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Samsung разработва сгъваем таблет със 17-инчов екран

Samsung разработва сгъваем таблет със 17-инчов екран

30 Октомври, 2026 18:20 474 0

  • samsung-
  • сгъваем таблет-
  • гъвкав дисплей-
  • samsung display-
  • galaxy z tab

Устройството може да се свива до 8 инча, но засега няма данни за име, цена или дата на премиера

Samsung разработва сгъваем таблет със 17-инчов екран - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung е започнала работа по сгъваем таблет, който може да предлага 17-инчов екран при разгъване и да се свива до 8 инча при сгъване. Според описанието се разработват няколко версии и тестови устройства, но засега не са известни допълнителни характеристики. Не е ясно как точно ще бъде реализиран преходът от 17 към 8 инча. Единият вариант е таблетът да използва голям екран, който се сгъва навън, като при затворено устройство активна остава само част от панела.

При този подход основният дисплей би бил изложен на външни въздействия. Другата възможност е по-близка до конструкцията на Galaxy Z Fold. Тя предполага 17-инчов вътрешен сгъваем екран и отделен 8-инчов външен дисплей. Подобна конфигурация би осигурила достъп до устройството и в сгънато състояние, но вероятно би увеличила сложността и цената му. Samsung Display има опит с големи гъвкави екрани и през последните години е представяла различни прототипи на изложбени събития. Сред тях са концепции с диагонал около 17 инча, предназначени за таблети и преносими компютри. Това обаче не означава автоматично, че Samsung ще пусне подобен продукт на пазара.

През 2023 година се появиха слухове за сгъваем таблет Galaxy Z Tab, но моделът не беше официално представен. Засега Samsung не е обявила продукта, неговото име, цена или технически параметри. Не е известно и дали разработката ще достигне до серийно производство.


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