Новини
България »
С българския химн приключи протестът срещу управляващите в центъра на София

С българския химн приключи протестът срещу управляващите в центъра на София

18 Декември, 2025 21:44 1 707 46

  • протест-
  • софия-
  • делян пеевски-
  • избори

За премахване на влиянието на Делян Пеевски от съдебната система и за осигуряване на честни избори чрез машинно гласуване се обявиха множество граждани, които се събраха тази вечер на площад "Независимост" в центъра на столицата

С българския химн приключи протестът срещу управляващите в центъра на София - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу управляващите в центъра на София. Организаторите посочиха, че няма да има шествие.

За премахване на влиянието на Делян Пеевски от съдебната система и за осигуряване на честни избори чрез машинно гласуване се обявиха множество граждани, които се събраха тази вечер на площад "Независимост" в центъра на столицата.

Отново хиляди изпълниха пространството между Българската народна банка, парламента, президентството и Министерския съвет. Държаха и плакати с надписи "Вън голямото Д от България" и снимки на Делян Пеевски.

"Това е фарс", "Нашето не е блъф", "За честни и свободни избори", се четеше на плакатите.

Полицейско присъствие - отново около сградата на Народност събрание, както и пред Министерския съвет.

На видеостени бяха показани целите на протестите - оставка на правителството и оттегляне на бюджета - изпълнени; свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, свалянето на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и честни избори - като все още неизпълнени.

Бе пуснато и обръщение от президента на Алианса за либералите и демократите за Европа Свене Хан.

На протеста имаше български европейски знамена. От трибуната бе обявено, че протестът пред Съдебната палата за независимо правосъдие се присъединява и слива към протеста срещу управляващите.

Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев заяви, че основната цел на протестите и политическите и искания е пълното премахване на корупционното влияние от българския политическия живот:

"Генералното искане е Пеевски са бъде изметен от българския политически живот, неговото влияние - неговото влияние върху съдебната система, неговите бухалки като Комисията за противодействие на корупцията, Антон Славчев, главният прокурор, МВР, службите, всичките тези корумпирани хорица, които ги държат с компромати. Всичко това нещо трябва да бъде или изметено, или този проблем наистина да се реши. Машинно гласуване, за да може да има честни избори. Това са най-важните неща, които искаме в момента", каза Мирчев

Движението на автомобили в района на Народното събрание е възстановено. По булевард "Цариградско шосе" също е възстановено движението и на автомобилите, и на градския транспорт.

По-рано днес то беше блокирано заради протеста срещу управляващите, който приключи с изпълнение на химна малко след 20:00 ч. След това част от протестиращите се изтеглиха към Орлов мост и "Цариградско шосе".

По-рано тази вечер граждани се събраха пред столичната Съдебната палата с призив за оставка на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Според протестиращите в момента висшата съдебна власт в България е нелегитимна:

Стотици хора протестираха тази вечер и в Пловдив и Варна. Протести имаше също в Плевен, Велико Търново, Стара Загора и в други градове.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихихи

    24 21 Отговор
    със сто и петдесет души, че и шествие....

    21:47 18.12.2025

  • 2 Мюмюн Мюмюн

    17 33 Отговор
    Не разбирам защо се демонизира господин Пеевски. Той е защитник на слабите и онеправданите. Господин Пеевски е Обединител на нацията и за нас българските турци е новия Ахмед Доган.

    Коментиран от #13, #19, #46

    21:53 18.12.2025

  • 3 БОКО СЕ ТРЕСЕ

    12 9 Отговор
    ДА НЕ ИСКАТ ПРОТЕСТИТЕ ДА ИСКАТ РАЗСЛЕДВАНЕ НА БАРЦЕЛОНА ГЕЙТ...ПРОТЕСТЪТ ИСКА БОРИСЛАВА ЙОВЧЕВА НА ТРИБУНАТА...ДАВАЙТЕ, ЩЕ ДОЙДЕ....

    Коментиран от #25, #28

    21:54 18.12.2025

  • 4 ?????

    24 6 Отговор
    Химнът пяха ли го или им го пуснаха?
    Що Баце не се споменава в протестите?
    А умнокрасивитета?
    Щото дойде нова генерална линия?
    Колко пъти ще го повтаряте тва?
    Пак ли чакате Баце да ви вземе в далаверата?
    Нищо ново под Слънцето.

    21:56 18.12.2025

  • 5 Нехус

    17 19 Отговор
    Нискочелий Свирчев, пак счупи тъпомера! Кой си ти с твоите 2.5% вот на половин председател, че да измиташ Пеевски, за когото са гласували 250 000 души?

    21:57 18.12.2025

  • 6 ДА ПИША ОТ МНОГО

    17 15 Отговор
    ВРЕМЕ НАРОДА ИЗЛЕЗЕ ЗАЩОТО ТЕЗИ ДВЕ БЛИЗНЕТА ТУУУЛУП И ШИШКО ОБСЕБИХА БЪЛГАРИЯ МИСЛИХА ЧЕ СА НЕДОСТИЖИМИ. И ИЗЛЕЗНАХА НА ЧЕЛОТО КАТО БЪЛХАТА И ЩЕ БЪДАТ СМАЧКАНИ. А ПП-ДБ ДА НЕ ЯХАТ ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ИСКАТ ЧИСТА СЪДЕБНА СИСТЕМА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ И ЧЕСТНИ ИЗБОРИ. НИКОЙ НЕ СКАНДИРА ПП ДБ И НЕ КАЗВАТ, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ТЯХ. И ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЕДНО ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ МЛАДИ БЪЛГАРИ. ВИЕ СТЕ БЪДЕЩЕТО. И ВЯРВАМ ВЪВ ВАС. ОТ МНОГО ВРЕМЕ НЕ СЪМ БИЛ ТОЛКОВА НАСТРОЕН ПОЗИТИВНО.

    21:57 18.12.2025

  • 7 Пич

    22 15 Отговор
    Пропуснах няколко часа от събитията , но отново съм втрещен от малоумието на паветниците !!! Срещу какво протестират ?! Идиотите вече оставиха родителите и дядовците си без пенсии , когато най ще им трябват заради еврото ! Ако е заради Пеевски , идиотите на разбраха ли , че правителството падна ?! Дали ще махнат Пеевски ще се реши на следващите избори , не щото били искали нещо на площада !!! Никой не е майка им , че да им дава !!! Или да спечелят следващите избори , или ще спечелят саксофона !

    Коментиран от #17, #23

    21:59 18.12.2025

  • 8 Рамбо Силек

    24 8 Отговор
    Веднъж предател, завинаги предател! Всички помним Сглобката и кой изпра Борисов и Пеевски.

    21:59 18.12.2025

  • 9 Град Симитли

    11 9 Отговор
    "... На протеста имаше български европейски знамена.."
    ... Например това:🇷🇺,
    и то е европейско, ама Мирчо като го види , почва да хълца! :))

    22:00 18.12.2025

  • 10 малко факти

    7 8 Отговор
    Най накрая жълтопаветните безпризорници да направят нещо смислено и да изпеят химна .

    Коментиран от #12

    22:00 18.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 не е така

    20 7 Отговор

    До коментар #10 от "малко факти":

    Не е вярно , не го пяха ,щото не го и знаят , та трябваше да им го пуснат по уредбата , че да се опитват да мучат кат магарчета .

    22:04 18.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 жалка гледка беше

    19 8 Отговор
    Тоя път жътопаветните бяха много жалки , дадоха им кокала и сега се изприщват ,че не знаят от коя страна да го подхванат тоя кокал и какво да го правят изобщо , щото кучето с гледане и ръмжане касапин не става ......

    22:07 18.12.2025

  • 15 Опааа

    20 11 Отговор
    Простотия! Един асансьор залЬУпеняци от неграмотното поколение Z!

    Коментиран от #16

    22:08 18.12.2025

  • 16 Ицо Хазарта

    10 8 Отговор

    До коментар #15 от "Опааа":

    Шепа фашисти.

    22:09 18.12.2025

  • 17 ВИЖ И ЧУЙ ДОБРЕ.

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    НИКОЙ НЯМА ДА ОСТАНЕ БЕЗ ПАРИ. ТА МАЛКО СТОТИНКИ НАДОЛУ НЕ Е ЗОР ГОЛЯМ. ТО И БЕЗ СЪС ТЯХ СМЕ БЕДНЯЦИТЕ НА ЕВРОПА. И ТОЗИ ТУУУП И ШИШ АКО СЛУЖБИТЕ СИ БЪДАТ НА МЯСТО ДА ОТСЪЖДАТ ЧЕСТНО ТЕЗИ ДО ИЗБОРИ НЯМА ДА СТИГНАТ. ТАМ ПРИ БАЙ ТИ СТАВРИ.

    Коментиран от #22

    22:12 18.12.2025

  • 18 Професор

    9 8 Отговор
    Истината е, че Пеевски не може да бъде изхвърлен от българската политическа сцена. Преди месец се заслушах в емисията на БНР на турски което беше с продължителност 30 минути и излъчваше предавания за бабите по селата. Увеличили са програмата на 1 час и пускат модерна турска поп музика и като гледам предаването е насочено повече към младежите. Пеевски се бетонира просто Ахмет Доган вече няма как да се върне. Пеевски е новия лидер както на турците така и на римските ни съграждани.

    22:13 18.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Жоро

    10 4 Отговор
    На протеста,на око има 2-3 хиляди човека-МАХ.

    22:20 18.12.2025

  • 21 Кои управляващи бе овци

    11 3 Отговор
    Правителство няма. За какво ви изкараха боклуците от ПП и ДБ.

    22:24 18.12.2025

  • 22 Пич

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "ВИЖ И ЧУЙ ДОБРЕ.":

    Ти сериозно ли ? Аз не съм беден , но съм много възмутен как непрекъснато държат хората в бедност !!! И наистина ли не може да стоплиш как ще живеят хора , със средно пенсия около 500 евро ? И стотици хиляди с по малка !!! Какво те интересува дали парите ще ги краде Тиквата или Асенчо , като все вместо в България ще идат в Украйна ???!!! А глупаците които рипат по площадите , ще бъдат изпратени за пушечно месо в Украйна точно от Кирчо и Кокорчо !!! Или мислиш , че няма ???!!!

    22:25 18.12.2025

  • 23 Драги

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    никой нищо не ни е изоставил. Пенсиите се индексират от 1 юли, а благодарение на Асен Василев в удължител Ив бюджет заплатите се индексират с процента на инфлацията. Това означава, че учители, лекари, унив.преподавстели, библиотекари, читалища, театри и администрацията ще получат увеличение.

    Коментиран от #29

    22:28 18.12.2025

  • 24 Бастардо

    5 1 Отговор
    Светата троица явно няма да спечели и 5 % с книжните бюлетини,та затова настояват само за машинно гласуване.Щото могат да си ги манипулират.Дано площадниците разберат това.Ама надали.

    22:31 18.12.2025

  • 25 Много е студено

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "БОКО СЕ ТРЕСЕ":

    ...за да се покаже като ,,Мис бикини" на трибуната :)

    22:31 18.12.2025

  • 26 За мутрата

    7 3 Отговор
    Абе защо нещо започнахте да пропускате другата мутра.Той е виновен за всичко.Той е проклятието за България.Без него Пеевски е агънце.

    22:32 18.12.2025

  • 27 Рамбо

    7 2 Отговор
    Като гледам само администрацията на общината беше на митинга и няколко олигофрена и наркомана. Коя уважаваща се жена, ще харесва двете шарлатански свине, Мирчев и Ококорения с Гнома най нотпред.

    22:32 18.12.2025

  • 28 драги ми смехурко

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "БОКО СЕ ТРЕСЕ":

    Тая дъвка е издъвкана.Дай нещо друго.

    22:33 18.12.2025

  • 29 Пич

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Драги":

    Много жалко се пидиграваш на всички свои сънародници !!! Ти наистина ли вярваш , че информацията е 3% ???!!! И че няма да има драстично поскъпване след еврото?!Това ли ще попречи на мизерията на народа ?! Твоят профил отговаря на някой , който има пари без да ги е изкарал сам !!! Затова нямаш емпатия към народа си !!! Или - дори се срамуваш от българското си име , като Лекса Фльорците !!!

    Коментиран от #31

    22:34 18.12.2025

  • 30 Позорно е ей

    5 0 Отговор
    българския химн на протест ! Кой тая глупост измисли? Или това ще е за последно преди еврозоната и след това без химн, без герб, без флаг.... За пореден път се убеждавам, че младите парчета имат сериозни мозъчни дефицити. За съжаление са очевадни. И не говоря нито за ГЕРБ, нито за Пеевски. Принципно не са у ред с кратуните и позволяват на треторазрядни манипулатори да ги правят на луди

    22:34 18.12.2025

  • 31 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    Информацията - инфлацията

    22:35 18.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Рамбо

    6 0 Отговор
    Като гледам само администрацията на общината беше на митинга и няколко олигофрена и наркомана. Коя уважаваща се жена, ще харесва двете шарлатански свине, Мирчев и Ококорения с Гнома най най-отпред.

    22:36 18.12.2025

  • 34 Ааа

    2 1 Отговор
    А кои са управляващите в момента? Нали правителството подаде оставка?

    22:37 18.12.2025

  • 35 М-А-Н-Г-А-Л. М-А-Н-Г-А-Л

    3 0 Отговор
    Аз съм Петьо ц..и..г..а..ни..нът м..Ан..г..а..л..а от пазарджишката махала и ние тук м..а .н..г..а .лите с брадите като талибаните МИРИЗЛЯЦИ ще гласуваме за Пеевски щото само той плаща ...ние в пазарджишката ц..и..г..а..нска махала мразим България и българите но се надяваме и се молим да не дойде нов ХИТЛЕР че ще ни е..б..е М..А..Й..К..А..Т..А ц..и..г..а..н..ска ще ни убият българите като полудеят

    22:39 18.12.2025

  • 36 ВЪН израелското Евро

    3 2 Отговор
    ВАЖНОТО е протестите да са за ПОДОБРЯВАНЕ на положението в БЪлгария, а НЕ просто ПП- ДБ да седнат на мястото на Б Борисов и заедно с турците на Пеевски да КРАДАТ от нас, българите..
    Та затова и ПЪРВО да покажат, дали са за НАШИЯ, български ЛЕВ.. Ако ПП ДБ са заедно Борисов, Пеевски, турците и евреите и тяхното Израелско- еврейско турско ЕВРО, нека се МАХАТ от парламента..
    НЕ ни трябват на мястото на едни крадци да седнат ДРУГИ крадци, които заедно с турци и евреи да крадат от българите !!

    22:40 18.12.2025

  • 37 ехаа

    1 1 Отговор
    Ей Павароти от Асково е пял,ти да видиш.

    22:41 18.12.2025

  • 38 Гласуване само в България

    4 1 Отговор
    Трябва да се ПРОМЕНИ закона и да се гласува САМО в БЪлгария... Ако посланици и други искат да гласуват, нека се ВЪРНАТ в България няколко дни преди гласуването...
    За сравнение, когато умрял един от най- големите ЗАВОЕВАТЕЛИ- монголския хан- Угедей, неговите наследници се ВРЪЩАТ от Европа ( където са завзели Полша и Унгария) , за да изберат НОВ хан на монголците. и прекосяват 10 хиляди километра на кон...
    Отделно от това, турци и араби НЕ трябва да гласуват на български избори, както беше МЕЖДУ 1878- 1990 година...

    22:41 18.12.2025

  • 39 Протеста

    5 1 Отговор
    няма ясна и реално цел. Борисов и Пеевски не са свалени от никакви постове и влияние. Нов бюджет не е приет. Нов ВСС и нов гл. прокурор няма кой да ги избира. Какви честни избори когато ще ги правят същите хора и листите на партиите ще бъдат същите. Отношението към войната в Украйна и към влизането в еврозоната си остава същото. Какво промени протеста и всъщност за какво и?

    22:41 18.12.2025

  • 40 Махайте се окупатори

    7 1 Отговор
    От Партийният Дом ! Музей на Социалистическа Народна Република България трябва да бъде! .... Народна еййй. Какви колоси в света бяхме и в какъв атлантически коптор за 36 години ни направиха. Секции да има "Прозведено в България" че да го видят младите и истината за времето на Социализма да разберат

    22:44 18.12.2025

  • 41 даниел лалугер

    2 1 Отговор
    Защо не с окраинския?!

    22:52 18.12.2025

  • 42 Сега кво искат

    1 1 Отговор
    Още да падне данък девидента щото девиденти НЕ получавали и за тва им било много важно? Или да се смени главният прокурор щото не знаели кой е и името му даже не са чували до вчера? Или щото със старият бюджет ще им е много хубавичко замръзнали в доходи от 2025 г. То впрочем е 2024 де.... Или още някой милярд на Пимпири, Перперикони и псрвдокултурници да се раздадат ? Или за НАТО поне 5-7 % от БВП да дадат ? Или за Украйна 1,5% .....Какво точно искат тези пишлемета бре? Някой може ли да ми обясни? Че трябват протести , трябват. Но те за какво протестират?

    22:54 18.12.2025

  • 43 Разкарай укронациския

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Тракиец 🇺🇦":

    ПАРЦАЛ......ПОДЛИЗУРКООООО ДОЛЕН.....

    22:56 18.12.2025

  • 44 Голямото Д

    1 0 Отговор
    ДПС ДПС дпс

    23:12 18.12.2025

  • 45 Едър

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тракиец 🇺🇦":

    шрифт, беден речник.

    23:13 18.12.2025

  • 46 Стефатон

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мюмюн Мюмюн":

    Ами има много за какво В негов интерес и на послушниците му като Данчо Ментата да се махат моментално за Дубай след като цяла България а и Турция е срешу него

    23:15 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове