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Откраднаха Bugatti-то на Мате Римац, той лично подгони крадеца (ВИДЕО)

Откраднаха Bugatti-то на Мате Римац, той лично подгони крадеца (ВИДЕО)

30 Октомври, 2026 10:14 1 869 11

  • bugatti chiron-
  • мате римац-
  • кражба на автомобил-
  • porsche 911-
  • автомобилна телеметрия

Изпълнителният директор проследил хиперавтомобила чрез телеметрия, докато крадецът преминал през няколко държави

Откраднаха Bugatti-то на Мате Римац, той лично подгони крадеца (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Да оставиш ключовете на автомобила си в колата не е най-добрата идея, още повече, когато тя струва няколко милиона, а Мате Римац разбра това по трудния начин, след като служител на компанията видял Chiron-а на хърватина да напуска фирмения паркинг с висока скорост. Колегите първоначално проверили чрез групов чат дали автомобилът не е взет за служебно пътуване. Скоро станало ясно, че зад волана не е служител, а Римац уведомил полицията, но не изчакал развитието на случая. Той се качил в намиращо се наблизо Porsche 911 с пълен резервоар и тръгнал след откраднатия автомобил.

Крадецът вече имал приблизително един час преднина и се насочвал към Словения. Проследяването било възможно благодарение на телеметрията на Chiron-а — система, която предава в реално време данни за местоположението, скоростта, нивото на горивото и други показатели. Римац и екипът му споделяли информацията с полицията в общия чат. Планът бил автомобилът да бъде спрян, преди да напусне Хърватия, но Chiron-ът достигнал Австрия. Когато горивото започнало да намалява, екипът очаквал крадецът да спре на бензиностанция. По думите на Римац той заредил приблизително половин резервоар, но продължил пътя си, без да плати горивото.

Австрийската полиция в крайна сметка прихванала Bugatti-то, след като един от служителите бил включен в груповия чат и получавал постоянни данни за местоположението на автомобила, което помогнало за проследяването му. Римац е заявил, че няма да настоява за повдигане на обвинения срещу мъжа, защото изпитвал съжаление към него, но това обаче не означава автоматично, че случаят няма да има последици за задържания.

Автомобилът е бил върнат с леки повреди по предната броня. Случаят е променил и правилата за сигурност във фирмата. Римац е заявил, че ключове вече няма да бъдат оставяни в автомобилите. Към всеки, който би опитал подобно пътуване, той отправил предупреждение: „Разполагаме с всички данни и не можете да направите нищо с автомобила без нас.“ Кадри от охранителни камери показват, че заподозреният първо пушил цигара и обикалял из сградата, преди да открие оставените в Chiron-а ключове. След това потеглил с автомобила, без да знае, че телеметрията ще позволи движението му да бъде проследено през няколко държави.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пича

    6 0 Отговор
    Повозих се доволно. В Словения е удоволствие да шофираш

    10:32 30.10.2026

  • 2 поне довършете рекламата

    8 1 Отговор
    а защо не казвате кой е тоя дето го рекламирате някой си римац ли беше?

    10:38 30.10.2026

  • 3 Мъск

    0 5 Отговор
    Слабак е Римац. Аз бензинови коли не карам.

    10:40 30.10.2026

  • 4 Каква

    5 0 Отговор
    драма, драги зрители.

    10:40 30.10.2026

  • 5 Ахмед Мерчев

    3 0 Отговор
    Алиено Унум, с вграденият си AII (Алиено Изкуствен Интелект), наричан за кратко TA (The Alien), не може да бъде откраднат, тъй като колата осъществява синергетична връзка за контрол от избрана група човеци, наричани "групата" или още "собственици".

    10:42 30.10.2026

  • 6 Мишо

    5 0 Отговор
    май нещо на реклама намирисва

    10:45 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 7976945

    3 0 Отговор
    от цялата работа разбрах само , че Бугати може да се гони само с Проше 911 , с пълен резервар !

    Коментиран от #10

    11:06 30.10.2026

  • 10 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "7976945":

    Хаха, точно!

    И така не разбрах дали това беше скрита реклама на Бугати или на Порше?

    11:23 30.10.2026

  • 11 Да брате

    0 0 Отговор
    Така става когато не си сложи системата OnStar или CarNet с паник бутон и камера за помощ и не си определил кой може да я кара и колко километра от паркинга.

    11:29 30.10.2026