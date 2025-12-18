Ако искате надеждна кола купете си бензинова Kia, а ако искате проблеми - електрически Hyundai

Въпреки че SUV моделите упорито се опитват да превземат всеки свободен сантиметър от асфалта, класическите семейни хечбеци отказват да предадат фронта. За купувачите на употребявани коли те си остават разумният избор, но новото годишно изследване на изданието What Car? и MotorEasy показва, че не всяка покупка е „удар в десетката“. Докато средното ниво на здравина в този сегмент се покачва до завидните 92.6%, някои популярни марки регистрират смущаващи резултати, които трябва да светнат като червена лампа за всеки потенциален собственик.

Абсолютният триумф тази година е за KIA Ceed (2018-2025). Корейският модел се доказва като истинска крепост на спокойствието, със скромните 8% оплаквания от дефекти. И макар критиците често да подхвърлят, че Ceed не е най-вълнуващата кола за шофиране под слънцето, тя безспорно е най-сигурният пристан за семейния бюджет. Веднага след нея се нареждат баварското BMW i3, което изненадващо държи фронта въпреки годините си, и актуалната Honda Civic, която макар и да не е най-здравата в историята на марката, все още превъзхожда по-голямата част от конкуренцията.

Обаче, докато едната страна на корейското автомобилостроене празнува, другата е изправена пред сериозни критики. Големият губещ в тазгодишната класация е Hyundai.

Електрически модели на Hyundai буквално „закотвиха“ дъното по надеждност. Електрическият Hyundai Ioniq (2016-2022) се окичи с печалната титла „най-ненадежден модел“ в своя клас. Собствениците масово проливат сълзи заради проблеми с основната батерия – сърцето на автомобила, чийто ремонт или замяна може да струва малко състояние. Не по-розова е ситуацията и при модерния му наследник Hyundai Ioniq 5, който също се свлече в анти-класацията заедно с актуалния Volkswagen Golf.

Интересно е да се отбележи, че модерният бич за съвременните коли вече не е механичното износване, а капризната електроника. Повечето дефекти при модели като Opel Astra, Toyota Corolla и Skoda Scala се въртят около бъгове в мултимедията и софтуерни недоразумения в бордовите системи. Ето защо експертите съветват: преди да броите парите за кола, разцъкайте менютата на екрана поне толкова внимателно, колкото слушате работата на мотора.

В крайна сметка, ако търсите семеен спътник, който няма да ви предаде в най-неподходящия момент, KIA Ceed изглежда като вашия човек. Ако обаче сте хвърлили око на електрически Hyundai, по-добре се подгответе за неочаквани престои в сервиза и сериозна проверка на състоянието на тяговата батерия, преди да е станало твърде късно.