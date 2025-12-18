Синът на Тръмп заяви, че 50% от колите Bugatti в Монако са с украински регистрационни номера. Така ли е наистина?

Понякога политическата реторика препуска със скоростта на хиперкола, но за съжаление често излита от пистата на фактите. Последният подобен случай дойде от семейство Тръмп, след като синът на американския президент хвърли истинска информационна бомба. Според неговите думи, едва ли не всяко второ Bugatti или Ferrari под яркото слънце на Монако е „украсено“ с украински регистрационни номера. Твърдението бе гарнирано с острия коментар, че богатият елит е опразнил страната, оставяйки обикновените хора на произвола на съдбата.

Звучи скандално, дамо че, ако отворим официалните регистри, балонът се спуква. Нека започнем с най-фрапиращото – през цялата си модерна история Украйна не е регистрирала нито един автомобил с марката Bugatti. Нула. Колкото и да търсите Veyron или Chiron с украински табели по тесните улички на княжеството, шансовете ви са равни на това да срещнете еднорог в задръстване. Математиката на Тръмп-младши просто не излиза, тъй като няма как 50% от автопарка в Монако да произлиза от държава, в която тези машини физически не съществуват по документи.

Ситуацията с Ferrari е малко по-различна, но далеч не толкова мащабна

Да, в Украйна има регистрирани екземпляри от Маранело, но техният брой се измерва в десетки, а не в хиляди. И докато е вярно, че част от заможните собственици са изнесли автомобилите си зад граница след началото на войната, те са буквално „капка в морето“ на фона на арабските, френските и швейцарските табели, които традиционно доминират в Монако. Украинското присъствие там е по-скоро екзотично изключение, отколкото масово явление.

В крайна сметка пред нас стои класически пример за политическа фикция, умело опакована в емоционален наратив. Опитът да се внуши, че Монако е окупирано от украински суперавтомобили, изглежда по-скоро като лошо скалъпен сценарий, целящ да провокира обществено недоволство. Реалността е далеч по-прозаична: няма несъществуващи украински Bugatti-та, няма и армада от Ferrari-та. Има само една гръмка фраза, която катастрофира челно при първия досег със статистиката.