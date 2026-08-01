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С гол от дузпа Ботев (Пловдив) победи Черно море

С гол от дузпа Ботев (Пловдив) победи Черно море

1 Август, 2026 23:14 498 3

  • първа лига-
  • ботев пловдив-
  • черно море-
  • асен чандъров

По този начин възпитаниците на Станислав Генчев вече имат четири точки в актива си, докато „моряците“ остават без успех

С гол от дузпа Ботев (Пловдив) победи Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С гол от дузпа на Асен Чандъров Ботев (Пловдив) стигна до минимална победа с 1:0 като домакин на Черно море в среща от третия кръг на футболната Първа лига. Полузащитникът на „канарчетата“ се разписа от бялата точка срещу бившия си тим в 24-ата минута, след като бе фаулиран в наказателното поле от Мохамед Аши и така донесе първи успех на „жълто-черните“ от началото на новия сезон, предаде БТА.

По този начин възпитаниците на Станислав Генчев вече имат четири точки в актива си, докато „моряците“ остават без успех в първите си три мача и имат само една спечелена точка.

В седмата минута Мохамед Аши бе изведен на скорост отляво и пробва да завърши с диагонален изстрел, попаднал право в обятията на Даниел Наумов. В ответната атака пък Чидера Окох опита да засече технично с пета центриране от десния фланг, но на другата врата Кристиан Томов също внимаваше.

В 19-ата минута Мохамед Аши закъсня за единоборство с Асен Чандъров в наказателното поле и изрита полузащитника на Ботев. Главният съдия Любослав Любомиров остави играта да продължи, но при следващото спиране получи сигнал да преразгледа ситуацията с помощта на системата ВАР и отсъди дузпа за „канарчетата“. Потърпевшият Чандъров бе безгрешен от бялата точка, за да даде аванс на „жълто-черните“ – 1:0.

До края на първата част Самуел Калу и Лукас Араухо опитаха да изненадат Томов с далечни удари, които обаче бяха много далеч от целта, а веднъж стражът на „моряците“ се намеси при точно изпълнение на Окох.

Пет минути след подновяването на играта през второто полувреме Карлос Меоти завърши добре бързо нападение на Ботев, но вратарят на гостите от Варна показа своя рефлекс, за да отрази фалцовия изстрел на бразилеца.

Две минути по-късно футболистите на Илиан Илиев бяха изключително близо до изравнително попадение. Селсо Сидни получи на левия фланг и пробва изненадващ удар към далечния ъгъл, който хвана неподготвен Даниел Наумов. Топката обаче прехвърли капитана на домакините и се отби в гредата.

Последваха четири поредни отлични прояви на Кристиан Томов, който успя да парира по два изстрела на Меоти и на Калу.

В 68-мата минута младият страж на Черно море отново не позволи да бъде преодолян при още един шанс, открил се пред Меоти след извеждащо подаване на Калу. Три минути след това влезлият като резерва Франклин Маскоте се отчете с фрапантен пропуск над вратата, озовал се очи в очи с Томов след хитро подаване на Мауро Родригес.

В 76-ата минута бразилският нападател на „канарчетата“ отново не намери целта след груба грешка на Ертан Томбак, който сбърка подаване в собственото наказателно поле.

В края на двубоя Кристиан Томов се отчете с още едно спасяване след шут на Никола Илиев от около 20 метра.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ботевист

    0 1 Отговор
    Нечувано престъпление е бездарникът Генчев да продължава да бъде треньор, не на Ботев, а изобщо на отбор от първа лига!
    Най слабият футболист на терена, Чандъров изигра цял мач и вкара гол от измислена дузпа!
    Срам, срам, че с тази прекрасна селекция Ботев трепереше до края!

    23:29 01.08.2026

  • 2 БайПолиграф

    1 0 Отговор
    илиев на полиграфа и да го изгонят най после, заедно с ръководството !

    23:30 01.08.2026

  • 3 Ботевист

    0 1 Отговор
    ГЕНЧЕВ, ОСТАВКА ГЛУПАКО! МАХАЙ СЕ НЕ СИ ЖЕЛАН!

    23:31 01.08.2026

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