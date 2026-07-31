Tesla произведе 10-милионния си електрически автомобил

Tesla се похвали с 10 милиона произведени автомобили и докато китайският автомобилен гигант BYD предизвика сензация, като премина същия праг произведени превозни средства с нови енергийни технологии, общият им брой се дължи до голяма степен на комбинация от плъг-ин хибриди и изцяло електрически модели. При Tesla пък всяка една бройка от знаковия осемцифрен брой се задвижва изцяло с батерийна енергия. Историческият момент достигна своята кулминация, когато Model Y в цвят „Diamond Black“ слезе от конвейера в завода във Фремонт, превръщайки Tesla в първия производител, специализиран изцяло в електромобили, който премина прага от 10 милиона произведени превозни средства.

Пътят към осемцифрената цифра илюстрира едно от най-драматичните разширения на производствения мащаб в индустриалната история. Това, което започна преди повече от десетилетие с малки серии от модела Roadster, базиран на Lotus, бавно еволюира през ранните версии на Model S, Model X и Model 3. На Tesla ѝ отне дванадесет пълни години да произведе първия си милион превозни средства, праг, който най-накрая беше достигнат в комплекса във Фремонт през 2020 година, точно когато започваше производството на Model Y. През изминалите шест години компанията разшири присъствието си чрез огромни „Гигафабрики“ в Шанхай, Берлин и Тексас, като удесетори общия си производствен обем.

Днес Tesla разполага с годишен производствен капацитет, надхвърлящ 2,375 милиона автомобила в петте си основни завода. Фремонт остава жизненоважен център, но „Giga Shanghai“ е лидер по обем на производството в световен мащаб, подкрепен от стабилното производство в Берлин и Тексас. Въпреки това огромно присъствие, сглобяващите линии в момента работят малко под максималния си капацитет. Тримесечното производство наскоро достигна 451 758 автомобила, което съответства на годишен темп от около 1,8 милиона единици.

Гръбнакът на тези 10 милиона автомобила остават основният кросоувър Model Y и седанът Model 3. За да поддържа търсенето на конкурентните пазари, Tesla наскоро разшири гамата с вариант на Model Y с дълго междуосие, добавяйки пространство за краката на задните седалки. Междувременно горният сегмент на гамата претърпява промени. С оттеглянето на версии Plaid на Model S и Model X, ролята на флагмани се прехвърли към Cybertruck и неговата флагманска версия Cyberbeast. Търговските и ориентираните към бъдещето превозни средства, като роботизираното такси Cybercab и камионът Semi, напредват, макар и нито едното, нито другото да не е достигнало все още масов пазарен обем.

Неотдавнашният скок от 25 процента на тримесечните доставки спрямо същия период на миналата година, подтикнат от силното търсене в Европа, даде добре дошъл тласък на бизнеса с леки автомобили. Преминаването на прага от 10 милиона поставя Tesla точно на половината път към дългосрочната оперативна цел на Мъск от 20 милиона автомобила – цел, пряко свързана с етапите за възнагражденията на ръководството, одобрени от акционерите. Постигането на вторите 10 милиона ще изисква нещо повече от съществуващите модели. Дори и вътрешният фокус да се измества към автономните роботизирани таксита и изкуствения интелект, поддържането на дългосрочния обем на автомобилното производство ще зависи от обновяването на основните модели и въвеждането на нови, масови модели от входния сегмент на глобалния пазар.