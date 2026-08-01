Глобиха и взеха книжката на баща возещ децата си върху задния капак на Porsche (ВИДЕО)

Това, което вероятно е изглеждало като забавно събитие за сближаване между баща и двамата му синове през уикенда, се превърна в скъпоструваща ситуация, която струваше на мъж от Сингапур шофьорската му книжка и солидна финансова глоба.

Инцидентът е от 20 октомври 2025 година, когато 40-годишният жител на Сингапур Прем Анана Сугунакумар решил да заведе седем- и осемгодишните си синове на разходка с яркожълтото си Porsche Cayman по улица „Дейри Фарм Лейн“. Вместо да ги настани безопасно в купето с пристегнати колани, Сугунакумар поставил и двете момчета в задната част, държейки се за допълнително монтиран заден спойлер, докато спортният автомобил се движи по жилищната улица.

Каскадата е заснета от съпругата на Сугунакумар и впоследствие беше споделена в социалните медии. Видеото обаче не привлече само случайни зрители в интернет – друг шофьор, движещ се в обратна посока, станал пряк свидетел на опасната каскада, незабавно е подал сигнал до местните власти.

Служители на правоохранителните органи са открили Сугунакумар, което е доволо до ареста му през март. Наскоро той се яви в съда, където се призна за виновен по едно обвинение за извършване на безразсъдно деяние, застрашило личната безопасност на деца на възраст под 14 години.

Съдът наложи максималната допустима парична глоба от 5 000 сингапурски долара (около 3 500 евро), както и задължително шестмесечно отнемане на шофьорската му книжка. Прокурорите подчертаха, че Сугунакумар има дълга история на нарушения на правилата за движение, датиращи от периода между 2004 и 2020 година, включително превишена скорост и безразсъдно шофиране. При произнасянето на присъдата заместник-главният окръжен съдия Кеслър Со подчерта, че максималната глоба е необходима като строга превантивна мярка срещу такова явно незачитане на правилата за движение и безопасността на децата.