руският Език Македонски ли е ?
Да му каже Че Всички Русофилки
Са много Възмущени.
22:53 29.10.2026
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 реших
Няма нужда от имена на кандидати.
22:53 29.10.2026
221 ФАКТ
Да, Андрей Гюров прави подобно сравнение. В свое телевизионно участие на 22 октомври 2026 г. в предаването „Лице в лице“ по bTV, той коментира акциите и арестите на кметове на ДПС, сред които тези в Белица (Радослав Ревански) и Сунгурларе (Димитър Гавазов).
Гюров заявява, че макар борбата с олигархията да е важна, предприетите действия са прекалени и чрез тях „се връщат сенките на комунистическия режим“, като директно сравнява ситуацията с „Възродителния процес“ поради усещането за репресия в регионите.
Това негово изказване става повод за остри политически искри в контекста на предизборната кампания за президентските избори през октомври 2026 г.
Коментиран от #244, #257
22:54 29.10.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 идиоти вън
Коментиран от #238
22:54 29.10.2026
224 МОМЧЕТО ОТ ГЕРМЕН
22:55 29.10.2026
225 Мутрофанова
До коментар #180 от "Йотова :":Е забранила
Да се звънни на Путин
От Разни Миризливи Подлоги.
22:55 29.10.2026
226 Питане
Коментиран от #256
22:55 29.10.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 КАЗВАМ
22:56 29.10.2026
229 Да,
До коментар #202 от "стоян георгиев":Тоя с опашката.
22:56 29.10.2026
230 Йотова е неадекватна!
Коментиран от #233
22:57 29.10.2026
231 Абсолютно на кантар бяха
22:58 29.10.2026
232 Ясно
22:58 29.10.2026
233 Този коментар е премахнат от модератор.
234 Зеления
22:59 29.10.2026
235 Пероханците печелят от войната,
Кирил Петков управлява холдинга „Дженерал Чери“ на спонсора на Андрей Гюров с украинските дронове.
И Лондон и Киев седят зад цялата тази история с корабите! И чакат да вземат президенството през Гюров в неделя, за да стартират майдан у нас!!!
22:59 29.10.2026
236 Нещо му има на Гюров
22:59 29.10.2026
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 Златарева не става ,лош избор
До коментар #223 от "идиоти вън":Златарева се показа като проста селянка. Това е срам за БНТ .
Коментиран от #259, #268
23:00 29.10.2026
239 Мене ме впечатляваше през 1992 година
До коментар #193 от "Ами едно голямо Браво за Йотова!":Ама тогава там се вреждаха партийните другаре. Днес представлява мижав интерес.
Коментиран от #250
23:00 29.10.2026
240 Братчетата на Бойко
23:01 29.10.2026
241 Хахахаха
23:01 29.10.2026
242 Абсолютно на кантар бяха
23:01 29.10.2026
243 Дебат
Коментиран от #251, #253
23:01 29.10.2026
244 Какво точно е казал Гюров?
До коментар #221 от "ФАКТ":В интервюто си по bTV на 22 октомври той казва:
„Това дали е реакция на някаква развалена сделка между Пеевски и Радев, или опит за сплашване на българските мюсюлмани? … виждаме отново сенки на комунистическия режим отново да се опитват да ги сплашват и използват.“
Забележи разликата: той поставя въпроса дали арестите са опит за сплашване на българските мюсюлмани. Не казва дословно, че арестите са „нов Възродителен процес“. Това е формулировка, използвана в заглавия на някои публикации в някои зависими медии.
Коментиран от #346
23:01 29.10.2026
245 Мнение
Коментиран от #281
23:02 29.10.2026
246 Гюров
Помните ли?
За какво изобщо говорим?!😃
Наследник на Гоцеделчевски партийни секретари, които са колели и бесели след 9 септември.
Разрушили са стотици съдби .
Кандев пък наследник на Гоцеделчевски милиционери!
Били опозиция ?
Как ли не!
23:02 29.10.2026
247 Този коментар е премахнат от модератор.
248 Хохохо
23:02 29.10.2026
249 различно мнение
До коментар #219 от "Смех бате":Спокойствието от добре и съвестно свършена резултатна работа води до удовлетворение и дори щастие в обикновен човешки план.
Голф и... яхти са в мислите на завистливите сиромахомили за щастието.
23:02 29.10.2026
250 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
251 Хохохо
До коментар #243 от "Дебат":Гледал си друг дебат .този е пълен шушлек.
23:03 29.10.2026
252 Гюровщина
23:03 29.10.2026
253 Ба бааааа
До коментар #243 от "Дебат":За това ли Гюрата сричаше и пелтечеше като ученичка на изпит
23:03 29.10.2026
254 Йотова
До коментар #205 от "Гюров има още какво да учи":е изхабена и много ретроградна. И докато беше 10 години нищо не работеше. Никакви позиции. И с тази Русия, която ни е враг от столетия, щяла да разговаря за мир! В Румъния Радев вече го наричат по телевизията идиот. Такава им е политиката, т е. никаква.
Коментиран от #276
23:03 29.10.2026
255 Анонимен
Коментиран от #312
23:03 29.10.2026
256 Новак
До коментар #226 от "Питане":Пеги Бънди е ходила на фризьор. Откъде ли Ал Бънди е намерил пари?
23:03 29.10.2026
257 Мнение
До коментар #221 от "ФАКТ":Не е престъпление да задаваш въпроси за политически натиск. Напротив — в една демокрация властта трябва да търпи проверка, особено когато арести на избрани кметове се случват непосредствено преди избори.
Може да се спори дали историческата аналогия на Андрей Гюров е подходяща, но това не отменя същинския въпрос: прилага ли се законът еднакво към всички, независимо от партията им и от етническата им принадлежност?
Обвинението не е присъда. Политическото внушение не е доказателство. А критиката към властта не бива автоматично да се превръща в повод за дискредитиране на този, който я отправя.
Нека фактите и независимият съд определят изхода, а не предизборните лозунги.
23:04 29.10.2026
258 Всичко е ясно
23:04 29.10.2026
259 Дръта чанта
До коментар #238 от "Златарева не става ,лош избор":Съгласен
23:04 29.10.2026
260 БеГемот
Коментиран от #278, #294
23:04 29.10.2026
261 Този коментар е премахнат от модератор.
262 Игри на тролове
23:05 29.10.2026
263 петруханец
До коментар #227 от "Стефан":Русофилите са умните образованите и тези които изградиха България ! Атлантенцата са просто хора с безмерно самочувствие и без никакво покритие. Точно като тоя дето го гледахме. И къщичка за птички не е направил даже, но иначе всичко му било ясно
23:05 29.10.2026
264 Чакалото
23:05 29.10.2026
265 безпартиен
23:06 29.10.2026
266 Този коментар е премахнат от модератор.
267 Дрънкаш глупости!
До коментар #219 от "Смех бате":Като нямаш аргументи, измисляш голф и почивка. 😏 Дай конкретен цитат, в който Гюров обещава да бездейства, или признай, че подменяш политическия спор с евтини подигравки. Спокойствието в държавата не е мързел — то е резултат от работещи институции!
23:06 29.10.2026
268 дебат имаше
До коментар #238 от "Златарева не става ,лош избор":Златарева е най-благоразположената червено симпатизираща водеща в тв и успя да се справи с репликиращата я кандидат президентка за времето по регламент.
23:07 29.10.2026
269 Извинявайте, но Гюров
Коментиран от #293, #301
23:07 29.10.2026
270 Никои
23:07 29.10.2026
271 вярно е,
До коментар #216 от "Гюров не става":че Гюро не става, прилича на произведен в час по трудово обучение и останал недовършен, защото звънецът е сложил край на часа. Йотова не е цвете за мирисане, но на фона на Гюро е интелектуален гигант. Жалко, че нма да видим Кандю, че мистър Бийн да умре от срам.
23:07 29.10.2026
272 Дрънкаш глупости!
До коментар #217 от "Шишана учка":Ще гласувам за България и Европа, НЕ за Русия и окупатора Путьооо Маринкин.
23:08 29.10.2026
273 Голям провал за мекерето от
23:09 29.10.2026
274 МИТРОФАНКОВА
23:10 29.10.2026
275 Този коментар е премахнат от модератор.
276 стига бе,
До коментар #254 от "Йотова":на колко години си, че говориш как Русия е враг на България от столетия. Ти тези столетия преживя ли ги или се образоваш само по "историческа" литература издадена от Америка за България? Дай малко инфо кога Русия е била враг на България преди България да й стане враг, че и ние нещо да научим докато те четем.
Коментиран от #327
23:10 29.10.2026
277 стоян георгиев
Коментиран от #309
23:10 29.10.2026
278 Гургул
До коментар #260 от "БеГемот":Аз пък мисля, че Гюров спечели дебата. Не съм вярвал, че може да има толкова нагла, арогантна, нахална и злобна жена!
23:10 29.10.2026
279 Този коментар е премахнат от модератор.
280 нека по сериозно
До коментар #193 от "Ами едно голямо Браво за Йотова!":Да Йотова става за президент. Представяте ли си , Кандев бил юрост и знаел как се прилага закона и за то ва се допълвали двамата. Господи, Господи не ни изоставяй на кретени.
Коментиран от #313
23:11 29.10.2026
281 имало е дебат с кандидат на ГЕРБ
До коментар #245 от "Мнение":Забравил си въпроса в ефир на Анастас Герджиков преди пет години на балотажа към кандидата Радев: "Чий е Крим?" с отговор: В Крим се вее руското знаме.
23:11 29.10.2026
282 Гюров е моят президент!!!
До коментар #211 от "Гюров":Гюров говори за живота си в чужбина и завръщането в България, за да използва натрупания си опит в полза на България!!
България има нужда от повече хора като Гюров — хора, които са натрупали знания и опит в чужбина, но са избрали да се върнат и да ги приложат тук! 🇧🇬
Защото не е важно къде си живял, а какво си научил и какво си готов да дадеш на родината си. Успехът в чужбина не е повод за подигравки, а възможност този опит да бъде полезен на България.
Вместо да се присмиваме на хората, които се връщат, нека се запитаме защо сме създали държава, от която толкова много българи са принудени да заминат.
България няма нужда да прогонва способните си хора. Има нужда да им даде причина да се върнат и възможност да променят страната към по-добро! 🇧🇬
Коментиран от #303, #307
23:11 29.10.2026
283 С деца чужди граждани
23:12 29.10.2026
284 Йотова
Коментиран от #324
23:12 29.10.2026
285 нонаме
23:12 29.10.2026
286 Дебатът беше скучен
23:13 29.10.2026
287 Този коментар е премахнат от модератор.
288 Европеец
До коментар #6 от "Европеец":Изгледах дебата. .. . Йотова стоеше по-добре, Гюро много ръкомахаше и говореше с заучени фрази и клишета..... Но определено няма да гласувам ......
23:13 29.10.2026
289 Този коментар е премахнат от модератор.
290 Гюров е класи над Йотова!!
23:14 29.10.2026
291 Този коментар е премахнат от модератор.
292 стоян георгиев
23:14 29.10.2026
293 НЕ ПРИЯТЕЛ
До коментар #269 от "Извинявайте, но Гюров":КОРЕНИТЕ ОТ ГЕРМЕН ЧИС 100ПРОЦЕНТОВ ПОМАК НАРОДА ДА МИСЛИ ЗА НЕДЕЛЯ
23:14 29.10.2026
294 твое си мнение
До коментар #260 от "БеГемот":Мисля че по-важно е кой ще спечели не дебата, а избора на балотажа.
23:14 29.10.2026
295 Гюров е идеалната кандидатура!!
23:15 29.10.2026
296 ЧЕВДАРЧЕ,КОНСОМОЛОВ ДИРИБЕЕВ
НО ИНТЕРЕСНОТО Е ЧЕ ВСЕКИ ДЕН ЗАМИНАВАТ ДОСТА МИЛИОНИ ЗА ТУРЦИЯ ПО ДОГОВОРА БОТОШ ОТ КОЙТО БЪЛГАРИЯ ГУБЕЛА.
Как ще борят инфлация цени ще повишават доходите тия !? ГОЛЯМ ПРОГРЕС Е ПА НЕНА ЩО.
И с Аврам бакалина да говори Йотова Путин ще и се изсмее. Скоро най вероятно ще има и 6-ти Короб бум. ЩЕЛИ ДА ОПОВЕСТЯТ БЮДЖЕТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ !? ДАЛИ Е СВЪРШИЛ ЗАЕМА ОТ МИЛИАРД И 800 МИЛИОНА КОЙТО ВЗЕХА ПРОГРЕСИРАЩИТЕ. Голям прогрес.
23:15 29.10.2026
297 НАП
23:15 29.10.2026
298 Ганю- простия
23:15 29.10.2026
299 !!!?
23:15 29.10.2026
300 Четох ,четох пък дори спрях....
23:16 29.10.2026
301 Европеец
До коментар #269 от "Извинявайте, но Гюров":Коментарът ти е верен..... Бюро наистина много са затрудняваше в артикулиране дори и на простите изречения....
23:16 29.10.2026
302 Този коментар е премахнат от модератор.
303 Ти пА...?!
До коментар #282 от "Гюров е моят президент!!!":Боли ме фара кой бил...,,твоят президент"...!
Че чак и цял роман си написал,който едва ли някой ще прочете...?!
23:16 29.10.2026
304 Цените се повишиха 2020
Тогава ГЕРБ и ДПС управляваха. Но не се усети от потребителите, защото бяха малко стоки.
Калпавият бюджет на Василев 2021, го спаси 2022 оръжията износ и драстично повишение цени ток,
които напълниха държавата с пари.
Който подкрепяше ойрото тогава и сега е Национален Предател.
96 милиарда лева профукани за Ойрозоната.
23:17 29.10.2026
305 Αлфа Bълкът
23:17 29.10.2026
306 Имаше един Георги Пирински
Та сега и Йотова така! Запомнихте ли нещо смислено което каза?
23:18 29.10.2026
307 Видяхме ги тия от чужбина
До коментар #282 от "Гюров е моят президент!!!":вече няколко пъти от царските ЮПи та насам.
През Кирчо и компания.
До Гюро.
Изпечени мошеници , лъжци, фалшификатори и парапети!
23:18 29.10.2026
308 Ясно
В неделя само ще го потвърдим и ще пратим окончателно в забвение неадекватния Гюров.
23:18 29.10.2026
309 хе хе
До коментар #277 от "стоян георгиев":Сещам се за един пожарникар, но и това няма да помогне...
23:18 29.10.2026
310 ЕЛИ
23:18 29.10.2026
311 За Йотова
Гюров е много неподготвен . Само общи приказки в стил ПП
23:19 29.10.2026
312 твое си мнение
До коментар #255 от "Анонимен":Гюров с химикалка в ръка си водеше записки след като водещата го прекъсваше според регламента. За Йотова не забелязах, но и не я прекъсваха (освен плахото: "секунди".)
23:20 29.10.2026
313 Кандев ли...?!
До коментар #280 от "нека по сериозно":Та той си е чисто и просто едно...ченге...!
Не слечайно отказа дебат с вицето на Йотова...!
Коментиран от #350, #353
23:20 29.10.2026
314 Калин - орела
Изключително слаба водеща - груба, недодялана, нетактична!
Да говори и да надвиква госта, показва липсата на елементарно възпитание!
Интересно ми е, за коя се мисли?!
Само пречеше!
Относно дебата:
Йотова бе на много високо ниво - уверена, добър оратор, ерудирана, точна и ясна.
Гюров бе неориентиран, смутен, неподготвен.
Много съжалявам, че отделих повече внимание на водещата, вместо на по-значимите от нея хора!
Коментиран от #340, #341
23:21 29.10.2026
315 Мда
23:22 29.10.2026
316 Този коментар е премахнат от модератор.
317 Аре искахте дебат, получихте си го
23:22 29.10.2026
318 Гюров е катастрофа
Коментиран от #359
23:22 29.10.2026
319 сара
Коментиран от #334
23:23 29.10.2026
320 Така де
До коментар #3 от "РУСАТА ЖЕНА ИЛИ ТЪМНИЯ МЪЖ":Очаквах повече от Гюров. Много вял изглеждаше. Йотова въпреки по-слабата си позиция го постави в отбранителен режим, а трябваше да е обратното. Особено по отношение на външната политика. Жалко! Да не говорим за помилванията, за които Йотова я е срам да говори.
23:23 29.10.2026
321 Хора
23:23 29.10.2026
322 ГЛАСУВАЙТЕ С БЮЛЕТИНА 6!
Това беше бюлетината на двойката Радев- Йотова.
Цялото ППДБ, от които беше и Гюров, гласуваха за тях на втория тур.
23:23 29.10.2026
323 Цък
Коментиран от #335
23:24 29.10.2026
324 твое си мнение
До коментар #284 от "Йотова":Да бе, Йотова въртеше нервно добре гримираните си очи при многословните си обяснения и оправдания с комисии...
23:24 29.10.2026
325 Много ми хареса...!
До коментар #198 от "Много лустросан тоя":Че наш Гюро са го изстипосали в мрежите ,как целува украинското знаме,с каската и пушката...:)))!
Коментиран от #347
23:25 29.10.2026
326 Гюролайката
Коментиран от #343
23:25 29.10.2026
327 13675
До коментар #276 от "стига бе,":Кой, е липсвал в училище
Битките, в Добруджа 1916г.
Първата световна 1915г Русия, обявява война на България
Втората световна 1944г. СССР, обявява война на България
Ако, друго не знаеш пиши ще тенауча
23:26 29.10.2026
328 Хи хи
Коментиран от #336
23:27 29.10.2026
329 Този коментар е премахнат от модератор.
330 Европеец
До коментар #192 от "Зрител":Тая Златарева накъса дебата.... Времето това е времето..... Кандидатите спазваха добрия тон и тая никаквица трябваше да отпусне малко часовника и не да се меси като някаква овца....
23:29 29.10.2026
331 Заглавието подвежда
23:30 29.10.2026
332 За буре без обръчи - не!
23:31 29.10.2026
333 Този коментар е премахнат от модератор.
334 Така е!
До коментар #319 от "сара":Затова и Гюров ,гледаше през цялото време като...натровен...:)))!
23:32 29.10.2026
335 Мхм
До коментар #323 от "Цък":Гюров на става за голф инструктор, камо ли за президент. Той се е самонадценил. На голф игрището в Правец се фука, че има индивидуален коефициент, по-голям от Тайгър Уудс. Както и да е.
23:33 29.10.2026
336 Този коментар е премахнат от модератор.
337 Петруханският папагал
23:33 29.10.2026
338 Европеец
До коментар #157 от "Соломон":Да, мисля че Йотова ще бъде новият президент... Дали ще бъде моя президент предстои да видя..
Коментиран от #357
23:33 29.10.2026
339 Този коментар е премахнат от модератор.
340 Поли жълтопаветната
До коментар #314 от "Калин - орела":си е про с та ке са от където и да я погледнеш.
Въпросът е защо я търпят в БНТ?
23:34 29.10.2026
341 Тази Златарева е провал
До коментар #314 от "Калин - орела":Златарева наистина вбесяваше с простоватото си меко казано поведение. Не сме очаквали,че е толкова проста,невъзпитана, дървена ,средновековна селянка. Тази провали цялото предаване.
Кой я определи , не се траеше през цялото предаване. Изнервящо поведение и тъпи въпроси. Добре,че беше Йотова та се внасяше ,култура и интелигентност в цялата картина.
23:34 29.10.2026
342 Този коментар е премахнат от модератор.
343 Виж Йотовица
До коментар #326 от "Гюролайката":Беше много отворена,постоянно прекъсваше и не спазваше елементарен етикет,заприлича ми на тйотка Митрофанова.
23:35 29.10.2026
344 !!!?
Беше искрен, откровен и конкретен, а Йотова нареждане, едни омръзнали на всички омайни, популистки клишета, а когато кажеше нещо конкретно то се оказваше нагла лъжа и Гюров веднага я връщане в изходна позиция !
Така всички разбрахме, че в президентството храниме една Лъжкиня !!!?
23:35 29.10.2026
345 Май още не е ясно
23:36 29.10.2026
346 КАЗВАМ
До коментар #244 от "Какво точно е казал Гюров?":ЛЪЖЕШ КАТО ГЮРОВ - БЕЗОГЛЕДНО!
23:37 29.10.2026
347 Йотовица ме
До коментар #325 от "Много ми хареса...!":Изкефи как падна на коляно и целуваше ръка на кгб патриарха м р Гундяев.Беше върховно,тоя същия благославя руски оръжия убийци на украинци.Рая Митотворката.
23:38 29.10.2026
348 стоян георгиев
23:39 29.10.2026
349 Гюров е открит
23:39 29.10.2026
350 Да те питам
До коментар #313 от "Кандев ли...?!":Радеффф къффф е
23:40 29.10.2026
351 Този коментар е премахнат от модератор.
352 Този коментар е премахнат от модератор.
353 Юристът Кандев,айде бе !
До коментар #313 от "Кандев ли...?!":Ма как може този Кандев да е юрист. Това е абсурд. Къв закон е прилагал тоя. Абе вие подигравате ли се или сте прости ? Тоя е юрист колкото мечките в Белица са професори по кибернетика.
23:41 29.10.2026
354 Този коментар е премахнат от модератор.
355 Този коментар е премахнат от модератор.
356 Този коментар е премахнат от модератор.
357 Пророк коко
До коментар #338 от "Европеец":Грешиш. Не се знае как ще гласуват ДПС.
Коментиран от #372
23:43 29.10.2026
358 Този коментар е премахнат от модератор.
359 Този коментар е премахнат от модератор.
360 Този коментар е премахнат от модератор.
361 Този коментар е премахнат от модератор.
362 Този коментар е премахнат от модератор.
363 Този коментар е премахнат от модератор.
364 Заглавието неволно подвежда
23:50 29.10.2026
365 1:0 за Йотова
23:51 29.10.2026
366 Този коментар е премахнат от модератор.
367 Даката
23:51 29.10.2026
368 ОТ БГ КУКУЛУ СЪМ РЯЗАНИЯ
НАДОЛО към дъното ГОЛЯМ ПРОГРЕС. НЕ КАЗВАТ И КАКЪР БЮДЖЕТ ЗА КОЙ КОЛКО .
23:54 29.10.2026
369 Бай Лисан
23:54 29.10.2026
370 Ало, сайта, без манипулации!
23:54 29.10.2026
371 12345
23:54 29.10.2026
372 бойкот
До коментар #357 от "Пророк коко":ДПС пак няма да гласуват нито в Турция, понеже Дечев ги арестува и търси най-голямата кражба в държавата с кой купи самолетните билети, а е и пресен спомена за инициатора на санитарния кордон.
23:54 29.10.2026
373 Честно казано.
23:54 29.10.2026
374 Има ли СЕМ?!
23:55 29.10.2026