Най-евтиното VW ID.Polo вече се продава и у нас

По-малко от три месеца след премиерата на изцяло електрическото ID.Polo, Volkswagen вече продава компактния модел и у нас. За момента са налични три версии на модела, включително и представената съвсем скоро линия на оборудване Trend, която се цели към възможно най-ниската цена. Проектиран като градски автомобил, този базов модел разчита на литиево-железо-фосфатна (LFP) батерия с капацитет 37 kWh, която осигурява пробег по WLTP от 334 км. Когато дойде време за зареждане, бързото зареждане с постоянен ток с максимална мощност 90 kW може да зареди батерията от 10% до 80% за около 23 минути.

Качвайки се по стълбицата, вариантите от средния клас „Life“ и „Style“ вече също могат да се поръчат с по-малката батерия от 37 kWh, като цените започват от 29 490 евро и 33 990 евро. Докато базовият вариант „Trend“ залага на безопасността и практичността със стандартните системи Lane Assist и Side Assist, изборът на нивото „Life“ добавя практични удобства за ежедневието. Собствениците получават адаптивен круиз контрол, камера за задно виждане, система за предупреждение при пресичане отпред, система за паркиране с дистанционен контрол, безжично зарядно за смартфон и автоматично огледало за задно виждане със затъмняващафункция. Преминаването към най-високото ниво „Style“ придава премиум визуален стил, включващ LED матрични фарове IQ.LIGHT на VW, 3D задни светлини, осветена лента на решетката и емблеми на Volkswagen с подсветка.

Въпреки че дължината му е само 4 053 мм, а междуосието – 2 600 мм (съвпадащи с размерите на традиционния Polo с бензинов двигател), плоският под на електрическата платформа осигурява значително по-просторно вътрешно пространство. Взаимодействието с водача също е значително подобрено, благодарение на обновената архитектура на интериора, оборудвана с 10-инчов Digital Cockpit, 13-инчов екран на инфоразвлекателната система Innovision и дългоочакваното завръщане на физическите бутони с тактилна обратна връзка.

Под капака изборът на купувачите се свежда до три основни варианта на мощност:

85 kW (114 hp) – Захранва се от 37 kWh LFP батерия (334 км WLTP)

99 kW (133 hp) – Захранва се от 37 kWh LFP батерия (334 км WLTP)

155 kW (208 hp) – Захранва се от по-голяма NMC батерия с капацитет 52 kWh (454 км по WLTP)