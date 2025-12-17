Зеленски призова съюзниците да засилят подкрепата за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи днес апел към международните партньори на страната да засилят подкрепата си за Киев и да дадат ясен сигнал на Москва, че продължаването на войната няма смисъл. Призивът му беше направен в навечерието на важно заседание на върха на Европейския съюз, на което ще бъде разгледан въпросът за замразените руски активи, съобщава Ройтерс, предава БТА.

В традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски подчерта, че резултатите от предстоящите срещи трябва да покажат на Русия, че намеренията ѝ да води бойни действия и през следващата година са обречени, тъй като Украйна ще разполага със стабилна подкрепа от своите съюзници.

Украинският държавен глава призова партньорските държави да вземат решение за използване на замразените руски активи на стойност близо 250 млрд. долара за финансиране на Украйна. По-голямата част от тези средства се намират в белгийския депозитар за ценни книжа „Юроклиър“.

Миналата седмица правителствата на страните от ЕС се договориха активите на Русия да останат блокирани за неопределено време, вместо въпросът да бъде подлаган на гласуване на всеки шест месеца.

Въпреки това част от европейските лидери изразиха резерви към подобен подход, като посочиха възможни правни рискове.

Зеленски заяви още, че всички партньори на Украйна трябва да проявят смелост, да приемат реалността и да действат съобразно нея. Според него поведението на Москва ясно показва намеренията ѝ да продължи войната и през следващата година.

Той отбеляза също, че макар в Съединените щати често да се твърди, че Русия има желание за край на конфликта, изказванията и действията на Кремъл сочат обратното и изпращат напълно различни послания.

По-рано днес руският президент Владимир Путин заяви, че Русия ще разшири със сила контрола си върху украински територии, ако Киев и европейските лидери не подкрепят мирните предложения, направени от САЩ, допълва Ройтерс.