Новини
Авто »
Уникалното купе Lucid Air на Шакил О'Нийл се продава, но... разбито!

Уникалното купе Lucid Air на Шакил О'Нийл се продава, но... разбито!

31 Юли, 2026 13:28 954 0

  • lucid air-
  • шакил о'нийл-
  • търг-
  • катастрофирал автомобил

Единственият по рода си двуврат електрически модел, изработен по специална поръчка за легендата на НБА, се появи със сериозни щети в аукционен сайт

Уникалното купе Lucid Air на Шакил О'Нийл се продава, но... разбито! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарният баскетболист Шакил О'Нийл е известен с афинитета си към превозни средства, модифицирани специално за впечатляващия му ръст от 216 сантиметра. Един от най-нестандартните проекти в неговата колекция – уникално купе Lucid Air, претърпя драматична инверсия в съдбата си. Моделът изненадващо се появи в каталога на автомобилен търг за катастрофирали автомобили в Калифорния, след като претърпя сериозен пътен инцидент.

Ексклузивният беземисионен автомобил беше създаден през 2024 година като уникален проект в единствен екземпляр. Реализацията на концепцията бе поверена на тунинг ателието West Coast Customs, добило световна популярност от телевизионния ефир. Специалистите трансформираха стандартния четириврат седан Lucid Air в елегантно двуврато купе. За да се осигури удобство за снажния спортист, предните врати бяха значително удължени, колоните бяха преместени назад, а релсите на шофьорската седалка бяха удължени. Визуалният стил бе завършен с бордо нюанс Zenith Red, емблематични лога на Супермен върху джантите и надписи "Diesel".

Уникалното купе Lucid Air на Шакил О

Наличните фотографии от платформата показват, че електрическият купе модел е претърпял сериозен челен сблъсък. Предната броня и фаровете са напълно унищожени, разкривайки охладителните модули и силовия агрегат. Задната част и страничните панели на каросерията от предните колони назад обаче са останали напълно непокътнати. Интересен детайл в интериора е фактът, че въздушните възглавници не са се задействали, а дигиталното арматурно табло остава функциониращо. Към момента липсват официални подробности относно обстоятелствата около катастрофата или дали лично О'Нийл е бил зад волана.

Въпреки значителните щети в предната част, заради екзотичния си статут автомобилът представлява интерес за колекционери и реставратори. Тъй като предният кош използва стандартни компоненти от серийната гама на Lucid Air, възстановяването му остава технически осъществимо. Показанията на километража отчитат едва 4 663 километра пробег, а очакваната пазарна стойност на превозното средство в настоящото му състояние се оценява на приблизително 60 0000 долара.

Уникалното купе Lucid Air на Шакил О


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ