Седем електромобила са финалисти за „Автомобил на годината“ в Европа

За първи път в историята на европейския конкурс „Автомобил на годината“ всички седем финалисти са изцяло електрически. До решаващия етап достигнаха BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo, Volkswagen ID. Polo и Volvo EX60. Те са избрани измежду 38 предварително номинирани модела. Победителят ще бъде обявен на 8 януари 2027 година по време на автосалона в Брюксел. Според организаторите на конкурса журито ще приключи финалното гласуване на 29 декември 2026 година, след като членовете му тестват подробно седемте автомобила на 25 и 26 ноември на пистата „Балоко“ в Италия.

BMW iX3, Kia EV2 и Volvo EX60 са трите SUV модела във финалната седмица. BMW iX3 е първият автомобил на германската марка, разработен върху платформата Neue Klasse, докато Volvo EX60 въвежда новата архитектура SPA3. Kia EV2 е градски SUV, а Hyundai Ioniq 3 заема място сред компактните електромобили. Новото градско семейство на Volkswagen Group е представено от Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval. Седмият модел е Renault Twingo, който ще се опита да продължи силното представяне на френската група в конкурса.

Финалът няма да включва китайски или японски автомобил. Китайските производители присъстваха в дългия списък с кандидати, но до последната фаза не стигнаха BYD Dolphin G, Changan Deepal S05, Denza Z9GT, Leapmotor B05 и B03X, няколко модела на MG, Xpeng P7+ и Zeekr 7GT. Единственият китайски автомобил, достигал до финала досега, е BYD Seal през 2024 година. Изцяло електрически автомобили вече са печелили наградата. Nissan Leaf триумфира през 2011 година, Jaguar I-Pace през 2019 година, Kia EV6 през 2022 година, Renault Scenic E-Tech през 2024-та., а Renault 5 E-Tech спечели следващото издание. Изключение в последните години беше Toyota Yaris през 2021 година с хибридната си технология. Носителят за 2026 година е Mercedes-Benz CLA.

Финалното гласуване ще бъде разпределено в система от 25 точки за всеки член на журито, като максимумът за един автомобил е 10 точки. Така на 8 януари ще стане ясно кой от седемте електромобила ще наследи Mercedes-Benz CLA и ще получи титлата „Автомобил на годината в Европа 2027“.