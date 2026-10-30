Йотова или Гюров: кой спечели телевизионния дебат?

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Илияна Йотова и Андрей Гюров влязоха в единствения си пряк телевизионен дебат преди балотажа на президентските избори с различни послания за ролята на държавния глава. След края на разговора първите оценки не очертаха единодушен победител: част от анализаторите отчетоха по-уверено представяне на Йотова, а други определиха сблъсъка като разговор предимно за твърдите ядра на двамата кандидати.

Дебатът по Българската национална телевизия се проведе три дни преди балотажа на 1 ноември. На първия тур кандидатската двойка Йотова–Кирил Вълчев получи 528 951 гласа, или 34,76%, а Гюров–Георги Кандев – 486 232 гласа, или 31,95%. Разликата беше 42 719 гласа при избирателна активност от 22,98%.

Оценките за представянето

Социологът Първан Симеонов заяви, че Йотова е била по-уверена, по-убедителна като присъствие и е задавала тона на разговора. Политологът проф. Румяна Коларова обаче каза, че не вижда победител, тъй като двамата са говорили основно на собствената си публика. По думите ѝ кандидатите са се фокусирали върху детайли, за които зрителите не са получили достатъчно контекст.

Комуникационният експерт Диана Дамянова определи сблъсъка като ясно предимство за Йотова, но допусна, че дебатът няма да промени съществено изборния резултат. Социалният антрополог Харалан Александров също посочи Йотова като по-подготвена, като същевременно свърза шансовете ѝ с икономическата ситуация и обедняването на хората.

Спорът остана остър

Още в началото Гюров представи президентската институция като „пиано в хола“, което е заобикаляно, но не се използва достатъчно. Йотова отговори, че това е „добре акордирано пиано“, което от години изпълнява очакваната от обществото роля.

Двамата спориха за правомощията на президента, служебните кабинети, свободата на медиите, сигурността в Черно море, войната в Украйна, инфлацията и решенията за помилване. Йотова атакува Гюров за подкрепата, която според нея негови политически партньори са потърсили от ДПС-НН и Делян Пеевски. Гюров отрече да е търсил партийна подкрепа и заяви, че кампанията му е гражданска.

След дебата лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини Йотова, че лъже, и заяви: „В неделя явно ще избираме не само между амбицията и човечността, но и между лъжата и истината“. Кирил Петков също оспори нейни твърдения за Северна Македония, газовите доставки и договора с „Боташ“. Това са политически оценки на представители на формацията, а не независимо установени факти.

Как реагира публиката

В онлайн анкета на Dir.bg с 2708 гласа 42,9% са определили Йотова като категоричен победител, а 8,6% са ѝ дали по-умерено предимство. За Гюров са гласували съответно 29,4% и 10,2%, докато 5,8% са посочили равенство. Резултатът не представлява социологическо изследване и не може да измери нагласите на всички избиратели.

Така първият прочит на дебата е по-скоро в полза на Йотова по линия на подготовката и телевизионното присъствие, но без доказателство, че разговорът е променил баланса преди гласуването. Решението за президент ще бъде взето на балотажа между Йотова и Гюров на 1 ноември.

Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg, clubz.bg