Легендарният баскетболист Шакил О'Нийл е известен с афинитета си към превозни средства, модифицирани специално за впечатляващия му ръст от 216 сантиметра. Един от най-нестандартните проекти в неговата колекция – уникално купе Lucid Air, претърпя драматична инверсия в съдбата си. Моделът изненадващо се появи в каталога на автомобилен търг за катастрофирали автомобили в Калифорния, след като претърпя сериозен пътен инцидент.

Ексклузивният беземисионен автомобил беше създаден през 2024 година като уникален проект в единствен екземпляр. Реализацията на концепцията бе поверена на тунинг ателието West Coast Customs, добило световна популярност от телевизионния ефир. Специалистите трансформираха стандартния четириврат седан Lucid Air в елегантно двуврато купе. За да се осигури удобство за снажния спортист, предните врати бяха значително удължени, колоните бяха преместени назад, а релсите на шофьорската седалка бяха удължени. Визуалният стил бе завършен с бордо нюанс Zenith Red, емблематични лога на Супермен върху джантите и надписи "Diesel".

Наличните фотографии от платформата показват, че електрическият купе модел е претърпял сериозен челен сблъсък. Предната броня и фаровете са напълно унищожени, разкривайки охладителните модули и силовия агрегат. Задната част и страничните панели на каросерията от предните колони назад обаче са останали напълно непокътнати. Интересен детайл в интериора е фактът, че въздушните възглавници не са се задействали, а дигиталното арматурно табло остава функциониращо. Към момента липсват официални подробности относно обстоятелствата около катастрофата или дали лично О'Нийл е бил зад волана.

Въпреки значителните щети в предната част, заради екзотичния си статут автомобилът представлява интерес за колекционери и реставратори. Тъй като предният кош използва стандартни компоненти от серийната гама на Lucid Air, възстановяването му остава технически осъществимо. Показанията на километража отчитат едва 4 663 километра пробег, а очакваната пазарна стойност на превозното средство в настоящото му състояние се оценява на приблизително 60 0000 долара.