Времето днес, прогноза за неделя, 2 август: Слънчево и горещо до 37°

Времето в България ще бъде предимно слънчево, а в следобедните часове – горещо, с максимални температури между 32° и 37°.

В София термометрите ще достигнат около 32°, а атмосферата ще остане стабилна с високо атмосферно налягане.

Прогноза по региони

Черноморието : Изключително подходящо време за плаж със стопроцентово слънце. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28° и 30°, а морската вода ще е с приятна температура от 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде слабо – около 2-3 бала.

: Изключително подходящо време за плаж със стопроцентово слънце. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28° и 30°, а морската вода ще е с приятна температура от 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде слабо – около 2-3 бала. Планините : Идеални условия за туризъм със слънчево и ясно време през целия ден. Очаква се умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°C, а на 2000 метра – около 19°C.

: Идеални условия за туризъм със слънчево и ясно време през целия ден. Очаква се умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°C, а на 2000 метра – около 19°C. Вятър и валежи: В по-голямата част от страната няма да има никакви валежи. Ще духа слаб, а в източните райони – до умерен вятър от изток-североизток.

Тенденция: Задава се Африканска жега

Синоптиците предупреждават, че това е само началото на по-сериозно засушаване. През следващите дни от седмицата температурите ще продължат да се повишават, като след 4-5 август се очаква нахлуване на горещ въздух от Северна Африка. Това ще повиши максималните стойности на термометрите до 40 градуса. Поради тази причина рискът от горски пожари в цялата страна остава изключително висок.