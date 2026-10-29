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Йотова: Бих се обадила на Путин! Гюров: Русия е агресор! ВИДЕО

Йотова: Бих се обадила на Путин! Гюров: Русия е агресор! ВИДЕО

29 Октомври, 2026 21:00, обновена 29 Октомври, 2026 22:44 4 470 374

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президент-
  • избори

Дискусията ще се проведе на живо в ефира на БНТ

Йотова: Бих се обадила на Путин! Гюров: Русия е агресор! ВИДЕО - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Започна дебатът между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров.

България трябва да отстоява категорична, ясна и аргументирана външна политика, която да бъде подчинена преди всичко на националния интерес. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова по време на дебата с Андрей Гюров, в частта, посветена на външната политика и войната в Украйна.

Йотова съобщи, че предстои среща, посветена на сигурността в Черно море, и излезе с конкретно предложение за ограничаване на военните действия в региона.

„Предлагам да има мораториум върху бойните действия между всички шест черноморски държави“, заяви тя.

"Бих разговаряла с руския президент Владимир Путин, ако за това има мандат от българската държава и национален консенсус", заяви още кандидатът за президент Илияна Йотова по време на телевизионния дебат с Андрей Гюров.

Тя защити тезата, че мирът в Украйна може да бъде постигнат единствено чрез преговори, а предоставянето на още оръжия и финансови средства води до нови разрушения и човешки жертви.

„Дълги години след 2022 година се смяташе, че мирът може да дойде чрез сила. Слава Богу, че всички се убедиха, че това не е възможно“, заяви Йотова.

По думите ѝ позицията на президентската институция от началото на пълномащабната война в Украйна остава непроменена – конфликтът трябва да бъде разрешен чрез дипломация.

„Мир може да дойде само чрез преговори. Наливането на повече средства в Украйна, наливането на повече възможности за все нови и по-съвършени оръжия всъщност води единствено и само до нови разрушения, до гибелта на много млади хора, на много невинни хора, на хора и от двете страни“, подчерта кандидатът за държавен глава.

Йотова изрази убеждението, че Русия трябва да участва в преговорите за прекратяване на войната, като посочи, че подобен процес не може да започне единствено с ултиматуми и декларации, без конкретни предложения за съдържанието на бъдещото мирно споразумение.

Тя припомни предишните дипломатически опити за уреждане на конфликта, сред които споразуменията „Минск 1“ и „Минск 2“, Нормандския формат и разговорите в Истанбул.

Йотова започна изказването си с отговор на реплика на своя опонент, като категорично отхвърли разбирането, че България не може да има достатъчно тежест на международната сцена, защото не е велика сила.

Тя определи директния диалог като необходим път към прекратяване на войната и разкритикува идеята за продължителен конфликт на изтощение, която свърза с позициите на Андрей Гюров и подкрепящите го политически сили.

В хода на дебата Гюров я попита дали самата тя е предприела действия, за да се свърже с Путин, и дали му се е обаждала по телефона.

Йотова отговори, че подобна стъпка трябва да бъде предприета с мандат от българската държава, а не като еднолична инициатива.

„Аз никога няма да се обадя на който и да е президент без съгласуване с останалите институции, без да попитам гражданите на България, без да знам, че зад мен стои един голям национален консенсус“, заяви тя.

На въпроса дали все пак би разговаряла с Путин, ако тези условия са изпълнени, Йотова отговори утвърдително.

Кандидатът за президент отправи и критики към Гюров за посещението му в Киев по време на мандата му като служебен министър-председател. Тя го обвини, че без мандат от Народното събрание е подписал десетгодишно споразумение, с което според нея България е поела дългосрочни ангажименти.

„Това е разликата между мен и вас“, обърна се Йотова към своя опонент, като настоя, че решенията във външната политика трябва да бъдат съгласувани между институциите и да се ползват с широка обществена подкрепа.

"Нито преди, нито по време, нито след войната български войници ще бъдат в Украйна", подчерта още Йотова.

„Ние сме равнопоставен член на Европейския съюз. Нашият глас е точно толкова равен, колкото на всички останали държави в Европейския съюз, както впрочем като суверенна държава и на международната сцена“, подчерта тя.

По думите ѝ Конституцията ясно определя ролята на президента като представител на България в международните отношения. Затова според нея е от съществено значение държавният глава да притежава самочувствието на лидер на суверенна държава и да отстоява последователни позиции.

Йотова постави акцент върху необходимостта българската външна политика да се ръководи от интересите на страната, а не от тези на други държави или международни съюзи.

Тя подчерта, че успешната дипломация изисква задълбочено познаване на международните отношения, реалистична оценка на съотношението на силите и умение за изграждане на съюзничества в рамките на стратегическите организации, в които България членува.

„Ако на всичко казваш „да“, както десетилетия наред се случваше в България, тогава ти си просто безгласен“, заяви Йотова.

Според нея подобно поведение води до пренебрегване на българската позиция в международните отношения.

Кандидатът за президент отбеляза още, че обстановката в Европейския съюз се е променила и държавите имат възможност да влияят върху общите политики, когато разполагат с добре аргументирани позиции и успяват да намерят съмишленици.

„Когато ти си достатъчно добре подготвен, можеш много лесно да намериш съюзници и да промениш политики“, посочи тя.

Йотова отхвърли внушението, че защитата на националните интереси в рамките на европейските институции може да се разглежда като противопоставяне на Европейския съюз.

„Това не е антиевропейска политика. Напротив“, категорична бе тя, като подчерта, че подобен подход може да направи европейската политика още по-силна.

Ниската избирателна активност е следствие от това, че през цялата предизборна кампания хората биваха плашени с война, с измислени врагове и нормалната реакция е да се приберат вкъщи. Аз обаче няма да ги плаша, искам да кажа, че България може и заслужава много повече. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в телевизионния дебат по БНТ срещу настоящия президент Илияна Йотова.

Президентската институция в момента е като едно пиано в хола – хората го заобикалят, но никой не свири на него, а президентът може да направи много – да събере около една маса талантът на нацията, младите хора, предприемачите, учените и да ги обедини около проблемите, които са по-големи от един мандат и от ежедневните политически борби.

Президентът може да е противотежест на една власт, когато се самозабравя. Това е изключително важно в момента, когато имаме една партия, която държи мнозинство в парламента и изпълнителната власт, затова е много важно да излезете и да гласувате, призова той.

От самото начало, аз и г-н Кандев решихме тази кандидатура да бъде на граждански принцип. изградихме един много широк инициативен комитет, в който няма хора, които са обвързани политически, няма политически лидери, за разлика от инициативния комитет на г-жа Йотова, няма и представители на Държавна сигурност. Мисля, че това се припозна от българските граждани. А доколко пияното е било добре акордирано, ние видаме в загубата на огромна маса от гласове от парламентарните избори до сега. Ние се обръщаме към българските граждани и очакваме тяхната подкрепа, подчерта Гюров.

Тогава, когато ние не сме една голяма сила, естествено трябва да разчитаме на това, че правилата важат за всички и най-основният принцип в международното право е , че границите не се променят със сила - това е основният принцип и ние трябва да го следваме, независимо от това за кй конфликт става дума, защото това е нашата застраховка, категоричен бе той по повод ескалацията на военните действия в Черно море.

По думите му, ако се съгласим в един конфликт да бъдат преместени границите, така както са установени, това ще означава, че нито една друга държава, независимо на кой континент е след това няма да е сигурна за своята териториална цялост. Вторият принцип е, че ние трябва да работим със съюзници. Когато сме на масата в Европейския съвет там има 27 души, когато сме един срещу 26, нашият глас не е силен. Ние трябва да работим за това да изграждаме коалиции, да имаме съющзници преди да имаме нужда от тяхната подкрепа.

Ниската избирателна активност е следствие от това, че хората бяха плашени с война. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата по БНТ.

„Аз няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече“, заяви той.

Гюров сравни президентската институция с „пияно в хола, всички го заобикалят“ и посочи, че президентът може да бъде тежест за една власт, когато тя се самозабравя.

„Много е важно – излезте, гласувайте“, призова кандидатът.

Йотова: Очаквам следващата седмица хората отново да гласуват

„Очаквам следващата седмица отново да гласуват“, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова в отговор на въпрос за избирателната активност по време на дебата. Тя изрази благодарност към гражданите, участвали в изборите.

„Огромна благодарност към хората, които гласуваха“, заяви Йотова. По думите ѝ президентската институция е „едно много добре координирано пияно“.

Двамата пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.

Те бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.

Кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров пристигнаха в Българската национална телевизия малко след 20:00 ч. Първа в телевизията дойде Йотова, а след нея – Гюров.

Двамата бяха посрещнати от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която ги приветства с „Добре дошли“ преди началото на дебата преди балотажа в неделя.

Двамата ще участват в единствения си дебат преди балотажа на 1 ноември.

Дискусията ще се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия (БНТ) от 21:00 ч. днес.

Дебатът ще даде възможност на двамата кандидати да представят позициите си по важни за обществото теми, свързани с президентската институция, както и своите политики, виждания и ценности.

ЦИК насрочи балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров за неделя, 1 ноември. Кандидатпрезидентската двойка на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е с 528 951 действителни гласа, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев - с 486 232 действителни гласа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РУСАТА ЖЕНА ИЛИ ТЪМНИЯ МЪЖ

    62 19 Отговор
    ИЗБИРАЙТЕ!

    Коментиран от #122, #320

    21:07 29.10.2026

  • 4 Анонимен

    102 124 Отговор
    Бивша любовница на Първанов. Не беше добра журналистка или известна, но я намърдаха в БСП.

    Коментиран от #115, #206, #291

    21:08 29.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    89 61 Отговор
    Аз няма как да се обединя с петроханци и с червени кариеристи с петрохански оттенък...

    Коментиран от #288

    21:08 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Яшар

    106 189 Отговор
    Не ,че Гюров е цвете ,но Ако Йотова спечели България назад с 30 г ...виждаме какво прави румката ...разруха ,всеки си прави каквото поиска от неговите министри ,огромна престъпност , неспазване на законите

    Коментиран от #14

    21:09 29.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гробар

    78 22 Отговор

    До коментар #11 от "Яшар":

    Айде стига толко фашизъм.

    Коментиран от #19

    21:11 29.10.2026

  • 15 Николова , София

    73 103 Отговор
    Българи ,зимата идва ...вие си Я избрахте ! ..гледайте я по БНТ сега ...каква тотал промяна с прическа кат на шнт.рка...

    Коментиран от #360

    21:11 29.10.2026

  • 16 Сатана Z

    200 90 Отговор
    Гюров е момче за поръчки на Цветелина Бориславова.Гласувам за Йотова по дефиниция щото Петроханеца ще вкара България във войната с Русия

    Коментиран от #44

    21:11 29.10.2026

  • 17 Красимир Петров

    171 64 Отговор
    Петроханските сектанти са активирани десетки тронове.Обзалагам се,че Йотова ще спечели изборите с голяма преднина.Независимо,че Пеевски ще подкрепи Гюров,те ще загубят.

    Коментиран от #38, #42

    21:12 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Яшар

    18 30 Отговор

    До коментар #14 от "Гробар":

    Дано осъзнаваш кого избираш

    21:13 29.10.2026

  • 20 Какво обединение

    48 2 Отговор
    Първо потърсете отговорност от корумпираните мафиоти и олигарси и всички, които укриват пари, данъци и осигуровки. Всички, които извършват финансови престъпления в огромни размери. Изхвърлете ги от политиката и властта, защото отново виждам мутри да бъдат вкарвани не само през идната врата, Ами направо през централната врата в политика и им се дава достъп до европейските и българските финансови инструменти. Докога?

    21:13 29.10.2026

  • 21 Дебатът е без значение

    160 57 Отговор
    Не само няма да гласувам за маронетката на ЕС Гюров, защото ЕС упорито ни тласка към война, ами даже ще гласувам за Йотова, защото не е такава безумна марионетка на ЕС. Така ще гласувам двойно срещу Гюров. Не може да ме спрете с "няма смисъл", "те са еднакви", "всичко е предрешено" и т.н. Все пак мога да мисля за себе и виждам че Йотова не е ходила да подписва неоторизирани договори с Украйна като Гюров.

    Коментиран от #32, #33

    21:13 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    67 127 Отговор
    ЙОТОВА Е ПОЗОР ТАЗИ Е ЧИСТА РАДЕВА СЛУГИНЯ И ПРОКРЕМЪРСКА УУУУУУУУ

    21:14 29.10.2026

  • 25 Красимир Петров

    54 96 Отговор
    мунчо каунов кРадев боташов е изпаднал в зловеща паника,нервен срив и чудовищен страх че е масово мразен и ненавиждан както показаха изборите в неделя и го очаква чудовищен край както каза и Слави Трифонов. Само днес има 6 нервни излияния че в неделя се решавало всичко ,ако Гюров спечелел сглобката се завръщала. Неговите министри и депутати цял ден публикуват кадри и видеа от офисите на Йотова в цялата страна. Ето това е кошмарен мунчов страх от предстоящия провал и изритването му и на олигарсите му от държавната ясла. Днес Гюров е сезирал ЦИК за нерегламентирана кампания от целия министерски съвет начело с премиера по всички медии и телевизии. В неделя всички масово пред урните да приключим с мунчо и крадливата му олигархия завинаги.

    21:14 29.10.2026

  • 26 Пръц

    138 57 Отговор

    До коментар #10 от "Артилерист":

    Гюров даде на зеления в Киев 20 милиона евро за да се снима с него ,а български деца умират без детска болница

    Коментиран от #67

    21:14 29.10.2026

  • 27 Сорос

    101 32 Отговор
    За съжаление моето момче ще загуби

    21:14 29.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Напалапа

    14 43 Отговор
    Само Йотовица !!!!!

    21:15 29.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Толко ли си глупав

    52 12 Отговор

    До коментар #21 от "Дебатът е без значение":

    Русия вас ще ви вкара във войната! Стига сте плашили с война. Това тук е България! И има масова корупция и бандити! Каква война, какво евро? Всеки краде, КРАДЕ!

    21:15 29.10.2026

  • 33 Анонимен

    46 72 Отговор

    До коментар #21 от "Дебатът е без значение":

    ВОЙНА ТА Е ТУК ОТ ГОДИНИ А Е ПОЗОР И СРАМ ЗА ТАЗИ РАДЕНА СЕКРЕТАРКА ДА ЗАЩИТАВА РУСИЯ А НЕ БЪРГАРИЯ ПОЗОР УУУУУУУУУУЬ

    21:15 29.10.2026

  • 34 Циркът започна

    57 68 Отговор
    Йотова се саморекламира! Говори несъдържателно! Но не пропуска да се изтъкне итнай- вече да се удари в гърдите, колко я били поздравили в ООН!
    А колко ще я поздравят за помилването на най- общественоопасни престъпници!

    21:16 29.10.2026

  • 35 КГБ в действие

    19 19 Отговор
    Главнокомандващ говорителка на БНТ или оня кандев картофа

    21:16 29.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анонимен

    15 24 Отговор

    До коментар #17 от "Красимир Петров":

    ПЕЕВСКИ И КОГАТО ПОДКРЕПИ РАДЕВ БЕШЕ СУПЕР А РУСКИТЕ ВЪН

    21:16 29.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Циркът започна

    10 27 Отговор

    До коментар #17 от "Красимир Петров":

    И двамата са за арест!
    В момента!
    И целиятнарод да види справедливостта!

    21:18 29.10.2026

  • 43 Един от русенско

    22 19 Отговор
    Тази подп.хнлта Ен.о пр.се е по нагла и от тиквата

    21:18 29.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Красимир Петров

    33 53 Отговор
    Не съм вярвал, че може да се появят управници, които да са по големи крадци и лъжци от Борисов и Пеевски, но кРадев-Копринков и извадените скелети на БКП-ДС-КГБ от гардероба ги надминаха в пъти.

    21:20 29.10.2026

  • 48 Настана евроатлантичен вой

    96 25 Отговор
    Евроатлантиците много са се активиризирали в интернет. Явно има смисъл да се гласува срещу кандидатът им Гюров. Ма то не бяха лъжи че "няма смисъл да се гласува" (като няма смисъл що виете?), Йотова била незнам какво си. Въобще обичайните евроатлантично номера, вятър и мъгла да заблудят избирателите. А в същото време, същите евроатлантици ни вкараха насила еврото, цените скочиха двойно още в края на 2025, за да кажат "ето виждате ли че не скочиха от еврото" което се прие Януари 2026, същите сега си търсят повод да активират член 5 на НАТО чрез Украински постановки та барем ни вкарат във войната, че даже самото НАТО ги вразумява, а лицето Гюров тичаше да подписва тайни договори с Украйна. Е как да не гласувам против този, като гласувам за Йотова!

    21:22 29.10.2026

  • 49 Красимир Петров

    34 51 Отговор
    Румен Радев се радикализира. Защо?
    Причината е от ясна по-ясна. Падащ рейтинг; недоволство; протести.
    Схемата е една и съща. Репресии.
    Овладява прокуратурата по места.
    Николай Копринков заимства от бизнес-партньора си Цветан Цветанов репресивни методи. Рекет и всяване на страх.
    Плашат, изнудват, саботират кметове, общински съветници, държавни служители. Прикрит, но жесток терор в държавата.

    Нищо няма да ги спаси. Хляб и зрелища… но хлябът е оскъден за народа. Храната всекидневно поскъпва. Животът в България става за цялата нация труден и несигурен. И за всичко това е виновен Румен Радев!
    Арестува кметове на ДПС за да умилостиви ПП-ДБ които са основните врагове на Пеевски. Защото единствени те могат да го премахнат с масови протести. Рейтинга на правителството е отрицателен. Само за 6 месеца на власт неодобрението към правителството е с много спрямо одобрението. Наблюдаваме най бързия срив на едно управление от 36 години насам. Радев няма друг избор.
    А и за съжаление вече няма полезен ход.

    21:22 29.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Партийни шарлатани

    19 5 Отговор
    Това са най-наглите демагози, учени с години да лъжат и да ораторстват от най-висше ниво. Фанатици вярващи на всяка дума произлизаща от устата им.

    21:23 29.10.2026

  • 52 Делян Славчев Пеевски

    20 39 Отговор
    В градчето Белица - "Аз може да съм откраднал от държавата и Българския народ 1.7 млрд.- Булгартабак ,КТБ ,Лафка , но лицето Румен Георгиев Радев с 4 негови служебни правителства и настоящето ощети народа с 18 млрд. (10 пъти повече). Скоро пускам записите и документите в публичното пространство"

    21:23 29.10.2026

  • 53 идЙотова

    43 44 Отговор
    Гледа и се държи като селска пощаджийка 😂😂😂

    21:24 29.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ХиХи

    26 24 Отговор
    Барнал се точно като асистента по политикономика в МЕИ, приватизатора от 97 ма но с едно меко гласче

    21:25 29.10.2026

  • 56 хмммм

    34 40 Отговор
    Никакъв смисъл от този дебат! Йотова печели служебно така или иначе.

    21:25 29.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Анонимен

    49 58 Отговор
    ЙОТОВА ЛЪЖЕ УЖАСНО НЕПРИЯТНО ГЛЕДА ЛОШО ЙОТОВАААА СРАМ СИ

    21:26 29.10.2026

  • 59 Джихади Йово

    46 13 Отговор
    "„Аз няма да ги плаша. Искам да кажа, че България може и заслужава много повече“, заяви той." - ха-ха-ха-ха, мушмурокът му с мушмурок.. :)))))))

    21:26 29.10.2026

  • 60 Руски опорки и реплики

    44 45 Отговор
    От Йотова, едно към едно все едно слушаш Песков или Захарова

    21:26 29.10.2026

  • 61 Ух ! Ха ! а а а а !

    11 3 Отговор
    Какъв ФотоШоп !

    Е Играл !

    21:27 29.10.2026

  • 62 Анонимен

    34 32 Отговор
    ЕГАТИЭЛЪЖКИНЯТА НЯМА КАК ЛИЧНО ДА И ГО КАЖА ЗАЩО НЕ ОТИДЕШ ТИ ДА ПРЕГОВАРЯШ С ПУТИН

    21:27 29.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Анонимен

    42 48 Отговор
    ТАЗИ Е НЕВИЖДАНА ЛЪЖКИНЯ ВЪРВИ ПРИ ПУТИН НЯМАШ МЯСТО ТУК В НАШАТА ДЪРЖАВА

    21:28 29.10.2026

  • 67 Болницата !

    9 3 Отговор

    До коментар #26 от "Пръц":

    Няма Да ги Спаси !

    А Лекарите !

    Къде Са Лекарите ?

    Коментиран от #73, #100

    21:29 29.10.2026

  • 68 Красимир Петров

    45 16 Отговор
    Колко Български войници загинаха в Украйна и колко Български деца от наркотици?
    Чакам отговор

    Коментиран от #92

    21:29 29.10.2026

  • 69 хихихи

    38 29 Отговор
    Йотова се форсира като Балкан-че на трупчета. Цирк.

    21:29 29.10.2026

  • 70 избирател

    18 20 Отговор
    До тук (вж.часа на коментара) чувам декларации в защита на руската позиция, но няма да споменавам кой от дебатиращите я демонстрира.

    21:30 29.10.2026

  • 71 ТИР

    22 5 Отговор
    Дебат трябваше да има преди първият вот,,,

    21:30 29.10.2026

  • 72 Двойно НЕ за Гюров

    66 41 Отговор
    Едвам чакам неделята да сложа едно двойно не за манекена Гюров, като гласувам за Йотова. Манекенът няма една собствена мисъл в главата, всичко е опорки на ЕС и как работела държавата - явно го е чел наскоро в някоя брошура. Не можем да паднем толкова ниско, този нагаждач да стане президент. Това е по долу и от Плевнелиев.

    Коментиран от #74

    21:31 29.10.2026

  • 73 Кичо лайк мъни

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "Болницата !":

    В юкей са

    21:31 29.10.2026

  • 74 И аз и аз

    20 13 Отговор

    До коментар #72 от "Двойно НЕ за Гюров":

    Ще гласувам за Член 4!

    Коментиран от #118

    21:33 29.10.2026

  • 75 така ли

    6 18 Отговор
    Тръткова и Гюро михалов се дрънкат и се пръскат с мазни с локуми за фасон......Гъди,гъди....

    21:33 29.10.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Към кандидатите

    19 29 Отговор
    Защо Русия е за ранила българския език в окупираните земи?

    21:34 29.10.2026

  • 78 Реалист

    7 30 Отговор
    Дебатът е Бузлуджа срещу Петрохан, и двамцата не стават.

    21:35 29.10.2026

  • 79 Йотова

    29 23 Отговор
    къде са ти буклите? След подигравките за прическата, тя ги е махнала.

    Коментиран от #186

    21:37 29.10.2026

  • 80 Йотова

    58 43 Отговор
    Йотова е много подготвена . Гюров няма шанс . Никакъв

    21:38 29.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ний ша Ва упрайм

    28 25 Отговор
    наща мома го мачка!

    21:39 29.10.2026

  • 84 А ТРЯБВА ДА Е ДЕБАТЪТ

    34 44 Отговор
    РАДЕВ - ГЮРОВ.

    ЙОТОВА Е ПРОСТО ЕДНА МАРИОНЕТКА

    НА ГЕНЕРАЛ БОТАШ.

    ТАЗИ ФУСТА НЯМА ДА Е НИКАКЪВ ПРЕЗИДЕНТ.

    НАЙ ВЕРОЯТНО
    ПАК ЩЕ НЯКОЯ КОПРИНКА
    ОТЗАДЕ.

    21:39 29.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 КГБ

    12 19 Отговор
    Петолъчки избирайте говорителка на БНТ или оня кандев картофа

    21:41 29.10.2026

  • 87 Гост

    8 13 Отговор
    Това не означава да гласувам за назначения с номенклатурен или дс произход. Нямам намерение да гледам дебати. Лично мен, тези две двойки не ме представляват и нямат авторитет.

    21:41 29.10.2026

  • 88 За какво е подготвена?

    36 31 Отговор
    Девет години едни и същи кухи речи. Женката не става!

    Коментиран от #98

    21:43 29.10.2026

  • 89 Лама Гюру

    45 21 Отговор
    Две думи не мобе да каже без да заседне по средата. Питат го за коалиция на желаещите. Вика щело да отвори путя на български фирми. Кой път да пращат войници ли? Щото на коалицията друго и ме требва

    21:43 29.10.2026

  • 90 Няма нужда от бялото

    7 1 Отговор

    До коментар #85 от "Йоцата":

    Те са си нашмъркани с партийна идеология високо качество.

    21:43 29.10.2026

  • 91 Хвания единия и с него удари другия

    12 24 Отговор
    Тези двамата са като 2 капки вода! По добре да са бяха явили заедно като президент и вице! И двамата са желаните кандидати на Урсула и Зеленски! Жалко че, българите пропуснаха шанса да гласуват на първи тур за мира! Сега вече нямат избор! И двата избора са пътят на войната, омразата към братска Русия и всичко руско!!!!!

    21:43 29.10.2026

  • 92 ЕСКОБАР

    23 19 Отговор

    До коментар #68 от "Красимир Петров":

    АМИ НАС ЕДНА
    ЖЕНА ОБИЧА ДА НИ
    ПУСКА ОТ ЗАТВОРИТЕ .

    А ОТ 5 ГОДИНИ НИТО ЕДИН
    БЪЛГАРИН НЕ Е ПРАТЕН НА ФРОНТА

    ДАЖЕ И РУСОФИЛКИТЕ СИ СЕДЯТ
    В БЪЛГАРИЯ
    А ПУТИН ГИ ЧАКА ДА ГО ПОДКРЕПЯТ
    СРЕШУ УКРАЙНА.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #159, #166

    21:44 29.10.2026

  • 93 Петроханците са превъзбудени

    43 29 Отговор
    В неделя няма да има гъбари и ГюрКан ще загубят с повече от 10% защото никой не иска да ходи на фронта в Украйна.

    Коментиран от #94, #103

    21:45 29.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 В МОМЕНТА

    51 34 Отговор
    ЙОТОВА ГО УНИЩОЖАВА

    21:47 29.10.2026

  • 96 хмммм

    42 23 Отговор
    Петроханците са толкова зле, че не разбраха, че Гюро беше назначен лично от Йотова. Той никога нямаше да се появи по телевизора, ако не беше тя! Сега скача срещу нея.

    Коментиран от #105

    21:48 29.10.2026

  • 97 Изглежда, че

    54 36 Отговор
    Йотова е по-добрия избор. Факт.

    Коментиран от #117

    21:48 29.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Само тъпeйките говоря

    37 25 Отговор

    До коментар #94 от "Само копейките говорят":

    Явно искате да си дадете децата и внуците на петроханци.

    Коментиран от #101

    21:48 29.10.2026

  • 100 Пръц

    38 19 Отговор

    До коментар #67 от "Болницата !":

    Как да има лекари ,като няма болница в която да работят ?
    С 20 милиона евро щяха да се спасят много деца дори и в чужбина, но Гюров ги даде на Зеления.Наши пари,за нашите деца!

    21:49 29.10.2026

  • 101 По добре в Петрохан

    21 38 Отговор

    До коментар #99 от "Само тъпeйките говоря":

    Отколкото в Мацква

    21:50 29.10.2026

  • 102 Иванич

    36 18 Отговор
    Струва ми се, че все на Гюров се дава думата, водещата е доста семпла.

    21:51 29.10.2026

  • 103 И двамата са за война срещу Русия?

    5 28 Отговор

    До коментар #93 от "Петроханците са превъзбудени":

    В неделя ще гласуват мах 15 %! Т.е. само урсуланите и русофобите! Честито !

    21:51 29.10.2026

  • 104 В дебата

    44 28 Отговор
    Гюров казва, че Радев използвал президентството за трамплин. Нагъл неблагодарник. Той е на това място заради Радев. Гледаме игри на тронове. Неблагодарни, хищни и продажни. В допълнение Гюров не може да говори с българска дикция, говори като робот.

    Коментиран от #316

    21:51 29.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Дон Антонио Ел Патронос

    8 15 Отговор
    И от двамата нищо не става.

    Направо ми се н@дървих@ розовите дантелени европейски гащички.
    Само мохабеди по телеФизоро правят.

    21:54 29.10.2026

  • 107 стоян георгиев

    40 26 Отговор
    Е какъв дебат?Той Гюро само лъже

    21:56 29.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Двете рунди

    15 8 Отговор
    омаскариха президентската институция!

    21:56 29.10.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Йоцка

    28 16 Отговор
    е страхотна секретарка! Ако изборът е за секретарка, вашият човек е йоцка

    21:58 29.10.2026

  • 112 Анонимен

    32 29 Отговор
    Кой пък луд ще избере банкер за президент?

    Коментиран от #123

    22:00 29.10.2026

  • 113 Гласувайте

    13 26 Отговор
    за Копринков Узунов.Радев

    Коментиран от #132

    22:01 29.10.2026

  • 114 В МОМЕНТА

    29 27 Отговор
    ГЮРАТА ДОВЪРШВА ЙОТОВИЦА С ФАКТИ ЗА ЦЕНИТЕ ПО НЕГОВО ВРЕМЕ И СЕГА БАРЕЛ ПЕТРОЛ ТОГАВА ПО СКЪП А ГОРИВА В БЪЛГАРИЯ ПО ЕВТИНИ ИНФЛАЦИЯ ПРИ МУНЧО ГАЛОПИРАЩА

    22:01 29.10.2026

  • 115 КАЗВАМ

    12 5 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    БЪРКАШ БЪРКАШ ЙОТОВА С ПЕВИЦАТА МАРИЯНА, А ТОВА Е НАКАЗУЕМО!

    22:02 29.10.2026

  • 116 Анонимен

    6 9 Отговор
    Нямам нерви повече да гледам блещенето на тази позорници и сили да и слушам наглите лъжи

    22:02 29.10.2026

  • 117 Я по-сериозно

    23 38 Отговор

    До коментар #97 от "Изглежда, че":

    за важни неща става дума
    ГЮРОВ - Президент на България и за доброто на България

    22:02 29.10.2026

  • 118 да да

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "И аз и аз":

    На 2ката.....

    22:04 29.10.2026

  • 119 Йотова лъже

    40 8 Отговор
    Цените при служебното правителство на Гюров не се вдигнаха.Те започнаха да се вдигат през лятото на 2025г.,когато излезе доклада на ЕК ,че от 2026г.ще влезем в Еврозоната.Това беше при Правителството на Желязков-ГЕРБ, БСП и ИТН.

    Коментиран от #129

    22:04 29.10.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Ха,ха

    19 18 Отговор
    Гледаме две лелки и един президент.

    22:06 29.10.2026

  • 122 нито единия

    5 14 Отговор

    До коментар #3 от "РУСАТА ЖЕНА ИЛИ ТЪМНИЯ МЪЖ":

    нито другия заслужава глас

    22:06 29.10.2026

  • 123 А кой ще избере

    21 19 Отговор

    До коментар #112 от "Анонимен":

    Секретарка за президент.

    22:07 29.10.2026

  • 124 Стадото

    7 7 Отговор
    си има водач - най-личната овца

    22:07 29.10.2026

  • 125 604

    43 18 Отговор
    гяуро се омаза яко!!!! типично за педроханец!

    22:07 29.10.2026

  • 126 Абе, дали пък все още не е късно

    20 4 Отговор
    да подадем прошение да станем автономна республика в състава на РФ? Два пъти вече сме го правили, трети път - за късмет.

    22:08 29.10.2026

  • 127 избирател

    24 1 Отговор
    Единия говори пространно и се обяснява многословно (защото е убеден в тезата си), другия дори не се възползва изцяло от времето си (защото е убеден в тезата си).
    Явно няма да ходя за есенни гъби в неделя.

    22:09 29.10.2026

  • 128 "На източния фронт нищо ново"

    11 14 Отговор
    Руска пляска!

    Коментиран от #152

    22:11 29.10.2026

  • 129 не е така

    37 12 Отговор

    До коментар #119 от "Йотова лъже":

    Цените скочиха много сериозно от февруари 2026 г., когато Гюров беше служебен премиер. Ясно е, че цените започнаха да скачат от август 2025, когато малко преди това стана ясно, че щем, не щем, ще влезем в еврозоната. Въпросът, който постави Йотова, е какво направи Гюро за озаптяване на цените. И защо вместо да се занимава с проблема с поскъпналия за българите живот, той отиде да обещава помощ на Украйна за следващите 10 години. За кого се грижеше тогава Гюро - за българите или за Зеленски? Това беше поантата.

    Коментиран от #136

    22:11 29.10.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Излагация

    46 20 Отговор
    Йотова го сдъвка. Един фалшив и неискрен човек, се опитва да стане Президент.

    22:11 29.10.2026

  • 132 забавно

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Гласувайте":

    Слагам плюс заради очевидния сарказъм!

    22:11 29.10.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Лама Гуру

    16 9 Отговор
    Ся кът нема нужда от програматори ши ва пращаме в Украйна

    22:15 29.10.2026

  • 135 Излишно

    16 14 Отговор
    мероприятие! Който си харесва йоцка ще си я харесва безусловно. Който не понася рундаците, йоцка в нищо не може да го убеди. С йоцка ири без йоцка рундаците са пътници

    22:15 29.10.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Наблюдател

    39 22 Отговор
    Йотова направо размаза лекенцето Гюров и на него вече гласчето му трепери.

    22:16 29.10.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 ГУНДЯЕВ

    18 22 Отговор
    ФУСТАТА ЩЯЛА
    ДА ЗВЪНИ НА ПУТИН.

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    ПЪРВО ПАК ЩЕ ТРЯБВА
    ДА МИ ЦЕЛУВА КРАКАТА.

    22:19 29.10.2026

  • 140 Ние за български президент или

    22 22 Отговор
    За украински президент ще гласуваме!
    Йотова ще е президент на наркотрафикантите и на на ОПГ- тата.
    Изключително нагло животно

    22:19 29.10.2026

  • 141 Иляна се барнала като ученичка

    21 19 Отговор
    Ама след тридневен запой.

    22:21 29.10.2026

  • 142 избирател

    13 10 Отговор
    Единия върти лисичи очи (спори дори с водещата) и затрупва с обещания за сметка на увеличен дефицит (т.е. харчове на заеми), другия стегнато отговаря.

    22:21 29.10.2026

  • 143 Мъжът и болен човек,

    9 24 Отговор
    прекарал инсулт, а женката ще се върти в президентството и ще брани дългоносестото. И нормално ли е при откриване на консултативния съвет да се гушка с рундьо. Така ли е по протокол, защото с всеки от дошлите се ръкува. И това ли е "независимост"? То бива наглост ама тяхното преминава всякакви граници

    22:22 29.10.2026

  • 144 Не съм фен на Йотова,

    38 21 Отговор
    Но Гюровчето е посмешище. Ниво на третокласник

    22:22 29.10.2026

  • 145 Видя се колко е истерична

    23 25 Отговор
    и подкована от Кремъл Йотова.

    22:22 29.10.2026

  • 146 Зрител

    25 30 Отговор
    Йотова повтаря заучени опорки, собствено мислене нула.

    22:23 29.10.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Питка а Йотова

    21 23 Отговор
    Щяла да се обадитна Путин!
    Ама Путин няма да да разговаря с една покравителка на наркотиците и на помилва въоръжени грабежи!

    22:25 29.10.2026

  • 150 Отстрани

    31 22 Отговор
    Браво на Йотова!

    Разби петроханеца!

    Гюров мънка и пробутва клишета!

    Коментиран от #170, #179

    22:25 29.10.2026

  • 151 Гробар

    4 9 Отговор
    Копейката говореше за България, тея - за Русия, кой е агресор и за европейски път. Бай Ганю избирателя.

    22:25 29.10.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Смех бате

    34 19 Отговор
    Гяуров е посмешище!

    22:27 29.10.2026

  • 154 Гюров

    25 39 Отговор
    смачка Йотовица, която доказа, че тя, премиера Радев и въобще цялата русоробска общност са се снишили пред господаря Путин и водят българският народ към робство, беднотия и живот в страх от Руския ботуш. В неделя с две ръце гласувам за Гюров.

    Коментиран от #160, #164

    22:27 29.10.2026

  • 155 Секретарката

    21 18 Отговор
    е голяма работа! Голяма, голяма колко да е голяма - секретарка!

    22:29 29.10.2026

  • 156 ха, ха, ха...

    18 8 Отговор
    "Йотова: Бих се обадила на Путин!

    А какво още трябва да се случи?

    22:29 29.10.2026

  • 157 Соломон

    27 24 Отговор
    Йотова е моят президент!!

    Коментиран от #162, #338

    22:30 29.10.2026

  • 158 Лицемер гюров

    24 16 Отговор
    Достатъчно много си личи какъв човек си . Болшинството от хората виждат какъв тандем не бива да Получи президентската власт. И е съвсем естествено да останеш номер 2.

    22:31 29.10.2026

  • 159 Йотова

    16 12 Отговор

    До коментар #92 от "ЕСКОБАР":

    Аз не съм ,други бяха ,аз само взех парите

    22:32 29.10.2026

  • 160 копейка

    6 14 Отговор

    До коментар #154 от "Гюров":

    чакаме пудинг с погачи с мед, а вам в сибире !!!!ахахахахаха

    22:32 29.10.2026

  • 161 Да се обади на Путин?

    15 20 Отговор
    Шест месеца е президентка, що не се обади? Чака да стане баш президентка, лошо няма, ако шефът й разреши! Ама той е само на ниво Решетников!

    22:32 29.10.2026

  • 162 А твоята родина майка

    10 13 Отговор

    До коментар #157 от "Соломон":

    Русия ли е?

    Коментиран от #165

    22:33 29.10.2026

  • 163 Васил

    35 18 Отговор
    Йотова е мъжко момиче, честно не съм очаквал такова достойно представяне, определено тя заслужава президентския стол, нямам никакво съмнение вече, другият кандидат е без коментар, някакъв смешко.

    22:33 29.10.2026

  • 164 разбирам те

    9 0 Отговор

    До коментар #154 от "Гюров":

    Даже направо ти влизам в положението. Обаче в неделя ще се гласува с машини, не с две ръце 😁

    22:33 29.10.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Йотова

    14 6 Отговор

    До коментар #92 от "ЕСКОБАР":

    Да ама Иванчева ,я държах в тюрмата

    22:34 29.10.2026

  • 167 ДрайвингПлежър

    26 18 Отговор
    Гюров: Русия е агресор!

    Всъщност не само субективно погледнато Русия не е агресор!
    Обективно, позовавайки се на международното право пак неямаме правни основания да наричаме Русия агресор!

    Следователно, базирайки се на тези 2 доказуеми твърдения, може да изведем съвсем простото заключение, че Гюров е лъжец!

    Продължавайки логическите разсъждения - Александър Стуб и Йонас Гаре Стьоре са изявени проевропейски лидери. След като и двамате се обадиха на Путин, може да заключим, че Йотова следвайки тенденциите в Европа е един модерен европейски лидер!

    В заключение
    Имаме един лъжец
    Имаме един европейски лидер

    вие за кого ще гласувате?! Колко от вас са за "лъжливото овчарче" Гюров и талпата му?

    22:34 29.10.2026

  • 168 Минаха годините

    3 2 Отговор
    в които можехте да предложите на жужи друго, освен агентство

    22:35 29.10.2026

  • 169 Гюров не става

    32 13 Отговор
    Доста трагичен, и като изказ, че дори и като манипулации

    Коментиран от #207

    22:35 29.10.2026

  • 170 оня с коня

    1 7 Отговор

    До коментар #150 от "Отстрани":

    Хубо коментираш Дебата Отстрани,но ЗАЩО от Грешната страна уеее!:)

    22:36 29.10.2026

  • 171 Тити на Кака

    32 14 Отговор
    Тежък нокаут за едноизреченното мозъче от дълбоката провинция...
    Жалък, тотално жалък съпетник в един свободен, нережисиран дебат с интелигентен и много по-опитен, превъзхождащ го във всичко опонент. Само как му увисна селташката уста след като Йотка го закова с тълкуванието си за аматьорския му лупинг в Киев, без никаква оторизация от задължително участващите в подобни актове институции - президентството и парламента! Нагълта си езика като кретен, вдигнат от даскала на дъската, за да изкара тройка 😂😂😂

    Коментиран от #279

    22:36 29.10.2026

  • 172 Йотова била миролюбива

    21 26 Отговор
    Йотова е комунистка.Няма миролюбив комунист.Техният девиз е "Тази власт с кръв сме я взели,с кръв ще я дадем".

    22:36 29.10.2026

  • 173 Гледам дебата

    20 24 Отговор
    Йотова изпадна в истерия ,не знаела ,че помилвала наркосите

    22:36 29.10.2026

  • 174 Гюров къде е тръгнал

    27 14 Отговор
    Пиле в калчища, и какви глупости говори за позитивна му кампанив

    22:36 29.10.2026

  • 175 Баце

    5 8 Отговор
    Никога, никога не съм гледал дори и 2 минути нито Биг Брадър, нито Фермата, нито Игри на волята, Трейтър, а още по-малко Ергенът, но този формат Дебатът, точно с този плакат е такава боза, че бих гледал горните помийки по цял ден, само не и този!!!

    22:37 29.10.2026

  • 176 Малее

    25 16 Отговор
    Само сектанти гласуват за Гюро

    22:37 29.10.2026

  • 177 Сбогом Гюров

    25 14 Отговор
    Няма да липсваш на никого!!!!!!!!!!!!

    22:37 29.10.2026

  • 178 Струва ми се, че още не е късно

    13 15 Отговор
    да подадем прошение да станем автономна республика в състава на РФ. Два пъти вече сме го правили, трети път - за късмет.
    Ще пратим Йотовица да го занесе.

    22:37 29.10.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Йотова :

    22 14 Отговор
    "Бих се обадила на Путин"Тя и сега е Президент,защо не му се е обадила?

    Коментиран от #187, #199, #225

    22:38 29.10.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Не ги питат обаче

    28 3 Отговор
    подкрепят ли геноцида извършван от нацистки Израел и ядреният тероризъм на САЩ ? Подкрепят ли отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ ? Подкрепят ли подлагането на народа на Куба на глад ? ..

    Коментиран от #212

    22:39 29.10.2026

  • 183 Изключително неподготвен мъж

    26 12 Отговор
    Направо посмесище

    Коментиран от #202

    22:39 29.10.2026

  • 184 избирател

    15 11 Отговор
    Ако мнението на комисията по помилванията е доминиращо, то защо вице президентката ще се подписва (като гумен печат) - нека автоматично да се изпълни решението на комисията...
    Накратко , въпреки поканата, не се извини за грешката си , дори да е била заблудена , а продължава да бяга от поемане на отговорност за своето конституционно правомощие. (за илюстрация бъдещата евентуална главнокомандваща ще се крие все зад решения на други... комисии...)

    22:39 29.10.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Лъже,

    14 10 Отговор

    До коментар #180 от "Йотова :":

    За да привлече путинистите на своя страна.

    Коментиран от #214

    22:40 29.10.2026

  • 188 "Дебатът"

    5 10 Отговор
    е вяла работа. Претоплена манджа. И двамата не стават, но ни ги настресоха.

    22:40 29.10.2026

  • 189 Господ да ни пази от гюровци

    25 13 Отговор
    Че то трагедия

    22:41 29.10.2026

  • 190 Не си се обадила,

    13 12 Отговор
    ама би се обадила, а ще се обадиш ли?
    Жалка, жалка, жалка!

    22:41 29.10.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Зрител

    12 1 Отговор
    Голямо броене на секундите пада.

    Коментиран от #330

    22:42 29.10.2026

  • 193 Ами едно голямо Браво за Йотова!

    24 17 Отговор
    Шапки долу! Тя ще бъде нашият нов президент категорично! Поне всички се убедиха!!

    Коментиран от #201, #239, #280

    22:42 29.10.2026

  • 194 Гюро

    23 10 Отговор
    с туй пиЯно направо изкърти миФките!

    Отказа ме тотално!😩

    22:42 29.10.2026

  • 195 Овцата

    11 6 Отговор
    е лицето на стадото!

    22:42 29.10.2026

  • 196 Моджо

    16 19 Отговор
    Йотова е гола вода. Надявам се да не стане президент.

    22:43 29.10.2026

  • 197 Анонимен

    21 13 Отговор
    От Гюро само опорки и лъжи

    22:44 29.10.2026

  • 198 Много лустросан тоя

    28 12 Отговор
    Зализан, лустросан и некомпетен, че и войнолюбец

    Коментиран от #325

    22:44 29.10.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Стига сте се излагали

    12 14 Отговор
    да подкрепяте тая матрьошка

    22:45 29.10.2026

  • 201 отстрани

    7 8 Отговор

    До коментар #193 от "Ами едно голямо Браво за Йотова!":

    Не всички. Поне един е убеден, че Йотова е бледа сянка на президента в момента.

    22:45 29.10.2026

  • 202 стоян георгиев

    14 10 Отговор

    До коментар #183 от "Изключително неподготвен мъж":

    А има ли мъж в дебата?

    Коментиран от #229, #354

    22:45 29.10.2026

  • 203 Глей как си върти главата!

    5 6 Отговор
    Като роботка!

    22:47 29.10.2026

  • 204 идиоти вън

    22 11 Отговор
    Гюров, а ти знаеш ли, че Русия е била аграесор и тогава когато ни е освобождавала от турското ,,присъствие"?!?!?!? Лабав си у главата момче!

    22:47 29.10.2026

  • 205 Гюров има още какво да учи

    21 12 Отговор
    Включително от Йотова

    Коментиран от #254

    22:47 29.10.2026

  • 206 Две любовници

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Ама как любовница , нали смуглата певица Марияна Попова уж му беше любовница?

    22:47 29.10.2026

  • 207 Ха сега де...

    8 9 Отговор

    До коментар #169 от "Гюров не става":

    Що бе, Йотова по ли става?

    22:48 29.10.2026

  • 208 Зевзек

    17 12 Отговор
    Гюров много е помъдрял в наркокомуната

    22:48 29.10.2026

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 То е смешна Йотова

    17 15 Отговор
    Но все пак. Ако му се обади да пита от мое име. Защо Русия са забранили българския език в окупираните земи. Докога Русия ще се бърка във вътрешните работи на България и Македония. Докога Русия ще крепи македонизма?

    22:48 29.10.2026

  • 211 Гюров

    20 14 Отговор
    Аз вика съм живял в чужбина, децата ми са родени там и са чужди граждани, истински човеци но се върнах гоф да играя и президент да стана видиш ли

    Коментиран от #219, #282, #361

    22:48 29.10.2026

  • 212 Това не е въпрос, а твърдение

    2 0 Отговор

    До коментар #182 от "Не ги питат обаче":

    Нали ги различаваш?

    22:49 29.10.2026

  • 213 Къв мъж ма

    9 6 Отговор
    Стига си измисля, жалка лелка контрола от градския транспорт

    22:49 29.10.2026

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Гюров не става

    22 8 Отговор
    То и с просто око се вижда, а и не искрен на всичко отгоре

    Коментиран от #271

    22:51 29.10.2026

  • 217 Шишана учка

    16 8 Отговор
    Ще гласуваме за България, не за украйна!
    Касация

    Коментиран от #272

    22:52 29.10.2026

  • 218 Йотова

    10 11 Отговор
    Когато звънне на Путин

    Да пита и:

    Руският Език Македонски ли е ?

    Да му каже Че Всички Русофилки
    Са много Възмущени.

    22:53 29.10.2026

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 реших

    8 3 Отговор
    Предпочитам стегнатата семпла човешка мисъл, пред многословните нищо не значещи заучени ораторски клишета.
    Няма нужда от имена на кандидати.

    22:53 29.10.2026

  • 221 ФАКТ

    18 8 Отговор
    ЗАДАДОХ ВЪПРОСА КЪМ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ: КАЗВА ЛИ АНДРЕЙ ГЮРОВ СЛЕД АРЕСТА НА КМЕТОВЕ В БЕЛИЦА И ДРУГИ МЕСТА, ЧЕ ТОВА Е ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС, ТОЗИ ВЪПРОС ЙОТОВА ГО ЗАДАДЕ НА ГЮРОВ И ТОЙ ИЗЛЪГА , И НА МНОГО ДР. ВЪПРОСИ ИЗЛЪГА .
    Да, Андрей Гюров прави подобно сравнение. В свое телевизионно участие на 22 октомври 2026 г. в предаването „Лице в лице“ по bTV, той коментира акциите и арестите на кметове на ДПС, сред които тези в Белица (Радослав Ревански) и Сунгурларе (Димитър Гавазов).
    Гюров заявява, че макар борбата с олигархията да е важна, предприетите действия са прекалени и чрез тях „се връщат сенките на комунистическия режим“, като директно сравнява ситуацията с „Възродителния процес“ поради усещането за репресия в регионите.
    Това негово изказване става повод за остри политически искри в контекста на предизборната кампания за президентските избори през октомври 2026 г.

    Коментиран от #244, #257

    22:54 29.10.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 идиоти вън

    7 1 Отговор
    Поли убербати дебата, не става това моме за сериозна работа освен да изпълнява поръчки!!!!

    Коментиран от #238

    22:54 29.10.2026

  • 224 МОМЧЕТО ОТ ГЕРМЕН

    7 2 Отговор
    ДАЛИЕ Е ПОМАК ВРЕМЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ.БЪЛГАРИЯ СЕ УПРАВЛЯВА ОТ БЪЛГАРИ НАРОДА ЩЕ КАЖЕ В НЕДЕЛЯ.

    22:55 29.10.2026

  • 225 Мутрофанова

    7 9 Отговор

    До коментар #180 от "Йотова :":

    Е забранила
    Да се звънни на Путин
    От Разни Миризливи Подлоги.

    22:55 29.10.2026

  • 226 Питане

    13 14 Отговор
    Защо като гледах комунистката, все ми се привиждаше като пепелянка ???

    Коментиран от #256

    22:55 29.10.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 КАЗВАМ

    16 9 Отговор
    ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ НА КОЙТО ГЮРОВ ОТГОВАРЯ НА ЙОТОВА, ЧЕ СА ЛЪЖИ И ЩЕ ВИДИТЕ, ЧЕ НЕ ЙОТОВА ЛЪЖЕ А ТОЙ!

    22:56 29.10.2026

  • 229 Да,

    3 1 Отговор

    До коментар #202 от "стоян георгиев":

    Тоя с опашката.

    22:56 29.10.2026

  • 230 Йотова е неадекватна!

    11 16 Отговор
    Какви конкретни гаранции за сигурност би поискала Йотова от Путин, а не просто дали би му се обадила?

    Коментиран от #233

    22:57 29.10.2026

  • 231 Абсолютно на кантар бяха

    8 7 Отговор
    Гласуването ще бъде по симпатии.

    22:58 29.10.2026

  • 232 Ясно

    13 18 Отговор
    Браво на Гюров, говори кратко и ясно, за разлика от Йотова, която говори много и не по същество. Йотова е номенклатурен кадър и говори само от името на Прогресивна България, все едно че няма други хора в БГ

    22:58 29.10.2026

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Зеления

    13 4 Отговор
    Гюров първо отричаше, че в споразумението с Украйна е подписал България да е част от коалицията на желаещите, след доста време в самия дебат каза, че коалицията на желаещите ще даде възможност на български фирми да участват във възстановяването на Украйна !!!

    22:59 29.10.2026

  • 235 Пероханците печелят от войната,

    17 8 Отговор
    а хората страдат.
    Кирил Петков управлява холдинга „Дженерал Чери“ на спонсора на Андрей Гюров с украинските дронове.
    И Лондон и Киев седят зад цялата тази история с корабите! И чакат да вземат президенството през Гюров в неделя, за да стартират майдан у нас!!!

    22:59 29.10.2026

  • 236 Нещо му има на Гюров

    14 8 Отговор
    Перфиден, с клишета говори, и опирките си повтаря, дори с опити да манипулира, което не му прави чест

    22:59 29.10.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Златарева не става ,лош избор

    18 3 Отговор

    До коментар #223 от "идиоти вън":

    Златарева се показа като проста селянка. Това е срам за БНТ .

    Коментиран от #259, #268

    23:00 29.10.2026

  • 239 Мене ме впечатляваше през 1992 година

    1 1 Отговор

    До коментар #193 от "Ами едно голямо Браво за Йотова!":

    Ама тогава там се вреждаха партийните другаре. Днес представлява мижав интерес.

    Коментиран от #250

    23:00 29.10.2026

  • 240 Братчетата на Бойко

    2 0 Отговор
    Ще си купя трактор за нивата, а не латерна.

    23:01 29.10.2026

  • 241 Хахахаха

    6 6 Отговор
    И като се обадиш какво? Мислиш че тупин ще спре войната, щот си му се обадила ли?

    23:01 29.10.2026

  • 242 Абсолютно на кантар бяха

    6 7 Отговор
    Гласуването ще бъде по лични симпатии.

    23:01 29.10.2026

  • 243 Дебат

    11 16 Отговор
    Руската снаха и любовница на Първанов беше размазана.

    Коментиран от #251, #253

    23:01 29.10.2026

  • 244 Какво точно е казал Гюров?

    10 6 Отговор

    До коментар #221 от "ФАКТ":

    В интервюто си по bTV на 22 октомври той казва:
    „Това дали е реакция на някаква развалена сделка между Пеевски и Радев, или опит за сплашване на българските мюсюлмани? … виждаме отново сенки на комунистическия режим отново да се опитват да ги сплашват и използват.“
    Забележи разликата: той поставя въпроса дали арестите са опит за сплашване на българските мюсюлмани. Не казва дословно, че арестите са „нов Възродителен процес“. Това е формулировка, използвана в заглавия на някои публикации в някои зависими медии.

    Коментиран от #346

    23:01 29.10.2026

  • 245 Мнение

    13 1 Отговор
    Не знам кой ще победи но отдавна не е имало президентски дебат. Герб винаги бягаха от такива.

    Коментиран от #281

    23:02 29.10.2026

  • 246 Гюров

    6 3 Отговор
    призоваваше да се гласува за Радев и Йотова.

    Помните ли?
    За какво изобщо говорим?!😃

    Наследник на Гоцеделчевски партийни секретари, които са колели и бесели след 9 септември.
    Разрушили са стотици съдби .
    Кандев пък наследник на Гоцеделчевски милиционери!

    Били опозиция ?
    Как ли не!

    23:02 29.10.2026

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Хохохо

    10 8 Отговор
    Всичко с цените тази година дойде от Гюров и пп-дб който ни навряха в еврозоната с фалшиви данни .това е истината

    23:02 29.10.2026

  • 249 различно мнение

    0 4 Отговор

    До коментар #219 от "Смех бате":

    Спокойствието от добре и съвестно свършена резултатна работа води до удовлетворение и дори щастие в обикновен човешки план.
    Голф и... яхти са в мислите на завистливите сиромахомили за щастието.

    23:02 29.10.2026

  • 250 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 251 Хохохо

    10 3 Отговор

    До коментар #243 от "Дебат":

    Гледал си друг дебат .този е пълен шушлек.

    23:03 29.10.2026

  • 252 Гюровщина

    13 3 Отговор
    С една дума, нагледахме се на гюровщина, на светлинни години е от Йотова, особено в поюитиката

    23:03 29.10.2026

  • 253 Ба бааааа

    16 4 Отговор

    До коментар #243 от "Дебат":

    За това ли Гюрата сричаше и пелтечеше като ученичка на изпит

    23:03 29.10.2026

  • 254 Йотова

    8 17 Отговор

    До коментар #205 от "Гюров има още какво да учи":

    е изхабена и много ретроградна. И докато беше 10 години нищо не работеше. Никакви позиции. И с тази Русия, която ни е враг от столетия, щяла да разговаря за мир! В Румъния Радев вече го наричат по телевизията идиот. Такава им е политиката, т е. никаква.

    Коментиран от #276

    23:03 29.10.2026

  • 255 Анонимен

    4 5 Отговор
    Човек, който постоянно държеше химикал в ръка без да го ползва, няма да ми определя живота. Психолозите или пи-скоро психиатрите следва да кажат има ли зависимости от ПАВ /психоактивни вещества/л

    Коментиран от #312

    23:03 29.10.2026

  • 256 Новак

    6 9 Отговор

    До коментар #226 от "Питане":

    Пеги Бънди е ходила на фризьор. Откъде ли Ал Бънди е намерил пари?

    23:03 29.10.2026

  • 257 Мнение

    4 4 Отговор

    До коментар #221 от "ФАКТ":

    Не е престъпление да задаваш въпроси за политически натиск. Напротив — в една демокрация властта трябва да търпи проверка, особено когато арести на избрани кметове се случват непосредствено преди избори.
    Може да се спори дали историческата аналогия на Андрей Гюров е подходяща, но това не отменя същинския въпрос: прилага ли се законът еднакво към всички, независимо от партията им и от етническата им принадлежност?
    Обвинението не е присъда. Политическото внушение не е доказателство. А критиката към властта не бива автоматично да се превръща в повод за дискредитиране на този, който я отправя.
    Нека фактите и независимият съд определят изхода, а не предизборните лозунги.

    23:04 29.10.2026

  • 258 Всичко е ясно

    13 7 Отговор
    Йотова е новият президент на Република България и в неделя масово ще го потвърдим за да пратим в забвение неадекватния Гюров и спасим България от ръцете на нечестивите от неговото обкръжение.

    23:04 29.10.2026

  • 259 Дръта чанта

    7 1 Отговор

    До коментар #238 от "Златарева не става ,лош избор":

    Съгласен

    23:04 29.10.2026

  • 260 БеГемот

    11 6 Отговор
    Мисля че Йотова спечели дебата....Гюро е като пастирката ...кухи фрази и клишета без смисъл....а и стои нелепо някак...каквото изберете аз по принцип не гласувам щото това не е моята страна(чувствам се чужд) и не искам да ви се бъркам...

    Коментиран от #278, #294

    23:04 29.10.2026

  • 261 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 262 Игри на тролове

    13 5 Отговор
    Гюро бълва същите опорки като форумния трол

    23:05 29.10.2026

  • 263 петруханец

    8 5 Отговор

    До коментар #227 от "Стефан":

    Русофилите са умните образованите и тези които изградиха България ! Атлантенцата са просто хора с безмерно самочувствие и без никакво покритие. Точно като тоя дето го гледахме. И къщичка за птички не е направил даже, но иначе всичко му било ясно

    23:05 29.10.2026

  • 264 Чакалото

    1 2 Отговор
    Що не се обади досега, какво чакаш?

    23:05 29.10.2026

  • 265 безпартиен

    9 5 Отговор
    Йотова е класа. Няма никакво съмнение. Гюров раздели хората на добри и представители на държавна сигурност - лоши. И с това е горд. А любимия му канадски премиер неотдавна откровено лансираше германския нацист. Много лош вкус.Оставям настрана празните му общи приказки .

    23:06 29.10.2026

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 Дрънкаш глупости!

    7 3 Отговор

    До коментар #219 от "Смех бате":

    Като нямаш аргументи, измисляш голф и почивка. 😏 Дай конкретен цитат, в който Гюров обещава да бездейства, или признай, че подменяш политическия спор с евтини подигравки. Спокойствието в държавата не е мързел — то е резултат от работещи институции!

    23:06 29.10.2026

  • 268 дебат имаше

    2 7 Отговор

    До коментар #238 от "Златарева не става ,лош избор":

    Златарева е най-благоразположената червено симпатизираща водеща в тв и успя да се справи с репликиращата я кандидат президентка за времето по регламент.

    23:07 29.10.2026

  • 269 Извинявайте, но Гюров

    12 5 Отговор
    българин ли е, известни затруднения се забелязват в съставянето дори на прости изречения?

    Коментиран от #293, #301

    23:07 29.10.2026

  • 270 Никои

    2 2 Отговор
    До 233 за превезратив ли ставаше дума, че Путин ще ни пази, когато ни токава.

    23:07 29.10.2026

  • 271 вярно е,

    15 4 Отговор

    До коментар #216 от "Гюров не става":

    че Гюро не става, прилича на произведен в час по трудово обучение и останал недовършен, защото звънецът е сложил край на часа. Йотова не е цвете за мирисане, но на фона на Гюро е интелектуален гигант. Жалко, че нма да видим Кандю, че мистър Бийн да умре от срам.

    23:07 29.10.2026

  • 272 Дрънкаш глупости!

    6 14 Отговор

    До коментар #217 от "Шишана учка":

    Ще гласувам за България и Европа, НЕ за Русия и окупатора Путьооо Маринкин.

    23:08 29.10.2026

  • 273 Голям провал за мекерето от

    13 4 Отговор
    Перуханският бардак и се оказа и жена

    23:09 29.10.2026

  • 274 МИТРОФАНКОВА

    6 12 Отговор
    ЙОТОВА ЦУНКА РУСКИЯТ ПОП ОТ КГБ НА КОЛЕНЕ!

    23:10 29.10.2026

  • 275 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 276 стига бе,

    13 2 Отговор

    До коментар #254 от "Йотова":

    на колко години си, че говориш как Русия е враг на България от столетия. Ти тези столетия преживя ли ги или се образоваш само по "историческа" литература издадена от Америка за България? Дай малко инфо кога Русия е била враг на България преди България да й стане враг, че и ние нещо да научим докато те четем.

    Коментиран от #327

    23:10 29.10.2026

  • 277 стоян георгиев

    13 3 Отговор
    Кой пък луд ще гласува за ченгето Кандев?

    Коментиран от #309

    23:10 29.10.2026

  • 278 Гургул

    4 14 Отговор

    До коментар #260 от "БеГемот":

    Аз пък мисля, че Гюров спечели дебата. Не съм вярвал, че може да има толкова нагла, арогантна, нахална и злобна жена!

    23:10 29.10.2026

  • 279 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 280 нека по сериозно

    13 3 Отговор

    До коментар #193 от "Ами едно голямо Браво за Йотова!":

    Да Йотова става за президент. Представяте ли си , Кандев бил юрост и знаел как се прилага закона и за то ва се допълвали двамата. Господи, Господи не ни изоставяй на кретени.

    Коментиран от #313

    23:11 29.10.2026

  • 281 имало е дебат с кандидат на ГЕРБ

    1 1 Отговор

    До коментар #245 от "Мнение":

    Забравил си въпроса в ефир на Анастас Герджиков преди пет години на балотажа към кандидата Радев: "Чий е Крим?" с отговор: В Крим се вее руското знаме.

    23:11 29.10.2026

  • 282 Гюров е моят президент!!!

    7 16 Отговор

    До коментар #211 от "Гюров":

    Гюров говори за живота си в чужбина и завръщането в България, за да използва натрупания си опит в полза на България!!
    България има нужда от повече хора като Гюров — хора, които са натрупали знания и опит в чужбина, но са избрали да се върнат и да ги приложат тук! 🇧🇬
    Защото не е важно къде си живял, а какво си научил и какво си готов да дадеш на родината си. Успехът в чужбина не е повод за подигравки, а възможност този опит да бъде полезен на България.
    Вместо да се присмиваме на хората, които се връщат, нека се запитаме защо сме създали държава, от която толкова много българи са принудени да заминат.
    България няма нужда да прогонва способните си хора. Има нужда да им даде причина да се върнат и възможност да променят страната към по-добро! 🇧🇬

    Коментиран от #303, #307

    23:11 29.10.2026

  • 283 С деца чужди граждани

    6 4 Отговор
    и родени в чужбина Гюров за тях ли мисли или за нашите, как мислите?

    23:12 29.10.2026

  • 284 Йотова

    10 4 Отговор
    Беше много балансирана и уравновесена! Гюров , напротив, неспокоен и му бягаха очите!

    Коментиран от #324

    23:12 29.10.2026

  • 285 нонаме

    7 3 Отговор
    Излъга за българските турци. В нета има видеото и ясно се чува какво казва, че били притиснати от тази власт, която била като комунистическата т.е. явен паралел какво е ставало с тях тогава. Не го каза в прав текст, но точно такива му бяха думите и беше огромна грешка да го изтипоса това!

    23:12 29.10.2026

  • 286 Дебатът беше скучен

    10 5 Отговор
    Гюров е слаб кандидат и го казах още когато му обявиха кандидатурата. Бавен, клиширан, разсеян, дори отговори неадекватно на някакви тъпи въпроси. Скука...

    23:13 29.10.2026

  • 287 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 288 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Изгледах дебата. .. . Йотова стоеше по-добре, Гюро много ръкомахаше и говореше с заучени фрази и клишета..... Но определено няма да гласувам ......

    23:13 29.10.2026

  • 289 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 290 Гюров е класи над Йотова!!

    4 17 Отговор
    България има нужда от хора с образование, международен опит и смелост да поемат отговорност! Андрей Гюров показва, че човек може да натрупа опит извън родината си и да избере да го вложи в бъдещето на България. На България ѝ трябват повече компетентност, почтеност и уважение към институциите — и по-малко лични нападки. Защото истинският патриотизъм не е само да говориш за България, а да работиш за нейното по-добро бъдеще! Успех, Гюров! Ти си достойния президент!🇧🇬

    23:14 29.10.2026

  • 291 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 292 стоян георгиев

    10 2 Отговор
    Кой пък ще гласува за ченгето Кандьо?

    23:14 29.10.2026

  • 293 НЕ ПРИЯТЕЛ

    6 0 Отговор

    До коментар #269 от "Извинявайте, но Гюров":

    КОРЕНИТЕ ОТ ГЕРМЕН ЧИС 100ПРОЦЕНТОВ ПОМАК НАРОДА ДА МИСЛИ ЗА НЕДЕЛЯ

    23:14 29.10.2026

  • 294 твое си мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #260 от "БеГемот":

    Мисля че по-важно е кой ще спечели не дебата, а избора на балотажа.

    23:14 29.10.2026

  • 295 Гюров е идеалната кандидатура!!

    5 9 Отговор
    Нека съдим Гюров по делата, идеите и решенията му, а не по карикатурите, които политическите му опоненти се опитват да създават. 💪🇧🇬

    23:15 29.10.2026

  • 296 ЧЕВДАРЧЕ,КОНСОМОЛОВ ДИРИБЕЕВ

    2 5 Отговор
    МНОГО ДЪРЖАВИ НАД 100 ЗАВВИХА ЧЕ РУСИЯ Е АГРЕСОР.
    НО ИНТЕРЕСНОТО Е ЧЕ ВСЕКИ ДЕН ЗАМИНАВАТ ДОСТА МИЛИОНИ ЗА ТУРЦИЯ ПО ДОГОВОРА БОТОШ ОТ КОЙТО БЪЛГАРИЯ ГУБЕЛА.
    Как ще борят инфлация цени ще повишават доходите тия !? ГОЛЯМ ПРОГРЕС Е ПА НЕНА ЩО.
    И с Аврам бакалина да говори Йотова Путин ще и се изсмее. Скоро най вероятно ще има и 6-ти Короб бум. ЩЕЛИ ДА ОПОВЕСТЯТ БЮДЖЕТА СЛЕД ИЗБОРИТЕ !? ДАЛИ Е СВЪРШИЛ ЗАЕМА ОТ МИЛИАРД И 800 МИЛИОНА КОЙТО ВЗЕХА ПРОГРЕСИРАЩИТЕ. Голям прогрес.

    23:15 29.10.2026

  • 297 НАП

    1 5 Отговор
    За мен дебата е 1:1. Но партизаните атакуваха мандрите и Майчето вее червеното знаме, Радев пее "партизан за бой се стяга..", а Йотова защитава кирилицата и не вижда елептичноста на това, което пее Радев. Вие сте "... на всеки километър..." и от вас спасение на 1 ноември.

    23:15 29.10.2026

  • 298 Ганю- простия

    3 6 Отговор
    Ама тая беше бая време вицепрезидент и сега е президент, досега не се е сетила ама можела...друг път.

    23:15 29.10.2026

  • 299 !!!?

    6 11 Отговор
    Йотова беше многократно обвинявана от Гюров в лъжа, но тя нито един път не отрече, че не лъже...и тази лъжкиня иска да я търпи българския народ още 5 години като и.ф. президент !!!?

    23:15 29.10.2026

  • 300 Четох ,четох пък дори спрях....

    0 5 Отговор
    Вятъра може на всеки да направи много прически!!!Дори необичайни!!!Президентът ще е един и си имам фаворит!!!Лека нощ!!!

    23:16 29.10.2026

  • 301 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #269 от "Извинявайте, но Гюров":

    Коментарът ти е верен..... Бюро наистина много са затрудняваше в артикулиране дори и на простите изречения....

    23:16 29.10.2026

  • 302 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 303 Ти пА...?!

    4 2 Отговор

    До коментар #282 от "Гюров е моят президент!!!":

    Боли ме фара кой бил...,,твоят президент"...!
    Че чак и цял роман си написал,който едва ли някой ще прочете...?!

    23:16 29.10.2026

  • 304 Цените се повишиха 2020

    6 3 Отговор
    след влизането в ойрочакалнята, буквално на следващото утро една стока бе повишена с 30%.
    Тогава ГЕРБ и ДПС управляваха. Но не се усети от потребителите, защото бяха малко стоки.
    Калпавият бюджет на Василев 2021, го спаси 2022 оръжията износ и драстично повишение цени ток,
    които напълниха държавата с пари.
    Който подкрепяше ойрото тогава и сега е Национален Предател.
    96 милиарда лева профукани за Ойрозоната.

    23:17 29.10.2026

  • 305 Αлфа Bълкът

    3 0 Отговор
    Значи вече има мемета в нета, трябва да скролна, но още съм 🤯 от това, че Райчев имал €30млн поне, а спекулативно €150млн със съдружника си. В доста приватизации е участвал в прехода, да не го набеди някой човека, че е изкарал всичко от фалшиви социологически проучвания за избирателните настроения на електората.

    23:17 29.10.2026

  • 306 Имаше един Георги Пирински

    6 8 Отговор
    Преди 36 години на кръглата маса представител на БКП. Говори ,говори а нищо не казва..
    Та сега и Йотова така! Запомнихте ли нещо смислено което каза?

    23:18 29.10.2026

  • 307 Видяхме ги тия от чужбина

    5 5 Отговор

    До коментар #282 от "Гюров е моят президент!!!":

    вече няколко пъти от царските ЮПи та насам.
    През Кирчо и компания.
    До Гюро.

    Изпечени мошеници , лъжци, фалшификатори и парапети!

    23:18 29.10.2026

  • 308 Ясно

    7 8 Отговор
    Йотова е новият на Република България!
    В неделя само ще го потвърдим и ще пратим окончателно в забвение неадекватния Гюров.

    23:18 29.10.2026

  • 309 хе хе

    5 1 Отговор

    До коментар #277 от "стоян георгиев":

    Сещам се за един пожарникар, но и това няма да помогне...

    23:18 29.10.2026

  • 310 ЕЛИ

    5 6 Отговор
    ИМАЛО ДОКТОРСКИ МНЕНИЯ ЧЕ НАРКОДИЛАРА Е МНОГО БОЛЕН -ЙОТОВА ГО ПОМИЛВАЛА -ТЯ НЕ МОЖЕ ДА ОТКАЖЕ -НО АКО Е ТАКА ,ТО И ЧИСТАЧКАТА В ПРЕЗИДЕНСВОТО МОЖЕ ДА ПОМИЛВА

    23:18 29.10.2026

  • 311 За Йотова

    9 7 Отговор
    Интелегрнтна и уравновесена . Категорично показа коя е шефката . Браво на президента

    Гюров е много неподготвен . Само общи приказки в стил ПП

    23:19 29.10.2026

  • 312 твое си мнение

    3 3 Отговор

    До коментар #255 от "Анонимен":

    Гюров с химикалка в ръка си водеше записки след като водещата го прекъсваше според регламента. За Йотова не забелязах, но и не я прекъсваха (освен плахото: "секунди".)

    23:20 29.10.2026

  • 313 Кандев ли...?!

    9 3 Отговор

    До коментар #280 от "нека по сериозно":

    Та той си е чисто и просто едно...ченге...!
    Не слечайно отказа дебат с вицето на Йотова...!

    Коментиран от #350, #353

    23:20 29.10.2026

  • 314 Калин - орела

    11 3 Отговор
    Много съм недоволен от поведението на водещата Поли Златарева!
    Изключително слаба водеща - груба, недодялана, нетактична!
    Да говори и да надвиква госта, показва липсата на елементарно възпитание!
    Интересно ми е, за коя се мисли?!
    Само пречеше!
    Относно дебата:
    Йотова бе на много високо ниво - уверена, добър оратор, ерудирана, точна и ясна.
    Гюров бе неориентиран, смутен, неподготвен.
    Много съжалявам, че отделих повече внимание на водещата, вместо на по-значимите от нея хора!

    Коментиран от #340, #341

    23:21 29.10.2026

  • 315 Мда

    9 6 Отговор
    Йотова направо смачка Гюров, който е от сектата на иван костов. Същият този Гюров не можеше да опонира, камо ли да каже нещо смислено.

    23:22 29.10.2026

  • 316 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 317 Аре искахте дебат, получихте си го

    6 0 Отговор
    Лягайте да спите че да си палим антените на Старлинк на спокойствие

    23:22 29.10.2026

  • 318 Гюров е катастрофа

    10 8 Отговор
    Много внимателно четох два пъти споразумението подписано от Гюров. Там има страшни ангажименти. Чудовищно е. Примерно как се дава възможност всеки български гражданин да бъде под удар на украинските разузнавателни служби. Нека всеки да го прочете. Страховито е. Това момченце лъже нагло за споразумението с украинския режим или не разбира или се прави на луд или не е добре наистина с главата.Там са само ангажименти за България . Във всички сфери. .Гадно е да се чете.

    Коментиран от #359

    23:22 29.10.2026

  • 319 сара

    5 7 Отговор
    Йотова гледа като отр...овена.

    Коментиран от #334

    23:23 29.10.2026

  • 320 Така де

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "РУСАТА ЖЕНА ИЛИ ТЪМНИЯ МЪЖ":

    Очаквах повече от Гюров. Много вял изглеждаше. Йотова въпреки по-слабата си позиция го постави в отбранителен режим, а трябваше да е обратното. Особено по отношение на външната политика. Жалко! Да не говорим за помилванията, за които Йотова я е срам да говори.

    23:23 29.10.2026

  • 321 Хора

    4 4 Отговор
    Дебата беше на кантар. Който и да спечели все тая.

    23:23 29.10.2026

  • 322 ГЛАСУВАЙТЕ С БЮЛЕТИНА 6!

    5 5 Отговор
    Помните ли това от предишните президентски избори?

    Това беше бюлетината на двойката Радев- Йотова.
    Цялото ППДБ, от които беше и Гюров, гласуваха за тях на втория тур.

    23:23 29.10.2026

  • 323 Цък

    9 8 Отговор
    Чета и ми става жал за Гюров, кой го излъга че става за нещо освен за голф инструктор. Всички дават убедителна победа за Йотова в дебата

    Коментиран от #335

    23:24 29.10.2026

  • 324 твое си мнение

    4 6 Отговор

    До коментар #284 от "Йотова":

    Да бе, Йотова въртеше нервно добре гримираните си очи при многословните си обяснения и оправдания с комисии...

    23:24 29.10.2026

  • 325 Много ми хареса...!

    6 7 Отговор

    До коментар #198 от "Много лустросан тоя":

    Че наш Гюро са го изстипосали в мрежите ,как целува украинското знаме,с каската и пушката...:)))!

    Коментиран от #347

    23:25 29.10.2026

  • 326 Гюролайката

    3 6 Отговор
    го докарва до интелекта на Кирито но иначе костюмчето му лъскаше повече

    Коментиран от #343

    23:25 29.10.2026

  • 327 13675

    5 2 Отговор

    До коментар #276 от "стига бе,":

    Кой, е липсвал в училище
    Битките, в Добруджа 1916г.
    Първата световна 1915г Русия, обявява война на България
    Втората световна 1944г. СССР, обявява война на България
    Ако, друго не знаеш пиши ще тенауча

    23:26 29.10.2026

  • 328 Хи хи

    2 5 Отговор
    Йотова няма работа да се обажда на Путин, щото това е работа на зеленото жуже !!! То трябва да се грижи за украинските граждани, то трябва да заминава за Москва да преговаря за мир !! Това е негово ЗАДЪЛЖЕНИЕ !!Ако не може да постигне мир значи е некадърно и трябва да се смени !!

    Коментиран от #336

    23:27 29.10.2026

  • 329 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 330 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #192 от "Зрител":

    Тая Златарева накъса дебата.... Времето това е времето..... Кандидатите спазваха добрия тон и тая никаквица трябваше да отпусне малко часовника и не да се меси като някаква овца....

    23:29 29.10.2026

  • 331 Заглавието подвежда

    4 5 Отговор
    Президентът г-жа Йотова обясни, че би се обадила на Путин, във връзка с мирно решение на конфликта, НО само след съгласуване с Народното събрание и правителството, а не самосиндикално като Гюров, който като служебен премиер за 72 дни, подписа договор/споразумение с Украйна за период от 10 години, без да съгласува своето действие с Народното събрание и зад гърба на президента Йотова, която го назначи.

    23:30 29.10.2026

  • 332 За буре без обръчи - не!

    2 3 Отговор
    Не можах да видя разломна линия по време на дебата и ,че нещо коренно ще се промени. Все пак не ми се наливат пари в бурето без обръчи - Украйна. Трябват ни за инфраструктура, здравеопазване и образование

    23:31 29.10.2026

  • 333 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 334 Така е!

    3 6 Отговор

    До коментар #319 от "сара":

    Затова и Гюров ,гледаше през цялото време като...натровен...:)))!

    23:32 29.10.2026

  • 335 Мхм

    4 5 Отговор

    До коментар #323 от "Цък":

    Гюров на става за голф инструктор, камо ли за президент. Той се е самонадценил. На голф игрището в Правец се фука, че има индивидуален коефициент, по-голям от Тайгър Уудс. Както и да е.

    23:33 29.10.2026

  • 336 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 337 Петруханският папагал

    4 5 Отговор
    Просто нямаше аргументи и циклеше до болка познати наративи Не беше интересно

    23:33 29.10.2026

  • 338 Европеец

    4 6 Отговор

    До коментар #157 от "Соломон":

    Да, мисля че Йотова ще бъде новият президент... Дали ще бъде моя президент предстои да видя..

    Коментиран от #357

    23:33 29.10.2026

  • 339 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 340 Поли жълтопаветната

    3 1 Отговор

    До коментар #314 от "Калин - орела":

    си е про с та ке са от където и да я погледнеш.

    Въпросът е защо я търпят в БНТ?

    23:34 29.10.2026

  • 341 Тази Златарева е провал

    6 2 Отговор

    До коментар #314 от "Калин - орела":

    Златарева наистина вбесяваше с простоватото си меко казано поведение. Не сме очаквали,че е толкова проста,невъзпитана, дървена ,средновековна селянка. Тази провали цялото предаване.
    Кой я определи , не се траеше през цялото предаване. Изнервящо поведение и тъпи въпроси. Добре,че беше Йотова та се внасяше ,култура и интелигентност в цялата картина.

    23:34 29.10.2026

  • 342 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 343 Виж Йотовица

    9 4 Отговор

    До коментар #326 от "Гюролайката":

    Беше много отворена,постоянно прекъсваше и не спазваше елементарен етикет,заприлича ми на тйотка Митрофанова.

    23:35 29.10.2026

  • 344 !!!?

    10 3 Отговор
    Браво на Гюров !
    Беше искрен, откровен и конкретен, а Йотова нареждане, едни омръзнали на всички омайни, популистки клишета, а когато кажеше нещо конкретно то се оказваше нагла лъжа и Гюров веднага я връщане в изходна позиция !
    Така всички разбрахме, че в президентството храниме една Лъжкиня !!!?

    23:35 29.10.2026

  • 345 Май още не е ясно

    0 1 Отговор
    Кой печели,бяха много добри и двамата?!?!!!Ами който и да e-успех на България!!?

    23:36 29.10.2026

  • 346 КАЗВАМ

    1 5 Отговор

    До коментар #244 от "Какво точно е казал Гюров?":

    ЛЪЖЕШ КАТО ГЮРОВ - БЕЗОГЛЕДНО!

    23:37 29.10.2026

  • 347 Йотовица ме

    9 1 Отговор

    До коментар #325 от "Много ми хареса...!":

    Изкефи как падна на коляно и целуваше ръка на кгб патриарха м р Гундяев.Беше върховно,тоя същия благославя руски оръжия убийци на украинци.Рая Митотворката.

    23:38 29.10.2026

  • 348 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    Достойнството срещу комунистическия морал.избирайте.

    23:39 29.10.2026

  • 349 Гюров е открит

    6 3 Отговор
    естествен и честен и не е зло бен

    23:39 29.10.2026

  • 350 Да те питам

    3 2 Отговор

    До коментар #313 от "Кандев ли...?!":

    Радеффф къффф е

    23:40 29.10.2026

  • 351 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 352 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 353 Юристът Кандев,айде бе !

    5 1 Отговор

    До коментар #313 от "Кандев ли...?!":

    Ма как може този Кандев да е юрист. Това е абсурд. Къв закон е прилагал тоя. Абе вие подигравате ли се или сте прости ? Тоя е юрист колкото мечките в Белица са професори по кибернетика.

    23:41 29.10.2026

  • 354 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 355 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 356 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 357 Пророк коко

    0 1 Отговор

    До коментар #338 от "Европеец":

    Грешиш. Не се знае как ще гласуват ДПС.

    Коментиран от #372

    23:43 29.10.2026

  • 358 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 359 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 360 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 361 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 362 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 363 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 364 Заглавието неволно подвежда

    1 0 Отговор
    Важен е контеста на репликите. Общо взето силите са изравнени и добре че има квадратче не подкрепям никого. ...

    23:50 29.10.2026

  • 365 1:0 за Йотова

    4 1 Отговор
    А Гюров се оказа, освен некомпетентен, и неискрен, при това говорещ с клишета и опорки, с Кандев до него трагедията е пълнса

    23:51 29.10.2026

  • 366 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 367 Даката

    2 2 Отговор
    Гюров е напудрен клоун пълен резил

    23:51 29.10.2026

  • 368 ОТ БГ КУКУЛУ СЪМ РЯЗАНИЯ

    0 0 Отговор
    НЕ РАЗБРАХ САМО 500 ХИЛЯДИ ИЛИ 500 МИЛИОНА ВСЕКИ ДЕН СЕДМИЦА ИЛИ НА МЕСЕЦ ЗАМИНАВАТ ЗА БИТАШ ТУРЦИЯ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ ?
    НАДОЛО към дъното ГОЛЯМ ПРОГРЕС. НЕ КАЗВАТ И КАКЪР БЮДЖЕТ ЗА КОЙ КОЛКО .

    23:54 29.10.2026

  • 369 Бай Лисан

    0 0 Отговор
    На Гюров моментално да му се отнеме българското гражданство, гражданство да му даде зеления потник или някой от коалицията на жеЛаещите. А договора с Нато изтече презз 2024 година....

    23:54 29.10.2026

  • 370 Ало, сайта, без манипулации!

    1 0 Отговор
    Номер 331 го обяснява и какво точно каза Йотова за разлика от Гюров, който самоволно си подписва документи!!!

    23:54 29.10.2026

  • 371 12345

    0 0 Отговор
    От дебата не разбрах Йотова за президент ли се кандидатира или за секретарка на Радев.

    23:54 29.10.2026

  • 372 бойкот

    0 0 Отговор

    До коментар #357 от "Пророк коко":

    ДПС пак няма да гласуват нито в Турция, понеже Дечев ги арестува и търси най-голямата кражба в държавата с кой купи самолетните билети, а е и пресен спомена за инициатора на санитарния кордон.

    23:54 29.10.2026

  • 373 Честно казано.

    0 0 Отговор
    Сред двамата простовати ,посредствени примитиви, Йотова се отличаваше с интелект, култура, и достойно поведение на благороден човек. Ако тя стане президент , поне от доста време няма да ни е срам.За първи път ще имаме президент от който да не се срамуваме. Илияна Йотова става за президент на всички Българи.

    23:54 29.10.2026

  • 374 Има ли СЕМ?!

    1 0 Отговор
    Това относно манипулативното заглавие на Факти

    23:55 29.10.2026

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