ЗИС-110: Презареждане

Руският дизайнер Сергей Баринов, добил известност с проектите си за възродени съветски класики като "Волга", "Победа" и номенклатурната лимузина ГАЗ-12 ЗИМ, представи съвременна версия на ЗИС-110. Това е първият автомобил, чието започва след Втората световна война в СССР след обратен инженеринг на Packard Super Eight от 1942 г.

Първият екземпляр от лимузината от висш клас слиза от конвейера на 11 август 1945 г., на който замества стария ЗИС-101. Производството продължава до 1958 г., а общият тираж достига 2 089 екземпляра.

Сергей Баринов е кръстил проекта си NVC ZiS 10.100 и е замислил автомобила като конкурент на Mercedes-Maybach и Rolls-Royce Ghost. За разлика от предишните разработки на дизайнера, съвременният ЗИС-110 не следва така плътно стилистиката на оригинала и дори има друг тип каросерия с четири вместо шест странични прозореца.

ЗИС-110 бе един от автомобилите, разглеждани като възможен дизайнерски модел за оформлението на лимузините Aurus във фазата, когато проектът все още се казваше "Кортеж". В крайна сметка обаче за Путинмобила бе избрана друга стилистика.