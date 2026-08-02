Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Времето днес, прогноза за неделя, 2 август: Слънчево и горещо до 37°

Времето днес, прогноза за неделя, 2 август: Слънчево и горещо до 37°

2 Август, 2026 03:00 615 3

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Жълт код за опасни жеги в десет области на страната

Времето днес, прогноза за неделя, 2 август: Слънчево и горещо до 37° - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето в България ще бъде предимно слънчево, а в следобедните часове – горещо, с максимални температури между 32° и 37°.

В София термометрите ще достигнат около 32°, а атмосферата ще остане стабилна с високо атмосферно налягане.

Прогноза по региони

  • Черноморието: Изключително подходящо време за плаж със стопроцентово слънце. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28° и 30°, а морската вода ще е с приятна температура от 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде слабо – около 2-3 бала.
  • Планините: Идеални условия за туризъм със слънчево и ясно време през целия ден. Очаква се умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°C, а на 2000 метра – около 19°C.
  • Вятър и валежи: В по-голямата част от страната няма да има никакви валежи. Ще духа слаб, а в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток.

Тенденция: Задава се Африканска жега

Синоптиците предупреждават, че това е само началото на по-сериозно засушаване. През следващите дни от седмицата температурите ще продължат да се повишават, като след 4-5 август се очаква нахлуване на горещ въздух от Северна Африка. Това ще повиши максималните стойности на термометрите до 40 градуса. Поради тази причина рискът от горски пожари в цялата страна остава изключително висок.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    2 1 Отговор
    Троловете, да се пържите в Ада!

    03:36 02.08.2026

  • 2 Име

    0 1 Отговор
    Хубав ден!

    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

    04:38 02.08.2026

  • 3 Перник

    0 0 Отговор
    До милен ганев. О..Р..Ъ..Ф..А..Н. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

    05:15 02.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове