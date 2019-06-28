-
30 Юни, 2019 09:21
-
30 Юни, 2019 09:07
-
29 Юни, 2019 14:04
-
29 Юни, 2019 11:38
-
28 Юни, 2019 17:10
-
28 Юни, 2019 16:49
-
28 Юни, 2019 15:08
-
28 Юни, 2019 13:40
-
28 Юни, 2019 09:43
- Стрелба в Царево пред очите на летовниципреди 13 минути
- Журналисти се сбиха на срещата Тръмп-Ким Чен-Унпреди 26 минути
- Хиляди жители на китайско село изчезнаха безследно за една нощпреди 35 минути
- Бързи и тайни полицейски коли срещу магистралните джигитипреди 45 минути
- САЩ и Северна Корея подновяват преговорите по ядрения въпроспреди 56 минути
- Нинова предложи Жаблянов да бъде отстраненпреди час и 10 минути
Fakti.bg показва на посетителите си онлайн реклами, за да се финансира почтено.
Молим Ви най-учтиво да изключите блокирането на реклами.
Важно е за нас, за да продължим да Ви информираме безпристрастно.
ЗИС-110: Презареждане
Руският дизайнер Сергей Баринов, добил известност с проектите си за възродени съветски класики като "Волга", "Победа" и номенклатурната лимузина ГАЗ-12 ЗИМ, представи съвременна версия на ЗИС-110. Това е първият автомобил, чието производство започва след Втората световна война в СССР след обратен инженеринг на Packard Super Eight от 1942 г.
Първият екземпляр от лимузината от висш клас слиза от конвейера на 11 август 1945 г., на който замества стария ЗИС-101. Производството продължава до 1958 г., а общият тираж достига 2 089 екземпляра.
Сергей Баринов е кръстил проекта си NVC ZiS 10.100 и е замислил автомобила като конкурент на Mercedes-Maybach и Rolls-Royce Ghost. За разлика от предишните разработки на дизайнера, съвременният ЗИС-110 не следва така плътно стилистиката на оригинала и дори има друг тип каросерия с четири вместо шест странични прозореца.
ЗИС-110 бе един от автомобилите, разглеждани като възможен дизайнерски модел за оформлението на лимузините Aurus във фазата, когато проектът все още се казваше "Кортеж". В крайна сметка обаче за Путинмобила бе избрана друга стилистика.
- Последни
- Първи
- Най-харесвани
(гост)
Неутрално
1 11:13
Коментиран от #3, #66
-28 +124
(гост)
Неутрално
2 11:14
-51 +19
(гост)
Неутрално
3 11:18
До коментар #1 от "газо":
За какво да го плюем, ти не чете ли статията, тази кола няма да види бял свят ??! Проекта е мъртвороден, това са само красиви рисунки !
Коментиран от #6, #61
-58 +65
(гост)
Неутрално
4 11:18
Коментиран от #7, #8
-56 +73
(гост)
Неутрално
5 11:22
Коментиран от #22
-24 +39
(гост)
Неутрално
6 11:29
До коментар #3 от "Borislav Popov":
Къде видя "красота" в това недоразумение ??? Руснак и дизайн в едно изречение трябва да се забрани официално да се слага !!!
Коментиран от #35, #62
-116 +53
(гост)
Неутрално
7 11:30
До коментар #4 от "Анонимен":
Добре изглежда, наистина, явно пича е добър дизайнер. Ама едва ли някога ще има такава истинска кола.
-21 +69
(гост)
Неутрално
8 11:32
До коментар #4 от "Анонимен":
Ти или си сляп или си умствено ощетен !!! Това нещо ако го закараш на някой конкурс за автомобилен дизайн ще го обявят за учебник какво НЕ трябва да се прави !!!
Коментиран от #9, #42, #60
-81 +35
(гост)
Неутрално
9 11:40
До коментар #8 от "гост":
Ти като световно известен автомобилен дизайнер, би ли ни обяснил защо???
Коментиран от #40
-16 +69
(гост)
Неутрално
10 11:41
-37 +31
(гост)
Неутрално
11 11:41
-20 +41
(гост)
Неутрално
12 11:46
Коментиран от #17
-26 +82
(гост)
Неутрално
13 11:54
-41 +23
(гост)
Неутрално
14 12:04
-12 +27
(гост)
Неутрално
15 12:14
-16 +29
(гост)
Неутрално
16 12:16
-27 +20
(гост)
Неутрално
17 12:24
До коментар #12 от "Свалете си очилата":
Карам s класа,но ако наистина я произведат ще си я купя Брутална е..... Визия,стойка всичко,но тук нали нали 90 процента дизайнери:)
-26 +37
(гост)
Неутрално
19 12:26
-14 +39
(гост)
Неутрално
20 12:36
Коментиран от #41
-19 +40
(гост)
Неутрално
21 12:58
РУСИЯ СЕ ВРЪЩА!
КАРАМ УАЗ ХЪНТЪР 2006 ГОДИНА. ОТЛИЧНА МАШИНА!!!
Коментиран от #29
-28 +21
(гост)
Неутрално
22 13:04
До коментар #5 от "Valio":
Не е, ЗИС- завод имени Сталина, ЗИЛ- завод имени Ленина. Иначе е една и съща фабрика. А дизайна на автомобила е много добър. Строго гледаща муцуна... отвсякъде излъчва строгост, до сърдитост.
Коментиран от #25, #57
-21 +19
(гост)
Неутрално
23 13:07
-9 +14
(гост)
Неутрално
24 13:12
-10 +18
(гост)
Неутрално
25 13:13
До коментар #22 от "куку руку ку":
ЗИЛ (Завод имени Лихачёва)
-1 +24
(гост)
Неутрално
26 13:18
Коментиран от #67
-15 +29
(гост)
Неутрално
27 13:29
-6 +9
(гост)
Неутрално
28 13:34
Дизайнера откровено мрази красотата!
-16 +23
(гост)
Неутрално
29 13:37
До коментар #21 от "СССР":
Мъчно ми стана за теб, човече!
-10 +9
(гост)
Неутрално
30 15:05
-9 +13
(гост)
Неутрално
31 15:45
-9 +14
(гост)
Неутрално
32 16:01
-0 +7
(гост)
Неутрално
33 16:14
-3 +12
(гост)
Неутрално
34 17:14
-7 +12
(гост)
Неутрално
35 17:50
До коментар #6 от "гост":
тухла четворка,щом не виждаш красивото в това.
-10 +5
(гост)
Неутрално
37 19:16
-6 +13
(гост)
Неутрално
38 19:21
Коментиран от #49, #50
-12 +18
(гост)
Неутрално
39 19:23
-2 +8
(гост)
Неутрално
40 19:33
До коментар #9 от "Селянин":
Ами трябва ли да ти се обяснява защо чалгата е ужасна и долнопробна музика?
-4 +5
(гост)
Неутрално
41 19:40
До коментар #20 от "За Родину Братан .Давай СТРЕЛЯЙ.":
Скоро трябва да посетиш психолог.
Жалко,че не познавам такъв.
С удоволствие бих ти дал телефон.
-3 +4
(гост)
Неутрално
42 19:56
До коментар #8 от "гост":
Като дизайн е супер, това е факт, както е факт и глупостта ти.
-6 +12
(гост)
Неутрално
43 20:18
Нищо красиво не виждам колата трабва да е с излъчване, както и жената. Да предизвиква желание да я гледаш и да я погалиш.
Това е с предница на булдозер
-8 +7
(гост)
Неутрално
44 20:44
-1 +4
(гост)
Неутрално
45 22:06
-2 +4
(гост)
Неутрално
46 22:28
-2 +9
(гост)
Неутрално
47 22:35
Но са избрали другия вариант, защото каросерията я взимат наготово от Ролс Ройс, а тая е требело сами да я огъват в ижевския автомобилен завод:))
-2 +5
(гост)
Неутрално
48 22:55
-3 +3
(гост)
Неутрално
49 23:21
До коментар #38 от "Мечо Грух":
Проста ушанко,некомпетентното ти мнение си го заври дълбоко отзад
-3 +6
(гост)
Неутрално
51 23:27
-3 +7
(гост)
Неутрално
52 23:47
-4 +2
(гост)
Неутрално
53 00:12
А сме седнали да съдим било то руснаци,германци и тем подобни.
Дано не отворят заводските на фолксваген тук , че каквито сме умни и кадърни .... знаете какво ще следва.
-3 +3
(гост)
Неутрално
54 00:26
ДИЗАЙН 10т ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА НИ Е ГЪЗОДАЙСКА И ВИЕ МИСЛЕТЕ КАТО БАТЕ СИ БОЙКО И ЗАТОВА СМЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ НИЕ
И ЕДИН КРАН ЗА ЧЕШМА НЕМОЖЕМ НАПРАВИМ АМА ЗА ПЛЮЕНЕ СМЕ КАТО
ПЛЮЕЩИ КОБРИ И НАКРАЯ СЕ ДАВИМ В
ОТРОВАТА СИ КАКВО ЗА РУСИЯ ВЕЛИКА Е
И ТАКАВА ЩЕ СИ ОСТАНЕ АПА НИЕ РОБИ НА
СВЕТА А НАЙ ВЕЧЕ НА БОЙКАТА, ТЪПАНАРИ
СМОТАНИ ЗАСПАЛИ.
Коментиран от #58
-4 +6
(гост)
Неутрално
55 02:46
-0 +2
(гост)
Неутрално
56 07:52
-0 +2
(гост)
Неутрално
57 08:40
До коментар #22 от "куку руку ку":
Казваш че не е все тая обеснявайки че завода е един и същ 😁😁😁 Ти баце си титан на логиката
-0 +1
(гост)
Неутрално
58 08:42
До коментар #54 от "SLK":
Обожавам да видя коментар който така добре да описва статията
-0 +2
(гост)
Неутрално
59 08:54
-1 +3
(гост)
Неутрално
61 10:47
До коментар #3 от "Borislav Popov":
И за Кортеж така казваше.
-1 +1
(гост)
Неутрално
62 10:50
До коментар #6 от "гост":
И в дизайн и в архитектура са много добри .Ни ги мисли тях.Ако искаш да се убедиш посети църквата в град Шипка.Ще останеш изумен.Кой и е бил архитекта ,немец ли,англичанин ли.
-0 +2
(гост)
Неутрално
63 11:34
-0 +1
(гост)
Неутрално
64 12:09
-3 +1
(гост)
Неутрално
65 13:46
-2 +0
(гост)
Неутрално
66 21:02
До коментар #1 от "газо":
А някой би ли ме светнал какво означава абривиатурата "ЗИС"?
-0 +0
(гост)
Неутрално
67 21:50
До коментар #26 от "ссссс":
Не е крадено ,дадено е .Сега се краде.
-0 +0
(гост)
Неутрално
68 23:02
-0 +1
(гост)
Неутрално
69 06:08
-1 +1