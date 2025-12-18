Автомобилите Volga се завръщат

Първият реален признак за това възраждане вече е факт. Официалното сертифициране на кросоувъра Volga K50 маркира нова глава в историята на руското автомобилостроене, като документацията за одобрение на типа превозно средство (VTA) разчиства пътя му към шоурумите. Зад проекта стои юридическото лице „Нижни Новгород Лексерски Автомобили“, което ще вдъхне живот на амбициозното начинание в познатите индустриални халета в Горки.

Под предния капак на новия модел има двулитров бензинов турбоагрегат, генериращ мощност от 238 конски сили. За да бъде удоволствието от шофирането пълно, инженерите са заложили на класическа осемстепенна автоматична трансмисия, която предава тягата към четирите колела. Гледайки техническите параметри, няма как да не забележим поразителните прилики с китайския Geely Monjaro. С дължина от 4 770 мм и междуосие от 2 845 мм, новата Volga K50 на практика повтаря силуета и обемите на китайския си „братовчед“, макар официалните лица все още да пазят пълно мълчание относно технологичното партньорство.

Колкото и да се опитват да запазят мистерията, изображенията в сертификационните документи говорят сами по себе си – визуалната прилика е повече от очевидна. Въпреки това, проектът се движи с пълна пара, като вицепремиерът Денис Мантуров вече загатна, че първите екземпляри трябва да слязат от конвейера най-късно до идната пролет. Производството ще бъде съсредоточено в бившите мощности на Volkswagen, което гарантира високи стандарти на сглобката и модерен технологичен процес.

Интересно е да припомним, че по-рано през годината на изложението „Цифрова индустрия на индустриална Русия“ видяхме съвсем различна визия за бъдещето на марката, базирана на модели на Changan. Очевидно плановете са претърпели сериозна метаморфоза, оставяйки седана C40 и по-малките кросоувъри в сферата на концептуалните разработки. Сега обаче всичко е съвсем реално и Volga K50 е готова да атакува пазара, залагайки на изпитана техника и масивно присъствие на пътя.