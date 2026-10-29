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XPENG L03 "кацна" в София. Ето колко струва

XPENG L03 "кацна" в София. Ето колко струва

29 Октомври, 2026 18:39 646 6

  • xpeng l03-
  • електромобили-
  • автомобили-
  • reev-
  • софия

Новото SUV купе се предлага като електромобил и във версия с удължен пробег

XPENG L03 "кацна" в София. Ето колко струва - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

XPENG представи официално новия L03 в България при откриването на шоурум на марката в София. SUV купето се предлага в изцяло електрически версии и във вариант PowerX REEV с удължен пробег. Моделът следва дизайнерската концепция „Vital Flow“ и се отличава с fastback силует, широка стойка и безрамкови врати. Коефициентът на въздушно съпротивление е 0,228.

XPENG L03 "кацна" в София. Ето колко струва

В купето са монтирани 15,6-инчов централен мултимедиен дисплей, 26,8-инчов широкоъгълен W-HUD и 8,88-инчов инструментален екран. Оборудването включва още амбиентно осветление, интелигентна климатична система и комфортни предни седалки. Практичността е допълнена от 37 отделения за съхранение и багажник с обем до 539 литра. Автомобилът може да тегли ремарке с маса до 1500 кг. Изцяло електрическият L03 се предлага със задно или двойно предаване. Пробегът по WLTP е между 445 и 520 км в зависимост от батерията, задвижването и оборудването. Максималната мощност на бързото зареждане достига 236 kW при по-големите батерии, а зареждането от 10 до 80% отнема около 20 минути при подходящи условия.

XPENG L03 "кацна" в София. Ето колко струва

При версията PowerX REEV електромоторът задвижва автомобила, а 1,5-литровият бензинов агрегат работи като генератор, когато е необходимо допълнително електричество. Комбинираният пробег на тази модификация достига 1017 км по WLTP, а електрическият пробег е до 215 км.

На българския пазар електрическите версии са подредени по следния начин: L03 BEV RWD Plus SR струва 36 990 евро, L03 BEV RWD Plus LR – 39 990 евро, L03 BEV RWD LR Ultra – 44 990 евро, а L03 BEV AWD Ultra – 48 490 евро. Версията L03 REEV Plus е на цена от 39 490 евро, докато L03 REEV Ultra се предлага за 42 990 евро.

L03 е подготвен за системата NGP (VLA 2.0) – технология за подпомагане на водача, базирана на модел с изкуствен интелект за разбиране на физическия свят,а въвеждане на системата е планирано за първото тримесечие на 2027 година. В зависимост от нивото на оборудване автомобилът използва два Turing AI чипа за интелигентно шофиране. С L03 гамата на XPENG в България се разширява до пет модела, заедно с G6, G9, P7+ и новия модел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хубаво

    2 0 Отговор
    ама скъпо, урсулата яко умножава по 3

    18:56 29.10.2026

  • 2 да си кажа

    1 1 Отговор
    Много харесвам автомобилите, но когато чета за хилядите китайски марки и модели автомобили изпитвам някаква страшна досада и безразличие, 99,99% от тях с нищо не могат да ме развълнуват! 🙄😐

    Коментиран от #4

    18:56 29.10.2026

  • 3 тъй шъй

    1 2 Отговор
    Това струва повече от примерно истински автомобил като Тойота Камри хибрид. Смях, смях.

    Коментиран от #6

    18:58 29.10.2026

  • 4 лукойл

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "да си кажа":

    и той ли не успявя ?

    18:59 29.10.2026

  • 5 След

    0 0 Отговор
    Две три години няма продаване за една пета от цената ,а частите се чакат по 9+ месеца

    19:08 29.10.2026

  • 6 абе какво камри бе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "тъй шъй":

    китаеца им счупи пачите нс всички

    19:09 29.10.2026