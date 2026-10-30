Йотова или Гюров: кой спечели телевизионния дебат?

Илияна Йотова и Андрей Гюров влязоха в единствения си пряк телевизионен дебат преди балотажа на президентските избори с различни послания за ролята на държавния глава. След края на разговора първите оценки не очертаха единодушен победител: част от анализаторите отчетоха по-уверено представяне на Йотова, а други определиха сблъсъка като разговор предимно за твърдите ядра на двамата кандидати.
Дебатът по Българската национална телевизия се проведе три дни преди балотажа на 1 ноември. На първия тур кандидатската двойка Йотова–Кирил Вълчев получи 528 951 гласа, или 34,76%, а Гюров–Георги Кандев – 486 232 гласа, или 31,95%. Разликата беше 42 719 гласа при избирателна активност от 22,98%.
Оценките за представянето
Социологът Първан Симеонов заяви, че Йотова е била по-уверена, по-убедителна като присъствие и е задавала тона на разговора. Политологът проф. Румяна Коларова обаче каза, че не вижда победител, тъй като двамата са говорили основно на собствената си публика. По думите ѝ кандидатите са се фокусирали върху детайли, за които зрителите не са получили достатъчно контекст.
Комуникационният експерт Диана Дамянова определи сблъсъка като ясно предимство за Йотова, но допусна, че дебатът няма да промени съществено изборния резултат. Социалният антрополог Харалан Александров също посочи Йотова като по-подготвена, като същевременно свърза шансовете ѝ с икономическата ситуация и обедняването на хората.
Спорът остана остър
Още в началото Гюров представи президентската институция като „пиано в хола“, което е заобикаляно, но не се използва достатъчно. Йотова отговори, че това е „добре акордирано пиано“, което от години изпълнява очакваната от обществото роля.
Двамата спориха за правомощията на президента, служебните кабинети, свободата на медиите, сигурността в Черно море, войната в Украйна, инфлацията и решенията за помилване. Йотова атакува Гюров за подкрепата, която според нея негови политически партньори са потърсили от ДПС-НН и Делян Пеевски. Гюров отрече да е търсил партийна подкрепа и заяви, че кампанията му е гражданска.
След дебата лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини Йотова, че лъже, и заяви: „В неделя явно ще избираме не само между амбицията и човечността, но и между лъжата и истината“. Кирил Петков също оспори нейни твърдения за Северна Македония, газовите доставки и договора с „Боташ“. Това са политически оценки на представители на формацията, а не независимо установени факти.
Как реагира публиката
В онлайн анкета на Dir.bg с 2708 гласа 42,9% са определили Йотова като категоричен победител, а 8,6% са ѝ дали по-умерено предимство. За Гюров са гласували съответно 29,4% и 10,2%, докато 5,8% са посочили равенство. Резултатът не представлява социологическо изследване и не може да измери нагласите на всички избиратели.
Така първият прочит на дебата е по-скоро в полза на Йотова по линия на подготовката и телевизионното присъствие, но без доказателство, че разговорът е променил баланса преди гласуването. Решението за президент ще бъде взето на балотажа между Йотова и Гюров на 1 ноември.
Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg, clubz.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Весо
Коментиран от #6, #90
05:47 30.10.2026
2 Гюров разбира се
Коментиран от #63
05:47 30.10.2026
3 Ончо
05:49 30.10.2026
4 Аве
Коментиран от #12, #20, #46, #47, #89
05:49 30.10.2026
5 Данчо
05:50 30.10.2026
6 Кога и връчиха медала, че съм изтървал
До коментар #1 от "Весо":Гюров със спокойствие, точни, кратки и ясни въпроси и отговори я докара до ръба на истеричен изблик.
Коментиран от #19
05:50 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тук не е Москва
05:53 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Йотова ,
Коментиран от #64
05:55 30.10.2026
11 Фен
05:55 30.10.2026
12 веселяк
До коментар #4 от "Аве":Защото, като пУлицай с пистолеД може само да гледа лошо, а с думите си ще обърка и най-добрия логопед.
Коментиран от #28
05:55 30.10.2026
13 кукузел
06:00 30.10.2026
14 МНОГООООГО ГОДИНИ
В загадката се пита как успешно намалиха на ПОЛВИНА ПЕНСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛАТИ А ЦЕНИТЕ НЕ НАМАЛИХА НА ПОЛВИНА !? Сега за да се задържат на власт И ДА ИМА ПРАТКИ МИЛИОНИ ЗА БИТАШ ТУРЦИЯ Народа ще тегли каиша.ФАКТ. И КАК И КОГА АДЕКВАТНО ЩЕ НОРМАЛИЗИРАТ ПЕНСИИКИ И ЗАПЛАТИ А НЕ СЪС ТРОХИЧКИ.И ТО НЯКОГА СЛЕТ МЕСЕЦИ МОЖЕ БИ ? И КАК ЩЕ НАМАЛЯТ ДЕФИЦИТЕ СЪС ЗАЕМ ОТ ОЩЕ НЯКОИ ДРУГ МИЛИАРД ЗА ДА ИМА И ЗА БИТАШ РЕДОВНИ ПРАТКИ ПРЕВОДИ.ФАКТИТЕ РЕАЛНОСТА СЕГА. И какво ще връщат номенклатура ли ?ЙТОВОЦА И БАЙ ГАНЮ.
06:01 30.10.2026
15 Георги
06:03 30.10.2026
16 Навсякъде в социалните мрежи
06:05 30.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Артилерист
06:07 30.10.2026
19 иинт.
До коментар #6 от "Кога и връчиха медала, че съм изтървал":СЛАВА НА ГЮРОВ.
06:07 30.10.2026
20 Румен Решетников
До коментар #4 от "Аве":Що?
Йотовна колко дебати проведе като кандидат за вицепрезидент два мандата и с кого?
06:08 30.10.2026
21 Кирил Петков - бивш премиер
Ще започна с фактите. Именно моето правителство превърна ветото във френското предложение – решение, зад което застана целият Европейски съюз в подкрепа на българската позиция. Колкото и неудобно да е това за г-жа Йотова, историята е записана.
Г-жа Йотова изкриви и причината за посещението ни в Македония. То беше за откриването на клуб на приятелството и нямаше нищо общо с преговорите по френското предложение. Това е съзнателна, отвраритлена и безпринципна лъжа.
Тя защити договора с „Боташ“, който струва на българските граждани по 500 000 на ден. Защитавайки най-загробващия договор в модерната ни история, тя си позволява да атакува Андрей Гюров за рамково споразумение, което не създава никакви задължения за държавата.
Г-жа Йотова „забрави“ и че Русия едностранно спря доставките на газ за България.
Опита се да прокара лъжата за договорка с Пеевски. Всъщност точно тези думи показаха, че именно тя е архитектът на тази безсрамна и безпринципна кампания, изградена върху лъжи.
Всичко това не е случайно. Не е случайно, че в листата ѝ има толкова кадри на ДС. Не е случайно, че е работила в Европа срещу кандидатурата на Кристалина Георгиева в ООН. Не е случайно, че лично е познавала Любен Гоцев, отговарял за т.нар. скрит транзит, включително на наркотици. И не е случайно, че п
06:08 30.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кирил Петков - бивш премиер
България заслужава президент, който казва истината. Президент, който не плаши хората с измислени истории за изпращане на войници в Украйна – нещо, което парламентът изрично е забранил. Президент, който не помилва наркотрафиканти и не търси дребни политически дивиденти с цената на достойнството си. Днес ме беше срам, че тя е президент на България. Надявам се, че ѝ остават само още няколко дни на този пост.
Коментиран от #35, #36, #42
06:09 30.10.2026
24 Тв критик
06:10 30.10.2026
25 баба ти
06:10 30.10.2026
26 БЪЛГАРАН ГАНЕВ ЦОЧЕВ
06:10 30.10.2026
27 Мира
06:11 30.10.2026
28 Буха ха
До коментар #12 от "веселяк":Кандев е предложил вместо дебат, канадска борба между кандидат - вицетата
Коментиран от #38
06:11 30.10.2026
29 Няма спор, че дебат НЯМАШЕ
Гюров беше премерен, въпреки че можеше да я настъпи по мазола по много въпроси!
Йотова се самовъзхваляваше, но най- противното беше самозащита си за помилванията! И онова сълзливо обяснение, че помилвала гаркоман защото детето чло само от неговата ръка ме отарати!
Гюров е типичен представител на традиционното бг семейство и ако нямаше у него този украински уклон, можеше да спечели обедително!
Коментиран от #33
06:12 30.10.2026
30 Ццццц
Ми обръща ръмичките като говори...ццц
Мъка
Коментиран от #62, #79, #85
06:12 30.10.2026
31 Софиянец
06:14 30.10.2026
32 Хаха
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":БлиЗ и пиК на шишака открито промотират и рекламират Ламите - безценна нова сглоПка...
Коментиран от #55
06:14 30.10.2026
33 Няма спор, че дебат НЯМАШЕ
До коментар #29 от "Няма спор, че дебат НЯМАШЕ":Тя й Иванчева можеше да си кърми детето у дома, Йотовице!!!!
Грешнице!!!
06:15 30.10.2026
34 Капейчо
Моето мнение е, че Йотова падна ниско употребявайки лъжи относно "Боташ", както и повтаряйки няколко пъти, че Гюров щял да дава войници за Украйна. Това определено свали нивото, защото всеки малко образован човек знае, че няма как нито премиер, нито президент да вземе такова решение. Това е от компетенциите на Народното събрание, което ДВА пъти е излязло с декларация против изпращане на войници. Но като се повтори няколко пъти и се набива в главата на "интелектуално незащитения" човек.
Методите на Йотова са от една добре позната школа.
06:15 30.10.2026
35 Стойко
До коментар #23 от "Кирил Петков - бивш премиер":А от къде щеше да се зареждаш с пици с кристали иначе 😂😂😂
06:15 30.10.2026
36 Хаха
До коментар #23 от "Кирил Петков - бивш премиер":Кво значение има кво дрънка Киро парапета с нулев рейтинг и отпаднала необходимост...
06:16 30.10.2026
37 Историк
Коментиран от #52
06:18 30.10.2026
38 И така
До коментар #28 от "Буха ха":Трябва
06:20 30.10.2026
39 Хихихи
06:20 30.10.2026
40 ПРЕЦАКАНОВ БЪЛГАРОР ВЕЧНО РОБЕВ
А ЙОТВА ПЕЧЕЛИ НО ПО ПО ПРИЧЕСКИ ОТ ГРИВЕСТ РИЖ ЛЪВ 🦁 РЕШИЛА МАЛКО ДА ЗАПРИЛИЧА НА ЖЕНА ФАКТ.
ПРОТЕЖЕТО НА РАДЕВ И ЙТОВА ГЪКАБА ДОНЕВ НЯМА КАК ДА ОДЪРЖИ ДЕФИЦИТА И ДА ДАДЕ АДЕКВАТНИ ПАРИ НА РАБОТЕЩИТЕ И ПЕНСИОНЕРИ С ОЩЕ ПО МИЗЕРНИ ДОХОДИ СЕГА ЩОТО ТРЯБВАТ МИЛИОНИ ЗА БИТАШ.ФАКТИ АКТУАЛНО
06:20 30.10.2026
41 батСали
Извода от дебата: бият беззащитен мъж!
Коментиран от #86
06:21 30.10.2026
42 остават
До коментар #23 от "Кирил Петков - бивш премиер":й няколко месеца, защото президентът встъпва около 21 януари 2027 г. Много лъжеше Йотова. Тя е с предимство, защото познава цялата администрация в институцията. Затова конституцията трябва да определи и на вице президента само два мандата. А да не се дава право на президент или вице да участват след мандат в партиен живот, камо ли да абдикира и да става премиер.
06:25 30.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Дзак
Коментиран от #57
06:30 30.10.2026
45 Петкан
06:33 30.10.2026
46 Боруна Лом
До коментар #4 от "Аве":ЗАЩОТО Е КУФАР КУХ
06:33 30.10.2026
47 1001
До коментар #4 от "Аве":Щото е много умен!
06:35 30.10.2026
48 Печели Украйна!
Йотова е обигран лаладжия, излъскана във времето с заучени високопарни фрези, което явно Гюров не го владее. СКО в него имаше доза злоба, каквато прелива от Котова, щеше да я разфасова.
Има и пропуски! Защо Гюров не попита Котова, като толкова е възмутена от 10 год дивото с Украйна, защо с Радев не поискаха нашето оттегляне от него?
Аз няма да гласувам, защото се погнусих и от двамата!
Коментиран от #51
06:37 30.10.2026
49 Анонимен
06:40 30.10.2026
50 ОТ ЖУРИТО ОЦЕНИТЕЛ
ПО НИЩО НЕ ЛИЧИ ЧЕ ЩЕ ИМА АДЕКВАТНО ПОЧЕРТАВАМ АДЕКВАТНО ПОДОБРЕНИЕ ПЕНСИИКИ ЗАПЛАТИ ОТ ЙТОВА.ЗА БИТАШ ТРЯБВАТ МИЛИАРДИ. ОТ ГЮРОВ ПО ИМА ИНДИКАЦИЙ ЧЕ МАЛКА БЪЛГАРИЯ И НАРОДА МОГАТ ДА СА ЕВРОПЕЙЦИ С НЕ МИЗЕРОЕВРОПЕЙИТЕ. От всички политици изредили се и трайно на власт и сегашните до сега нищо добро и адекватно за хората народа Факт.
06:40 30.10.2026
51 Печели Украйна!
До коментар #48 от "Печели Украйна!":Извинявам се за ненормалния текст на коментара ми, но пишеш едно, излиза друго
Който ме е прочел, дано е разбрал
06:41 30.10.2026
52 Анонимен
До коментар #37 от "Историк":И С МАДУРОВКИТЕ ДИКТАТОРСКИТЕ АЛА БАЛАТА ФАЛШИФИЦИРА
06:42 30.10.2026
53 Мнение 1
Коментиран от #76
06:43 30.10.2026
54 Боже, Боже
06:43 30.10.2026
55 Анонимен
До коментар #32 от "Хаха":Ти ли ще казваш кой с кой да общува на радев слугите безобразничат тук постоянно
06:44 30.10.2026
56 Анонимен
06:46 30.10.2026
57 Пианото
До коментар #44 от "Дзак":е метафора. Има липси в образованието си!
06:46 30.10.2026
58 стоян георгиев
06:47 30.10.2026
59 Дзак
06:47 30.10.2026
60 Кукуригу
06:47 30.10.2026
61 ЖОРЖЕТА СТТЕСИРСНА
МЕЖДУ
ДОН ЙОЦА И ГЮРО
Е
ЕДИН СОЦИАЛИЗЪМ БЕЗВРЕМИЕ☝
06:48 30.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Мокой
До коментар #2 от "Гюров разбира се":Той не се е отегчил, той просто е прекалено лъснат, загрижен да не каже нещо извън начертана та му линия и дадените указания, много е скучен и без харизма! Говореше с клишета и все едни и същи коментари, които са ни втръснали!
06:49 30.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Жорж Ганчев
Българино, не ме гледай тъпо, искаш ли такива измамници от ПБ сглобката да те управляват?
06:55 30.10.2026
66 Липсваше надпис
06:55 30.10.2026
67 Хаха
Коментиран от #71
06:56 30.10.2026
68 Аз съм за Мир
06:57 30.10.2026
69 Мнение2
06:58 30.10.2026
70 Мфа
06:58 30.10.2026
71 Руснак ли си?
До коментар #67 от "Хаха":С тоя речник къв да си?
06:59 30.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Жоржета стресираща
Определено спечели сърцата
На „хората” с интелектуални затруднения
И тез на... трайно лишени от свобода💓
07:01 30.10.2026
74 Дани
07:01 30.10.2026
75 Артилерист
Коментиран от #78
07:01 30.10.2026
76 Начинът по който говореше Йотова
До коментар #53 от "Мнение 1":Не патент на ГЕРБ.
Това е цяла наука, за това как да влияем на обществото и за такъв тип говорене, ВСИЧКИ неуки преминават през спец курсове!
Ами забележете!!! Всички попаднали във властта неграмотници говорят по един и същ начин - без да си поемат дъх, редят думи след думи- без връзка помежду си, говорят агресивно, не дават право на отговор, това си е школа.
Коментиран от #83
07:03 30.10.2026
77 СЪС СИГУРНОСТ ЗНАЕМ КОЙ ЗАГУБИ
07:04 30.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Да бе...
До коментар #30 от "Ццццц":Щото пък Йотова все в казармата е била....
Доживяхме да видим кокошка да иска да кокурига за да се прави на петел и да командва петлите да снасят яйца !!!!
07:06 30.10.2026
80 Победителят
07:07 30.10.2026
81 И Киев е Руски
Коментиран от #91
07:07 30.10.2026
82 Лобито
07:08 30.10.2026
83 Да бе, верно!
До коментар #76 от "Начинът по който говореше Йотова":Ами сега се сещам за Чамова!
Там е мелница. Не само четне й се разбира какво говори, но ако все пак се заслушаш няма да чуеш нищо, освен безсмислени изречения!
Е те тая е уникална!
07:09 30.10.2026
84 Гертруд
07:09 30.10.2026
85 Макс
До коментар #30 от "Ццццц":За разлика от него Йотова все още живее с мечтата за вечна казарма , но за децата ви .
Коментиран от #92
07:10 30.10.2026
86 Пак си сънувал
До коментар #41 от "батСали":отвит.
07:11 30.10.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Йотова
07:13 30.10.2026
89 Щото-защото
До коментар #4 от "Аве":Щото е издялан с брадва , а езикът му е вързан на вЪзел.
07:13 30.10.2026
90 Когато човек вдигне висока температура,
До коментар #1 от "Весо":често бълнува.
Нямаш ли пари за термометър?
07:14 30.10.2026
91 Д-р Гълъбова
До коментар #81 от "И Киев е Руски":Пациент, марш в леглото. Ще ти мерим температурата.
07:16 30.10.2026
92 Янко Виа
До коментар #85 от "Макс":Муцка 🦄,ти лично в казарма не си служил ,защо коментираш ?
07:16 30.10.2026
93 дядя дръмпирушка
07:17 30.10.2026