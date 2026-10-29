Старозагорец спечели джакпот от 1,55 млн. евро

Участник от Стара Загора спечели общо 1 555 062 евро от играта „Тото 2 – 6 от 42“ в тираж № 85. Така градът има своя първи тото милионер, а печелившият се превръща в 154-ия милионер от игрите на тотализатора и четвъртия за България от началото на 2026 г.
Основният джакпот е на стойност 1 552 121 евро. Останалата част от сумата идва от допълнителни попадения във фиша, съобщиха от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
Фишът е донесъл още осем печалби
Залогът е направен с абонамент за два тиража и система за съкратено записване № 124 с девет числа, известна сред участниците като „Чешка система“. Изтеглената комбинация е 2, 3, 7, 11, 23 и 41.
Освен голямата шестица участникът е познал още две петици, две четворки и четири тройки. Тези печалби са добавили близо 3000 евро към джакпота и са формирали крайната сума от 1 555 062 евро.„Пожелаваме на новия милионер да използва спечеленото отговорно и с удоволствие, за да превърне големия си късмет в нови възможности и сбъднати мечти“, заявиха от Българския спортен тотализатор.
За да получи парите, печелившият трябва да посети лично централата на Българския спортен тотализатор в София, на улица „Хайдушко изворче“ № 28, с вход откъм улица „Славия“. Печалбите от държавния тотализатор не подлежат на данъчно облагане.
Рекордът в играта остава за Русе
Печалбата от Стара Загора е вторият по големина джакпот в историята на „Тото 2 – 6 от 42“. Рекордът продължава да принадлежи на участник от Русе, който е спечелил джакпот в тираж № 22 на 16 март 2025 г.
В следващия тираж № 86 на 1 ноември джакпотът в „Тото 2 – 6 от 42“ започва отново да се натрупва и се очаква да достигне 270 000 евро. В „Тото 2 – 6 от 49“ прогнозната сума е 5 830 000 евро, а максималната печалба в „Тото 2 – Зодиак“ е до 1 500 000 евро.
Източници: dunavmost.com, 24plovdiv.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ууу
Коментиран от #3
23:11 29.10.2026
2 Елизабет Цветанова кахърената фабрика
23:14 29.10.2026
3 Има
До коментар #1 от "Ууу":Си закони - да ги съди!
Дават джакпотите в провинцията, защото селяндура като разбере за толкова пари е ошашавен, и подписва каквото листе му подадат!
23:15 29.10.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #8
23:19 29.10.2026
5 Наши хора
23:36 29.10.2026
6 Соваж бейби
Коментиран от #10
23:43 29.10.2026
7 Не играеш тото
23:48 29.10.2026
8 Соваж бейби
До коментар #4 от "Сатана Z":Ако реши да идва в Франция с 1,55 млн. евро трябва да живее в някой по мизерна къща за по 200 или 300 хиляди евро ,малко да остави на лихва ама тука ще го ощавят от данъци ,една наистина хубава къща е от 1 ,300 милиона евро без мебели в повечето случаи плюс данъци , такси и застраховки годишно .По добре си живее в България .
23:49 29.10.2026
9 Име
23:50 29.10.2026
10 Наивник си
До коментар #6 от "Соваж бейби":Всички лотарий са измама по целия свят
23:57 29.10.2026