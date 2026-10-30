Ватикана показа век история на папамобилите Mercedes-Benz

Прозрачните куполи, перленобелите каросерии и специално изработените места за папата са в центъра на изложба във Ватикана, посветена на близо век история на папамобилите Mercedes-Benz. Експозицията „Mercedes-Benz: A Century of Popemobiles“ е подредена в стъклен павилион близо до Ватиканската пинакотека и представя осем исторически автомобила.

Връзката между Mercedes-Benz и Светия престол започва през 1930 година, когато папа Пий XI получава Nürburg 460. Pullman лимузината е с 4,6-литров осемцилиндров двигател, а салонът е преработен специално за понтифика. В него са монтирани индивидуална седалка, облицована с копринен брокат, подбрани дървени и метални елементи и декоративен таван.

Три десетилетия по-късно папа Йоан XXIII получава Mercedes-Benz 300 d Landaulet. Междуосието е удължено, задните странични прозорци могат да бъдат напълно свалени, а при отваряне на задните врати автоматично се разгъват стъпала. Централната седалка на папата е електрически регулируема.

През 1965 година папа Павел VI започва да използва Mercedes-Benz 600 Pullman-Landaulet. Автомобилът е с по-широки задни врати, повдигнат покрив над задната част на купето, индивидуално регулируема седалка, климатична система и комуникационна уредба за връзка с шофьора. Две години по-късно във Ватикана пристигат удължени Mercedes-Benz 300 SEL Pullman, предназначени основно за превоз на високопоставени гости.

Нов етап започва през 1980 година с Mercedes-Benz 230 G, разработен за посещението на папа Йоан Павел II в Германия. Над задната част е поставена висок прозрачен купол, който предпазва понтифика от атмосферните условия, но го оставя видим за хората по маршрута. Автомобилът е с перлена боя, златисти декоративни елементи и бял интериор.

След атентата срещу Йоан Павел II през 1981 година е изработен втори, брониран автомобил на базата на Mercedes-Benz 230 GE. Така папамобилът постепенно се превръща не само в средство за придвижване, но и в конструкция, съобразена едновременно с публичния образ на папата и с изискванията за сигурност.

През 1997 година Ватиканът получава Mercedes-Benz S 500 lang Landaulet от серия 140. Моделът е с електрохидравличен покрив и просторна индивидуална седалка в задната част. През 2002 година Mercedes-Benz пренася концепцията на G-Class в M-Class чрез ML 430 Papamobil. Папа Йоан Павел II използва автомобила за първи път на Световния младежки ден в Торонто.

Последният автомобил в изложбата е Mercedes-Benz ML 500 Papamobil от 2012 година, използван от папа Бенедикт XVI. Прозрачната конструкция около задната част е увеличена, входът е улеснен, а по-голямата стъклена площ осигурява по-добра видимост към понтифика.