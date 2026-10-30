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Седем електромобила са финалисти за „Автомобил на годината“ в Европа

Седем електромобила са финалисти за „Автомобил на годината“ в Европа

30 Октомври, 2026 12:56 1 513 10

  • автомобил на годината-
  • електромобили-
  • bmw ix3-
  • автосалон брюксел-
  • coty 2027

BMW, Cupra, Hyundai, Kia, Renault, Volkswagen и Volvo ще спорят за европейската награда. За първи път всички модели във финала са изцяло електрически

Седем електромобила са финалисти за „Автомобил на годината“ в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

За първи път в историята на европейския конкурс „Автомобил на годината“ всички седем финалисти са изцяло електрически. До решаващия етап достигнаха BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID. Polo и Volvo EX60. Те са избрани измежду 38 предварително номинирани модела. Победителят ще бъде обявен на 8 януари 2027 година по време на автосалона в Брюксел. Според организаторите на конкурса журито ще приключи финалното гласуване на 29 декември 2026 година, след като членовете му тестват подробно седемте автомобила на 25 и 26 ноември на пистата „Балоко“ в Италия.

BMW iX3, Kia EV2 и Volvo EX60 са трите SUV модела във финалната седмица. BMW iX3 е първият автомобил на германската марка, разработен върху платформата Neue Klasse, докато Volvo EX60 въвежда новата архитектура SPA3. Kia EV2 е градски SUV, а Hyundai Ioniq 3 заема място сред компактните електромобили. Новото градско семейство на Volkswagen Group е представено от Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval. Седмият модел е Renault Twingo, който ще се опита да продължи силното представяне на френската група в конкурса.

Финалът няма да включва китайски или японски автомобил. Китайските производители присъстваха в дългия списък с кандидати, но до последната фаза не стигнаха BYD Dolphin G, Changan Deepal S05, Denza Z9GT, Leapmotor B05 и B03X, няколко модела на MG, Xpeng P7+ и Zeekr 7GT. Единственият китайски автомобил, достигал до финала досега, е BYD Seal през 2024 година. Изцяло електрически автомобили вече са печелили наградата. Nissan Leaf триумфира през 2011 година, Jaguar I-Pace през 2019 година, Kia EV6 през 2022 година, Renault Scenic E-Tech през 2024-та., а Renault 5 E-Tech спечели следващото издание. Изключение в последните години беше Toyota Yaris през 2021 година с хибридната си технология. Носителят за 2026 година е Mercedes-Benz CLA.

Финалното гласуване ще бъде разпределено в система от 25 точки за всеки член на журито, като максимумът за един автомобил е 10 точки. Така на 8 януари ще стане ясно кой от седемте електромобила ще наследи Mercedes-Benz CLA и ще получи титлата „Автомобил на годината в Европа 2027“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 това

    3 1 Отговор
    е расизъм бе !

    13:07 30.10.2026

  • 2 Чип и Дейл

    3 0 Отговор
    БМВ или ПОЛО

    13:23 30.10.2026

  • 3 Вовата П.

    3 5 Отговор
    Един руски няма!

    Коментиран от #4

    13:28 30.10.2026

  • 4 Антикомуне

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Вовата П.":

    Е, това си е конкурс за автомобили, не за самовари, 🤣.

    13:36 30.10.2026

  • 5 Размисли

    1 3 Отговор
    Сега Ганьо ще започне да обесняват как китайските били супер - пупер, но ЕС ги игнорира, нищо, че Ганьо електрически китаец не може да си позволи и го е виждал само на картинка. Ганьо ще си остане Ганьо за цял живот.
    Електрическото БМВ е уникален, карал съм го на тестдрайв.

    13:40 30.10.2026

  • 6 Тоалетна Хартия

    5 1 Отговор
    Волво е китайско....

    13:40 30.10.2026

  • 7 Един

    0 0 Отговор
    Дали тук има практична кола ... за мен?

    Коментиран от #9

    13:50 30.10.2026

  • 8 Слънчасалия

    0 2 Отговор
    Тесла У е най продавания автомобил вече трета поредна година. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #10

    14:03 30.10.2026

  • 9 Георги

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    това са коли за масовия потребител. За хора със специфични изисквания има поръчкови модели, но те не стигат до "Автомобил на годината".

    14:27 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.