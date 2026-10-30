Алиев отказа среща с Ердоган: напрежението между Азербайджан и Турция расте

Азербайджанският президент Илхам Алиев няма да участва в срещата на върха на Организацията на тюркските държави, която се провежда на 30 октомври в Анкара. Страната ще бъде представлявана от външния министър Джейхун Байрамов.

Отсъствието на Алиев е обяснено с предварително планирани ангажименти в Баку, въпреки личната покана на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Решението идва на фона на публично напрежение между двата съюзника.

Спорът започна заради училищните правила

През септември Азербайджан промени изискванията за училищните униформи. Те забраняват облекло, което не съответства на установените правила или на светския характер на образованието. Забрадките не са посочени изрично, но има съобщения за ученички, които не са били допуснати до занятия заради носенето им.

Ограниченията бяха критикувани от Октай Сарал, съветник на Ердоган. Реакцията предизвика остра позиция от управляващата партия „Нов Азербайджан“, която обвини турски политически представители в намеса във вътрешните работи на Азербайджан.

На 26 октомври Сарал обяви оставката си и заяви, че напуска поста по указание на Ердоган. Според „Мидъл ийст ай“ Азербайджан е поискал отстраняването му.

Ограничения за турски граждани

Баку е забранил влизането на 31 турски граждани и е издал заповеди за арест на още седем души заради изявления, свързани със спора. Тези действия разшириха конфликта отвъд разногласията около училищната политика.

Политическият анализатор Арастун Оруджлу смята, че напрежението между двете държави е започнало преди спора за забрадките. Той посочва като един от основните източници на разногласията сближаването между Азербайджан и Израел. В интервю за „Мейдан ТВ“ Оруджлу заяви: „Тези фактори са само претекст, използван основно от официален Баку, за да провокира конфликт.“

Въпреки разногласията Алиев поздрави Ердоган на 29 октомври по повод 103-ата годишнина от основаването на Турската република и подчерта приятелските и съюзническите отношения между двете държави.

Турция поема председателството на организацията

В Анкара Турция ще поеме ротационното председателство на Организацията на тюркските държави от Азербайджан. Лидерите се очаква да обсъдят търговията, транспорта и енергетиката, както и да приемат Декларацията от Анкара.

Паралелно с форума Джейхун Байрамов проведе двустранна среща с турския външен министър Хакан Фидан. Според „Репорт“ разговорите са били посветени на развитието на двустранните отношения.

Източници: report.az, jam-news.net