Новини
Авто »
ГДБОП предупреждава: Мрежа от онлайн измамници „продава“ несъществуващи коли на безценица

ГДБОП предупреждава: Мрежа от онлайн измамници „продава“ несъществуващи коли на безценица

18 Декември, 2025 11:55 1 217 7

  • продажба на автомобили-
  • измама-
  • гдбоп

Хитра престъпна схема примамва наивни купувачи с фалшиви обяви в международни сайтове, а финансовите щети за някои българи достигат умопомрачителните 100 000 евро

ГДБОП предупреждава: Мрежа от онлайн измамници „продава“ несъществуващи коли на безценица - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мечтата за нов автомобил на изгодна цена бързо може да се превърне в истински финансов ад, предупреждават киберполицаите от ГДБОП. През последните седмици родната дирекция „Киберпрестъпност“ е буквално засипана от жалби на ужилени българи, попаднали в капана на международна престъпна мрежа. Схемата е толкова изпипана, че дори опитни потребители лесно се хващат на въдицата, привлечени от атрактивни оферти, които изглеждат „прекалено хубави, за да са истина“.

Всичко започва в големите и легитимни европейски платформи за продажба на коли. Там „продавачите“ публикуват обяви с перфектно подбрани снимки и детайлни описания на автомобили, чиито цени са далеч под пазарните. За да приспят бдителността на жертвите, измамниците дори изпращат копия на лични карти (естествено, откраднати или фалшиви). Началникът на сектора за борба с финансовите измами в интернет, Асен Кунчев, разкрива, че голямата цел на бандитите е да изведат диалога извън защитената среда на платформата и да го прехвърлят в чат приложения като WhatsApp или Viber.

Веднъж щом комуникацията стане директна, започва психологическата атака. Жертвата бива убеждавана, че интересът към колата е огромен и трябва светкавично да се преведе капаро или аванс, за да не бъде „изпусната“ сделката. Парите обаче не отиват при реален търговец, а в сметки на т.нар. „финансови мулета“, контролирани от организирани групи, действащи предимно от Северна Африка и Източна Европа. Към момента няма данни за българско участие в самата организация на измамата – става дума за мащабен международен „бизнес“.

Ударите са болезнени – сумите, с които българи са изгорели, варират от скромните 1000 до рекордните 100 000 евро, като последният случай е свързан със закупуването на селскостопанска техника

Подобни сигнали валят не само в МВР, но и в българското посолство в Берлин, както и в редица европейски служби. Оказва се, че „вирусът“ на тази измама не подбира националност, но българските потребители са станали особено уязвима мишена през последния месец.

Специалистите съветват: бъдете изключително мнителни, когато някой ви притиска за време и изисква плащане, преди да сте видели превозното средство на живо. В света на автомобилите безплатни обяди няма, а ниската цена често е само опаковка на празна кутия. Преглеждайте обявите в български сайтове, след което отидете на място да видите колата. Ако се усъмните в дадена обява, по-добре се откажете навреме, вместо да финансирате международния криминален контингент.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 10 процента капаро

    0 0 Отговор
    Сто хилки не са съвсем "на безценица", но все пак ако искате да минете тънкаж, в нетя се продават универсални устройства с които можете да си отключите която и да е кола от паркинга в мола. Питайте Чехлю Банев ако не вярвате.

    12:08 18.12.2025

  • 3 Хипотетично

    0 1 Отговор
    когато ги продават без нотариус , кото първо искат авансово плащане, изгорялите купувачи могат да са щастливи, че са си спестили нотариусния хонорар.

    12:12 18.12.2025

  • 4 Коко Н

    0 0 Отговор
    Където има далавера,винаги има замесен българин!

    12:13 18.12.2025

  • 5 На Българина, кога ще му Оври Главата,

    2 0 Отговор
    "че всяко нещо, което е много (Евтино, Хубаво) нее Вярно!!? Запомниго Българино!!

    12:23 18.12.2025

  • 6 На Българина, кога ще му Оври Главата,

    2 0 Отговор
    "че всяко нещо, което е много (Евтино, Хубаво) нее Вярно!!? Запомниго Българино!!

    12:26 18.12.2025

  • 7 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Кой иди0т си купува кола преди да я е огледал

    12:30 18.12.2025