С българския химн приключи протестът срещу управляващите в центъра на София

С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу управляващите в центъра на София. Организаторите посочиха, че няма да има шествие.

За премахване на влиянието на Делян Пеевски от съдебната система и за осигуряване на честни избори чрез машинно гласуване се обявиха множество граждани, които се събраха тази вечер на площад "Независимост" в центъра на столицата.

Отново хиляди изпълниха пространството между Българската народна банка, парламента, президентството и Министерския съвет. Държаха и плакати с надписи "Вън голямото Д от България" и снимки на Делян Пеевски.

"Това е фарс", "Нашето не е блъф", "За честни и свободни избори", се четеше на плакатите.

Полицейско присъствие - отново около сградата на Народност събрание, както и пред Министерския съвет.

На видеостени бяха показани целите на протестите - оставка на правителството и оттегляне на бюджета - изпълнени; свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, свалянето на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и честни избори - като все още неизпълнени.

Бе пуснато и обръщение от президента на Алианса за либералите и демократите за Европа Свене Хан.

На протеста имаше български европейски знамена. От трибуната бе обявено, че протестът пред Съдебната палата за независимо правосъдие се присъединява и слива към протеста срещу управляващите.

Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев заяви, че основната цел на протестите и политическите и искания е пълното премахване на корупционното влияние от българския политическия живот:

"Генералното искане е Пеевски са бъде изметен от българския политически живот, неговото влияние - неговото влияние върху съдебната система, неговите бухалки като Комисията за противодействие на корупцията, Антон Славчев, главният прокурор, МВР, службите, всичките тези корумпирани хорица, които ги държат с компромати. Всичко това нещо трябва да бъде или изметено, или този проблем наистина да се реши. Машинно гласуване, за да може да има честни избори. Това са най-важните неща, които искаме в момента", каза Мирчев

Движението на автомобили в района на Народното събрание е възстановено. По булевард "Цариградско шосе" също е възстановено движението и на автомобилите, и на градския транспорт.

По-рано днес то беше блокирано заради протеста срещу управляващите, който приключи с изпълнение на химна малко след 20:00 ч. След това част от протестиращите се изтеглиха към Орлов мост и "Цариградско шосе".

По-рано тази вечер граждани се събраха пред столичната Съдебната палата с призив за оставка на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Според протестиращите в момента висшата съдебна власт в България е нелегитимна:

Стотици хора протестираха тази вечер и в Пловдив и Варна. Протести имаше също в Плевен, Велико Търново, Стара Загора и в други градове.