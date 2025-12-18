Новини
Авто »
Синът на Тръмп заяви, че 50% от колите Bugatti в Монако са с украински регистрационни номера. Така ли е наистина?

Синът на Тръмп заяви, че 50% от колите Bugatti в Монако са с украински регистрационни номера. Така ли е наистина?

18 Декември, 2025 11:24 2 775 28

  • украйна-
  • монако-
  • bugatti-
  • ferrari

Фактите обаче сочат, че Украйна не е регистрирала нито един автомобил с марката Bugatti

Синът на Тръмп заяви, че 50% от колите Bugatti в Монако са с украински регистрационни номера. Така ли е наистина? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Понякога политическата реторика препуска със скоростта на хиперкола, но за съжаление често излита от пистата на фактите. Последният подобен случай дойде от семейство Тръмп, след като синът на американския президент хвърли истинска информационна бомба. Според неговите думи, едва ли не всяко второ Bugatti или Ferrari под яркото слънце на Монако е „украсено“ с украински регистрационни номера. Твърдението бе гарнирано с острия коментар, че богатият елит е опразнил страната, оставяйки обикновените хора на произвола на съдбата.

Звучи скандално, дамо че, ако отворим официалните регистри, балонът се спуква. Нека започнем с най-фрапиращото – през цялата си модерна история Украйна не е регистрирала нито един автомобил с марката Bugatti. Нула. Колкото и да търсите Veyron или Chiron с украински табели по тесните улички на княжеството, шансовете ви са равни на това да срещнете еднорог в задръстване. Математиката на Тръмп-младши просто не излиза, тъй като няма как 50% от автопарка в Монако да произлиза от държава, в която тези машини физически не съществуват по документи.

Ситуацията с Ferrari е малко по-различна, но далеч не толкова мащабна

Да, в Украйна има регистрирани екземпляри от Маранело, но техният брой се измерва в десетки, а не в хиляди. И докато е вярно, че част от заможните собственици са изнесли автомобилите си зад граница след началото на войната, те са буквално „капка в морето“ на фона на арабските, френските и швейцарските табели, които традиционно доминират в Монако. Украинското присъствие там е по-скоро екзотично изключение, отколкото масово явление.

В крайна сметка пред нас стои класически пример за политическа фикция, умело опакована в емоционален наратив. Опитът да се внуши, че Монако е окупирано от украински суперавтомобили, изглежда по-скоро като лошо скалъпен сценарий, целящ да провокира обществено недоволство. Реалността е далеч по-прозаична: няма несъществуващи украински Bugatti-та, няма и армада от Ferrari-та. Има само една гръмка фраза, която катастрофира челно при първия досег със статистиката.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Zеленски

    31 7 Отговор
    Боли ме Златната тоалетна.

    Коментиран от #9

    11:30 18.12.2025

  • 2 льольо

    43 5 Отговор
    от Украинския КАТ ли взе това инфо....

    Коментиран от #28

    11:31 18.12.2025

  • 3 Емил

    32 6 Отговор
    Радослав Славчев като един Матросов застава на абразурата да пази богатите/тата на Украйна!!!
    Браво похвално!!!

    11:33 18.12.2025

  • 4 Сила

    9 12 Отговор
    Кой син , "любителя " на смугли латиноамерикански танцьори ли ....??! Дето наема цял етаж на хотел за да се среща с тях ....!!?

    11:33 18.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    21 4 Отговор
    Което далеч не означава, че богатите украинци не притежават Бугатита!
    Ако капутала им е изтекъл в чужбина, то той се е влял в чужди - френски и швейцарски компании, т.е. и твърдението на "автора" е точно толкова стойностно, колкото и твърдението на младия Тръмп

    11:35 18.12.2025

  • 6 Жоро

    17 4 Отговор
    Тръмп вика бугатита,ферарита,демек скъпи коли видял.50% вика,демек хиперболично се изказва,типично за фамилията Тръмп.А този ми излиза с данни за колко Бугатита са регистрирани в Украйна,и че колите на местните били повече от Украинските.Аман от експерти!

    Коментиран от #14

    11:36 18.12.2025

  • 7 А ТУКА

    17 4 Отговор
    МНОГО НАШИ СЪНАРОДНИЦИ С ПО ГОЛЯМ СЛЪНЧЕВ ЗАГАР ПО РОЖДЕНИЕ КАРАТ КОЛИ , ОСНОВНО БМВ , С АНГЛИЙСКИ НОМЕРА.ТА И УКРИТЕ ТАКА

    Коментиран от #18

    11:37 18.12.2025

  • 8 Иван Грозни

    16 4 Отговор
    Логично е. С тия дарени милиарди какво друго. Показват го и резултатите на фронта. А и се разкри мащабна корупция в обкръжението на зеленски. Че какво пречи да си регистрирам колата в друга държава? Автора да не би да е малолетен.

    11:37 18.12.2025

  • 9 Ха ха

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Zеленски":

    Утре статия от Радост Славчева,че тоалетната на Зеленски не е златна,a сребърна.

    11:41 18.12.2025

  • 10 !!!?

    3 11 Отговор
    Копейките вярват само в митове легенди и сказки за "руския мир" и в сина на Тръмп за "украинските Bugatti" в Москва...пардон Монако !!!

    11:42 18.12.2025

  • 11 Изкукуригал

    5 0 Отговор
    Просто искам да ги оправдая бедните украинци те даже и запорозци вече нямат камо ли бугати.Дано бабите повярват

    11:43 18.12.2025

  • 12 браво на автора

    8 2 Отговор
    още 2000-3000 такива статии, и ще заработи премии, колкото за една джанта от Бугати.

    11:43 18.12.2025

  • 13 Историк

    1 8 Отговор
    Фамилията на лъжите Тръмп превърна САЩ в Тръмпландия и е срам и позор. В тази фамилия няма никакъв морален компас и не се спират пред нищо. Когато такива хора имат безконтролна и неограничена власт, светът е в голяма опасност.

    11:45 18.12.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    Авторчето знае, че ако скача за партията - партията ще го храни :)

    Грантаджийчетата са на строга диета откакто дойде Тръмп и им издърпа чергата изпод краката. Лесните пари свършиха, сега трябва и да се работи нещо, па било то и да се пишат глупости на килограм! Този ми звучи като да е от "факт-чекърите" на които администрацията на Тръмп посочи врата и изрита

    11:45 18.12.2025

  • 15 Кики Тъпото

    9 0 Отговор
    Да им дадем по една заплата на горките.
    Шъ помагами " толкова дълго, колкото е необходимо "
    За живее ЕССР !

    11:50 18.12.2025

  • 16 1111

    9 2 Отговор
    Еми, като регистрираните са нула, как е регистрирано това на снимката? Значи е поне един!

    Коментиран от #17

    11:50 18.12.2025

  • 17 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "1111":

    това не е бугати, бе абдал

    Коментиран от #24

    12:06 18.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аааа, бедните мили украинци

    4 0 Отговор
    Не били половината, а само една трета скъпарски коли на укрите. Бедни , миличките бедни и ние им даваме, та да станат наполовина поне скъпите коли техни. Киро простото всеки месец си праща заплатата от сладкарницата на тях. Ще наваксат.

    12:12 18.12.2025

  • 21 Цеко сифоня

    1 0 Отговор
    И ти ли Радко ?

    12:12 18.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Жоро

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Име":

    Некъв евтин Ролс-Ройс

    12:18 18.12.2025

  • 25 Алонсо

    1 0 Отговор
    Не разбирам от Бугати, но колата на снимката каква марка е? Само питам щото гледам, че е с украйнски номера, а пък авторът на материала пише, че в Украйна няма нито едно регистрирано Бугати.

    12:19 18.12.2025

  • 26 А бе

    0 0 Отговор
    Представете си сина на Тръмп да брои бугати-та с украински номера???Пропагандата на Тръмп в САЩ е същата като на Путин в Русия.В името на Целта са разрешени всякакви методи за постигането и. Лъжи ,принуда и военно надмощие са факторите за това!

    12:28 18.12.2025

  • 27 Хахахаха

    0 0 Отговор
    А на сина на тръмпоча, не му ли прави впечатление, че 50 процента от яхтите там са на руски олигарси?

    12:30 18.12.2025

  • 28 Ясно е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "льольо":

    че номерата са фалшиви или поне никой в Украйна не дава информация за тях за да бъдат прикрити собствениците облажили се от "помощите за съпротивата против Русия".

    12:30 18.12.2025