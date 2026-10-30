Toblerone съди британски производител заради формата на шоколада

Собственикът на Toblerone Mondelez International заведе дело срещу британския производител на веган шоколад Catherine’s Originals заради формата на серията O’bar. Искът е внесен във Висшия съд в Лондон и включва твърдения за нарушение на търговска марка и нелоялно представяне на продуктите.

Спорът е за дизайна на O’bar – правоъгълен шоколад, разделен на сегменти, всеки от които завършва със заоблена полуовална форма. Според Mondelez тази конструкция наподобява характерните върхове на Toblerone и може да създаде впечатление за търговска връзка между двете марки. Обвиненията все още не са установени с окончателно съдебно решение.

„Емблематичната форма на Toblerone е един от най-разпознаваемите и отличителни дизайни на продукти във Великобритания и по света и е отличителен белег на марката от 1929 г.“, заяви говорител на Mondelez пред Daily Mail. По думите му компанията има отговорност да защитава търговските си марки и интелектуалната си собственост.

От Mondelez посочват, че са се опитвали в продължение на няколко месеца да решат спора директно с Catherine’s Originals, но не е било постигнато споразумение. Компанията отказва да коментира допълнително заради висящото съдебно производство.

Малкият производител отхвърля обвиненията

Catherine Dodd, която основава компанията заедно с Jamie Miller през 2021 г., отхвърля твърденията на Mondelez. Във видеоклип, публикуван във Facebook, тя заявява: „Това е корпоративен тормоз. Няма да позволим да бъдем сплашени.“

Dodd твърди, че O’bar „няма нищо общо с триъгълник“ и че заоблените сегменти са свързани с буквата „О“ в думата Originals. По думите ѝ формата, цветовете, вкусовете и опаковката са част от самостоятелната идентичност на Catherine’s Originals.

„Заставаме твърдо зад продукта си и зад делото си. Знаем, че не нарушаваме правата върху търговска марка и че не приличаме на Toblerone“, каза Catherine Dodd.

Компанията произвежда веган, безглутенови и безмлечни шоколади. Цените на O’bar започват от 9,20 британски лири и достигат 10,55 лири. Сред вкусовете са тиквена подправка, кървав портокал, тъмен джинджифил, мента, чийзкейк с бисквити, кокос и канела.

Предишен спор за формата на шоколад

Делото е поредният спор, свързан с опитите на Mondelez да защити дизайна на Toblerone. През 2017 г. компанията възрази срещу шоколада Twin Peaks на британската верига Poundland. Продуктът имаше два шоколадови върха вместо единичните върхове на Toblerone.

Пускането на Twin Peaks беше отложено, а по-късно Poundland промени цвета на опаковката и формата на шоколада. Продуктът в крайна сметка беше пуснат на пазара.

През 2023 г. Toblerone промени опаковката си, след като производството беше преместено извън Швейцария. От дизайна беше премахнат силуетът на планината Матерхорн, за да бъдат спазени изискванията за обозначаване на швейцарски произход.

В настоящия спор съдът ще трябва да прецени дали формата на O’bar нарушава защитените права на Mondelez или представлява самостоятелен дизайн. Към момента няма данни за съдебно решение по същество.