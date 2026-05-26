Запознайте се с Ferrari Luce – електромобил направен от бивш дизайнер на iPhone

След месеци на преследване на силно камуфлирани прототипи из цяла Европа и безброй тийзъри, най-накрая бе разкрит най-противоречивият и рискован залог в съвременната история на Ferrari. Запознайте се с Luce. Това не е експериментален модел с малък тираж или омекотен гранд турер, създаден да умилостиви регулаторните органи, а изцяло електрическа, четириврата, петместна машина с четири мотора, развиваща 1035 конски сили.

Докато тази мощност изстрелва Luce от 0 до 100 км/ч за невероятните 2,5 секунди, истинската тема за разговор не е само скоростта в права линия,. Истинската сензация е концепцията. Ferrari нарича това „Ferrari 360°“ – изцяло нова продуктова линия, предназначена да съжителства с, а не да замести, техните шедьоври с вътрешно горене и хибридни двигатели. Благодарение на специално разработена архитектура за електромобили, това е първият истински петместен автомобил в историята на „скачащото конче“, който привлича изцяло нова целева група към марката.

За да отбележи този исторически момент, Ferrari излезе извън зоната си на комфорт, като заобиколи традиционните италиански дизайни и предаде ключовете на LoveFrom – дизайнерската фирма, основана от бившите гурута на Apple Джони Айв и Марк Нюсън. Резултатът е радикално неконвенционална форма, която се отказва от типичния шаблон на Маранело в полза на изчистен „стъклен“ покрив, обграден от плаващи аеродинамични калници. Отпред масивно крило насочва въздуха върху вторичен черен панел на капака, създавайки силует, който прилича повече на високотехнологичен космически кораб, отколкото на традиционен суперкар.

Профилът се характеризира с къси надвеси и раздалечена стойка върху 23-цолови предни и 24-цоловизадни колела – най-големите колела, монтирани някога на серийна пътна кола от Маранело. Чистите странични линии са с вградени бутони за отваряне на вратите в стил Cybertruck на В-колоната, които се отварят, за да разкрият комплект задни врати, които се отварят противоположно на предните. Отзад силуетът напомня на луксозен седан, но цялата задна част се повдига като функционален багажник. Макар Ferrari да твърди, че дизайнът на задната част черпи вдъхновение от 360 Modena и 458 Italia, действителната светлинна графика изглежда опасно близка до стария Nissan Skyline или Chevy Impala.

В интериора влиянието на Джони Айв става още по-очевидно. Воланът е трилъчев, изработен от рециклиран алуминий, съчетан с цифров приборен панел, който физически се изтегля с колоната, за да остане директно в зрителното поле на водача. Освежаващо е, че кокпитът устоява на изкушението да премине изцяло към сензорен екран. Вместо това, кабината съчетава специално изработени OLED графики с удовлетворяващи механични превключватели, копчета и лостове. Самият ключ е изработен от Gorilla Glass и E Ink; поставянето му в гнездото задейства характерна стартираща последователност, при която жълтото на Ferrari се разлива по интерфейсите в кабината. Има дори механична дръжка над главата за включване на Launch Mode, защото натискането на обикновен бутон е счетено за твърде банално за преживяване.

На хартия най-голямото препятствие за този флагман от ново поколение е огромната му маса от внушителните 2260 килограма. Инженерите на Ferrari обаче твърдят, че ниско разположената батерийна система, четириколесното управление и усъвършенстваното векторно разпределение на въртящия момент от четирите мотора заблуждават физиката, позволявайки на шасито да имитира кола, която е с 400 килограма по-лека. В крайна сметка Luce никога няма да бъде оценяван по клиничните показатели на стандартен електромобил. Цялото наследство на Ferrari е изградено върху сурова, ирационална емоция, а този тежък, безшумен и свръхлуксозен круизер е смел опит да се предефинира точно какво означава това за следващото поколение.