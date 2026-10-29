XPENG L03 "кацна" в София. Ето колко струва

XPENG представи официално новия L03 в България при откриването на шоурум на марката в София. SUV купето се предлага в изцяло електрически версии и във вариант PowerX REEV с удължен пробег. Моделът следва дизайнерската концепция „Vital Flow“ и се отличава с fastback силует, широка стойка и безрамкови врати. Коефициентът на въздушно съпротивление е 0,228.

В купето са монтирани 15,6-инчов централен мултимедиен дисплей, 26,8-инчов широкоъгълен W-HUD и 8,88-инчов инструментален екран. Оборудването включва още амбиентно осветление, интелигентна климатична система и комфортни предни седалки. Практичността е допълнена от 37 отделения за съхранение и багажник с обем до 539 литра. Автомобилът може да тегли ремарке с маса до 1500 кг. Изцяло електрическият L03 се предлага със задно или двойно предаване. Пробегът по WLTP е между 445 и 520 км в зависимост от батерията, задвижването и оборудването. Максималната мощност на бързото зареждане достига 236 kW при по-големите батерии, а зареждането от 10 до 80% отнема около 20 минути при подходящи условия.

При версията PowerX REEV електромоторът задвижва автомобила, а 1,5-литровият бензинов агрегат работи като генератор, когато е необходимо допълнително електричество. Комбинираният пробег на тази модификация достига 1017 км по WLTP, а електрическият пробег е до 215 км.

На българския пазар електрическите версии са подредени по следния начин: L03 BEV RWD Plus SR струва 36 990 евро, L03 BEV RWD Plus LR – 39 990 евро, L03 BEV RWD LR Ultra – 44 990 евро, а L03 BEV AWD Ultra – 48 490 евро. Версията L03 REEV Plus е на цена от 39 490 евро, докато L03 REEV Ultra се предлага за 42 990 евро.

L03 е подготвен за системата NGP (VLA 2.0) – технология за подпомагане на водача, базирана на модел с изкуствен интелект за разбиране на физическия свят,а въвеждане на системата е планирано за първото тримесечие на 2027 година. В зависимост от нивото на оборудване автомобилът използва два Turing AI чипа за интелигентно шофиране. С L03 гамата на XPENG в България се разширява до пет модела, заедно с G6, G9, P7+ и новия модел.