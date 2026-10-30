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Алиев отказа среща с Ердоган: напрежението между Азербайджан и Турция расте

Алиев отказа среща с Ердоган: напрежението между Азербайджан и Турция расте

30 Октомври, 2026 08:02 4 306 22

  • илхам алиев-
  • турция-
  • азербайджан-
  • тюркски държави-
  • джейхун байрамов

Азербайджанският президент ще бъде представляван от външния министър Джейхун Байрамов на фона на спор с Турция за училищните правила и забрадките

Алиев отказа среща с Ердоган: напрежението между Азербайджан и Турция расте - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Азербайджанският президент Илхам Алиев няма да участва в срещата на върха на Организацията на тюркските държави, която се провежда на 30 октомври в Анкара. Страната ще бъде представлявана от външния министър Джейхун Байрамов.

Отсъствието на Алиев е обяснено с предварително планирани ангажименти в Баку, въпреки личната покана на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Решението идва на фона на публично напрежение между двата съюзника.

Спорът започна заради училищните правила

През септември Азербайджан промени изискванията за училищните униформи. Те забраняват облекло, което не съответства на установените правила или на светския характер на образованието. Забрадките не са посочени изрично, но има съобщения за ученички, които не са били допуснати до занятия заради носенето им.

Ограниченията бяха критикувани от Октай Сарал, съветник на Ердоган. Реакцията предизвика остра позиция от управляващата партия „Нов Азербайджан“, която обвини турски политически представители в намеса във вътрешните работи на Азербайджан.

На 26 октомври Сарал обяви оставката си и заяви, че напуска поста по указание на Ердоган. Според „Мидъл ийст ай“ Азербайджан е поискал отстраняването му.

Ограничения за турски граждани

Баку е забранил влизането на 31 турски граждани и е издал заповеди за арест на още седем души заради изявления, свързани със спора. Тези действия разшириха конфликта отвъд разногласията около училищната политика.

Политическият анализатор Арастун Оруджлу смята, че напрежението между двете държави е започнало преди спора за забрадките. Той посочва като един от основните източници на разногласията сближаването между Азербайджан и Израел. В интервю за „Мейдан ТВ“ Оруджлу заяви: „Тези фактори са само претекст, използван основно от официален Баку, за да провокира конфликт.“

Въпреки разногласията Алиев поздрави Ердоган на 29 октомври по повод 103-ата годишнина от основаването на Турската република и подчерта приятелските и съюзническите отношения между двете държави.

Турция поема председателството на организацията

В Анкара Турция ще поеме ротационното председателство на Организацията на тюркските държави от Азербайджан. Лидерите се очаква да обсъдят търговията, транспорта и енергетиката, както и да приемат Декларацията от Анкара.

Паралелно с форума Джейхун Байрамов проведе двустранна среща с турския външен министър Хакан Фидан. Според „Репорт“ разговорите са били посветени на развитието на двустранните отношения.

Източници: report.az, jam-news.net


Азербайджан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 кукузел

    7 32 Отговор
    Прабългарите са говорили на тюркски, защо не сме представени в Организацията на тюркските държави?

    Коментиран от #7, #18, #19, #20, #21

    08:15 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 така е

    6 1 Отговор
    Статията щеше да е значително по-богата дори само ако бяхте изброили списъка с държавите влизащи в тази организация.
    Пълноправни членки: Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Турция, Узбекистан.
    Държави наблюдатели: Унгария, Туркменистан, Севернокипърска турска република.

    08:18 30.10.2026

  • 7 Ку ку

    13 17 Отговор

    До коментар #4 от "кукузел":

    Това ни го написаха съветските историци след 1944г.

    08:19 30.10.2026

  • 8 Атаката

    11 7 Отговор
    Е от Израел, явно евреите са хванали Алиев за топките и не е свързано нито с Турция нито с азарбейджан, а с Великобритания, ударът е срещу англичаните, но мисля Израел няма нито силата нито дълбочината, а без Турция азерите са си изолирани

    08:26 30.10.2026

  • 9 Стенли

    21 3 Отговор
    Ами какво да , кажем освен браво на такива политици ,които не позволяват на други държави да им се меси във вътрешната политика ,дори и да са приятелски и съюзни държави

    Коментиран от #14

    08:30 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 В Турция

    13 2 Отговор
    накъдето и да се обърнеш те гледа лика на Кемал Ататюрк, бащата на съвременна светска Турция. Това обаче не пречи на Ердоган да ислямизира Турция пред погледа на бащата на нацията.

    08:47 30.10.2026

  • 12 Герги

    10 2 Отговор
    Алиев е прав,какъв е Султан Ердоган че да казва кое да се носи и кое не и то в друга държава...

    08:50 30.10.2026

  • 13 Квадрат 13

    6 0 Отговор
    Най вероятно не става дума за забрадки а за икономически интереси.

    08:52 30.10.2026

  • 14 Госта..

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Да не се забравя ,че Алиев е завършил МГУМО /Институт за межународни отношения / и е бил преподавател там ,Така че турците не трябва да го учат на дипломация и междудържавни отношения,

    09:10 30.10.2026

  • 15 Хмм

    3 1 Отговор
    малкото братче се бунтува, но не може без Турция, ще се сдобрят

    09:13 30.10.2026

  • 16 Един

    5 0 Отговор
    Ще пушат по наргиле, ще пият кафе с локум и ще се разберат.

    09:17 30.10.2026

  • 17 Дипломата

    4 0 Отговор
    Таа се прави ако искаш да те уважават.Имаш позиция и я защитаваш , а не да се оправдаваме с ЕС

    09:19 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "кукузел":

    Те и сега в Татарстан, наследиците на Котраг, един от Аспаруховите братя, говорят близък до турския език! На 9 май в Казан провеждат шествие на безсмъртния Улямсъз полк! Така звучи и на турски. Същото е с майка, луна, кон, вода...

    09:30 30.10.2026

  • 21 Пра-прабългарин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "кукузел":

    Винаги българите сме били полиглоти, като е било необходима научили сме и тюркски, за да воюваме по-добре с тюрките! А съвецките таварищи решили, че това ни прави тюрки,значи сега всеки втори българин трябва да е англичанин!!!
    Нали така, ку-ку-зеле?

    09:34 30.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.