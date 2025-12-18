Xiaomi готви фейслифт за първия си автомобил

Първата стъпка на Xiaomi в областта на електрическите автомобили вече е напът да бъде обновена, като доклади от Китай сочат, че обновеният седан SU7 ще бъде представен през второто тримесечие на 2026 година. След стремителния си възход след пускането на пазара миналата година, технологичният гигант бързо се придвижва към обновяване на своя дебютен модел, с цел да спре неотдавнашното забавяне в продажбите и да интегрира най-новия хардуер в своя флагман. Този ход подчертава бясната скорост на китайския пазар на електромобили, където автомобил, пуснат на пазара едва преди година, вече е под натиск да се преосмисли, за да остане начело.

Най-обсъжданият аспект на тази актуализация от 2026 година не е само ламарината, а цената. Уважавани гласове в индустрията като Хан Лу предполагат, че обновеният SU7 ще поскъпне с около 20 000 RMB, което ще доведе началната цена до приблизително 235 900 RMB. Това е смел стратегическа ход, който поставя SU7 в пряка конкуренция с Tesla Model 3, чиято начална цена в Китай е почти идентична. С намаляването на ценовата разлика Xiaomi изразява увереността си, че обновената електрическа архитектура, подобрената батерийна химия и по-висококачествените материали в салона вече са на равнището на утвърдения американски еталон.

Времето за обновяването е продиктувано от суровата реалност в шоурума. SU7 е канибализиран от собствения му съотборник. Докато доставките на седана през ноември спаднаха до 12 520 единици – значителен спад от 46% в сравнение със същия период на миналата година – по-големият SUV YU7 на Xiaomi се превърна в огромен успех, продавайки рекордните 33 729 единици през същия месец. Тъй като семействата мигрират към по-гъвкавите SUV модели, оригиналният седан се нуждае от инжекция адреналин под формата на обновена инфоразвлекателна система и по-бърза бордова обработка, за да запази своята „технологична“ привлекателност за по-младите ентусиасти, които бяха първите потребители на марката.

Освен седана, Xiaomi EV е в процес на агресивна продуктова офанзива, предназначена да обхване всеки луксозен сегмент. Предстоящата пътна карта включва YU9, масивен флагмански SUV, който се очаква да въведе първата задвижваща система с удължен пробег (EREV) на Xiaomi, за да елиминира тревогата от пробега при дълги семейни пътувания. Към него ще се присъедини фокусираният върху производителността YU7 GT, който вече е забелязан да усъвършенства шасито си на Нюрбургринг, и SU7 L, вариант с дълго междуосие, проектиран да предлага лукс на задните седалки на нивото на Porsche Panamera.