Lamborghini разкри кога ще покаже наследника на Aventador

От Lamborghini поетапно разкриха някои от детайлите около своята нова суперкола и през последния месец разбрахме какъв двигател да очакваме, заедно с техническите му характеристики. Видяхме шасито на колата, а също така разбрахме повече и за новите режими на шофиране с които италианската машина ще бъде снабдена.

Сега вече сме готови да видим и колата в серийната ѝ форма и това ще се случи на 29 март. Един от последните дни на март ще бъде времето, когато от Lamborghini обещаха да покажат хибридният суперкар с V12. Обявлението бе направено от компанията чрез официалния ѝ профил в Twitter, а за фон е използвана снимка със светкавици символизиращи електрическото присъствие в модела с кодово име LB744.

Until now, we gave it a codename: LB744. It’s time for you to finally see it.

March 29th, h. 7 PM CEST.#Lamborghini #DrivingHumansBeyond pic.twitter.com/sUkAwLLjrb