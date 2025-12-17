Зеленски призова съюзниците да засилят подкрепата за Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи днес апел към международните партньори на страната да засилят подкрепата си за Киев и да дадат ясен сигнал на Москва, че продължаването на войната няма смисъл. Призивът му беше направен в навечерието на важно заседание на върха на Европейския съюз, на което ще бъде разгледан въпросът за замразените руски активи, съобщава Ройтерс, предава БТА.
В традиционното си вечерно видеообръщение Зеленски подчерта, че резултатите от предстоящите срещи трябва да покажат на Русия, че намеренията ѝ да води бойни действия и през следващата година са обречени, тъй като Украйна ще разполага със стабилна подкрепа от своите съюзници.
Украинският държавен глава призова партньорските държави да вземат решение за използване на замразените руски активи на стойност близо 250 млрд. долара за финансиране на Украйна. По-голямата част от тези средства се намират в белгийския депозитар за ценни книжа „Юроклиър“.
Миналата седмица правителствата на страните от ЕС се договориха активите на Русия да останат блокирани за неопределено време, вместо въпросът да бъде подлаган на гласуване на всеки шест месеца.
Въпреки това част от европейските лидери изразиха резерви към подобен подход, като посочиха възможни правни рискове.
Зеленски заяви още, че всички партньори на Украйна трябва да проявят смелост, да приемат реалността и да действат съобразно нея. Според него поведението на Москва ясно показва намеренията ѝ да продължи войната и през следващата година.
Той отбеляза също, че макар в Съединените щати често да се твърди, че Русия има желание за край на конфликта, изказванията и действията на Кремъл сочат обратното и изпращат напълно различни послания.
По-рано днес руският президент Владимир Путин заяви, че Русия ще разшири със сила контрола си върху украински територии, ако Киев и европейските лидери не подкрепят мирните предложения, направени от САЩ, допълва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #12, #28, #44, #49
19:56 17.12.2025
2 с удоволствие
19:57 17.12.2025
3 "Победителят" прошляк
19:57 17.12.2025
4 Бялджип
Коментиран от #46
19:57 17.12.2025
5 Бесен - Язовец
19:57 17.12.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21, #24
19:58 17.12.2025
7 Подкрепяйте!
19:58 17.12.2025
8 мечо
Коментиран от #88
19:58 17.12.2025
9 Перо
19:59 17.12.2025
10 Путин гол до кръста на пони
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Майдан ли правите задунайци? Ще идвам и при вас!!!
19:59 17.12.2025
11 Реалист
19:59 17.12.2025
12 гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Видях петима копейковци са се събрали там и викат долу България искаме да плащаме 3000 лева за един долар. Искаме 1000 лева да струва пак хляба.....
19:59 17.12.2025
13 Съюзник от Сусурлево
20:00 17.12.2025
14 Шперца
20:00 17.12.2025
15 Спрете да го давате
20:00 17.12.2025
16 Курд Околянов
20:01 17.12.2025
17 Русия
20:02 17.12.2025
18 Тиква
20:02 17.12.2025
19 О,чуден
20:02 17.12.2025
20 пешо
20:02 17.12.2025
21 Писано
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Писане отивай да минеш краката на баба си, стига писа глупостта, защо наркомана спря да говори за Покровск и Мирноград, имаш ли мозъчен да отговориш, а за Купянск там си прав в момента там е много тежко положението на нашите руски братя
20:02 17.12.2025
22 Зеления път
20:03 17.12.2025
23 Макарона и ес се одрямаха
20:04 17.12.2025
24 Руснак без крак
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
Коментиран от #27
20:04 17.12.2025
25 Бесен - Язовец
20:05 17.12.2025
26 Никъде не се казва за договореното и
20:06 17.12.2025
27 Украинка
До коментар #24 от "Руснак без крак":Търся си руснак, от нашите не останаха, няма кой да ни прави деца, ако имате интерес пишете дмс да спасим украинците от изчезване
Коментиран от #30, #38
20:06 17.12.2025
28 Саша Грей
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Понеже живея наблизо и постоянно минавам оттам - да страшно е. 20 души викат на 2 милиона "Предайте се, Обкръжени сте!".
20:06 17.12.2025
29 мечо
Коментиран от #96
20:07 17.12.2025
30 Рускиня
До коментар #27 от "Украинка":Търся си мУж.....нашите ги изтрепаха в Украйна....може и тъмнокож.
Коментиран от #36
20:07 17.12.2025
31 факти
Коментиран от #37, #61
20:08 17.12.2025
32 Замислен
Коментиран от #34
20:08 17.12.2025
33 Евала Зеленски
Коментиран от #43
20:08 17.12.2025
34 Я пъ тоа
До коментар #32 от "Замислен":Тръмп да си гледа USA....и да дава оръжия за Украйна.
Коментиран от #51
20:09 17.12.2025
35 Гошо
20:10 17.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 То и ВСУ
До коментар #31 от "факти":Трепе руснаците.....явно и те са нагли...
Коментиран от #41
20:10 17.12.2025
38 Шихан Хан от Афганистан
До коментар #27 от "Украинка":Я съм съгласен само ако се навиеш да си туриш у косата рогата от козата у която бех флюбен, та барем малко да станеш убава като нея.
Коментиран от #53
20:11 17.12.2025
39 Рускиня
До коментар #36 от "Украинка":Затова ли Путин са моли за УКРАИНСКА АРМИЯ САМО ОТ 600 хиляди бойци...
Коментиран от #47
20:12 17.12.2025
40 Ами нужно е ....
20:12 17.12.2025
41 оня с питон.я
До коментар #37 от "То и ВСУ":какво чакат украинците та не са окачили тоя още на въжето?
20:12 17.12.2025
42 Атина Палада
До коментар #36 от "Украинка":Аз пък съм циганка.И какво от това?
20:12 17.12.2025
43 ??????
До коментар #33 от "Евала Зеленски":С какво го направи за смях, със сълзи ли,??? че пак се моли да му дават пари?? Аз не съм чул Путин да иска пари от някой - това е разликата между истински мъж(Путин) и жена в мъжко тяло зеленски
Коментиран от #50
20:12 17.12.2025
44 Ха-ха-ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По скоро странно.... събрали са се петима около Гнилата ябълка 😂😂😂. Трябва да ви натоварят на един бус и да ви пратят при Путин и той да ви прати на фронта
20:13 17.12.2025
45 Евала Зеленски
Коментиран от #52
20:13 17.12.2025
46 Европеец
До коментар #4 от "Бялджип":Изцяло подкрепям написаното от теб относно зеления просяк милионер.....
20:14 17.12.2025
47 Украинка
До коментар #39 от "Рускиня":Еми той се моли за 600 хиляда армия, ама ние няма да имаме и за 10000 армия, не останаха, за това си търся русначе, да си направим поне половинка украинец и половинка руско, да спасим народа на Украйна дмс да спасим украинците от изчезване
20:14 17.12.2025
48 Зелински си фалира
Коментиран от #55
20:14 17.12.2025
49 копейки
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Къде е Костадинов,къде е Радев 😂😂😂😂😂😂
20:15 17.12.2025
50 Голем смех
До коментар #43 от "??????":Хитлер за година стигна от Варшава до Москва...
Путин за четири години от Донецк до ..... Покровск.
Коментиран от #62
20:16 17.12.2025
51 За да загиват хора
До коментар #34 от "Я пъ тоа":А теб да обира.
Коментиран от #59
20:16 17.12.2025
52 1916
До коментар #45 от "Евала Зеленски":Руснаците сме ги гонили из цялата Добруджа като диви прасета.
20:16 17.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Кюпа на бугатити
Туй е към вас, арееее забравяш Гърцийки, Банско , милфки,коли плащай тъпо балканско говедо
Укрите им трябват стинкииии
20:16 17.12.2025
55 Я пъ тоа
До коментар #48 от "Зелински си фалира":И коя държава в ЕС....фалира...че нещо не са разбра....
20:16 17.12.2025
56 Петър
20:16 17.12.2025
57 Бялата Златка
20:17 17.12.2025
58 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
20:19 17.12.2025
59 Путин
До коментар #51 от "За да загиват хора":Сам да нахендри на големия...... като нападна Русия...днес щатско оръжие бомби Путин....СВО по путинистки
Коментиран от #69
20:19 17.12.2025
60 Едно и също
20:19 17.12.2025
61 Европеец
До коментар #31 от "факти":Прав си, не само по наглост, но и по-лошо пиянство бих допълнил....
20:20 17.12.2025
62 Хахахахаха
До коментар #50 от "Голем смех":Братле честно много си глу... , ама наистина ти го казвам, ако съм ти родител ще ме е срам от теб я виж колко цивилни жертви имаше при Хитлер, бяха милиони и не го интересуваше колко невинни ще си заминат, я виж при Путин колко невинни цивилни има за 4 години война, мислиш ли че ако беше като твоя любимец Хитлер, до сега Киев нямаше да го има на картата и другите големи градове и войната ще се да е свършила, мислете малко с тези глави
Коментиран от #66
20:20 17.12.2025
63 Един комик
Коментиран от #67, #68, #74
20:20 17.12.2025
64 Този престъпник
20:22 17.12.2025
65 Тома
Коментиран от #70
20:22 17.12.2025
66 Точно затова Путин е за смях....
До коментар #62 от "Хахахахаха":Че за четири години не мой са спрай с Украйна...Хитлер за това време завладя Европа......
Коментиран от #71, #73
20:22 17.12.2025
67 Хахахахаха
До коментар #63 от "Един комик":Маняк с друг ник същото пишеш хахахха, направо си ми ясен, влизаш с 20 ника и пишеш едно и също, знаех си че в България има макс 20 фена на наркомана и ти ми го доказа, мерси
Коментиран от #72
20:23 17.12.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Там пишеше за глупака
До коментар #59 от "Путин":мераклия да дава оръжие, за да загиват хора и САЩ да го обира. Простичко написано, кат6о за простичко човече.
20:23 17.12.2025
70 Путинистче идиотче
До коментар #65 от "Тома":Клозетите са наш приоритет....обрахме от Украйна де що имаше...от керамични до златни
20:24 17.12.2025
71 Хахахайа
До коментар #66 от "Точно затова Путин е за смях....":Викаш по добре да избие 20 млн невинни за да се справи с войната, ама вярно си прос... Като гъба
Коментиран от #76
20:24 17.12.2025
72 Как си искам
До коментар #67 от "Хахахахаха":Така ша влизам....
20:24 17.12.2025
73 А казват ли на тролеите
До коментар #66 от "Точно затова Путин е за смях....":как трябва да се справи с Украйна или на воля тъпеят с детските глупости? Ти в кой клас си моето момиче, че фашисткият запад те съсипа. Отвращаваш хората от запада.
Коментиран от #77, #79
20:26 17.12.2025
74 Това е безспорен
До коментар #63 от "Един комик":Факт.
20:26 17.12.2025
75 Мнение
Коментиран от #78
20:26 17.12.2025
76 Я пъ тоа
До коментар #71 от "Хахахайа":Ами СВЕТОВНА ВОЙНА...колкото жертви толкова...Путин с едно СВО изби близо два милиона славяни...добре че не е световна война...
Коментиран от #81
20:26 17.12.2025
77 Атина Палада
До коментар #73 от "А казват ли на тролеите":И ти ли като мен си правена в задната дупка?
Коментиран от #84, #112
20:27 17.12.2025
78 Украйна
До коментар #75 от "Мнение":унищожава Европа. А по точно фашисткият и терористичен режим в Украйна и в Европа унищожават Европа.
Коментиран от #80
20:28 17.12.2025
79 Мен ме остави
До коментар #73 от "А казват ли на тролеите":Гледай как натовското оръжие лее руска кръв, благодарение на агресията на Путин.
Коментиран от #95
20:28 17.12.2025
80 Я па тая
До коментар #78 от "Украйна":Европа си е тиха и мирна...готви се за Коледа....Путин са готви да продължи войната...май има разлика, а.
Коментиран от #90
20:29 17.12.2025
81 Хахахайа
До коментар #76 от "Я пъ тоа":Той изби 2 млн украинци на фронта, това не са невинни жертви, това са войници, невинна жертва е да си седиш у вас и да те бомбардират, невинна жертва е да си в твоето село и някой войник да те убие, войниците са на фронта, те са цел и от двете страни
Коментиран от #105
20:29 17.12.2025
82 Скъпи шуте
Коментиран от #100, #106
20:29 17.12.2025
83 Ама
20:30 17.12.2025
84 Затова ли стигна
До коментар #77 от "Атина Палада":да кладеш никове. До цигани ли опря фашисткият запад. После защо запада е на дъното. Урсулите го превърнаха в циганско гето.
Коментиран от #91
20:30 17.12.2025
85 Ццц
Коментиран от #89
20:30 17.12.2025
86 Евала Зеленски
20:30 17.12.2025
87 Днес в сряда Офисът за контрол
Коментиран от #97
20:31 17.12.2025
88 Хихи
До коментар #8 от "мечо":къв мечо си ,бе ?! Мишо , мишка...
20:31 17.12.2025
89 Я пъ тоа
До коментар #85 от "Ццц":То 7 Путин срамно проси...от КИМ и АЯТОЛАХА
Коментиран от #98
20:31 17.12.2025
90 Нито е тиха нитпо мирна
До коментар #80 от "Я па тая":Особено паднала да опре да ви изкара да отвращавате хората от Европа.
Коментиран от #94
20:31 17.12.2025
91 Атина Палада
До коментар #84 от "Затова ли стигна":Чувстваш ли се опростачена като ядеш гу-вна?
Коментиран от #102
20:32 17.12.2025
92 Критик
20:32 17.12.2025
93 стоян георгиев
20:33 17.12.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Хаха,
До коментар #29 от "мечо":сваляй феса ...
20:33 17.12.2025
97 Голем смех
До коментар #87 от "Днес в сряда Офисът за контрол":Днес братовчеда на втория секретар на заместника на кабинета на Тръмп обяви че Тръмп отменя всички санкции на Путин....
20:35 17.12.2025
98 Хахахахаха
До коментар #89 от "Я пъ тоа":Стига ве момче, стига говори глупостта, за какво просвне говориш, виж фактите 400 млрд от Нато за Украйна досега за оръжия, за джобовете на наркомана и близките му, поне малко гледай реално на нещата, или си някой украинец или не си в час
20:35 17.12.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Гледай,гледай
До коментар #95 от "Гледам как":Как натовско оръжие бомби Русия....заслуга на...Путин...
Коментиран от #103
20:37 17.12.2025
102 Явно
До коментар #91 от "Атина Палада":Щом стигна да крадеш като сополиво цигане, как ли се чувстваш? 😄
20:37 17.12.2025
103 Гледам падението на запада
До коментар #101 от "Гледай,гледай":да изкара циганета да крадат и реват жално лъжи. Дали е жалък запада? После защо Русия е велика. 😄
20:38 17.12.2025
104 Наивник на средна възраст
20:38 17.12.2025
105 Я пъ тоа
До коментар #81 от "Хахахайа":Къде съм казал че жертвите са...НЕВИННИ.
Коментиран от #108
20:39 17.12.2025
106 Ццц
До коментар #82 от "Скъпи шуте":Само един евреин е казвал "ако имаш две ризи, дай едната на ближния" Това украинското си е стандартен тумор и казва "ако имам два чифта наркомански гащи, ми дайте още два, че да ми станат четири". 🤣 Цветът да е каки, че нали ходи облечен като касапин по Гергьовден из цял свят.
20:40 17.12.2025
107 Архимандрисандрит Бибиян
20:41 17.12.2025
108 Хахахахаха
До коментар #105 от "Я пъ тоа":Моя грешка, войната можеше да я няма, просто Зеленски не трябваше да е под влиянието на Нато и щяха да се разберат, двамата да направят взаимни отстъпки без толкова убити от двете страни
Коментиран от #111, #114
20:42 17.12.2025
109 Евала зеленски
20:42 17.12.2025
110 Пепи Волгата
Коментиран от #120
20:42 17.12.2025
111 И ние сме
До коментар #108 от "Хахахахаха":Под влияние на НАТО...чакаме Путин да ни нападне, ако му стиска де...
Коментиран от #113
20:43 17.12.2025
112 Баро
До коментар #77 от "Атина Палада":Никой не се интересува от теб бре , Ломски манн... Гаууу !
20:44 17.12.2025
113 Учи си уроците мъник
До коментар #111 от "И ние сме":Не отвращавай хората от запада и не показвай колко е велика Русия.
20:44 17.12.2025
114 Не е работа на Путин
До коментар #108 от "Хахахахаха":Къде ша ходи Украйна.....да чакаме ли Путин да нападне и Финландия...
Коментиран от #121
20:45 17.12.2025
115 Пора
Коментиран от #118
20:46 17.12.2025
116 Зелен потник
Коментиран от #119
20:46 17.12.2025
117 Докато натовско оръжие
20:47 17.12.2025
118 Няма лошо
До коментар #115 от "Пора":Ама що опряха до циганите да го ревват? 😄Сега виждаш ли колко е велика Русия. Ти ни го каза и показа. 😄
20:47 17.12.2025
119 Руски дъртак
До коментар #116 от "Зелен потник":Дай, дай, дай......руски мужик
20:48 17.12.2025
120 Не е бе
До коментар #110 от "Пепи Волгата":За лева е. Лъжеш като евро-атлантик ( Фашист ) 😄
20:49 17.12.2025
121 Хахахахаха
До коментар #114 от "Не е работа на Путин":Защо да не е негова работа, Нато застрашава Русия, така че си е в правото да го интересува, все едно някоя държава да застрашава България и да си направи военни бази на 300 км от нашата територия, ама честно да ти кажа губя си времето да ти обеснявам тези неща, не е лошо малко да мислиш
Коментиран от #125, #127
20:50 17.12.2025
122 писари
че бедния хвуйчо пак врънка ес мишоци за парици
които се изложиха като отчаяни комарджии за големия джакпот паднал Мечок
в мечтите им
20:52 17.12.2025
123 Удри копейката с лопатата!
Пари има.
Оръжие има!
Удри!
20:53 17.12.2025
124 Евала Зеленски
20:53 17.12.2025
125 Я пъ тоа
До коментар #121 от "Хахахахаха":Литва, Латвия, Естония, Финландия, Норвегия са НАТО....граничат с Русия....ша ги напада ли Путин или не му стиска....
Коментиран от #128, #132
20:55 17.12.2025
126 НИЩО ПОВЕЧЕ ТАЯ КОРУМПИРАНА ХУНТА
20:55 17.12.2025
127 ?????
До коментар #121 от "Хахахахаха":Финландия? Швеция?
20:55 17.12.2025
128 Виждаш ли
До коментар #125 от "Я пъ тоа":какъв агресор е НАТО.
20:56 17.12.2025
129 ПЕДРО ВОЛГАТА
20:56 17.12.2025
130 Иванов
Коментиран от #131, #135
20:56 17.12.2025
131 Я пъ тоа
До коментар #130 от "Иванов":ЕС не дава пари...а оръжия, ама кой да вдене....
Коментиран от #133
20:57 17.12.2025
132 Хахахахаха
До коментар #125 от "Я пъ тоа":Еми ето сам си отговори, достатъчно е търпял, къде сравняваш Финландия с Украйна, нали знаеш че Киев е по близко до Москва и като има разположена военна база в Киев,спокойно оттам могат да ударят големите руски градове, така че той много повече се притесняваш от военните бази в Украйна отколкото в другите съседи
20:58 17.12.2025
133 Е как бе
До коментар #131 от "Я пъ тоа":Кой плаща на САЩ оръжията и се разорява? 😄
20:58 17.12.2025
134 Омбре
20:59 17.12.2025
135 В сравнение
До коментар #130 от "Иванов":Щерките на Путин, жената на зеленски е сирота.....
21:00 17.12.2025
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Повече "подкрепа",
До пълен колапс на Европа!!!
21:00 17.12.2025
138 Нагло мекере
21:01 17.12.2025