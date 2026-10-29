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Старозагорец спечели джакпот от 1,55 млн. евро

Старозагорец спечели джакпот от 1,55 млн. евро

29 Октомври, 2026 23:06 836 10

  • тото милионер-
  • джакпот-
  • стара загора-
  • български спортен тотализатор-
  • тото 2 – 6 от 42

Участникът е първият тото милионер в историята на Стара Загора. Печалбата е реализирана с девет числа и система, известна като „Чешка система“

Старозагорец спечели джакпот от 1,55 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Участник от Стара Загора спечели общо 1 555 062 евро от играта „Тото 2 – 6 от 42“ в тираж № 85. Така градът има своя първи тото милионер, а печелившият се превръща в 154-ия милионер от игрите на тотализатора и четвъртия за България от началото на 2026 г.

Основният джакпот е на стойност 1 552 121 евро. Останалата част от сумата идва от допълнителни попадения във фиша, съобщиха от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.

Фишът е донесъл още осем печалби

Залогът е направен с абонамент за два тиража и система за съкратено записване № 124 с девет числа, известна сред участниците като „Чешка система“. Изтеглената комбинация е 2, 3, 7, 11, 23 и 41.

Освен голямата шестица участникът е познал още две петици, две четворки и четири тройки. Тези печалби са добавили близо 3000 евро към джакпота и са формирали крайната сума от 1 555 062 евро.

„Пожелаваме на новия милионер да използва спечеленото отговорно и с удоволствие, за да превърне големия си късмет в нови възможности и сбъднати мечти“, заявиха от Българския спортен тотализатор.

За да получи парите, печелившият трябва да посети лично централата на Българския спортен тотализатор в София, на улица „Хайдушко изворче“ № 28, с вход откъм улица „Славия“. Печалбите от държавния тотализатор не подлежат на данъчно облагане.

Рекордът в играта остава за Русе

Печалбата от Стара Загора е вторият по големина джакпот в историята на „Тото 2 – 6 от 42“. Рекордът продължава да принадлежи на участник от Русе, който е спечелил джакпот в тираж № 22 на 16 март 2025 г.

В следващия тираж № 86 на 1 ноември джакпотът в „Тото 2 – 6 от 42“ започва отново да се натрупва и се очаква да достигне 270 000 евро. В „Тото 2 – 6 от 49“ прогнозната сума е 5 830 000 евро, а максималната печалба в „Тото 2 – Зодиак“ е до 1 500 000 евро.

Източници: dunavmost.com, 24plovdiv.bg


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ууу

    2 0 Отговор
    Изобщо няма да получи тези пари сега. Ще му ги изплащат поне 4-5 години с малки месечни вноски.

    Коментиран от #3

    23:11 29.10.2026

  • 2 Елизабет Цветанова кахърената фабрика

    0 0 Отговор
    Ще му изпия млякото 😅🤣😅🤣

    23:14 29.10.2026

  • 3 Има

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ууу":

    Си закони - да ги съди!
    Дават джакпотите в провинцията, защото селяндура като разбере за толкова пари е ошашавен, и подписва каквото листе му подадат!

    23:15 29.10.2026

  • 4 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Щом човека играе система,значи му отиват парите.Да си ги харчи извън България и да не се връща.

    Коментиран от #8

    23:19 29.10.2026

  • 5 Наши хора

    0 0 Отговор
    Няма по нагласена лотатрия от Тотото на Делян Пеевски. Джакпотът се пада на наши хора и не им се дава целия, а някакъв процент.

    23:36 29.10.2026

  • 6 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Да е жив и здрав и си ги харчи разумно най вече по малко докато е жив и няма данък на такива пари ,или ще му стигнат само за една хубава къща с изглед към морето срещу плажа .Надявам се и аз дай Боже всеки петък купувам за Евромилион и Loto в събота за сега малки печалби .

    Коментиран от #10

    23:43 29.10.2026

  • 7 Не играеш тото

    1 0 Отговор
    Бряяя...моите числа...2...7...11...23...

    23:48 29.10.2026

  • 8 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Ако реши да идва в Франция с 1,55 млн. евро трябва да живее в някой по мизерна къща за по 200 или 300 хиляди евро ,малко да остави на лихва ама тука ще го ощавят от данъци ,една наистина хубава къща е от 1 ,300 милиона евро без мебели в повечето случаи плюс данъци , такси и застраховки годишно .По добре си живее в България .

    23:49 29.10.2026

  • 9 Име

    0 0 Отговор
    Делянчо пак облажи! Никой не е печелил джакпот в България, само формално спечелва някой някъде си, а всъщност е Делянчо!

    23:50 29.10.2026

  • 10 Наивник си

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Соваж бейби":

    Всички лотарий са измама по целия свят

    23:57 29.10.2026