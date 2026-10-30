Откраднаха Bugatti-то на Мате Римац, той лично подгони крадеца (ВИДЕО)

Да оставиш ключовете на автомобила си в колата не е най-добрата идея, още повече, когато тя струва няколко милиона, а Мате Римац разбра това по трудния начин, след като служител на компанията видял Chiron-а на хърватина да напуска фирмения паркинг с висока скорост. Колегите първоначално проверили чрез групов чат дали автомобилът не е взет за служебно пътуване. Скоро станало ясно, че зад волана не е служител, а Римац уведомил полицията, но не изчакал развитието на случая. Той се качил в намиращо се наблизо Porsche 911 с пълен резервоар и тръгнал след откраднатия автомобил.

Крадецът вече имал приблизително един час преднина и се насочвал към Словения. Проследяването било възможно благодарение на телеметрията на Chiron-а — система, която предава в реално време данни за местоположението, скоростта, нивото на горивото и други показатели. Римац и екипът му споделяли информацията с полицията в общия чат. Планът бил автомобилът да бъде спрян, преди да напусне Хърватия, но Chiron-ът достигнал Австрия. Когато горивото започнало да намалява, екипът очаквал крадецът да спре на бензиностанция. По думите на Римац той заредил приблизително половин резервоар, но продължил пътя си, без да плати горивото.

Австрийската полиция в крайна сметка прихванала Bugatti-то, след като един от служителите бил включен в груповия чат и получавал постоянни данни за местоположението на автомобила, което помогнало за проследяването му. Римац е заявил, че няма да настоява за повдигане на обвинения срещу мъжа, защото изпитвал съжаление към него, но това обаче не означава автоматично, че случаят няма да има последици за задържания.

Автомобилът е бил върнат с леки повреди по предната броня. Случаят е променил и правилата за сигурност във фирмата. Римац е заявил, че ключове вече няма да бъдат оставяни в автомобилите. Към всеки, който би опитал подобно пътуване, той отправил предупреждение: „Разполагаме с всички данни и не можете да направите нищо с автомобила без нас.“ Кадри от охранителни камери показват, че заподозреният първо пушил цигара и обикалял из сградата, преди да открие оставените в Chiron-а ключове. След това потеглил с автомобила, без да знае, че телеметрията ще позволи движението му да бъде проследено през няколко държави.