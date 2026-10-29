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Ford тръгва по стъпките на Tesla за новия си евтин модел

Ford тръгва по стъпките на Tesla за новия си евтин модел

29 Октомври, 2026 12:45 339 0

  • ford fathom-
  • електрически пикап-
  • алуминиеви отливки-
  • tesla-
  • автомобилно производство

Електрическият пикап ще използва нова технология, за да съкрати производствения процес

Ford тръгва по стъпките на Tesla за новия си евтин модел - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ford ще използва две големи алуминиеви отливки, за да замени 146 структурни компонента в електрическия пикап Fathom. Технологията, наречена unicasting, следва същата производствена идея, която Tesla използва при своите гигантски отливки, но за първи път ще бъде приложена в модел на Ford. Едната отливка оформя предната част на превозното средство, а другата – задната. Според Ford опростяването на конструкцията е част от усилията за съкращаване на времето за производство и намаляване на броя на отделните операции. Алуминиевите компоненти се произвеждат в техническия център на Ford в Шелбивил, Кентъки. Всеки процес започва със слитъци, които се разтопяват при около 700 градуса по Целзий. След това разтопеният метал се подава към машина за леене, която оформя предната или задната конструкция на пикапа.

Ford тръгва по стъпките на Tesla за новия си евтин модел

Ford вече е произвел над 5000 отливки – количество, достатъчно за приблизително 2500 автомобила. Те се използват за изпитания на производствения процес и за сглобяване на прототипи преди началото на серийното производство. Преди да бъдат изпратени в завода на Ford в Луисвил, всички партиди преминават през няколко проверки. В климатизирано помещение се измерват размерите, местоположението на отворите и съответствието с проектните параметри. Индустриална рентгенова система проверява вътрешността за пори и кухини, а оптичен скенер извършва нов контрол на повърхността.

Проби от алуминия се подлагат на изпитване за якост на опън, както и на анализ на химичния състав. Партидите остават блокирани, докато всички проверки не бъдат приключени и отливките не бъдат одобрени за транспортиране. В Луисвил Fathom няма да се сглобява по традиционната схема, при която автомобилът преминава последователно през една дълга производствена линия. Превозното средство ще се изгражда в три отделни секции, които ще се съединяват на по-късен етап.


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