Автомобилите Volga се завръщат

Първият реален признак за това възраждане вече е факт. Официалното сертифициране на кросоувъра Volga K50 маркира нова глава в историята на руското автомобилостроене, като документацията за одобрение на типа превозно средство (VTA) разчиства пътя му към шоурумите. Зад проекта стои юридическото лице „Нижни Новгород Лексерски Автомобили“, което ще вдъхне живот на амбициозното начинание в познатите индустриални халета в Горки.
Под предния капак на новия модел има двулитров бензинов турбоагрегат, генериращ мощност от 238 конски сили. За да бъде удоволствието от шофирането пълно, инженерите са заложили на класическа осемстепенна автоматична трансмисия, която предава тягата към четирите колела. Гледайки техническите параметри, няма как да не забележим поразителните прилики с китайския Geely Monjaro. С дължина от 4 770 мм и междуосие от 2 845 мм, новата Volga K50 на практика повтаря силуета и обемите на китайския си „братовчед“, макар официалните лица все още да пазят пълно мълчание относно технологичното партньорство.
Колкото и да се опитват да запазят мистерията, изображенията в сертификационните документи говорят сами по себе си – визуалната прилика е повече от очевидна. Въпреки това, проектът се движи с пълна пара, като вицепремиерът Денис Мантуров вече загатна, че първите екземпляри трябва да слязат от конвейера най-късно до идната пролет. Производството ще бъде съсредоточено в бившите мощности на Volkswagen, което гарантира високи стандарти на сглобката и модерен технологичен процес.
Интересно е да припомним, че по-рано през годината на изложението „Цифрова индустрия на индустриална Русия“ видяхме съвсем различна визия за бъдещето на марката, базирана на модели на Changan. Очевидно плановете са претърпели сериозна метаморфоза, оставяйки седана C40 и по-малките кросоувъри в сферата на концептуалните разработки. Сега обаче всичко е съвсем реално и Volga K50 е готова да атакува пазара, залагайки на изпитана техника и масивно присъствие на пътя.
1 ООрана държава
11:19 18.12.2025
2 Камион
Коментиран от #9
11:21 18.12.2025
3 Стига ни лъгахте!
Коментиран от #6
11:22 18.12.2025
4 От Русия
Коментиран от #14
11:25 18.12.2025
5 Важното е
Коментиран от #7
11:27 18.12.2025
6 Пилот на Ферари
До коментар #3 от "Стига ни лъгахте!":И защо за съжаление ?!!
В момента Китайците са най големия производител на автомобили. Не говорим като определена марка , а като обем.
И всичко се предлага с безброй екстри и много лукс .
Да не забравяме че Фолксваген и Ауди с удължена база и много екстри се произвеждаха именно за Китай.
За европейците - базово оборудване !
11:30 18.12.2025
7 ха ха ха ...
До коментар #5 от "Важното е":Дялана с теслата е твоята 20 годишна кошница дето не излиза от сервиза .
Миришат ти краката за нова кола .
11:31 18.12.2025
8 Автомобилите Volga се завръщат
Коментиран от #10
11:32 18.12.2025
9 да бе бате
До коментар #2 от "Камион":То щото ние и тротинетки не правим .
11:32 18.12.2025
10 монтьор
До коментар #8 от "Автомобилите Volga се завръщат":Като те гледаме как цял ден висиш на монитора , Олга сигурно само на картинка си виждал.
Коментиран от #11, #15
11:33 18.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 монтьор
До коментар #11 от "Газ 63":Бъркам в твоя .
Гледам Газ пекаеш.
11:36 18.12.2025
13 Някой не знаят
Коментиран от #18
11:46 18.12.2025
14 Гост
До коментар #4 от "От Русия":Разумният човек бяга и от двете по-далеч...
12:20 18.12.2025
15 Олга
До коментар #10 от "монтьор":Тьi мужь мой да, я тебя в Сибире нашла
Коментиран от #19
12:21 18.12.2025
16 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
12:26 18.12.2025
17 Анджо
12:27 18.12.2025
18 консултант
До коментар #13 от "Някой не знаят":В шоурума има . Паричките кога ще събереш ? След два живота ?
12:28 18.12.2025
19 монтьор
До коментар #15 от "Олга":Ка какъв диалект шляпаш бе козляк ?
12:29 18.12.2025