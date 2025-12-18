Новини
Урсула фон дер Лайен: Няма да продължим, докато не одобрим финансирането за Украйна
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Няма да продължим, докато не одобрим финансирането за Украйна

18 Декември, 2025 14:09 2 401 155

  • володимир зеленски-
  • урсула фон дер лaйен-
  • украйна-
  • русия-
  • европейска комисия

Единият вариант е финансиране чрез бюджета на Европейския съюз, а вторият вариант е репарационен заем

Урсула фон дер Лайен: Няма да продължим, докато не одобрим финансирането за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е ангажирана с интензивни дискусии за намирането на решение за финансирането на Украйна, предава УНИАН. Планът е да се постигне споразумение за отпускане на 90 милиарда евро за Украйна през следващите две години. Според кореспондент на медията фон дер Лайен е заявила това преди началото на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, пише Фокус.

"Имаме една крайна цел на този Европейски съвет – и това е мир за Украйна. Мирна сила, а за това Украйна се нуждае от надеждно финансиране за следващите две години - за 2026 и 2027 г.", подчерта фон дер Лайен.

Според нея Европейският съвет се е ангажирал да бъде постигната тази цел.

"За последен път ще затворим финансовия дефицит на Украйна за следващите две години. Говорим за необходимите 137 милиарда евро. Това е нашата собствена оценка и на МВФ. И ние възнамеряваме да покрием две трети от тази сума – 90 милиарда евро", припомни фон дер Лайен.

Председателят на Европейската комисия добави, че е предложил два варианта с цел вземане на решение за финансиране на Украйна. Единият вариант е финансиране чрез бюджета на Европейския съюз, а вторият вариант е репарационен заем.

Тя съобщи, че днес ще има дискусия кой от тези два варианта да се избере. "Това ще бъдат интензивни дискусии за мен", каза фон дер Лайен.

Според нея основният резултат от този ден трябва да бъде приемането на решение за финансовата сигурност на Украйна за следващите две години.

"Няма да оставим Европейския съвет без решение за финансирането на Украйна за следващите две години и един от двата варианта трябва да бъде договорен на Европейския съвет", подчерта фон дер Лайен.

Освен това, председателят на Европейската комисия реагира на опасенията на Белгия за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна.

"Абсолютно разбираемо е и аз подкрепям факта, че ако одобрим репарационен заем, рискът трябва да бъде споделен от всички нас. Това е въпрос на солидарност, основен принцип на Европейския съюз", заяви тя.

Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Zaхарова

    52 5 Отговор
    Aйде гуведа!За какво ви храним?

    14:12 18.12.2025

  • 2 Реалност

    4 101 Отговор
    Цените на природния газ в Европа се завърнаха на обичайните си стойности, а за България са по ниски. Резкият скок от края на 2021 и началото на 2022 беше следствие на енергийната война, която Кремъл начена срещу Стария континент.
    Днес резултатът е, че режимът на маниакалния кагебист почти не продава газ в Европа, което силно вреди на имперските амбиции на Московията. В същото време разходите за войната растат, населението на Русия обеднява.
    Заканите, че Европа ще замръзне без руската газ на кагебистката пропаганда, както и пророчествата на пропагандюги като доцентът от БАН Григор Сарийски, че ЕС го чака гладна смърт предизвикват днес единствено смях.

    Коментиран от #41, #67, #81, #150

    14:12 18.12.2025

  • 3 Соваж бейби

    113 1 Отговор
    Стига с тази солидарност за Украйна и всички мигранти .
    Дай Боже революция в цяла Европа тази първа наредена за гилотината.

    Коментиран от #23, #50

    14:13 18.12.2025

  • 4 Урсуло,спри се!

    111 2 Отговор
    Вече ни писна да ни изтупваш като брашнян чувал и постоянно да наливаме безотчетни пари в корумпираната и бездънна каца-,,Украйна"...!

    Коментиран от #146, #149

    14:13 18.12.2025

  • 5 Вадиш парите от ваксините и даваш

    97 1 Отговор
    Вадиш парите от ваксините и тия дето открадна с наркомана заедно даваш и спасяваш Украйна. На кой ли сте шзтрябвали, за какво сте уроди,ама на търпи ви Господ.

    14:13 18.12.2025

  • 6 Джиляскууфф

    54 1 Отговор
    Подкрепям от името на целия български народ, който ма изрита и иска да ма тричи .

    14:13 18.12.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    87 1 Отговор
    Тия с това финансиране на Украйна ще доведат народите на ЕС до пълна мизерия и глад.

    Коментиран от #19

    14:13 18.12.2025

  • 8 Ve6тица

    50 1 Отговор
    С М Р Т за украйна

    14:14 18.12.2025

  • 9 пешо

    69 1 Отговор
    вещице не след две години украйна няма да е има след два месеца

    14:14 18.12.2025

  • 10 Kaлпазанин

    74 1 Отговор
    Нали си богата наследничка на ционистки вещерски пакт ,защо трябва да затъваме и да мрем за вашите извратени идеали ,тая трябваше заедно с останалите отдавна да е на кладата онлайн . Кога ще се отворят очите на оФцете ,когато бъдем изпепелени ли ????

    14:14 18.12.2025

  • 11 Крадльо

    54 1 Отговор
    Нали щяхме да крадем замразените руски активи в Белгия. Кво стАна?

    14:15 18.12.2025

  • 12 Гориил

    49 1 Отговор
    Брюксел започна да ограбва слабите и изостанали членове на Европейския съюз.На 1 януари 2007 г. хората пиеха вино, пееха и танцуваха, за да отпразнуват присъединяването към Европейския съюз.

    14:15 18.12.2025

  • 13 Реалист

    2 65 Отговор
    ЕС все пак понася икономически щети заради войната, най-вече инфлация и разходи за подкрепа на Украйна.
    Но това е нищожна цена да се спре световния терорист и агресор, в лицето на Путлер и неговия рашистки режим.
    Но както и да го въртят копейките, ЕС е сериозна икономическа сила и се справя с предизвикателствата доста по-добре, отколкото Русия с всичките и ресурси. Войната на изтощение не е в полза на рашките.

    Коментиран от #29, #36, #45, #66

    14:16 18.12.2025

  • 14 гръмовержецът

    58 2 Отговор
    Ако напиша всичко , което мисля за тая , няма да видите поста ....По-добре да си премълча , а вие знаете за какво иде реч ...

    Коментиран от #22

    14:16 18.12.2025

  • 15 Я пък тоя

    45 2 Отговор
    Бяха 170 милиарда помощ, станаха 134 милиарда, сега вече са 90 милиарда.....
    А утре? Ще има ли помощ или: - ами те парите свършиха.

    14:17 18.12.2025

  • 16 Тази крадла

    59 1 Отговор
    говори за репарационен заем за още златни кенефи, които и ние ще плащаме - най бедните в Европа.Тази не е само за бой- за разстрел е.

    14:17 18.12.2025

  • 17 Тубала Тумбла

    39 1 Отговор
    Тубала лайкаааа
    Зельо се вози на счупена щааааайгааа
    Тръпича викаааа : Спеи бе свиня
    Нямаш карти за тая играааа....

    Коментиран от #59

    14:17 18.12.2025

  • 18 зъб

    61 1 Отговор
    Ало ЕС ....ние в концлагер ли живеем...а Урсула коменданта ли е...Украйна не е наша грижа....пари да дават тези европейски държави и САЩ които от 2014 до 2022 подготвяха войната ...

    14:18 18.12.2025

  • 19 Оди у Русиа

    4 42 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Ще богатееш.На вторият ден си в окопа.На третият ден украински дрон ти отнася празната копейка кратуна.

    Коментиран от #24, #143

    14:18 18.12.2025

  • 20 Тома

    55 1 Отговор
    Освен за войната народите от ЕС продължават да изхранват и навлеците дошли от Украйна които само ядат и пият без да работят

    14:18 18.12.2025

  • 21 Абе

    32 1 Отговор
    Направо репарации си плащаме

    14:20 18.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това на снимката не е

    26 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Реал Мадрид а РЕАЛ БАНДИТ

    14:20 18.12.2025

  • 24 Само северноатлантическо

    32 1 Отговор

    До коментар #19 от "Оди у Русиа":

    говедо може да разсъждава така

    14:21 18.12.2025

  • 25 Факти

    5 47 Отговор
    Този подход е грешен. Войната е на Путин и само той може да я спре. Той обаче няма да го направи. Следователно Путин трябва да бъде убит. Така и войната ще спре. Трябва усилията да се фокусират върху елиминирането на Путин. Това ще е много по-евтино и ще стане по-бързо. В Русия винаги е имало предатели, готови да бастисат лудия диктатор. Службите просто трябва да си свършат работата.

    Коментиран от #28, #42

    14:21 18.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Каква ни е Украйна

    42 1 Отговор
    На Европа, че да и отпускаме пари. Европа загива те за Украйна се замислили.

    14:21 18.12.2025

  • 28 Мнение на

    11 1 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    бившо ченге- конспиратор

    14:22 18.12.2025

  • 29 Я пък тоя

    36 1 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    Ехооо, Европа няма пари, капацитета и е изчерпан, не четеш ли?
    Ехооо, икономиката е в рецесия, не четеш ли?
    Ехооо, нищожната цена за която пишеш изпразни европейската хазна, не четеш ли?

    14:22 18.12.2025

  • 30 Гориил

    34 0 Отговор
    Русия направи България притежател на златна газова акция, която генерира стабилен доход и влияе върху протестния бюджет на страната.Но България се превърна в сляп инструмент на Брюксел, вреди на Русия, като доставя оръжие на Украйна. Това е грешка, която само българският народ може да поправи.

    14:24 18.12.2025

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    32 0 Отговор
    Грузинския парламент прие закон гласящ, че на избори могат да гласуват граждани на Грузия само по адресата си регистрация.
    Това е да не им се случат " Молдовски " Избори.

    Коментиран от #38

    14:25 18.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сатана Z

    30 1 Отговор
    Европейската кочина се разпада,Денгите свършиха,а зимата дойде.

    14:25 18.12.2025

  • 34 Бъдеще

    35 1 Отговор
    Това са ПАРИТЕ НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ!

    СВИКАЙТЕ РЕФЕРЕНДУМ ПО ВЪПРОСА!!!

    14:25 18.12.2025

  • 35 Анонимен

    35 1 Отговор
    Не само децата и внуците ни ще плащат за мизериите на Урсула и Зеленски. Някои пита ли данъкоплатците дали искат парите им да отиват за Украйна.

    14:26 18.12.2025

  • 36 НАЛИ?!

    37 1 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    А да си чувал,че Франция и Германия са в икономическа рецесия,именно заради безмозъчното управление на ЕС...?!

    14:26 18.12.2025

  • 37 Дудов

    25 1 Отговор
    Този политически лилипyт Лайен трябва да се напръска с ДДТ и кремира за да не трови почвата

    14:26 18.12.2025

  • 38 И това какво го интересува

    2 10 Отговор

    До коментар #31 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Целокупният български народ бе глюпак?

    14:26 18.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    31 0 Отговор
    Ако днес Желязков се съгласи на който и да е вариант на Урсула, ще си го припомня на изборите.

    14:29 18.12.2025

  • 41 Така ли ...

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "Реалност":

    ....и я ми кажи как така , при това нормализиране плащаме газа на около 80 лева да 1 мегаватчас, а преди 2022г ., сме плащали между 19 лева е 40 лева да 1 мегаватчас , в различните години....ако не се лъжа в 2021г., цената беше 22 лева на 1 мегаватчас.
    Влизаш в нета, отваряш архива на Булгартрансгаз и гледаш ....там има всички цени поне за 15 години назад
    Да те питам откога 80 е по - малко от 22 ,

    14:30 18.12.2025

  • 42 Моряка

    23 0 Отговор

    До коментар #25 от "Факти":

    Много си зъл,бе ливадо!Личи си,че не си ходил войник.Ами ако Зеленото го гръмнат,няма ли да свърши войната по бързо?

    Коментиран от #52

    14:30 18.12.2025

  • 43 Жорко

    17 0 Отговор
    Гаден австрийски извратеняк,обида за жените,обида за човека!

    14:30 18.12.2025

  • 44 И какво сега,

    20 0 Отговор
    чакаме да се издигне бял дим над Европейския парламент?И в двата предложени варианта за финансиране на Украйна плащането ще бъде на гърба на европейските граждани.

    14:31 18.12.2025

  • 45 Факти

    2 16 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    Реално погледнато цената, която плащаме в момента, ще я избием в бъдеще, защото Русия няма да има влияние в Европа. Както знаем в Европа корупцията идва основно от Русия, а това нанася огромни икономически щети, които реално не могат да бъдат оценени. Да вземем например нашия Лукойл, който в продължение на десетилетия беше монопол и ни продаваше най-скапаното гориво, което реално не отговаря на минималните стандарти за такова (познавам човек, който работи там), амортизираше ни по-бързо автомобилите, замърсяваше околната среда над нормите и не плащаше нищо за това, влошаваше здравето на бургазлии, което увеличаваше разходите им за здраве и на всичкото отговре през цялото това време не плащаше данъци. Можем ли да сметнем общите икономически щети, които Лукойл е нанесъл на България. Това е невъзможно. Това, че изритахме Русия от Европа ще намали драстично корупцията и ще компенсира разходите ни. Убеден съм. Има една приказка, която е много вярна - евтиното излиза скъпо. На нас Русия ни излезе много скъпо.

    Коментиран от #72, #77, #78, #98

    14:33 18.12.2025

  • 46 Ццц

    24 0 Отговор
    Тази кукумявка председателка на ЕС ли е, търговски представител на военна промишленост ли е? Украинска рушветлийка ли е? Чий интерес брани? Защо моите деца и внуци трябва да плащат масрафа на шут, който и в настоящето е вече минало? Вкарвайте я в кафеза и я хранете да се угои за Деня на благодарността, че от злоба е като есхумирана.

    14:34 18.12.2025

  • 47 В ЕС няма

    20 0 Отговор
    ли психиатри които публично да се изкажат за психическите проблеми на тази крадла! То не бяха ненужни ваксини за умишлено причинена пандемия, пари за финансиране на държава извън ЕС, сега насилствено отнемане на чужди пари за финансиране на един узурпатор узурпирал власта с помощта на ивергната от историята фашистка хунта! Този клоун наркоман яко в влязъл под кожата и и Я манипулира и принуждава да извършва престъпление след престъпление! До кога ще продължава това??

    Коментиран от #122

    14:34 18.12.2025

  • 48 хахаха

    18 0 Отговор
    европа няма други проблеми освен откъде да намери 180 миларда за следвашите две години за украина

    Коментиран от #54

    14:34 18.12.2025

  • 49 Иван

    16 0 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Лари Силвърщайн вече си прибра парите от Кулите Близнаци.

    14:35 18.12.2025

  • 50 Хаха

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Що бе 😁
    Уж украинците се правят на бедни мишки,а само лъскави джипки намираш пред моловете с украински номера

    Коментиран от #74, #90

    14:36 18.12.2025

  • 51 ФЕЙК - либераст

    4 1 Отговор
    Урсула да ги върже с вериги за столовете и като при избор на папата: До като не излезе белия пушек от комина на ЕК никакво пускане и само на хляб и вода! Да поумнеят тези пишман евролидери, че каквото кажат Урсула, Кая, Коща и Рюте това става. Вбрюксел се слуша тяхната дума- ТЕ СА КАПИТАНИ!

    14:37 18.12.2025

  • 52 Факти

    2 12 Отговор

    До коментар #42 от "Моряка":

    Всъщност аз съм ходил войник. А ти? Ако Зеленски го гръмнат войната няма да свърши, защото не я води той. На него просто се падна задачата да води отбраната. Това щеше да го направи всеки президент на Украйна, който не е путинова марионетка разбира се. Ако го гръмнат друг ще поеме отбраната. Ако Путин обаче го гръмнат кой ще води неговата война? Никой няма да се занимава с тази простотия.

    Коментиран от #69, #145

    14:37 18.12.2025

  • 53 Пет пари

    15 0 Отговор
    Какво ще рече "репарационен ЗАЕМ"? - крадем руските пари, даваме ги НАЗАЕМ на укр и тя ни ги връща на нас. Те на това му се вика съпричастност.

    Коментиран от #64

    14:38 18.12.2025

  • 54 Иван

    15 0 Отговор

    До коментар #48 от "хахаха":

    Сатанински хазарски коварни нацистки равини да си продадат бомбетата.

    14:38 18.12.2025

  • 55 Гориил

    21 0 Отговор
    Всичко, което българите смятат за правилно и мъдро в икономиката, финансите и търговията, се отхвърля от шизофреничния Брюксел. Дали страната направи правилния избор, като се присъедини към Европейския съюз? Може би ще попитате: „Кой би могъл да предвиди хищническите амбиции и диктаторските стремежи на онези, от които България наивно очакваше комфорт, богатство и просперитет?“ Но аз бих отговорил, че българското общество не е успяло да си вземе поука от историята и е позволило да бъде въвлечено в поредното европейско престъпление срещу единствения искрен приятел на страната.

    14:38 18.12.2025

  • 56 ЕС заповед

    1 5 Отговор
    Ще ви дадем много пари.

    14:38 18.12.2025

  • 57 От твойте пари крадени

    12 0 Отговор
    Си финансирай Украйна, Мърсуло! От твоите (нашите)

    14:39 18.12.2025

  • 58 Възмутен

    10 0 Отговор
    "и един от двата варианта трябва да бъде договорен на Европейския съвет"

    Че каква си ти да казваш какво трябвало да бъде договорено между суверенните държави - защо ли ЕС все повече се превръща във фашистка диктатура начело с от никого неизбирани "лидери". Каква е тази че да диктува на държавите какво да правят и то еднолично. Каква е тя че да се разпорежда с парите на европейските данъкоплатци. Каква е тя че да задължава отделните държави да се съобразяват с нея.

    Каква е тази глупост "репарационен заем" - репарации плащат победените а не победителите. Кой ще връща парите от този заем ако Русия победи както и се очертава. Ако искаме ЕС да оцелее такива неизбирани от никого калинки трябва да се махнат и на следващите да им се посочи мястото че те са просто едни секретарки които нямат думата и трябва само да изпълняват.

    14:39 18.12.2025

  • 59 Малко редакция

    12 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тубала Тумбла":

    Тумбала, тумбала, Тумбала лайкаааа
    Зельо пак проси със счупена щааааайгааа
    Тръпича викаааа : Спри бе свиня
    Нямаш карти за тая играааа....

    14:39 18.12.2025

  • 60 Жоро

    16 1 Отговор
    "Имаме една крайна цел на този Европейски съвет – и това е мир за Украйна. Мирна сила, а за това Украйна се нуждае от надеждно финансиране за следващите две години" Това е най-безмислената глупост която съм чувал!

    14:40 18.12.2025

  • 61 Аааа, няма проблем

    12 0 Отговор
    То нашето малоумно премиерче дЖилезку и кухото ционистче ГЕЙргиев ще го поемат мощно. Ама всякакви гаранции ще дадат ...чи как...

    14:41 18.12.2025

  • 62 Републиканец

    8 0 Отговор
    Хитра баба! Целта е да срине еврото и когато цената му стане колкото на един прочетен вестник, Урсула ще извади доларите и златото и ще си накупи заводи.

    14:42 18.12.2025

  • 63 Тодоров

    17 0 Отговор
    Желязков вчера се изцепи в Брюксел, че ако се стигне до гласуване, България ще бъде за използване на блокираните руски активи в полза на Украйна. Кой му даде право и с решение на кого този пишман министър-преседател В ОСТАВКА ЩЕ ГЛАСУВА "ЗА". А Урсулата, след като говори за СОЛИДАРНОСТТА като общ принцип на ЕС, къде остава солидарността на брюкселс ките боклуци с Унгария или Словакия. И какво значи споделена отговорност при репарационен заем с използване на замразените руски актшви. Ако Русия спечели, колко мшлиарда ще е нашата споделена отговорност (на България). Желязков с кои части на тялото си мисли и нашето "ЗА" няма ли да е пореден опит някои "магнитски" и политически мутри да се измъкнат или отложат наказателно преследване. България е заложена на карта и то отново на грешната страна.

    Коментиран от #73

    14:42 18.12.2025

  • 64 Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Пет пари":

    Нацистките САЩ потъват под вода и нивото на световните океани спада с 30 метра.

    14:43 18.12.2025

  • 65 Ши даваме ма ....Мърсуло ...

    11 0 Отговор
    Такова крадене като в Украйна и ЕК
    Света не беше виждал. Тепърва ще гръмне скандала как от парите за така нареченото "хуманитарно разминиране на земеделски земи" едва 11% (!) от преведената уж от ЕК сума е стигнала реално до Украйна. Всички други пари от ЕС са изчезнали безследно ! 89% от тях... А и тези 11% стигнали до Украйна реално са били усвоени от 3-ма близки до Зеленски ... Става дума за над милиард евро пичове за 2 години. Един куп хора около Урсулата и ЕК са замесени...

    14:43 18.12.2025

  • 66 Неоспорим факт!

    2 10 Отговор

    До коментар #13 от "Реалист":

    Самия факт, че копейките си натискат голямото "Д" на Запад и никой не иска да живее, учи или работи в московското блато, си е повече от доказателство.

    Коментиран от #79

    14:43 18.12.2025

  • 67 От чужбина

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалност":

    Не пиши глупости. Зададе ли си въпроса ЗАЩО всичко поскъпва? Ами защото поскъпна газа. От този газ се правят нитратите торове за селското стопанство. Т.е за производството на храни. Това е само началото на веригата. Пак от същия газ се произвежда значителна част от електричеството. На края значителна част от хляба се пече пак с тази газ. Т.е докато хляба стигне до масата за ядене се ползва газ на няколко пъти. Това е само за пример. Отделно са разните пещи за топене на метали и мн.други. Ако газа е на същите цени, ЗАЩО всички поскъпва бе? Мнооо си умен.

    14:45 18.12.2025

  • 68 Я у лево

    9 0 Отговор
    Тази съсухрена скумрия,за каква се мисли? Че император на Рим? Коя си ти бе,да налагаш еднолични решения на 500 милиона души! ...Няма да оставим,ще трябва да вземем,ще трябва да дадем!Но всички народи в ЕС са виновни,за преизбирането на тази гърчава вещица.Първосигнално избраха парти ,до една членуващи в ЕНП.А след това,масово е псуват..Ами с вашите гласове и евродепутати в ЕНП ,ще ни прави на мумуни още 4 години.

    14:45 18.12.2025

  • 69 Запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    "Ако го гръмнат друг ще поеме отбраната"

    Ти вярваш ли си на лъжите - толкова са загрижени от киевската хунта за "отбраната на Украйна" че крадат парите които им даваме ужким за оръжия да си купуват златни тоалетни и пращат собствените си войници без оръжия на заколение.

    Пропаганда с плоски лъжи не става колкото и да повтаряте едни и същи заучени лозунги.

    Коментиран от #100

    14:45 18.12.2025

  • 70 Републиканец

    5 0 Отговор
    Урсула играе против еврото, както и всички фалирали европейски страни. Техните лидери са накупили злато и долари. Ще сринат еврото и ще си накупят фабрики на безценица. Хитри хора.

    14:46 18.12.2025

  • 71 Невероятни олигофрени на 200

    6 0 Отговор
    (ще затворим финансовия дефицит на Украйна за следващите две години. Говорим за необходимите 137 милиарда евро. Това е нашата собствена оценка и на МВФ)...... А да питам малоумното премиерче дЖилезку кво става с нашият бюджет? А оня кривият Бою ... А змията Сачева?

    14:47 18.12.2025

  • 72 Дени

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    по полека с лъжите че преждевременно ще си изядеш нафаката.

    Коментиран от #80

    14:47 18.12.2025

  • 73 Факти

    0 5 Отговор

    До коментар #63 от "Тодоров":

    Значи предпочиташ ти да платиш сметката на Путин? Не си много умен...

    Коментиран от #148

    14:47 18.12.2025

  • 74 Тръмп -Младши им го каза!

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хаха":

    Пращат на фронта бедните и селяните да мрат,а те карат скъпи коли за милиони...!

    14:47 18.12.2025

  • 75 Клета, нещастни копейки 🤪

    0 3 Отговор
    Копеек, как ще ви вземат нещо, което никога сте нямали ?!
    Как ще ви вземат парите, като самите вие живеете на подаяния .
    Скъсаните цървули ли ще ви вземат ?

    Коментиран от #87

    14:47 18.12.2025

  • 76 Луд

    7 0 Отговор
    Като чуя БЮДЖЕТ И ми настръхва гъшата кожа.Как така една никаквица не избрана от никои спусната със парашут отначало я повдигаха във един ,,кош,, и полата и се вдигна та всички видяхме че е без гащи,Сега ще се разпорежда със Европейският бюджет.Тази задмина и ,,ТОДОР КОЛЕВ,,От филма господин за един ден.

    14:48 18.12.2025

  • 77 Я пък тоя

    6 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Корупцията в европа сама си я отгледахме, погледни Урсула, достатъчна е.
    А що се отнася да Лукойл, ами не са луди те, че не плащат, а ние, че им позволяваме.

    14:48 18.12.2025

  • 78 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Що за смешни за корупцията си написал ?! Корупцията идва от Запада ! И конкретно от натото ! Виж управляващите крадци как са обвързани с "Евроатлантизма " ! Виж и с колко подписа е турския (натовски ! ) , който ни струва по един Милион на Ден , и нативците крият какво ще дадат от България , за да компенсират Турция . Виж как плащаме самолети на петорни и повече цени , а те даже нямат въоръжение ... !

    Коментиран от #91

    14:48 18.12.2025

  • 79 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "Неоспорим факт!":

    Самия факт, че нито едно козяче не се е записало доброволец във ВСУ или поне да е заделило една заплата за златна тоалетна на зеления е доказателство че "подкрепят" зеления и киеевската хунта защото имат изгода.

    Коментиран от #101

    14:48 18.12.2025

  • 80 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Дени":

    Кои лъжи? Аз съм от Бургас и всичко, което казах е 100% истина.

    Коментиран от #93

    14:48 18.12.2025

  • 81 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Реалност":

    Х@Хо ,нито цените са паднали,нито Кремълския там нам си къв си написал е започнал енергийна война. През късната есен на 2019 г ( месец ноември) централните банки изпаднаха в паника поради голямата си ликвидност! Настана хаос за спукване на балона и със скоростта на светлината тогава се напечатиха трилиони ама много трилиони долари ,пуснаха и Ковид,за да имат оправдание банкерите за печатането на такива огромни суми! Всеки що годе грамотен знаеше ,какво предстои .Аз тогава твърдях,че инфлацията ще започне през 2024г ,а мой опонент твърдеше ,че ще започне в края на 2021г! Опонента ми излезна по прав от мен .Сгреши с няколко месеца ,за разлика от мен ,където сгреших с три години .

    14:49 18.12.2025

  • 82 Бюджет 2026 а? ....

    4 0 Отговор
    Бюджет....Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    14:49 18.12.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Аааа, няма проблем

    4 0 Отговор
    То нашето малоумно премиерче дЖилезку и кухото ционистче ГЕЙргиев ще го поемат мощно. Ама всякакви гаранции ще дадат ...чи как...

    14:51 18.12.2025

  • 85 Републиканец

    4 0 Отговор
    Щом изтеглят от чуждите пари, еврото ще се срине и САЩ, Китай и РФ ще извадят златото и ще купят всичко в Европа.

    14:51 18.12.2025

  • 86 От чужбина

    6 0 Отговор
    Тази НЕ е избрана за да решава. ЗАЩО е закупила 3 пъти в повече ваксини отколкото е европейското население. Похарчила е парите на европейските народи, а сега иска още и още... Всяко наказание ще и е малко!

    Коментиран от #89

    14:52 18.12.2025

  • 87 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "Клета, нещастни копейки 🤪":

    "Копеек, как ще ви вземат нещо, което никога сте нямали ?!"

    Ами козячетата като имат да дават ама до сега нито едно козяче не е заделило поне по една заплата в помощ на зеления наркоман. Ето предложение тая да не се чуди как да вземе нашите пари ами всички които подкрепят Украйна да заделят поне по една заплата и ще съберат парите - ама те и стотинка не дават обаче ревът постоянно че трябвало да си финансира хунтата - от някого други да вземат парите.

    14:53 18.12.2025

  • 88 ахааа

    0 0 Отговор
    тази и тези около нея ще свършат много лошо - но каквото повикало такова се обадило - карма

    14:54 18.12.2025

  • 89 Републиканец

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "От чужбина":

    Хитра баба. Обърнала е парите си в долари и злато и подкопава еврото.

    14:54 18.12.2025

  • 90 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Хаха":

    Има и тука такива така е .По големият проблем е до къде стигнахме заради Украйна да им помагаме Европа стана по бедна десетките фалити ,инфлация .И на дневен ред е проблема на европейците пусни си bfmtv виж какво става и протеста на фермерите Франция и в Брюксел преди да изляза не знам дали се излъчва още на живо ,обаче в медиите се говори за Украйна разбираш ли и че имали още нужда от пари !Ей пуста сопа неокастрена за тази и другите и колеги които дават нашите пари ,без наше съгласие.

    14:54 18.12.2025

  • 91 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Българин":

    Знаеш ли защо Западна Европа е богата без ресурси, а Русия е бедна с всички ресурси на земята? Причината е една единствена и тя се нарича КОРУПЦИЯ. Русия е световно известна със своята корупция. Заради нея най-голямата държава с най-многото ресурси на земята има по-малка икономика от безкрайно по-малки държави с никакви ресурси като Германия, Англия, Франция и Италия. Защото Мерц, Стармър, Макрон и Мелони нямат собствени замъци, самолети и яхти като Путин и обкръжението му.

    Коментиран от #99, #112

    14:55 18.12.2025

  • 92 Лелко

    5 0 Отговор
    спри се, докато е време. Изчакай си делото, излежи си присъдата, ако Господ е казал.

    14:55 18.12.2025

  • 93 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Ти лъжеш постоянно - прочети коментар 69. Цялата ви пропаганда е само лъжи и повтаряне на заучени лозунги.

    14:56 18.12.2025

  • 94 Вторият вариант вече е тестван и работи

    3 0 Отговор
    ,,Вторият вариант е общо задлъжняване на финансовите пазари, каквото Европейската комисия направи от името на всички държави членки по време на пандемията от COVID-19.”

    14:57 18.12.2025

  • 95 Солидарността - основен принцип в ЕС?

    2 1 Отговор
    А защо Урсула руши ЕС, като се налага над държавите, които не са съгласни да крадат от руския депозит в белгийската банка Юроклиър?

    Защо не се взима под внимание мнението на самата Белгия, която не е съгласна с кражбата?

    А също така не са съгласни с кражбата на руските пари депозирани в белгийската банка и такива държави като Италия, Малта, България, Унгария, Словакия.

    14:58 18.12.2025

  • 96 Републиканец

    1 0 Отговор
    На мушката е еврото. Украйна няма абсолютно никакво стратегическо значение. Целта е да се срине еврото и Европа да бъде изкупена на безценица, както СССР.

    14:58 18.12.2025

  • 97 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Урсулке, извади от твоя джоб (сигурно още имаш от ваксините). НЕ БЪРКАЙ В МОЯ. Не аз започнах тази война.

    14:58 18.12.2025

  • 98 Това са безспорни

    0 4 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Факти.Вън Раша от Европа.С мощен шут!

    Коментиран от #102

    14:59 18.12.2025

  • 99 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #91 от "Факти":

    "Знаеш ли защо Западна Европа е богата без ресурси, а Русия е бедна с всички ресурси на земята"

    Защото Русия няма колонии - запада е богат защото ограбва колониите си завладени със сила - ако и ние можеше да нападнем Ирак или Либия и да им вземем петрола знаеш ли колко богати щяхме да бъдем. Уви ние сме бедни защото станахме колония на запада - господарите ти ни унищожиха фабриките за да сме бедни и послушни.

    Коментиран от #106, #107

    14:59 18.12.2025

  • 100 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Запознат":

    Само дето в Украйна ги разследват за корупция и ги хващат, докато в Русия нищо такова не се случва. Златната тоалетна на Путин я щракнаха работниците в замъка му, а Навални разпространи снимките. Какво стана после - Путин го уби в затвора. Това със златните тоалетни е руски мурафет. Там всичките олигарси са с такива, докато мужиците умират на фронта.

    Коментиран от #115

    15:01 18.12.2025

  • 101 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 3 Отговор

    До коментар #79 от "Антитрол":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за вниманието!!!

    Коментиран от #105

    15:01 18.12.2025

  • 102 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "Това са безспорни":

    Сам ли си отговаряш - не звучи добре за психичното здраве.

    15:01 18.12.2025

  • 103 ебре

    2 0 Отговор
    ха ха кви две годи ни бе проскубано кокошко

    15:02 18.12.2025

  • 104 защо

    2 0 Отговор
    "Мирна сила" ???
    Това като скоп.н е . . ч ли е?
    Че нищо друго не ми идва наум.

    15:02 18.12.2025

  • 105 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Заминаха но за сметка на това нито едно козяче не се е записало доброволец във ВСУ - защо така.

    Можеш ли ми отговори?

    Коментиран от #108

    15:03 18.12.2025

  • 106 Умен си!

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "Антитрол":

    Като си колония на Запада ще слушаш Кая и Урсула.Няма хък мък.
    Аре чао!

    15:03 18.12.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Копей

    0 2 Отговор

    До коментар #105 от "Антитрол":

    Не се отклонявай от въпросът!Ще бъдеш изритан от дискусията!

    15:04 18.12.2025

  • 109 Баба Кукурига

    5 0 Отговор
    Тая кокошка съвсем си е изпила мозъчето. Да не се смята за президент на укра?! Какво я интересува толкова много една чужда страна?!

    Коментиран от #132

    15:05 18.12.2025

  • 110 Зеленски

    3 1 Отговор
    Урси, нали знаете... твойто не се губи...

    15:05 18.12.2025

  • 111 МИ ДАЙ ОТ ТВОЙТЕ ПАРИ

    2 0 Отговор
    ДЕ ОТ ВАКСИНИ И СЪС ЗЕЛЬО СИ ДЕЛИ. НЕ САМО ОТ НАРОДА НА EU КРАДИ. ОКРАИНА ЗЕЛЕН КОРУМПИРАН И ВИЕ САМО СМУЧИТЕ. А В EU ИМА И МНОГО ДРУГИ БЕДНИ НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПОМОЩИ.

    15:05 18.12.2025

  • 112 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Факти":

    Ти явно си пил американска белина :))Западна Европа беше колонизирала цял един континент ...Само от грабежи живееше .
    Да те питам,ти знаеш ли ,защо нашите т.н.мутри от зората на прехода бяха богати а инженерите си броиха стотинките за хляб.

    Коментиран от #124

    15:05 18.12.2025

  • 113 Факти

    1 4 Отговор
    Ха ха ха разсмя ме! Че тя цяла Русия е една огромна колония. Да не мислиш, че 17 милиона кв.км. са изконни руски земи? Всичко извън Московска област е ЧУЖДО. Русия никога не направи морски колонии просто защото руснаците са npocm народи и никога не можаха да построят силен флот. Европейските империи освободиха колониите си и се върнаха у дома. Русия кога ще освободи колониите си и ще се върне в Москва? Чий го дири в Азия? Руснаците монroлu ли са? Защо Русия държи 21 републики? Защо в 12 от тях до ден днешен руснаците са малцинство?

    Коментиран от #118, #125, #127

    15:06 18.12.2025

  • 114 Републиканец

    3 1 Отговор
    Европа може да бъде спасена. Трябва да бъдат отрязани от финансиране слабите звена. Страните, които не произвеждат, а живеят на заеми и субсидии. Украйна да бъде принудена да капитулира. По тръбите да потекат евтини газ и нефт. Германските заводи отново да заработят. Руските, Китайски и американски фондове и корпорации ще залеят Европа с пари при едно ново ръководство. За тях милиардите, които Урсула се опитва да открадне са пари за семки.

    15:06 18.12.2025

  • 115 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #100 от "Факти":

    "Само дето в Украйна ги разследват за корупция и ги хващат"

    Пак лъжеш - хващат ги НАБУ защото е на директно подчинение на ЦРУ - то защото ги хващат за това си накупиха златни тоалетни, коли за по 5 милиона, яхти, казина, острови а пък зеленска дава по един милион за дрънкулки.

    Иначе войниците да мрат на фронта щото парите окрадени - и това били "родолюбщи защитаващи Украйна".

    Ставаш смешен в напъните си ....

    15:08 18.12.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #113 от "Факти":

    "Да не мислиш, че 17 милиона кв.км. са изконни руски земи? Всичко извън Московска област е ЧУЖДО"

    Продължаваш с лъжите - а колко от земите на господарите ти в краварника са техни можеш ли ми каза? Всичко е заграбено със сила.

    15:10 18.12.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Бюджет 2026 а? ....

    4 1 Отговор
    Бюджет ....Това беше и целта на гнусните атлантици от всички възможни партии.Да влезем в 2026 година със Старият бюджет, хората не са важни и парите да отидат директно за НАТО, тенекии и Украйна..... Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Все е вреден и все нещо му хлопа в кратуната...

    15:11 18.12.2025

  • 121 Браво, Урсула!

    1 11 Отговор
    Истински лидер на Запада, не като Рижавия!

    Европа и Украйна заедно до победата?
    България също помага активно.

    15:11 18.12.2025

  • 122 жДребец

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "В ЕС няма":

    може би не само я манипулира, ами и....

    Коментиран от #130

    15:11 18.12.2025

  • 123 СПРАВЕДЛИВ

    5 0 Отговор
    САМО ДРУГАРЯ СТАЛИН ЩЕ ВИ ОПРАВИ

    15:11 18.12.2025

  • 124 Факти

    0 5 Отговор

    До коментар #112 от "Атина Палада":

    Да, Русия направи същото! Само дето Запада даде на света индустриалната революция и го извади от средновековието, докаро Русия не даде нищо и до ден днешен продължава с убийствата и грабежите. И да, знам защо мутрите бяха отгоре, а инженерите бяха отдолу - защото комунистите изградиха комунистическия "рай" и той се разпадна, като охраната им се озова на върха на хранителната верига. Защо на Запад нямаше мутри и инженерите бяха на почин? Защото нямаха комунизъм, тоест руско робство. Путин какъв мислиш, че е? Мутра или инженер?

    Коментиран от #128, #129

    15:11 18.12.2025

  • 125 Антитрол

    4 0 Отговор

    До коментар #113 от "Факти":

    "Защо Русия държи 21 републики? Защо в 12 от тях до ден днешен руснаците са малцинство?"

    Защото за разлика от господарите ти в краварника не са избили местното население.

    Ти без да лъжеш не можеш ли?

    Коментиран от #152

    15:13 18.12.2025

  • 126 Факти

    6 0 Отговор
    Урсула фон дер Лайен: Няма да продължим, докато не одобрим финансирането за Украйна до пълното и унищожение.

    15:14 18.12.2025

  • 127 Републиканец

    3 0 Отговор

    До коментар #113 от "Факти":

    Руските граждани от неруски етнос са руснаци, както гражданите на САЩ са американци, независимо от етноса. Какво не е ясно? Има страни, които са се присъединили към САЩ по свое желание. На други е отказано. Турция, например е кандидатствала за присъединяване към САЩ, но и е отказано.

    15:15 18.12.2025

  • 128 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #124 от "Факти":

    На Запад всичките са мутри.Да грабиш цял един континент,това какво е? И на вас все комунисти са ви виновни..

    15:15 18.12.2025

  • 129 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #124 от "Факти":

    "Само дето Запада даде на света индустриалната революция и го извади от средновековието"

    Бе казах ти престани с лъжите бе - индустриалната революция се случи защото запада си раздели света на колонии които ограбваше - индустрия без пари не става. Нали тъкмо твоя запад вкара света в средновековието и тъмните векове.

    Коментиран от #137

    15:15 18.12.2025

  • 130 Ами говори

    4 0 Отговор

    До коментар #122 от "жДребец":

    се че дори свирил на пияно без ръце!? Може и при нея да е същото...

    15:18 18.12.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Попето

    2 0 Отговор

    До коментар #109 от "Баба Кукурига":

    Жената не е виновна, а тези, които я избраха, които й дават акъл, които я слушат и ръкопляскат, които, срещу облаги, й вървят по акъла! Уж я разследваха, но се покриха нещата, явно покрай нея всички захлебват добре!

    15:19 18.12.2025

  • 133 Аааа, няма проблем, няма...

    4 0 Отговор
    То нашето малоумно премиерче дЖилезку и кухото ционистче ГЕЙргиев ще го поемат мощно. Ама всякакви гаранции ще дадат ...чи как...

    15:19 18.12.2025

  • 134 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 135 пинцип или ценност ,що е то ?

    5 0 Отговор
    Иде война. Това постигна България ,да отиде на еврогробището. Браво безумци !

    15:19 18.12.2025

  • 136 Фют

    1 0 Отговор
    😀 "докато не одобрим„...Ами да не го одобряват.

    15:21 18.12.2025

  • 137 Републиканец

    1 1 Отговор

    До коментар #129 от "Антитрол":

    Господинът не е посещавал западен музей на индустриалната революция, да види как е протекла и на каква цена. В западните страни до средата на миналия век са показвали хора от другите континенти в зоологическите градини, като маймуни. Само локуми разтяга господина, колко били лоши руснаците.

    Коментиран от #147

    15:22 18.12.2025

  • 138 1001

    4 0 Отговор
    И двата варианта са пагобни за Европа. Тая разказа играта на континента!

    15:23 18.12.2025

  • 139 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Каква ми е покрайна, че да я финансирам? Същите руснаци като в Русия, даже по-гадни и корумпирани. Да си се оправят там с гражданската си война.

    15:23 18.12.2025

  • 140 Урсуланците де окрадът половината пари

    5 0 Отговор
    От този Заем, а ще го плащат Болшенстевото от Държавите! Тежко на България! Едни Доброволно, други Насила ще плащат!

    15:23 18.12.2025

  • 141 Мирна сила

    4 0 Отговор
    Нито лев повече в подкрепа на войната на НАТО в Украйна. Оставка, съд, затвор за Урсула.

    15:24 18.12.2025

  • 142 Симо

    2 0 Отговор
    Всички администратори на Европейския съвет да направят ипотеки на всички имущества които имат те И техните семейства! Деца, внуци, братя, сестри, родители, ... по пряка и съребрена линия до девето коляно. Да вземат кредит, гарантиран с ТЯХНОТО имущество и да направят първата вноска в сметката за финансиране на Украйна. Без шмекерии! Без офшорни зони, имоти на името на корпорации, на зълви, тъщи и прочее. Това ще е добър пример за всички. И после в подготвителен лагер за новобранци. Нашият бивш президент щеше да кара танк, без да е ходил войник. Защо не и другите номенклатури.

    15:25 18.12.2025

  • 143 Гешов

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Оди у Русиа":

    Ти беше ли там много си запознат!!!

    15:25 18.12.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Факти":

    Колега,за войниклъка.31 години съм бил под пагон,не отбелязвам,какво ми е военното звание,за да не излезе,че се фукам.Ако гръмнат Путин,мястото му ще заеме Хардлайнер,бъди сигурен.И тогава няма да я има фалшивата държава Украйна.Не се знае и от България дали ще остане нещо,защото много зло правим на нашите освободители.Този път едва ли ще се разминем само с Народен съд.Така че се моли Путин да оцелее.

    15:26 18.12.2025

  • 146 Русофил

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Урсуло,спри се!":

    A на теб ли да дант крадецо

    15:26 18.12.2025

  • 147 Антитрол

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Републиканец":

    "Господинът не е посещавал западен музей на индустриалната революция"

    Никакъв господин не е - това е просто поредното козяче което се мъчи да прави пропаганда с лъжи. Не му се отдава и го хващат постоянно но той е гьонсурат и се прави че не ги е видял и пльоска следващите - повечето копи-пейст защото са едни и същи под всяка статия.

    Под следващата пак ще ги напляска нищо че тук го уличават че лъже.

    15:26 18.12.2025

  • 148 Тодоров

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Факти":

    Умник като тебе сигурно знае, че на Путин не дължим нищо и нямаме финансови сметки за уреждане Освен това зад Путин е почти цяла Азия и 5 милиарда население. Очевадно е, че групата на "желаещите", която вече е на "НЕМОЖЕЩИТЕ, търси балами като нас, които да операт пешкира вместо тях. Зеленски и неэовата хунта да сърбат това, което са надробили. Украйна не е нашата война, както и пълните глупости за война мужду НАТО и Русия. Но на една лъжа, повторена 100 пъти от брюкселски боклуци като Рюте и Каас, някои наивници в Европа се хващат. Не е много умно, но........гледайки минусите ти, съм спокоен за моите умствени възможности.

    15:26 18.12.2025

  • 149 Русофил

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Урсуло,спри се!":

    A на теб ли 2959да дант крадецо

    Коментиран от #153

    15:27 18.12.2025

  • 150 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалност":

    Верно ли бе? НА в гей клуба, в който членуваш така ли ти казаха? Ма европа спя да купува газ по 3 копейки килото и почна за по 3 долара килото, а Русия пак си продава на същата цена и същите обеми на конкурентите на Европа. Сещаш ли се? Професора вярно ви го каза и ще го усетите яко. Коя поредна година е стагнацията в Европа??? Коя поред година икономиката върви надоле????

    15:27 18.12.2025

  • 151 Републиканец

    1 0 Отговор
    Малко история. СССР изнася нефт и пшеница за Германия до самото начало на ВСВ. Сталин не е можел да повярва, че Хитлер ще нападне. Два часа преди нападението границата преминава влак с пшеница от СССР за Берлин!
    РФ изнасяше нефт, природен газ и пшеница даже през време на санкциите! Европа сама се отказа от цените, по които РФ продава на Китай. Най-ниските в света!
    Правете бизнес, а не война! Не се водете по акъла на ефрейтори, акушерки и артисти от сатиричния театър!

    15:32 18.12.2025

  • 152 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Антитрол":

    Тъй ли? Къде са тогава волжките българи? Я прочети някоя книга как Иван Грозни ги е избил до крак. Превърнал Казан в "град гробище" и реките текли в червено от кръвта на закланите българи. Загрижил си се за индианците, 95% от които са умрели от болести. Да не говорим, че са им върнали луди земи, а има цели общности, които са си направо богаташи. Чероките в Апалачия си имат собственд Фонд, в който постоянно се трупат пари и всяко дете като навърши 18 получава стотици хиляди долари. Имат си своя администрация и свои закони. Да си чул нещо подобно в Бурятия? Няма и да чуеш. Руснаците са избили стотици народи по пътя си, а оцелелите до ден днешен живеят в мизерия.

    Коментиран от #154

    15:32 18.12.2025

  • 153 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "Русофил":

    "A на теб ли 2959да дант крадецо"

    Ами нашите козячета като са толкова навити да дават на зеления за златни тоалетни защо ли не заделят те по една заплата а само призовават някой друг да дава. Ама до сега нито едно козяче или евроатлантик и стотинка не са дали - защо така се получава?

    15:33 18.12.2025

  • 154 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "Факти":

    Волжките българи нямат нищо общо със съвременна България, освен името.

    15:35 18.12.2025

  • 155 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    Важното е, че нашите копейки пак ще хванат средния!

    15:37 18.12.2025

