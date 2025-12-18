Тотнъм е готов да продаде героя от финала на Лига Европа

Тотнъм е готов да продаде играча, чийто гол донесе последния голям трофей в клубната витрина. Бренън Джонсън отбеляза попадението, осигурило победата срещу Манчестър Юнайтед на финала на Лига Европа, но вече е пред раздяла с шпорите.

Според Би Би Си ръководството на лондончани се опитва да пласира уелсеца и ще го пусне при добра оферта. Най-сериозен интерес към крилото проявява Кристъл Палас, но ситуацията се следи и от други клубове. Самият Джонсън също е склонен да напусне, тъй като му предстои участие на Световното първенство с Уелс и иска да играе редовно.

През миналия сезон Бренън беше голмайстор на шпорите във Висшата лига с 11 попадения. Неговият гол в Билбао остава завинаги в историята, тъй като сложи край на 17-годишното чакане за отличие. След пристигането на Томас Франк обаче Джонсън не получава много шансове и има едва шест мача като титуляр в първенството.