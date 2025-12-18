Новини
Автомобилите Volga се завръщат

18 Декември, 2025 11:14 1 078 19

За донор на първия модел K50 от възродената марка ще се използва китайския Geely Monjaro

Автомобилите Volga се завръщат - 1
Радослав Славчев

Първият реален признак за това възраждане вече е факт. Официалното сертифициране на кросоувъра Volga K50 маркира нова глава в историята на руското автомобилостроене, като документацията за одобрение на типа превозно средство (VTA) разчиства пътя му към шоурумите. Зад проекта стои юридическото лице „Нижни Новгород Лексерски Автомобили“, което ще вдъхне живот на амбициозното начинание в познатите индустриални халета в Горки.

Под предния капак на новия модел има двулитров бензинов турбоагрегат, генериращ мощност от 238 конски сили. За да бъде удоволствието от шофирането пълно, инженерите са заложили на класическа осемстепенна автоматична трансмисия, която предава тягата към четирите колела. Гледайки техническите параметри, няма как да не забележим поразителните прилики с китайския Geely Monjaro. С дължина от 4 770 мм и междуосие от 2 845 мм, новата Volga K50 на практика повтаря силуета и обемите на китайския си „братовчед“, макар официалните лица все още да пазят пълно мълчание относно технологичното партньорство.

Колкото и да се опитват да запазят мистерията, изображенията в сертификационните документи говорят сами по себе си – визуалната прилика е повече от очевидна. Въпреки това, проектът се движи с пълна пара, като вицепремиерът Денис Мантуров вече загатна, че първите екземпляри трябва да слязат от конвейера най-късно до идната пролет. Производството ще бъде съсредоточено в бившите мощности на Volkswagen, което гарантира високи стандарти на сглобката и модерен технологичен процес.

Интересно е да припомним, че по-рано през годината на изложението „Цифрова индустрия на индустриална Русия“ видяхме съвсем различна визия за бъдещето на марката, базирана на модели на Changan. Очевидно плановете са претърпели сериозна метаморфоза, оставяйки седана C40 и по-малките кросоувъри в сферата на концептуалните разработки. Сега обаче всичко е съвсем реално и Volga K50 е готова да атакува пазара, залагайки на изпитана техника и масивно присъствие на пътя.


  • 1 ООрана държава

    4 6 Отговор
    Бяха колкото подводница големи, дано сега да ги правят по малки

    11:19 18.12.2025

  • 2 Камион

    14 9 Отговор
    Тея пияни ушанки как пък за толкоз време един техен автомобил не успяха да направят, то не бе Фиат, Симка и т.н., та сега е с поредния китаец. По-зле са от Северна Корея.

    Коментиран от #9

    11:21 18.12.2025

  • 3 Стига ни лъгахте!

    11 4 Отговор
    Нищо не се завръща.Просто Китайските марки превзеха Русия, името е онова старото, носталгичното, а съдържанието е 100% Китайско.Нещо като бонбони "Снежанка", направени вместо с фъстък със соя!

    Коментиран от #6

    11:22 18.12.2025

  • 4 От Русия

    8 4 Отговор
    Предпочитам Олга ,от колкото Волга

    Коментиран от #14

    11:25 18.12.2025

  • 5 Важното е

    3 5 Отговор
    Да е сдялана с теслата

    Коментиран от #7

    11:27 18.12.2025

  • 6 Пилот на Ферари

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Стига ни лъгахте!":

    И защо за съжаление ?!!
    В момента Китайците са най големия производител на автомобили. Не говорим като определена марка , а като обем.
    И всичко се предлага с безброй екстри и много лукс .

    Да не забравяме че Фолксваген и Ауди с удължена база и много екстри се произвеждаха именно за Китай.
    За европейците - базово оборудване !

    11:30 18.12.2025

  • 7 ха ха ха ...

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Важното е":

    Дялана с теслата е твоята 20 годишна кошница дето не излиза от сервиза .
    Миришат ти краката за нова кола .

    11:31 18.12.2025

  • 8 Автомобилите Volga се завръщат

    4 4 Отговор
    на чертеж, а иначе Олга - ухаа, всички я караме

    Коментиран от #10

    11:32 18.12.2025

  • 9 да бе бате

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Камион":

    То щото ние и тротинетки не правим .

    11:32 18.12.2025

  • 10 монтьор

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Автомобилите Volga се завръщат":

    Като те гледаме как цял ден висиш на монитора , Олга сигурно само на картинка си виждал.

    Коментиран от #11, #15

    11:33 18.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 монтьор

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Газ 63":

    Бъркам в твоя .
    Гледам Газ пекаеш.

    11:36 18.12.2025

  • 13 Някой не знаят

    3 4 Отговор
    Имам вноска за кола Остават ми пет години и излиза.

    Коментиран от #18

    11:46 18.12.2025

  • 14 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "От Русия":

    Разумният човек бяга и от двете по-далеч...

    12:20 18.12.2025

  • 15 Олга

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "монтьор":

    Тьi мужь мой да, я тебя в Сибире нашла

    Коментиран от #19

    12:21 18.12.2025

  • 16 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    1 1 Отговор
    Всичко си е по руските стандарти. Откраднали завод. Взели чужд модел и са готови да го сдиелат. Само че вече пазара е отворен и хората не са балъци.

    12:26 18.12.2025

  • 17 Анджо

    0 1 Отговор
    Не ми е ясно кой пазар ще атакува, нищо не са написали, ако става дума за техният това е ясно.

    12:27 18.12.2025

  • 18 консултант

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой не знаят":

    В шоурума има . Паричките кога ще събереш ? След два живота ?

    12:28 18.12.2025

  • 19 монтьор

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Олга":

    Ка какъв диалект шляпаш бе козляк ?

    12:29 18.12.2025