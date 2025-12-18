Синът на Тръмп заяви, че 50% от колите Bugatti в Монако са с украински регистрационни номера. Така ли е наистина?

Понякога политическата реторика препуска със скоростта на хиперкола, но за съжаление често излита от пистата на фактите. Последният подобен случай дойде от семейство Тръмп, след като синът на американския президент хвърли истинска информационна бомба. Според неговите думи, едва ли не всяко второ Bugatti или Ferrari под яркото слънце на Монако е „украсено“ с украински регистрационни номера. Твърдението бе гарнирано с острия коментар, че богатият елит е опразнил страната, оставяйки обикновените хора на произвола на съдбата.
Звучи скандално, дамо че, ако отворим официалните регистри, балонът се спуква. Нека започнем с най-фрапиращото – през цялата си модерна история Украйна не е регистрирала нито един автомобил с марката Bugatti. Нула. Колкото и да търсите Veyron или Chiron с украински табели по тесните улички на княжеството, шансовете ви са равни на това да срещнете еднорог в задръстване. Математиката на Тръмп-младши просто не излиза, тъй като няма как 50% от автопарка в Монако да произлиза от държава, в която тези машини физически не съществуват по документи.
Ситуацията с Ferrari е малко по-различна, но далеч не толкова мащабна
Да, в Украйна има регистрирани екземпляри от Маранело, но техният брой се измерва в десетки, а не в хиляди. И докато е вярно, че част от заможните собственици са изнесли автомобилите си зад граница след началото на войната, те са буквално „капка в морето“ на фона на арабските, френските и швейцарските табели, които традиционно доминират в Монако. Украинското присъствие там е по-скоро екзотично изключение, отколкото масово явление.
В крайна сметка пред нас стои класически пример за политическа фикция, умело опакована в емоционален наратив. Опитът да се внуши, че Монако е окупирано от украински суперавтомобили, изглежда по-скоро като лошо скалъпен сценарий, целящ да провокира обществено недоволство. Реалността е далеч по-прозаична: няма несъществуващи украински Bugatti-та, няма и армада от Ferrari-та. Има само една гръмка фраза, която катастрофира челно при първия досег със статистиката.
1 Zеленски
Коментиран от #9
11:30 18.12.2025
2 льольо
Коментиран от #28
11:31 18.12.2025
3 Емил
Браво похвално!!!
11:33 18.12.2025
4 Сила
11:33 18.12.2025
5 ДрайвингПлежър
Ако капутала им е изтекъл в чужбина, то той се е влял в чужди - френски и швейцарски компании, т.е. и твърдението на "автора" е точно толкова стойностно, колкото и твърдението на младия Тръмп
11:35 18.12.2025
6 Жоро
Коментиран от #14
11:36 18.12.2025
7 А ТУКА
Коментиран от #18
11:37 18.12.2025
8 Иван Грозни
11:37 18.12.2025
9 Ха ха
До коментар #1 от "Zеленски":Утре статия от Радост Славчева,че тоалетната на Зеленски не е златна,a сребърна.
11:41 18.12.2025
10 !!!?
11:42 18.12.2025
11 Изкукуригал
11:43 18.12.2025
12 браво на автора
11:43 18.12.2025
13 Историк
11:45 18.12.2025
14 ДрайвингПлежър
До коментар #6 от "Жоро":Авторчето знае, че ако скача за партията - партията ще го храни :)
Грантаджийчетата са на строга диета откакто дойде Тръмп и им издърпа чергата изпод краката. Лесните пари свършиха, сега трябва и да се работи нещо, па било то и да се пишат глупости на килограм! Този ми звучи като да е от "факт-чекърите" на които администрацията на Тръмп посочи врата и изрита
11:45 18.12.2025
15 Кики Тъпото
Шъ помагами " толкова дълго, колкото е необходимо "
За живее ЕССР !
11:50 18.12.2025
16 1111
Коментиран от #17
11:50 18.12.2025
17 Име
До коментар #16 от "1111":това не е бугати, бе абдал
Коментиран от #24
12:06 18.12.2025
20 Аааа, бедните мили украинци
12:12 18.12.2025
21 Цеко сифоня
12:12 18.12.2025
24 Жоро
До коментар #17 от "Име":Некъв евтин Ролс-Ройс
12:18 18.12.2025
25 Алонсо
12:19 18.12.2025
26 А бе
12:28 18.12.2025
27 Хахахаха
12:30 18.12.2025
28 Ясно е
До коментар #2 от "льольо":че номерата са фалшиви или поне никой в Украйна не дава информация за тях за да бъдат прикрити собствениците облажили се от "помощите за съпротивата против Русия".
12:30 18.12.2025