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ЗИС-110: Презареждане

ЗИС-110: Презареждане

Публикувана: 28 Юни, 2019 11:06
69 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 22291
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Оценка 4.2 от 73 гласа.

Руският дизайнер Сергей Баринов, добил известност с проектите си за възродени съветски класики като "Волга", "Победа" и номенклатурната лимузина ГАЗ-12 ЗИМ, представи съвременна версия на ЗИС-110. Това е първият автомобил, чието производство започва след Втората световна война в СССР след обратен инженеринг на Packard Super Eight от 1942 г.

Първият екземпляр от лимузината от висш клас слиза от конвейера на 11 август 1945 г., на който замества стария ЗИС-101. Производството продължава до 1958 г., а общият тираж достига 2 089 екземпляра.

Сергей Баринов е кръстил проекта си NVC ZiS 10.100 и е замислил автомобила като конкурент на Mercedes-Maybach и Rolls-Royce Ghost. За разлика от предишните разработки на дизайнера, съвременният ЗИС-110 не следва така плътно стилистиката на оригинала и дори има друг тип каросерия с четири вместо шест странични прозореца.

ЗИС-110 бе един от автомобилите, разглеждани като възможен дизайнерски модел за оформлението на лимузините Aurus във фазата, когато проектът все още се казваше "Кортеж". В крайна сметка обаче за Путинмобила бе избрана друга стилистика.

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Оценка 4.2 от 73 гласа.

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Коментар:
Коментари към статията
газо
(гост)

Неутрално
1 11:13
 
28.06.19 Отговор
И плюенето да започне сега!

Коментиран от #3, #66


Оценка:
-28 +124

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
2 11:14
 
28.06.19 Отговор
Е, и ?

Оценка:
-51 +19

Borislav Popov
(гост)

Неутрално
3 11:18
 
28.06.19 Отговор

До коментар #1 от "газо":


За какво да го плюем, ти не чете ли статията, тази кола няма да види бял свят ??! Проекта е мъртвороден, това са само красиви рисунки !

Коментиран от #6, #61


Оценка:
-58 +65

Анонимен
(гост)

Неутрално
4 11:18
 
28.06.19 Отговор
Стил, класа и мощност в едно! Конкутент единсъвено и само на s classe и maybah. Да живее Русия!

Коментиран от #7, #8


Оценка:
-56 +73

Valio
(гост)

Неутрално
5 11:22
 
28.06.19 Отговор
ЗИС ЗИЛ все тая...

Коментиран от #22


Оценка:
-24 +39

гост
(гост)

Неутрално
6 11:29
 
28.06.19 Отговор

До коментар #3 от "Borislav Popov":


Къде видя "красота" в това недоразумение ??? Руснак и дизайн в едно изречение трябва да се забрани официално да се слага !!!

Коментиран от #35, #62


Оценка:
-116 +53

Рендери
(гост)

Неутрално
7 11:30
 
28.06.19 Отговор

До коментар #4 от "Анонимен":


Добре изглежда, наистина, явно пича е добър дизайнер. Ама едва ли някога ще има такава истинска кола.

Оценка:
-21 +69

гост
(гост)

Неутрално
8 11:32
 
28.06.19 Отговор

До коментар #4 от "Анонимен":


Ти или си сляп или си умствено ощетен !!! Това нещо ако го закараш на някой конкурс за автомобилен дизайн ще го обявят за учебник какво НЕ трябва да се прави !!!

Коментиран от #9, #42, #60


Оценка:
-81 +35

Селянин
(гост)

Неутрално
9 11:40
 
28.06.19 Отговор

До коментар #8 от "гост":


Ти като световно известен автомобилен дизайнер, би ли ни обяснил защо???

Коментиран от #40


Оценка:
-16 +69

AUDI
(гост)

Неутрално
10 11:41
 
28.06.19 Отговор
ТЕзи вместо да се занимават да рисуват коли по-добре направо да почнат детски филмчета да анимират...кола че няма да направят е ясно

Оценка:
-37 +31

1234
(гост)

Неутрално
11 11:41
 
28.06.19 Отговор
Страшна е, дано я произведат

Оценка:
-20 +41

Свалете си очилата
(гост)

Неутрално
12 11:46
 
28.06.19 Отговор
Пичове,свалете си очилата.Тази кола, дори и концептуална е наистина брутална.Истинска красота.Ако беше правена от инженер на Мерцедес или БМВ щяхте да се прехласват с дни.

Коментиран от #17


Оценка:
-26 +82

Ppp
(гост)

Неутрално
13 11:54
 
28.06.19 Отговор
Пълен смях

Оценка:
-41 +23

Радо
(гост)

Неутрално
14 12:04
 
28.06.19 Отговор
Измислил го е Руснака!!!!!!!!!!!

Оценка:
-12 +27

Свалете си очилата
(гост)

Неутрално
15 12:14
 
28.06.19 Отговор
Вижте Maybach Exelero и ще видите много прилики,но за нея всеки ахваше като излезе ,нали?Да де и струваше едни 5мл.Евра.

Оценка:
-16 +29

Реалист
(гост)

Неутрално
16 12:16
 
28.06.19 Отговор
Днешните русофили, за съжаление, са доста неинтелигентни и не разбират, че именно идеята да се произвеждат машини за елита на номенклатурата, като ЗИС, съсипаха СССР, световния социализъм, в частност Русия, и философски (но доказуемо с факти) целият свят. Дизайнът е добър, но самата идея да се възроди марката е тотално неадекватна.

Оценка:
-27 +20

Рум
(гост)

Неутрално
17 12:24
 
28.06.19 Отговор

До коментар #12 от "Свалете си очилата":


Карам s класа,но ако наистина я произведат ще си я купя Брутална е..... Визия,стойка всичко,но тук нали нали 90 процента дизайнери:)

Оценка:
-26 +37

18 12:25
 
28.06.19
Този коментар е премахнат от модератор
Гост
(гост)

Неутрално
19 12:26
 
28.06.19 Отговор
Дизайнът е интересен и не виждам причина да се твърди обратното! На вкус и цвят всички са различни! Да не би Бентли Бентайга или Ламборджини Урус да са красоти!?

Оценка:
-14 +39

За Родину Братан .Давай СТРЕЛЯЙ.
(гост)

Неутрално
20 12:36
 
28.06.19 Отговор
Незнам само ние каква кола измислихме ..за да плювате само по руснаците.Страшни тьпанари само знаете да плювате .Продажници

Коментиран от #41


Оценка:
-19 +40

СССР
(гост)

Неутрално
21 12:58
 
28.06.19 Отговор
БРАВО!

РУСИЯ СЕ ВРЪЩА!

КАРАМ УАЗ ХЪНТЪР 2006 ГОДИНА. ОТЛИЧНА МАШИНА!!!

Коментиран от #29


Оценка:
-28 +21

куку руку ку
(гост)

Неутрално
22 13:04
 
28.06.19 Отговор

До коментар #5 от "Valio":


Не е, ЗИС- завод имени Сталина, ЗИЛ- завод имени Ленина. Иначе е една и съща фабрика. А дизайна на автомобила е много добър. Строго гледаща муцуна... отвсякъде излъчва строгост, до сърдитост.

Коментиран от #25, #57


Оценка:
-21 +19

добре е
(гост)

Неутрално
23 13:07
 
28.06.19 Отговор
Дизайнът на колата има своите силни страни. Не ми допадат само малките, високо разположени фарове. Като цяло успя да ми направи силно впечатление.

Оценка:
-9 +14

Анонимен
(гост)

Неутрално
24 13:12
 
28.06.19 Отговор
Руските дизайнери са най-добрите художници не света.

Оценка:
-10 +18

До куку
(гост)

Неутрално
25 13:13
 
28.06.19 Отговор

До коментар #22 от "куку руку ку":


ЗИЛ (Завод имени Лихачёва)

Оценка:
-1 +24

ссссс
(гост)

Неутрално
26 13:18
 
28.06.19 Отговор
Само като видиш първата снимка на този ЗИС-110 от 1942г. ти става ясно ,че това неможе да е руски автомобил а отвсякъде прилича на западен и естествено малко по-надолу четем ,че всъщност този руски автомобил е крадено копие на американския Пакард.

Коментиран от #67


Оценка:
-15 +29

2pac
(гост)

Неутрално
27 13:29
 
28.06.19 Отговор
Дайте снимки и вътре!

Оценка:
-6 +9

Алабала
(гост)

Неутрално
28 13:34
 
28.06.19 Отговор
Дизайнерско извращение!
Дизайнера откровено мрази красотата!

Оценка:
-16 +23

е не
(гост)

Неутрално
29 13:37
 
28.06.19 Отговор

До коментар #21 от "СССР":


Мъчно ми стана за теб, човече!

Оценка:
-10 +9

Alex
(гост)

Неутрално
30 15:05
 
28.06.19 Отговор
Не е лоша, ама решетката ми прилича на капак на тоалетна чиния

Оценка:
-9 +13

Бесен Язовец
(гост)

Неутрално
31 15:45
 
28.06.19 Отговор
На руснаците им дай да рисуват, понеже така е най лесно, а да направиш готов образец и да го пуснеш да се продава, това е съвсем друга работа, но това не всеки го може !

Оценка:
-9 +14

Дивеча
(гост)

Неутрално
32 16:01
 
28.06.19 Отговор
Дарт Вейдър!

Оценка:
-0 +7

японеца и дизайна
(гост)

Неутрално
33 16:14
 
28.06.19 Отговор
В предницата има противоречие във формите, всичко е хоризонтално ориентирано, а решетката е вертикална. Тези форми се блъскат една в друга. Разпечатай и нарисувай решетката заедно с предните черни засека и става уникат.

Оценка:
-3 +12

Ввв
(гост)

Неутрално
34 17:14
 
28.06.19 Отговор
Пълен смях,руски “шефьоври”

Оценка:
-7 +12

А ти си определено
(гост)

Неутрално
35 17:50
 
28.06.19 Отговор

До коментар #6 от "гост":


тухла четворка,щом не виждаш красивото в това.

Оценка:
-10 +5

36 18:20
 
28.06.19
Този коментар е премахнат от модератор
Генчч
(гост)

Неутрално
37 19:16
 
28.06.19 Отговор
Този екземпляр ми прилича на мъстия. Все едно ролс_ройс и май_бах са правили сех и ауди е спал с дъщеря им.

Оценка:
-6 +13

Мечо Грух
(гост)

Неутрално
38 19:21
 
28.06.19 Отговор
Плюйте, Плюйте то некадърност до там води, българинът от край време оно само плюе, вайка се и се тюфка, от началото на миналия век гонеше франсетата, изтънченост, култура, после на немците близа задника, дойде комунизма, и се даде опора, защита, икономика, обезпеченост, дойде демокрацията свободомислещия закърнял български мозък се развихри, и пак се вайка и оплаква, че нищо не му е добре, продажные шкуры. Ако е западно ще има възхищение, ама нали руското е гнилоч, както и насрания ви задник.

Коментиран от #49, #50


Оценка:
-12 +18

Тъпанари....
(гост)

Неутрално
39 19:23
 
28.06.19 Отговор
ЗИЛ не е завод имени Ленина а завод имени Лихачова

Оценка:
-2 +8

Куоре спортиво
(гост)

Неутрално
40 19:33
 
28.06.19 Отговор

До коментар #9 от "Селянин":


Ами трябва ли да ти се обяснява защо чалгата е ужасна и долнопробна музика?

Оценка:
-4 +5

Куоре спортиво
(гост)

Неутрално
41 19:40
 
28.06.19 Отговор

До коментар #20 от "За Родину Братан .Давай СТРЕЛЯЙ.":


Скоро трябва да посетиш психолог.
Жалко,че не познавам такъв.
С удоволствие бих ти дал телефон.

Оценка:
-3 +4

Пешо
(гост)

Неутрално
42 19:56
 
28.06.19 Отговор

До коментар #8 от "гост":


Като дизайн е супер, това е факт, както е факт и глупостта ти.

Оценка:
-6 +12

Луд
(гост)

Неутрално
43 20:18
 
28.06.19 Отговор
Прилича фронтално на намръщена птицечовка.
Нищо красиво не виждам колата трабва да е с излъчване, както и жената. Да предизвиква желание да я гледаш и да я погалиш.
Това е с предница на булдозер

Оценка:
-8 +7

Боко
(гост)

Неутрално
44 20:44
 
28.06.19 Отговор
Уникален! Само да не забравяме че рашън!

Оценка:
-1 +4

Sssr
(гост)

Неутрално
45 22:06
 
28.06.19 Отговор
Това е новата кола на БАТМАН

Оценка:
-2 +4

стоян георгиев
(гост)

Неутрално
46 22:28
 
28.06.19 Отговор
нови картинки от маша и мечока.дизаинера го бил замислил като конкурент на мерцедес и ролс роис,но са изпуснали да добавят че го е замислил в анимационния филм за маша и мечока.щото само там ще съществува въпросния зил,а в реалния живот руснаците ще произведат техника конкурираща немската такава през 3443151 година маи месец!!!те още ползват откраднатите немски разработки от втората световна!!!

Оценка:
-2 +9

Геро
(гост)

Неутрално
47 22:35
 
28.06.19 Отговор
Изглежда по-добре от Ауруса им....
Но са избрали другия вариант, защото каросерията я взимат наготово от Ролс Ройс, а тая е требело сами да я огъват в ижевския автомобилен завод:))

Оценка:
-2 +5

Домашен майстор
(гост)

Неутрално
48 22:55
 
28.06.19 Отговор
Леко смешен агент. Несъвършена пропорция на страничния светъл отвор с натрапчиво неправилна колона по средата. Детайлите съм ги виждал кьде ли не ама ей те такава отбльскваща физиономия като муцуна на куче ~ грешка на киноложка селекция

Оценка:
-3 +3

Гост
(гост)

Неутрално
49 23:21
 
28.06.19 Отговор

До коментар #38 от "Мечо Грух":


Проста ушанко,некомпетентното ти мнение си го заври дълбоко отзад

Оценка:
-3 +6

50 23:22
 
28.06.19
Този коментар е премахнат от модератор
СЕКСКЪРТАЧ
(гост)

Неутрално
51 23:27
 
28.06.19 Отговор
По грозна предница в премиум автомобили няма! И типично комплексарски по руски са я намръщили за да изглежда зовеща. Абе смеех, голем смех!

Оценка:
-3 +7

човек
(гост)

Неутрално
52 23:47
 
28.06.19 Отговор
Само завистниците плюват дизайна и със кеф бих карал тоя намръщен дзвер. Така че останалите МИНИаци на бмв.мцс.ади да се млъкнат . Има и други марки коли

Оценка:
-4 +2

Тъпото
(гост)

Неутрално
53 00:12
 
29.06.19 Отговор
Рено правихме, съсипахме го! Москвич правихме, най-простата кола и нея съсипахме!
А сме седнали да съдим било то руснаци,германци и тем подобни.
Дано не отворят заводските на фолксваген тук , че каквито сме умни и кадърни .... знаете какво ще следва.

Оценка:
-3 +3

SLK
(гост)

Неутрално
54 00:26
 
29.06.19 Отговор
АБЕ ВСИЧКОТО ВИ МИСЛЕНЕ Е СЕЛЯНДУРСКО
ДИЗАЙН 10т ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА НИ Е ГЪЗОДАЙСКА И ВИЕ МИСЛЕТЕ КАТО БАТЕ СИ БОЙКО И ЗАТОВА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ НИЕ
И ЕДИН КРАН ЗА ЧЕШМА НЕМОЖЕМ НАПРАВИМ АМА ЗА ПЛЮЕНЕ СМЕ КАТО
ПЛЮЕЩИ КОБРИ И НАКРАЯ СЕ ДАВИМ В
ОТРОВАТА СИ КАКВО ЗА РУСИЯ ВЕЛИКА Е
И ТАКАВА ЩЕ СИ ОСТАНЕ АПА НИЕ РОБИ НА
СВЕТА А НАЙ ВЕЧЕ НА БОЙКАТА, ТЪПАНАРИ
СМОТАНИ ЗАСПАЛИ.

Коментиран от #58


Оценка:
-4 +6

Huawei
(гост)

Неутрално
55 02:46
 
29.06.19 Отговор
Красива картинки

Оценка:
-0 +2

Кольо
(гост)

Неутрално
56 07:52
 
29.06.19 Отговор
Вдъхновил се е от майбах екселеро

Оценка:
-0 +2

Глиганина
(гост)

Неутрално
57 08:40
 
29.06.19 Отговор

До коментар #22 от "куку руку ку":


Казваш че не е все тая обеснявайки че завода е един и същ 😁😁😁 Ти баце си титан на логиката

Оценка:
-0 +1

Коментар по същество
(гост)

Неутрално
58 08:42
 
29.06.19 Отговор

До коментар #54 от "SLK":


Обожавам да видя коментар който така добре да описва статията

Оценка:
-0 +2

Гледач
(гост)

Неутрално
59 08:54
 
29.06.19 Отговор
Е всеки с пари и добър компютър ще направи анимация .Но от там до реализация е цял живот разлика.

Оценка:
-1 +3

60 10:09
 
29.06.19
Този коментар е премахнат от модератор
ЛудЛ
(гост)

Неутрално
61 10:47
 
29.06.19 Отговор

До коментар #3 от "Borislav Popov":


И за Кортеж така казваше.

Оценка:
-1 +1

Луд
(гост)

Неутрално
62 10:50
 
29.06.19 Отговор

До коментар #6 от "гост":


И в дизайн и в архитектура са много добри .Ни ги мисли тях.Ако искаш да се убедиш посети църквата в град Шипка.Ще останеш изумен.Кой и е бил архитекта ,немец ли,англичанин ли.

Оценка:
-0 +2

гост
(гост)

Неутрално
63 11:34
 
29.06.19 Отговор
мерцедес

Оценка:
-0 +1

Devil666
(гост)

Неутрално
64 12:09
 
29.06.19 Отговор
Ами , като им харесва на тъпите руснаци да си я произвеждат серийно...ама не - по важно е да се произвеждат танкове и оръжия...за тях това е по - важно ! И да се подчиняват на Путина - убиеца от КГБ !

Оценка:
-3 +1

бай онзи
(гост)

Неутрално
65 13:46
 
29.06.19 Отговор
всичко много гот ама отпред е толкова умопомрачително грозно, че няма накъде

Оценка:
-2 +0

agabaga
(гост)

Неутрално
66 21:02
 
29.06.19 Отговор

До коментар #1 от "газо":


А някой би ли ме светнал какво означава абривиатурата "ЗИС"?

Оценка:
-0 +0

Кумчо Вълчо
(гост)

Неутрално
67 21:50
 
29.06.19 Отговор

До коментар #26 от "ссссс":


Не е крадено ,дадено е .Сега се краде.

Оценка:
-0 +0

Пътник
(гост)

Неутрално
68 23:02
 
29.06.19 Отговор
Харесва ми.

Оценка:
-0 +1

Qwerty
(гост)

Неутрално
69 06:08
 
30.06.19 Отговор
Краден дизайн оттук-оттам на западни марки, за да бъде нарисувана колица никога нямащо да види бял свят, но неособено далновидният русофил (да не кажа дебилен) изпада в телешки възторг и започва едно плюнчене, за величието на напикалата и наакала се матушка Россия, докато бълнува за имперско величие в тежкия си алкохолен сън.

Оценка:
-1 +1

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