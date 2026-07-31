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Hyundai създаде брутален Santa Fe за офроуд

Hyundai създаде брутален Santa Fe за офроуд

31 Юли, 2026 16:01 611 0

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За сега творението остава само дигитален концепт

Hyundai създаде брутален Santa Fe за офроуд - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Hyundai и известния 3D-дизайнер в автомобилната индустрия Кхизил Салим, известен в интернет на милиони фенове като „the_kyza“, показаха какво се случва, когато Santa Fe се превърне в истинска офроуд машина.

Преработките включват окачване с изключително дълъг ход, което увеличава клиренса до около 300 милиметра. Огромните разширени калници приютяват прекомерно големи офроуд гуми, докато специално изработеният капак с вентилационни отвори замества стандартния метален, за да придаде на предната част отчетливо агресивен, състезателен вид. Допълнителни LED светлинни ленти са разпръснати по екстериора, а двойка пълноразмерни резервни колела са здраво закрепени в силно модифицираната задна част на товарното отделение.

Hyundai създаде брутален Santa Fe за офроуд

И все пак, въпреки радикалната преработка, същността на Santa Fe остава несъмнена. Пикселизираните H-образни LED фарове, вертикалните задни светлини, линията на покрива и плоските странични врати са пренесени от серийния модел.

Любителите на офроуда, които се надяват да платят капаро в местния дилър, обаче ще трябва да укротят ентусиазма си. Hyundai не е предприела официални стъпки, които да сочат, че реална версия на Baja Santa Fe е на хоризонта, нито корейският автомобилен производител разполага в момента с активен заводски състезателен отбор в състезания за издръжливост в пустинята. Проектът е строго цифрово дизайнерско упражнение, целящо да проучи какво се случва, когато въображението се развихри без производствени ограничения.

Hyundai създаде брутален Santa Fe за офроуд

Въпреки това концепцията подсказва съблазнителни възможности за Hyundai в бъдеще. Компанията вече предлага Santa Fe с приключенския пакет XRT за любителите на уикенд къмпинга, докато нейното специализирано подразделение N Performance многократно е доказало способността си да създава състезателни машини от световна класа. Сливането на тези две философии в един хардкор пустинен състезател не е толкова нереалистично, колкото може да звучи, особено ако инженерите вградят под капака 3,5-литров V6 с двойно турбо – двигател, заимстван от гамата на Genesis, който лесно би могъл да развие 400 конски сили.

Въпреки това, за сега Baja Santa Fe съществува изцяло на екрана, служейки като майсторски урок по дигитално автомобилно изкуство.


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