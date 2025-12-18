ГДБОП предупреждава: Мрежа от онлайн измамници „продава“ несъществуващи коли на безценица

Мечтата за нов автомобил на изгодна цена бързо може да се превърне в истински финансов ад, предупреждават киберполицаите от ГДБОП. През последните седмици родната дирекция „Киберпрестъпност“ е буквално засипана от жалби на ужилени българи, попаднали в капана на международна престъпна мрежа. Схемата е толкова изпипана, че дори опитни потребители лесно се хващат на въдицата, привлечени от атрактивни оферти, които изглеждат „прекалено хубави, за да са истина“.

Всичко започва в големите и легитимни европейски платформи за продажба на коли. Там „продавачите“ публикуват обяви с перфектно подбрани снимки и детайлни описания на автомобили, чиито цени са далеч под пазарните. За да приспят бдителността на жертвите, измамниците дори изпращат копия на лични карти (естествено, откраднати или фалшиви). Началникът на сектора за борба с финансовите измами в интернет, Асен Кунчев, разкрива, че голямата цел на бандитите е да изведат диалога извън защитената среда на платформата и да го прехвърлят в чат приложения като WhatsApp или Viber.

Веднъж щом комуникацията стане директна, започва психологическата атака. Жертвата бива убеждавана, че интересът към колата е огромен и трябва светкавично да се преведе капаро или аванс, за да не бъде „изпусната“ сделката. Парите обаче не отиват при реален търговец, а в сметки на т.нар. „финансови мулета“, контролирани от организирани групи, действащи предимно от Северна Африка и Източна Европа. Към момента няма данни за българско участие в самата организация на измамата – става дума за мащабен международен „бизнес“.

Ударите са болезнени – сумите, с които българи са изгорели, варират от скромните 1000 до рекордните 100 000 евро, като последният случай е свързан със закупуването на селскостопанска техника

Подобни сигнали валят не само в МВР, но и в българското посолство в Берлин, както и в редица европейски служби. Оказва се, че „вирусът“ на тази измама не подбира националност, но българските потребители са станали особено уязвима мишена през последния месец.

Специалистите съветват: бъдете изключително мнителни, когато някой ви притиска за време и изисква плащане, преди да сте видели превозното средство на живо. В света на автомобилите безплатни обяди няма, а ниската цена често е само опаковка на празна кутия. Преглеждайте обявите в български сайтове, след което отидете на място да видите колата. Ако се усъмните в дадена обява, по-добре се откажете навреме, вместо да финансирате международния криминален контингент.