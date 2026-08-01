Новини
Авто »
Глобиха и взеха книжката на баща возещ децата си върху задния капак на Porsche (ВИДЕО)

Глобиха и взеха книжката на баща возещ децата си върху задния капак на Porsche (ВИДЕО)

1 Август, 2026 13:00 1 214 8

  • баща-
  • син-
  • porsche-
  • глоба

Властите в Сингапур не намериха ситуацията за забавна

Глобиха и взеха книжката на баща возещ децата си върху задния капак на Porsche (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Това, което вероятно е изглеждало като забавно събитие за сближаване между баща и двамата му синове през уикенда, се превърна в скъпоструваща ситуация, която струваше на мъж от Сингапур шофьорската му книжка и солидна финансова глоба.

Инцидентът е от 20 октомври 2025 година, когато 40-годишният жител на Сингапур Прем Анана Сугунакумар решил да заведе седем- и осемгодишните си синове на разходка с яркожълтото си Porsche Cayman по улица „Дейри Фарм Лейн“. Вместо да ги настани безопасно в купето с пристегнати колани, Сугунакумар поставил и двете момчета в задната част, държейки се за допълнително монтиран заден спойлер, докато спортният автомобил се движи по жилищната улица.

Каскадата е заснета от съпругата на Сугунакумар и впоследствие беше споделена в социалните медии. Видеото обаче не привлече само случайни зрители в интернет – друг шофьор, движещ се в обратна посока, станал пряк свидетел на опасната каскада, незабавно е подал сигнал до местните власти.

Служители на правоохранителните органи са открили Сугунакумар, което е доволо до ареста му през март. Наскоро той се яви в съда, където се призна за виновен по едно обвинение за извършване на безразсъдно деяние, застрашило личната безопасност на деца на възраст под 14 години.

Съдът наложи максималната допустима парична глоба от 5 000 сингапурски долара (около 3 500 евро), както и задължително шестмесечно отнемане на шофьорската му книжка. Прокурорите подчертаха, че Сугунакумар има дълга история на нарушения на правилата за движение, датиращи от периода между 2004 и 2020 година, включително превишена скорост и безразсъдно шофиране. При произнасянето на присъдата заместник-главният окръжен съдия Кеслър Со подчерта, че максималната глоба е необходима като строга превантивна мярка срещу такова явно незачитане на правилата за движение и безопасността на децата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Имат си

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Една по.бъркана "пустинна" отка.чалка, дето в муждуушиета си има само навят пясък !

    13:12 01.08.2026

  • 3 важното е че в БЪЛГАРИЯ е забавно

    2 3 Отговор
    и не е проблем

    13:13 01.08.2026

  • 4 И при

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    ТЕБ - СЪЩОТО,
    пък тогава да ти прочета коментара !!!

    13:20 01.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Пак добре, че има спойлер.

    13:43 01.08.2026

  • 7 Вижда се

    0 0 Отговор
    Ангала бял човек никога няма да стане ,дори и много милиарди да има

    14:02 01.08.2026

  • 8 тъй де

    0 0 Отговор
    Цингапур😂

    14:21 01.08.2026