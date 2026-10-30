Новини
Мнения »
Йотова или Гюров: кой спечели телевизионния дебат?
  Тема: Избори

Йотова или Гюров: кой спечели телевизионния дебат?

30 Октомври, 2026 05:42 3 362 93

  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • телевизионен дебат-
  • балотаж

Първите оценки са разнопосочни: част от анализаторите дават предимство на Йотова, а други не виждат победител. Политически реакции от „Продължаваме промяната“ атакуваха представянето на кандидатката

Йотова или Гюров: кой спечели телевизионния дебат? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Илияна Йотова и Андрей Гюров влязоха в единствения си пряк телевизионен дебат преди балотажа на президентските избори с различни послания за ролята на държавния глава. След края на разговора първите оценки не очертаха единодушен победител: част от анализаторите отчетоха по-уверено представяне на Йотова, а други определиха сблъсъка като разговор предимно за твърдите ядра на двамата кандидати.

Дебатът по Българската национална телевизия се проведе три дни преди балотажа на 1 ноември. На първия тур кандидатската двойка Йотова–Кирил Вълчев получи 528 951 гласа, или 34,76%, а Гюров–Георги Кандев – 486 232 гласа, или 31,95%. Разликата беше 42 719 гласа при избирателна активност от 22,98%.

Оценките за представянето

Социологът Първан Симеонов заяви, че Йотова е била по-уверена, по-убедителна като присъствие и е задавала тона на разговора. Политологът проф. Румяна Коларова обаче каза, че не вижда победител, тъй като двамата са говорили основно на собствената си публика. По думите ѝ кандидатите са се фокусирали върху детайли, за които зрителите не са получили достатъчно контекст.

Комуникационният експерт Диана Дамянова определи сблъсъка като ясно предимство за Йотова, но допусна, че дебатът няма да промени съществено изборния резултат. Социалният антрополог Харалан Александров също посочи Йотова като по-подготвена, като същевременно свърза шансовете ѝ с икономическата ситуация и обедняването на хората.

Спорът остана остър

Още в началото Гюров представи президентската институция като „пиано в хола“, което е заобикаляно, но не се използва достатъчно. Йотова отговори, че това е „добре акордирано пиано“, което от години изпълнява очакваната от обществото роля.

Двамата спориха за правомощията на президента, служебните кабинети, свободата на медиите, сигурността в Черно море, войната в Украйна, инфлацията и решенията за помилване. Йотова атакува Гюров за подкрепата, която според нея негови политически партньори са потърсили от ДПС-НН и Делян Пеевски. Гюров отрече да е търсил партийна подкрепа и заяви, че кампанията му е гражданска.

След дебата лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини Йотова, че лъже, и заяви: „В неделя явно ще избираме не само между амбицията и човечността, но и между лъжата и истината“. Кирил Петков също оспори нейни твърдения за Северна Македония, газовите доставки и договора с „Боташ“. Това са политически оценки на представители на формацията, а не независимо установени факти.

Как реагира публиката

В онлайн анкета на Dir.bg с 2708 гласа 42,9% са определили Йотова като категоричен победител, а 8,6% са ѝ дали по-умерено предимство. За Гюров са гласували съответно 29,4% и 10,2%, докато 5,8% са посочили равенство. Резултатът не представлява социологическо изследване и не може да измери нагласите на всички избиратели.

Така първият прочит на дебата е по-скоро в полза на Йотова по линия на подготовката и телевизионното присъствие, но без доказателство, че разговорът е променил баланса преди гласуването. Решението за президент ще бъде взето на балотажа между Йотова и Гюров на 1 ноември.

Източници: bntnews.bg, 24chasa.bg, clubz.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Весо

    107 42 Отговор
    Йотова печели телевизионния дебат!

    Коментиран от #6, #90

    05:47 30.10.2026

  • 2 Гюров разбира се

    42 99 Отговор
    Долара Йотова до нервна криза, докато той дори се отегчи.

    Коментиран от #63

    05:47 30.10.2026

  • 3 Ончо

    104 42 Отговор
    Аз ще гласувам за Йотова. 👍

    05:49 30.10.2026

  • 4 Аве

    86 32 Отговор
    защо Кандеф се скри от дебат?!

    Коментиран от #12, #20, #46, #47, #89

    05:49 30.10.2026

  • 5 Данчо

    82 25 Отговор
    Към този момент ситуацията е Илияна Йотова срещу ChatGPT.

    05:50 30.10.2026

  • 6 Кога и връчиха медала, че съм изтървал

    41 93 Отговор

    До коментар #1 от "Весо":

    Гюров със спокойствие, точни, кратки и ясни въпроси и отговори я докара до ръба на истеричен изблик.

    Коментиран от #19

    05:50 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тук не е Москва

    34 85 Отговор
    Според читателите и анкетата на най-големия новинарски сайт Гюров печели.

    05:53 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Йотова ,

    33 70 Отговор
    типично за нея , хапеше безпомощно , нищо конструктивно не излезе от устата ѝ , нищо докосващо и перспективно , прекъсваше нервно , абсолютно нищо ново или заинтригуващо вниманието. Новото само прическата , откриваща уши една педя .

    Коментиран от #64

    05:55 30.10.2026

  • 11 Фен

    72 18 Отговор
    Либералната Секта спечели много от това, че на Кандев не му разрешиха да прави друго, освен да гледа строго и да върти очи.

    05:55 30.10.2026

  • 12 веселяк

    48 8 Отговор

    До коментар #4 от "Аве":

    Защото, като пУлицай с пистолеД може само да гледа лошо, а с думите си ще обърка и най-добрия логопед.

    Коментиран от #28

    05:55 30.10.2026

  • 13 кукузел

    48 8 Отговор
    И без дебат лакеите на Пентагона са нежелани за избирателя.

    06:00 30.10.2026

  • 14 МНОГООООГО ГОДИНИ

    13 16 Отговор
    НЯКОЙ КОРИМПИРАНИ ОЛИ ПРИБЛИЖЕНИ ДО МЕМРНКЛАТУРАТА СЕ ОПИТВАТ ДА МАНИПУЛИРАТ И БАЛАМОСВАТ БГ НАРОДА.
    В загадката се пита как успешно намалиха на ПОЛВИНА ПЕНСИЙКИ И МИНИМ.ЗАПЛАТИ А ЦЕНИТЕ НЕ НАМАЛИХА НА ПОЛВИНА !? Сега за да се задържат на власт И ДА ИМА ПРАТКИ МИЛИОНИ ЗА БИТАШ ТУРЦИЯ Народа ще тегли каиша.ФАКТ. И КАК И КОГА АДЕКВАТНО ЩЕ НОРМАЛИЗИРАТ ПЕНСИИКИ И ЗАПЛАТИ А НЕ СЪС ТРОХИЧКИ.И ТО НЯКОГА СЛЕТ МЕСЕЦИ МОЖЕ БИ ? И КАК ЩЕ НАМАЛЯТ ДЕФИЦИТЕ СЪС ЗАЕМ ОТ ОЩЕ НЯКОИ ДРУГ МИЛИАРД ЗА ДА ИМА И ЗА БИТАШ РЕДОВНИ ПРАТКИ ПРЕВОДИ.ФАКТИТЕ РЕАЛНОСТА СЕГА. И какво ще връщат номенклатура ли ?ЙТОВОЦА И БАЙ ГАНЮ.

    06:01 30.10.2026

  • 15 Георги

    35 6 Отговор
    балотажът ще е укрофили срещу русофили

    06:03 30.10.2026

  • 16 Навсякъде в социалните мрежи

    25 50 Отговор
    Гюров Разгроми подлогата на ДС крадливата червена олигархия с факти

    06:05 30.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Артилерист

    26 48 Отговор
    Браво на Гюров, говори кратко и ясно, за разлика от Йотова, която говори много и не по същество. Йотова е номенклатурен кадър и говори само от името на Прогресивна България, все едно че няма други хора в БГ

    06:07 30.10.2026

  • 19 иинт.

    11 41 Отговор

    До коментар #6 от "Кога и връчиха медала, че съм изтървал":

    СЛАВА НА ГЮРОВ.

    06:07 30.10.2026

  • 20 Румен Решетников

    15 32 Отговор

    До коментар #4 от "Аве":

    Що?
    Йотовна колко дебати проведе като кандидат за вицепрезидент два мандата и с кого?

    06:08 30.10.2026

  • 21 Кирил Петков - бивш премиер

    24 46 Отговор
    На днешния дебат Илияна Йотова избра лъжата вместо истината. С това тя показа, че не заслужава да заема нито президентския пост, нито каквато и да е друга позиция на власт.

    Ще започна с фактите. Именно моето правителство превърна ветото във френското предложение – решение, зад което застана целият Европейски съюз в подкрепа на българската позиция. Колкото и неудобно да е това за г-жа Йотова, историята е записана.

    Г-жа Йотова изкриви и причината за посещението ни в Македония. То беше за откриването на клуб на приятелството и нямаше нищо общо с преговорите по френското предложение. Това е съзнателна, отвраритлена и безпринципна лъжа.

    Тя защити договора с „Боташ“, който струва на българските граждани по 500 000 на ден. Защитавайки най-загробващия договор в модерната ни история, тя си позволява да атакува Андрей Гюров за рамково споразумение, което не създава никакви задължения за държавата.

    Г-жа Йотова „забрави“ и че Русия едностранно спря доставките на газ за България.

    Опита се да прокара лъжата за договорка с Пеевски. Всъщност точно тези думи показаха, че именно тя е архитектът на тази безсрамна и безпринципна кампания, изградена върху лъжи.

    Всичко това не е случайно. Не е случайно, че в листата ѝ има толкова кадри на ДС. Не е случайно, че е работила в Европа срещу кандидатурата на Кристалина Георгиева в ООН. Не е случайно, че лично е познавала Любен Гоцев, отговарял за т.нар. скрит транзит, включително на наркотици. И не е случайно, че п

    06:08 30.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кирил Петков - бивш премиер

    17 43 Отговор
    И не е случайно, че по време на мандата си е помилвала петима наркотрафиканти.

    България заслужава президент, който казва истината. Президент, който не плаши хората с измислени истории за изпращане на войници в Украйна – нещо, което парламентът изрично е забранил. Президент, който не помилва наркотрафиканти и не търси дребни политически дивиденти с цената на достойнството си. Днес ме беше срам, че тя е президент на България. Надявам се, че ѝ остават само още няколко дни на този пост.

    Коментиран от #35, #36, #42

    06:09 30.10.2026

  • 24 Тв критик

    16 1 Отговор
    Аз спечелих като не ги гледах . Политиката е скука и досада отвратителна .

    06:10 30.10.2026

  • 25 баба ти

    29 15 Отговор
    Естествено, че Йотова. Малкото мъжленце е аут

    06:10 30.10.2026

  • 26 БЪЛГАРАН ГАНЕВ ЦОЧЕВ

    10 19 Отговор
    ТИЯ ОТ БСП ДС ПРОГРЕСА УБИЙСТВА НА БИЗНЕСМЕНИ БУМ КОРАБИ НЕСИГОРНОСТ БИТАШ МИЛИАРД ЗА ГИДИНИ НАПРЕД ОЩЕ ЗАПЛАТИ МИНИМАЛНИ НА ПОЛВИНА И ПЕНСИЙКИ В ЕВРО ЦЕНИТЕ ОСТАВАТ СЪЩИТЕ И ТЕ В ЕВРО И НАГИРЕ .КАКЪВ ПРОГРЕС КАКВИ ПЕТ ЛЕВА ?

    06:10 30.10.2026

  • 27 Мира

    38 14 Отговор
    Много изкуствени поведение на Гюров. Липсват му думи, заучени фрази- очаквано слабо.За Кандев не си струва да го споменаваме- тотал щета. Да не дава Господ, той да поеме функцията на президент. Незнаещи, неможещи, но искащи властта.

    06:11 30.10.2026

  • 28 Буха ха

    31 5 Отговор

    До коментар #12 от "веселяк":

    Кандев е предложил вместо дебат, канадска борба между кандидат - вицетата

    Коментиран от #38

    06:11 30.10.2026

  • 29 Няма спор, че дебат НЯМАШЕ

    15 26 Отговор
    Цотова безспорно бншн по- речовита, но това е естествено, с оглед къде й е преминал трудовия стаж!
    Гюров беше премерен, въпреки че можеше да я настъпи по мазола по много въпроси!
    Йотова се самовъзхваляваше, но най- противното беше самозащита си за помилванията! И онова сълзливо обяснение, че помилвала гаркоман защото детето чло само от неговата ръка ме отарати!
    Гюров е типичен представител на традиционното бг семейство и ако нямаше у него този украински уклон, можеше да спечели обедително!

    Коментиран от #33

    06:12 30.10.2026

  • 30 Ццццц

    24 11 Отговор
    Ми той не ходил в казарма а иска да командва армията..цццц
    Ми обръща ръмичките като говори...ццц
    Мъка

    Коментиран от #62, #79, #85

    06:12 30.10.2026

  • 31 Софиянец

    30 11 Отговор
    След този дебат май дължим извинение на кандев, гюро е много по-тъп 😂

    06:14 30.10.2026

  • 32 Хаха

    25 7 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    БлиЗ и пиК на шишака открито промотират и рекламират Ламите - безценна нова сглоПка...

    Коментиран от #55

    06:14 30.10.2026

  • 33 Няма спор, че дебат НЯМАШЕ

    18 23 Отговор

    До коментар #29 от "Няма спор, че дебат НЯМАШЕ":

    Тя й Иванчева можеше да си кърми детето у дома, Йотовице!!!!
    Грешнице!!!

    06:15 30.10.2026

  • 34 Капейчо

    17 26 Отговор
    Всеки е чул това, което е искал да чуе.
    Моето мнение е, че Йотова падна ниско употребявайки лъжи относно "Боташ", както и повтаряйки няколко пъти, че Гюров щял да дава войници за Украйна. Това определено свали нивото, защото всеки малко образован човек знае, че няма как нито премиер, нито президент да вземе такова решение. Това е от компетенциите на Народното събрание, което ДВА пъти е излязло с декларация против изпращане на войници. Но като се повтори няколко пъти и се набива в главата на "интелектуално незащитения" човек.
    Методите на Йотова са от една добре позната школа.

    06:15 30.10.2026

  • 35 Стойко

    14 9 Отговор

    До коментар #23 от "Кирил Петков - бивш премиер":

    А от къде щеше да се зареждаш с пици с кристали иначе 😂😂😂

    06:15 30.10.2026

  • 36 Хаха

    25 11 Отговор

    До коментар #23 от "Кирил Петков - бивш премиер":

    Кво значение има кво дрънка Киро парапета с нулев рейтинг и отпаднала необходимост...

    06:16 30.10.2026

  • 37 Историк

    25 16 Отговор
    Йотова няма кой да я спре на изборите , особено с подкрепата на Възраждане . Гюро беше размазан .

    Коментиран от #52

    06:18 30.10.2026

  • 38 И така

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Буха ха":

    Трябва

    06:20 30.10.2026

  • 39 Хихихи

    22 11 Отговор
    Всички видяхме, че гюро е актьор и то нескопосан! Заучени отговори, които не успя да развие или бягаше от истинските въпроси, когато в записките му липсваха опорки! Типичен ппдб-ил, лъжлив и глупав!

    06:20 30.10.2026

  • 40 ПРЕЦАКАНОВ БЪЛГАРОР ВЕЧНО РОБЕВ

    10 15 Отговор
    НЯМА ПЕЧЕЛИВШ .ТОВА НЕ Е ИГРА.
    А ЙОТВА ПЕЧЕЛИ НО ПО ПО ПРИЧЕСКИ ОТ ГРИВЕСТ РИЖ ЛЪВ 🦁 РЕШИЛА МАЛКО ДА ЗАПРИЛИЧА НА ЖЕНА ФАКТ.
    ПРОТЕЖЕТО НА РАДЕВ И ЙТОВА ГЪКАБА ДОНЕВ НЯМА КАК ДА ОДЪРЖИ ДЕФИЦИТА И ДА ДАДЕ АДЕКВАТНИ ПАРИ НА РАБОТЕЩИТЕ И ПЕНСИОНЕРИ С ОЩЕ ПО МИЗЕРНИ ДОХОДИ СЕГА ЩОТО ТРЯБВАТ МИЛИОНИ ЗА БИТАШ.ФАКТИ АКТУАЛНО

    06:20 30.10.2026

  • 41 батСали

    23 16 Отговор
    Йотова го би като мече у дувар!
    Извода от дебата: бият беззащитен мъж!

    Коментиран от #86

    06:21 30.10.2026

  • 42 остават

    14 16 Отговор

    До коментар #23 от "Кирил Петков - бивш премиер":

    й няколко месеца, защото президентът встъпва около 21 януари 2027 г. Много лъжеше Йотова. Тя е с предимство, защото познава цялата администрация в институцията. Затова конституцията трябва да определи и на вице президента само два мандата. А да не се дава право на президент или вице да участват след мандат в партиен живот, камо ли да абдикира и да става премиер.

    06:25 30.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дзак

    5 3 Отговор
    Като профан, винаги уважавам хората, които имат пиано в хола и могат да свирят на него. Не знам защо темата се включва в дебата.

    Коментиран от #57

    06:30 30.10.2026

  • 45 Петкан

    4 6 Отговор
    Браво! Дебатът между кандидатите беше много добър – двама истински интелигентни и знаещи кандидати, а водещата също се справи отлично. Би било чудесно да има и дебат между вицепрезидентите, за да се попълни цялостната картина. Платформите бяха представени много ясно и чисто. Браво, горд съм с избора на нашия народ! Успех на всички!

    06:33 30.10.2026

  • 46 Боруна Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Аве":

    ЗАЩОТО Е КУФАР КУХ

    06:33 30.10.2026

  • 47 1001

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Аве":

    Щото е много умен!

    06:35 30.10.2026

  • 48 Печели Украйна!

    6 11 Отговор
    Тива не бяха кандидати за президенти на България, а за такива на Украйна!
    Йотова е обигран лаладжия, излъскана във времето с заучени високопарни фрези, което явно Гюров не го владее. СКО в него имаше доза злоба, каквато прелива от Котова, щеше да я разфасова.
    Има и пропуски! Защо Гюров не попита Котова, като толкова е възмутена от 10 год дивото с Украйна, защо с Радев не поискаха нашето оттегляне от него?
    Аз няма да гласувам, защото се погнусих и от двамата!

    Коментиран от #51

    06:37 30.10.2026

  • 49 Анонимен

    7 7 Отговор
    ДРАГОЙЧЕВА Е СЛУГАТА РАНЕВА З.ОУПОТРЕБЯВА С ИНСТИТУЦИЯТА С ДЪРЖАВАТА НА ЛЪЖЕ БЕЗОБРАЗНО И Е БЕЗНАКАЗАНА ПОЗОРИЩЕ Е ЗА МИН ЛЪЖКИНЯТА

    06:40 30.10.2026

  • 50 ОТ ЖУРИТО ОЦЕНИТЕЛ

    6 9 Отговор
    ТОВА ЙТОВА ЛИ 🦁 БЕШЕ ? ПЕЧЕЛИ ПО ПРИЧЕСКИ . НО ПО ДРУГО ЕДВА ЛИ.
    ПО НИЩО НЕ ЛИЧИ ЧЕ ЩЕ ИМА АДЕКВАТНО ПОЧЕРТАВАМ АДЕКВАТНО ПОДОБРЕНИЕ ПЕНСИИКИ ЗАПЛАТИ ОТ ЙТОВА.ЗА БИТАШ ТРЯБВАТ МИЛИАРДИ. ОТ ГЮРОВ ПО ИМА ИНДИКАЦИЙ ЧЕ МАЛКА БЪЛГАРИЯ И НАРОДА МОГАТ ДА СА ЕВРОПЕЙЦИ С НЕ МИЗЕРОЕВРОПЕЙИТЕ. От всички политици изредили се и трайно на власт и сегашните до сега нищо добро и адекватно за хората народа Факт.

    06:40 30.10.2026

  • 51 Печели Украйна!

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Печели Украйна!":

    Извинявам се за ненормалния текст на коментара ми, но пишеш едно, излиза друго
    Който ме е прочел, дано е разбрал

    06:41 30.10.2026

  • 52 Анонимен

    4 5 Отговор

    До коментар #37 от "Историк":

    И С МАДУРОВКИТЕ ДИКТАТОРСКИТЕ АЛА БАЛАТА ФАЛШИФИЦИРА

    06:42 30.10.2026

  • 53 Мнение 1

    11 11 Отговор
    Йотова впизаше в оправдателен режим, говореше много и безсмислено, с много лъжи, не можеш да и схванеш мисълта. Научила си урока на ГЕРБ да прекъсва и ръси обвинения, дори и да няма истина в приказките. Гюров беше кратък и точен в отговорите си и се държеше възпитано за разлика от Йотова, която се разправяше като на пазара, личеше, че има какво да губи, толкова години до хранилката. Дано да са го видяли и другите!

    Коментиран от #76

    06:43 30.10.2026

  • 54 Боже, Боже

    14 8 Отговор
    Йотова помилвала наркотрафиканта, защото той бил мъж- кърмачка. А кметицата на Младост, която имаше бебе и болна майка, я помилва един месец, преди излизането от затвора! Лицемерка! Много лъга през цялото време- за споразумението с Украйна, за Северна Македония, за Боташ, за войната и т.н.

    06:43 30.10.2026

  • 55 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Хаха":

    Ти ли ще казваш кой с кой да общува на радев слугите безобразничат тук постоянно

    06:44 30.10.2026

  • 56 Анонимен

    7 6 Отговор
    Драгойчева се държеше като вече спечелила ПОЗОРНО СЕ БЛЕЩЕШЕ СМЕЕШЕ СЕ ЕХИДНО И ЛЪЖЕШЕ УНИКАЛНО ЗЛОУПОТРЕБЯВА ПОСТОЯННО А СМЯТА И Е ТАКА ИНСТИТУЦИЯТА КАТО БАЩИНИЯ ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ Е ПОЛЗВА ОТ ГОДИНИ ПОЗОР СРАМ ПОЗОР

    06:46 30.10.2026

  • 57 Пианото

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Дзак":

    е метафора. Има липси в образованието си!

    06:46 30.10.2026

  • 58 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    аз твърдо съм за Гюро Михайлов !

    06:47 30.10.2026

  • 59 Дзак

    3 1 Отговор
    Вечер чаят от рийгън действа добре за съня!

    06:47 30.10.2026

  • 60 Кукуригу

    3 1 Отговор
    професорката знае кой печели и без да го е гледала

    06:47 30.10.2026

  • 61 ЖОРЖЕТА СТТЕСИРСНА

    3 3 Отговор
    РАЗЛИКАТА
    МЕЖДУ
    ДОН ЙОЦА И ГЮРО
    Е
    ЕДИН СОЦИАЛИЗЪМ БЕЗВРЕМИЕ☝

    06:48 30.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Мокой

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Гюров разбира се":

    Той не се е отегчил, той просто е прекалено лъснат, загрижен да не каже нещо извън начертана та му линия и дадените указания, много е скучен и без харизма! Говореше с клишета и все едни и същи коментари, които са ни втръснали!

    06:49 30.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Жорж Ганчев

    6 5 Отговор
    Докъде падна пропагандата на боташа Радев и наркобоса Йотова: според анкета на Дир спечелила дебата, анкета, където лесно може да гласуваш по много пъти, анкета, според която не Радев, а Възраждане печелеше изборите.

    Българино, не ме гледай тъпо, искаш ли такива измамници от ПБ сглобката да те управляват?

    06:55 30.10.2026

  • 66 Липсваше надпис

    2 0 Отговор
    Пластмасово продуктово позициониране

    06:55 30.10.2026

  • 67 Хаха

    5 3 Отговор
    Маро ти как мислиш? Йотова помете София с невнятния слуга Гюркан!

    Коментиран от #71

    06:56 30.10.2026

  • 68 Аз съм за Мир

    5 4 Отговор
    Радев и Йотова са за войната. Те подкрепят агресията и окупацията. В техния речник МИР означава ВОЙНА.

    06:57 30.10.2026

  • 69 Мнение2

    9 4 Отговор
    За Боташ с кръв ще плащаме и вече плащаме и ще избиват пари от неоправданите и бедните, пролича от бюджета на ПБ, на който Йотова не наложи вето и дава пълна подкрепа на ПБ. Неуместно е сравнение на Боташ и споразумение за намерения, което засега нищо не струва на Българи и пак зависи от правителството на Прогресивна България,

    06:58 30.10.2026

  • 70 Мфа

    6 7 Отговор
    Смълчаха се ПДФ те! След този дебат Гюро е сигурен, че ще гласува за Йотова! Смешник, май Канди мен е по умният!

    06:58 30.10.2026

  • 71 Руснак ли си?

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Хаха":

    С тоя речник къв да си?

    06:59 30.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Жоржета стресираща

    3 4 Отговор
    Дон йоца
    Определено спечели сърцата
    На „хората” с интелектуални затруднения
    И тез на... трайно лишени от свобода💓

    07:01 30.10.2026

  • 74 Дани

    4 5 Отговор
    Какъв дебат -опредерено водещата толерираше гюро не го прекъсваше и все му оставаше време за още обяснения и то какви -първо боташ второ боташ и все боташ и наркодилъра-НИЩО СЪЩЕСТВЕННО АКО СТАНЕ ППЕЗИДЕНТ и о да ПИАНОТОв хола/тона му го е подсказала пендачана от неговата група/т.е. каквото му казаха петроханци това говореше-кукла на конци втори плевльо!!Та само не стана ясно защо се е върнал в България-о да като киро който и сен до пладне беше премиер та и гюро като него!!! ЗАТОВА НА ПЪРВИ ДА ИЗБЕРЕМ ПО МАЛКОТО ЗЛО А ТО Е ЙОТОВА!!!

    07:01 30.10.2026

  • 75 Артилерист

    4 4 Отговор
    Русофобите уж са антикомунисти, но както в случая с ДС-наследника Терзиев, ще се обединят срещу Йотова. Гюров, като служебен премиер, освен, че отиде в Украйна да подпише документи за взаимна отбрана, не се отличи с нищо ръководно. Впрочем той си остана незабележим, какъвто си е бил и преди назначаването ръководител на правителство. А като служебен министър председател той беше назначен компромисно поради липса на други, отговарящи на изискванията на домовата книга...

    Коментиран от #78

    07:01 30.10.2026

  • 76 Начинът по който говореше Йотова

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Мнение 1":

    Не патент на ГЕРБ.
    Това е цяла наука, за това как да влияем на обществото и за такъв тип говорене, ВСИЧКИ неуки преминават през спец курсове!
    Ами забележете!!! Всички попаднали във властта неграмотници говорят по един и същ начин - без да си поемат дъх, редят думи след думи- без връзка помежду си, говорят агресивно, не дават право на отговор, това си е школа.

    Коментиран от #83

    07:03 30.10.2026

  • 77 СЪС СИГУРНОСТ ЗНАЕМ КОЙ ЗАГУБИ

    1 1 Отговор
    И това е българския народ, на който му натрапват да избира между тези двамата - видната тамплиерка или учителя по голф!?!!!

    07:04 30.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Да бе...

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ццццц":

    Щото пък Йотова все в казармата е била....

    Доживяхме да видим кокошка да иска да кокурига за да се прави на петел и да командва петлите да снасят яйца !!!!

    07:06 30.10.2026

  • 80 Победителят

    2 1 Отговор
    Йотова разката протежето на Мики Маус

    07:07 30.10.2026

  • 81 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Само Йотова може да унищожи петроханските бактерии

    Коментиран от #91

    07:07 30.10.2026

  • 82 Лобито

    1 0 Отговор
    Лобито на наркобароните загуби.

    07:08 30.10.2026

  • 83 Да бе, верно!

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Начинът по който говореше Йотова":

    Ами сега се сещам за Чамова!
    Там е мелница. Не само четне й се разбира какво говори, но ако все пак се заслушаш няма да чуеш нищо, освен безсмислени изречения!
    Е те тая е уникална!

    07:09 30.10.2026

  • 84 Гертруд

    0 0 Отговор
    Слаб, не комуникативен, залагащ на зле скалъпени опорки, на моменти изключително зле подготвен, политически наивник- да не кажа неграмотен бъркащ понятията, объркващ се в собствените си твърдения и видно често изпадащ в смут и ступор когато бива изловен в незнание, неверни данни или интерпретации и внушения. Няма място за сравнение. При Йотова управленския опит и традиции в политическите среди, позициите които е заемала, личната обща представителност- харизма, изказ на много езици, култура, политическо израстване, такт и уважително отношения я изстрелват далеч на пред спрямо опонента. За другата вице двойка няма смисъл въобще да коментираме, там разликата е убийствена.

    07:09 30.10.2026

  • 85 Макс

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ццццц":

    За разлика от него Йотова все още живее с мечтата за вечна казарма , но за децата ви .

    Коментиран от #92

    07:10 30.10.2026

  • 86 Пак си сънувал

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "батСали":

    отвит.

    07:11 30.10.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Йотова

    0 0 Отговор
    Не одобрявам Йотова но ще гласувам за нея!

    07:13 30.10.2026

  • 89 Щото-защото

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аве":

    Щото е издялан с брадва , а езикът му е вързан на вЪзел.

    07:13 30.10.2026

  • 90 Когато човек вдигне висока температура,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Весо":

    често бълнува.
    Нямаш ли пари за термометър?

    07:14 30.10.2026

  • 91 Д-р Гълъбова

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "И Киев е Руски":

    Пациент, марш в леглото. Ще ти мерим температурата.

    07:16 30.10.2026

  • 92 Янко Виа

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Макс":

    Муцка 🦄,ти лично в казарма не си служил ,защо коментираш ?

    07:16 30.10.2026

  • 93 дядя дръмпирушка

    0 0 Отговор
    Не трябва да сте дълбоко виждащи за да се усетите ,че без подкрепата на ДПС не се става президент в бг!Попитайте радев-министър председател и просиянски кон в ЕС!

    07:17 30.10.2026