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Mercedes-Benz изтегля над 310 000 автомобила поради опасен дефект

Mercedes-Benz изтегля над 310 000 автомобила поради опасен дефект

31 Юли, 2026 13:53 915 6

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Неизправност в част с размер на монета принуди Mercedes-Benz да изтегли 310 667 автомобила

Mercedes-Benz изтегля над 310 000 автомобила поради опасен дефект - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Проблемът се крие в микропревключвателят в ключалката на вратата на водача, който може да попречи на автомобила да усети, че водачът вече е излязъл, и да активира функцията против спонтанно движение.

Причината възниква поради грешка при разработването на детайла от поддоставчика. Корпусът на някои превключватели позволява преминаването на влага при определени метеорологични условия. С течение на времето контактите корозират, след което сензорът спира да работи.

Самата ключалка на вратата остава функционираща: вратата може да се отваря и затваря както обикновено. Опасността обаче се крие другаде. Колата може да не разпознае кога водачът отваря вратата и следователно електронната ръчна спирачка или превключването на автоматичната скоростна кутия в режим на паркиране може да не работят.

Изтегляването от пазара включва A-класа 2019-2022, CLA 2020-2021, C-класа 2022-2023, CLE 2024, както и кросоувърите GLA, GLB и GLC от различни години на производство. Кампанията обхваща стандартни модификации, версии с 4Matic задвижване на всички колела и някои версии на Mercedes-AMG.

GLB е най-засегнат от изтеглянето от пазара. Сред тях са 71 696 GLB 250 4Matic със задвижване на всички колела и 56 879 GLB 250 с предно задвижване. В същото време в списъка има и редки модификации: например, кампанията засяга само един Mercedes-AMG CLE 53 Coupe от 2024 година.

Mercedes-Benz получи първи оплаквания относно превключвателя още през 2021 година. Собствениците забелязват, че светлините или мултимедийната система не се изключват, след като излязат от колата. Разследването продължи няколко години и в крайна сметка доведе компанията до заключението, че в частта е проникнала влага. Вероятността от неизправност се увеличава при високи температури, влажност и конденз.

В САЩ Mercedes-Benz е регистрирал 176 оплаквания, всички от които са свързани с работата на осветлението и другото интериорно оборудване. На американския пазар не е имало случаи, в които автомобилът да е потеглил без шофьор поради този дефект. В същото време в други страни са възникнали няколко подобни случая.

Собствениците на изтеглените автомобили ще получат безплатна подмяна на ключалката на шофьорската врата и дефектния превключвател. Доставчикът вече е променил производството, така че автомобилите, сглобени след 20 май 2026 г., не би трябвало да имат този дефект.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Вечо

    10 1 Отговор
    мерцедесите са си пословични боклуци по дифолт.
    Кола за комплексари и лузъри.

    Коментиран от #2

    13:58 31.07.2026

  • 2 МЕЧО!

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вечо":

    Прав си, ладата и москвича са къде, къде по готини…те са за преуспяващи люде без комплекси, а пък китайските са си направо “статусен автомобил”…качваш е в автомобил Велика стена и се чувстваш, че си го буташ по нея…по истинската стена де!!!

    Коментиран от #4

    14:17 31.07.2026

  • 3 Да връщат трабанта

    2 0 Отговор
    Вепе и коли не могат да правят!

    14:47 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.