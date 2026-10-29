Йотова: Бих се обадила на Путин! Гюров: Русия е агресор! ВИДЕО

Започна дебатът между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров.

България трябва да отстоява категорична, ясна и аргументирана външна политика, която да бъде подчинена преди всичко на националния интерес. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова по време на дебата с Андрей Гюров, в частта, посветена на външната политика и войната в Украйна.

Йотова съобщи, че предстои среща, посветена на сигурността в Черно море, и излезе с конкретно предложение за ограничаване на военните действия в региона.

„Предлагам да има мораториум върху бойните действия между всички шест черноморски държави“, заяви тя.

"Бих разговаряла с руския президент Владимир Путин, ако за това има мандат от българската държава и национален консенсус", заяви още кандидатът за президент Илияна Йотова по време на телевизионния дебат с Андрей Гюров.

Тя защити тезата, че мирът в Украйна може да бъде постигнат единствено чрез преговори, а предоставянето на още оръжия и финансови средства води до нови разрушения и човешки жертви.

„Дълги години след 2022 година се смяташе, че мирът може да дойде чрез сила. Слава Богу, че всички се убедиха, че това не е възможно“, заяви Йотова.

По думите ѝ позицията на президентската институция от началото на пълномащабната война в Украйна остава непроменена – конфликтът трябва да бъде разрешен чрез дипломация.

„Мир може да дойде само чрез преговори. Наливането на повече средства в Украйна, наливането на повече възможности за все нови и по-съвършени оръжия всъщност води единствено и само до нови разрушения, до гибелта на много млади хора, на много невинни хора, на хора и от двете страни“, подчерта кандидатът за държавен глава.

Йотова изрази убеждението, че Русия трябва да участва в преговорите за прекратяване на войната, като посочи, че подобен процес не може да започне единствено с ултиматуми и декларации, без конкретни предложения за съдържанието на бъдещото мирно споразумение.

Тя припомни предишните дипломатически опити за уреждане на конфликта, сред които споразуменията „Минск 1“ и „Минск 2“, Нормандския формат и разговорите в Истанбул.

Йотова започна изказването си с отговор на реплика на своя опонент, като категорично отхвърли разбирането, че България не може да има достатъчно тежест на международната сцена, защото не е велика сила.

Тя определи директния диалог като необходим път към прекратяване на войната и разкритикува идеята за продължителен конфликт на изтощение, която свърза с позициите на Андрей Гюров и подкрепящите го политически сили.

В хода на дебата Гюров я попита дали самата тя е предприела действия, за да се свърже с Путин, и дали му се е обаждала по телефона.

Йотова отговори, че подобна стъпка трябва да бъде предприета с мандат от българската държава, а не като еднолична инициатива.

„Аз никога няма да се обадя на който и да е президент без съгласуване с останалите институции, без да попитам гражданите на България, без да знам, че зад мен стои един голям национален консенсус“, заяви тя.

На въпроса дали все пак би разговаряла с Путин, ако тези условия са изпълнени, Йотова отговори утвърдително.

Кандидатът за президент отправи и критики към Гюров за посещението му в Киев по време на мандата му като служебен министър-председател. Тя го обвини, че без мандат от Народното събрание е подписал десетгодишно споразумение, с което според нея България е поела дългосрочни ангажименти.

„Това е разликата между мен и вас“, обърна се Йотова към своя опонент, като настоя, че решенията във външната политика трябва да бъдат съгласувани между институциите и да се ползват с широка обществена подкрепа.

"Нито преди, нито по време, нито след войната български войници ще бъдат в Украйна", подчерта още Йотова.

„Ние сме равнопоставен член на Европейския съюз. Нашият глас е точно толкова равен, колкото на всички останали държави в Европейския съюз, както впрочем като суверенна държава и на международната сцена“, подчерта тя.

По думите ѝ Конституцията ясно определя ролята на президента като представител на България в международните отношения. Затова според нея е от съществено значение държавният глава да притежава самочувствието на лидер на суверенна държава и да отстоява последователни позиции.

Йотова постави акцент върху необходимостта българската външна политика да се ръководи от интересите на страната, а не от тези на други държави или международни съюзи.

Тя подчерта, че успешната дипломация изисква задълбочено познаване на международните отношения, реалистична оценка на съотношението на силите и умение за изграждане на съюзничества в рамките на стратегическите организации, в които България членува.

„Ако на всичко казваш „да“, както десетилетия наред се случваше в България, тогава ти си просто безгласен“, заяви Йотова.

Според нея подобно поведение води до пренебрегване на българската позиция в международните отношения.

Кандидатът за президент отбеляза още, че обстановката в Европейския съюз се е променила и държавите имат възможност да влияят върху общите политики, когато разполагат с добре аргументирани позиции и успяват да намерят съмишленици.

„Когато ти си достатъчно добре подготвен, можеш много лесно да намериш съюзници и да промениш политики“, посочи тя.

Йотова отхвърли внушението, че защитата на националните интереси в рамките на европейските институции може да се разглежда като противопоставяне на Европейския съюз.

„Това не е антиевропейска политика. Напротив“, категорична бе тя, като подчерта, че подобен подход може да направи европейската политика още по-силна.

Ниската избирателна активност е следствие от това, че през цялата предизборна кампания хората биваха плашени с война, с измислени врагове и нормалната реакция е да се приберат вкъщи. Аз обаче няма да ги плаша, искам да кажа, че България може и заслужава много повече. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в телевизионния дебат по БНТ срещу настоящия президент Илияна Йотова.

Президентската институция в момента е като едно пиано в хола – хората го заобикалят, но никой не свири на него, а президентът може да направи много – да събере около една маса талантът на нацията, младите хора, предприемачите, учените и да ги обедини около проблемите, които са по-големи от един мандат и от ежедневните политически борби.

Президентът може да е противотежест на една власт, когато се самозабравя. Това е изключително важно в момента, когато имаме една партия, която държи мнозинство в парламента и изпълнителната власт, затова е много важно да излезете и да гласувате, призова той.

От самото начало, аз и г-н Кандев решихме тази кандидатура да бъде на граждански принцип. изградихме един много широк инициативен комитет, в който няма хора, които са обвързани политически, няма политически лидери, за разлика от инициативния комитет на г-жа Йотова, няма и представители на Държавна сигурност. Мисля, че това се припозна от българските граждани. А доколко пияното е било добре акордирано, ние видаме в загубата на огромна маса от гласове от парламентарните избори до сега. Ние се обръщаме към българските граждани и очакваме тяхната подкрепа, подчерта Гюров.

Тогава, когато ние не сме една голяма сила, естествено трябва да разчитаме на това, че правилата важат за всички и най-основният принцип в международното право е , че границите не се променят със сила - това е основният принцип и ние трябва да го следваме, независимо от това за кй конфликт става дума, защото това е нашата застраховка, категоричен бе той по повод ескалацията на военните действия в Черно море.

По думите му, ако се съгласим в един конфликт да бъдат преместени границите, така както са установени, това ще означава, че нито една друга държава, независимо на кой континент е след това няма да е сигурна за своята териториална цялост. Вторият принцип е, че ние трябва да работим със съюзници. Когато сме на масата в Европейския съвет там има 27 души, когато сме един срещу 26, нашият глас не е силен. Ние трябва да работим за това да изграждаме коалиции, да имаме съющзници преди да имаме нужда от тяхната подкрепа.

Ниската избирателна активност е следствие от това, че хората бяха плашени с война. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата по БНТ.

„Аз няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече“, заяви той.

Гюров сравни президентската институция с „пияно в хола, всички го заобикалят“ и посочи, че президентът може да бъде тежест за една власт, когато тя се самозабравя.

„Много е важно – излезте, гласувайте“, призова кандидатът.

Йотова: Очаквам следващата седмица хората отново да гласуват

„Очаквам следващата седмица отново да гласуват“, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата. Тя изрази благодарност към гражданите, участвали в изборите.

„Огромна благодарност към хората, които гласуваха“, заяви Йотова. По думите ѝ президентската институция е „едно много добре координирано пияно“.

Двамата пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.

Те бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.

Кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.

Двамата бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.

Двамата ще участват в единствения си дебат преди балотажа на 1 ноември.

Дискусията ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) от 21:00 ч. днес.

Дебатът ще даде възможност на двамата кандидати да представят позициите си по важни за обществото теми, свързани с президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.

ЦИК насрочи балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров за неделя, 1 ноември. Кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е с 528 951 действителни гласа, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев - с 486 232 действителни гласа.