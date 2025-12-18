Новини
Авто »
Как автомобилите Omoda & Jaecoo, които вече са налични и у нас, превземат Европа

Как автомобилите Omoda & Jaecoo, които вече са налични и у нас, превземат Европа

18 Декември, 2025 14:40 3 462 3

  • omoda-
  • jaecoo-
  • европа-
  • българия

Китайските брандове отпразнуваха ударния си старт на Стария континент с бляскаво събитие в Будапеща, докато статистиката отчита 50 000 продадени автомобила само за 16 месеца

Как автомобилите Omoda & Jaecoo, които вече са налични и у нас, превземат Европа - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Будапеща, Унгария. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Будапеща винаги е била мост между Изтока и Запада, но този декември градът се превърна в сцена на една от най-бързите експанзии в автомобилния свят. Екипът ни бе на мястото на събитието в унгарската столица по покана на Omoda & Jaecoo, за да видим отблизо как марките, които доскоро бяха просто екзотични имена, вече диктуват темпото на европейския пазар. С над 30 автомобила обиколихме празничните улици на Будапеща, а равносметката на гала вечерята беше красноречива: 300 дилърства в 9 държави и амбиция за пълно покритие на Европа до края на 2026 година.

Как автомобилите Omoda & Jaecoo, които вече са налични и у нас, превземат Европа

Черешката на тортата беше предпремиерата на новата OMODA 5 SHS-H – хибрид, който според Артьом Попков от дизайнерския екип на Chery Europe, олицетворява новия визуален език на марката. И от този най-нов модел, но и от останалите в гамата на двеге марки е ни направи впечатление колко далеч са стигнали тези производители по отношение на материалите и самата сглобка. Но по-важното е какво се крие под капака и в стратегията на компанията майка Chery, която вече е 233-та в класацията Fortune Global 500 с приходи от близо 60 милиарда долара.

Как автомобилите Omoda & Jaecoo, които вече са налични и у нас, превземат Европа

Едно от ценните неща, по време на събитието е, че успяхме разберем за бъдещите намерения на марката, лично от Дейвид Шен, вицепрезидент на Chery International за Европа, който не спести истината за трудностите на нашия пазар. Ето най-интересното, което той сподели с медиите:

Как автомобилите Omoda & Jaecoo, които вече са налични и у нас, превземат Европа

За разликите между пазарите: „Европа има най-строгите изисквания за безопасност и киберсигурност в света. Клиентите тук са зрели и очакват не просто иновации, а дългосрочна надеждност и сервиз. Китай е движен от скоростта, докато Европа изисква дълбока локализация.“

Как автомобилите Omoda & Jaecoo, които вече са налични и у нас, превземат Европа

За най-голямото предизвикателство: „Това е изграждането на доверие. Европейският купувач е рационален. Нашата стратегия е да слушаме обратната връзка на клиентите постоянно и да правим промени в моделите си спрямо техните навици.“

Как автомобилите Omoda & Jaecoo, които вече са налични и у нас, превземат Европа

За избора на задвижване: „Предлагаме различни решения за различни сценарии. За дълги разстояния е JAECOO J7 SHS-P (PHEV) с пробег до 1200 км. За града е OMODA 5 SHS-H (HEV), която се усеща като електромобил, но изминава 1000 км с един резервоар.“

Как автомобилите Omoda & Jaecoo, които вече са налични и у нас, превземат Европа

За местното производство и цените: „Активно оценяваме възможността за завод в Европа. Вече имаме R&D център в Барселона и работим с лидери като Bosch и BorgWarner. Колкото до цените – не искаме да сме най-евтините, а да предлагаме най-добрата стойност и технология.“

Как автомобилите Omoda & Jaecoo, които вече са налични и у нас, превземат Европа

Напускайки Будапеща, си даваме сметка, че Omoda & Jaecoo вече не са „новите играчи“. Те са реална алтернатива, която залага на прагматизъм и сериозна инженерна адаптация към европейските вкусове. С 5 милиона изнесени автомобила зад гърба си, Chery очевидно знае как се печелят територии. А както вече знаете, автомобилите са налични на родния пазар, атрактивни са, както визуално, така и ценово, но как ще се представят на родна земя - предстои да разберем. Очаквайте и подробни тест ревюта на моделите, които се продават у нас.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    5 6 Отговор
    Ми изглеждат супер, стават все по-качествени и с ниски цени естествено, че ще превземат Европата. А VW-тата отиват на кино. Напоследък дори не чувам новини за нови модели от VW. Определено тези Омода ми харесват на "първо четене". Чакам ревютата на Радо.

    Коментиран от #2

    14:55 18.12.2025

  • 2 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Ще изглежда супер, когато Шиши ви раздава купоните за споделено седмично пътуване.

    14:56 18.12.2025

  • 3 Радо Пръче

    4 1 Отговор
    младо, не се изказвай неподготвен

    15:03 18.12.2025