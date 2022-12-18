Кой има имен ден днес, 18 декември 2025 г. Честито!

Свети Модест бил Йерусалимски патриарх. Имен ден празнуват: Модест, Модю и Модеус.
Свети Модест се родил в Севастия Кападокийска (в Мала Азия, на границата с Армения) в християнско семейство и от ранни години почувствувал влечение към строгия иночески живот.
Той приел монашески постриг и по-късно бил настоятел на създадената през IV век обител на преподобния Теодосий Велики - основателя на общежитийното монашество в Палестина.
В това време (614 г.) персийският цар Хозрой се обединил с юдеите да изтреби християните и предприел опустошително нашествие в Сирия и Палестина. Десетки хиляди християни били убити, християнските храмове били разрушени, Йерусалимският патриарх Захарий и много други християни били взети в плен заедно със Светия Кръст Господен.
В това смутно време на св. Модест било възложено временно да управлява Йерусалимската църква като местоблюдител на патриаршеската катедра. Той грижливо събрал останките на убитите монаси от обителта на св. Сава Освещени и с почет ги погребал. С помощта на св. александрийски патриарх Йоан Милостиви, той прекратил разрушаването на Йерусалимския храм на Гроба Господен, на Храма във Витлеем и на други християнски светини.
Четиринадесет години по-късно патриарх Захарий се върнал от плена с Господния Кръст. След неговата смърт св. Модест бил поставен за патриарх на Йерусалим (632 г.).
Св. Модест починал на 18 декември 634 година на 97 годишна възраст.
Празникът е посветен на здравето на домашните животни. Свети Модест e известен като покровител на земеделците и овчарите. Името на свети Модест рядко може да се види и чуе в цялата българска етническа територия, но в района на Странджа той е особено популярен. Почита се като защитник на добитъка и вероятно затова е на почит в Странджа, където скотовъдството е основен поминък.
Празникът се чества с колоритни обредни практики. На този ден впрегатните животни - биволи, коне, волове, не бива да се впрягат. Жените месят и раздават специални обредни хлябове и пити, задължително намазани с много олио, "за да е мазен вратът на добитъка".
Ако в някой дом добитъкът често умира, домакините слагат на този ден пред иконата на светеца малко яремче или рогца от алуминий, а понякога и от сребро.
Раздават се погачи и варено жито.
18 Декември, 2022 06:00, обновена 18 Декември, 2025 07:27 41 007 36
Кой има имен ден днес, 18 декември 2025 г. Честито!
Църквата почита Свети Модест
Свети Модест бил Йерусалимски патриарх. Имен ден празнуват: Модест, Модю и Модеус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Механик
Коментиран от #3, #7
08:29 18.12.2022
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гаглей
Коментиран от #27
11:29 18.12.2022
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 дрън дрън
22:45 18.12.2022
14 Мъдрият
Статията и коментарите са от 2022г. - отново пускате стари статии! И пак много поверия и суеверия!
Свети Модест, архиепископ Иерусалимски е само един от днес честваните светци, освен него днес се честват още:
1. Свети мъченик Севастиан и дружината му
2. Свети Флор, епископ Амийски
3. Преподобния Михаил Синкел
Ще разкажа малко за Свети Севастиян, защото е уникален светец, с удивително житие:
Житие и страдание на свети мъченик Севастиан и дружината му:
08:44 18.12.2023
15 Мъдрият
Това време настъпило. Двама братя - Маркелин и Марко - поради християнската им вяра били доведени в Рим при управителя на града, който поискал те да се отрекат от Христа. Най-ужасните изтезания не поколебали твърдостта на двамата братя. Осъдили ги на смърт. Те вече навели глави под секирата на палача, готови радостно да умрат за Името Христово, когато изведнъж управителят, смекчен от просбите на роднините им, се съгласил да отложи за един месец смъртното наказание. Мъчениците били дадени под надзора на един езичник, на име Никострат, който бил длъжен след месец пак да ги представи на управителя, ако в продължение на това време те не се отрекат от вярата си. Наченала се за братята нова борба, по-трудна от първата. Роднините им езичници всякак се стараели да ги отклонят от светия подвиг. Което не могли да направят нито страхът от смъртта, нито най-ужасните мъчения, това направили молбите на престарелите родители, риданието на жените и децата, увещанията на сродниците и
08:45 18.12.2023
16 Мъдрият
Севастиан се намирал в дома на Никострат с многобройните роднини и приятели на Маркелин и Марко. Като забелязал, че мъчениците са готови да отстъпят на молбите и сълзите на своите близки, той станал и, като се обърнал към тях, извикал:
"О, крепки Христови войници! Нима вие, които така твърдо претърпяхте мъчения, ще свалите от себе си сега, заради милувки и сълзи, заслужения венец? Бъдете достойни войници на Христа! Въоръжете се с вяра, издигнете вашето славно знаме и не го предавайте за детински плачове! Тия същите, които сега плачат, биха се зарадвали за вас, ако знаеха това, което вие знаете. Те мислят, че няма друг живот вън от тоя, от който вие се лишавате заради Христа. Да знаеха, че след тоя живот има вечен живот, и сами щяха да пожелаят да разделят вашия подвиг и щяха да презират временния живот. И заслужава ли нашият временен живот да го скъпим тъй много? Не учи ли ни той на всичко лошо?
Това, дето брат убива брата, разбойник ограбва пътника, горделивец обижда смирения, виновен преследва невинния - коя е причината за всичко това, ако не любовта към тоя живот и неговите блага! И тоя именно живот сега ви прелъстява! - продължавал Севастиан, обръщайки се към приятелите и сродниците на Маркелин и
08:46 18.12.2023
17 Мъдрият
Временният живот ви учи, родители, чрез безумни ридания да отвличате вашите синове от служба на Небесния Цар! Той ви учи, о жени, чрез милувки и сълзи да разслабите твърдите души на мъчениците. Вие им желаете не живот, а смърт; робство, а не свобода. Дори и да склоняха те на вашите молби, то, след като поживеят малко време, нали ще бъдат принудени да се разделят с вас? Но ще се разделят тогава, за да получат вечни мъки в огнената геена, където има безкрайни страдания. Дайте им тогаз да избягнат вечната мъка, и нека техният пример научи и вас! Нека приготвят те и за вас жилища в райските обители, където сияе вечен ден, където светлината не залязва и радостта е безкрайна, където няма ни сълзи, ни въздишки, ни скърби, където ангелите вечно славословят Небесния Цар!
О родители, о приятели, о честни жени на св. мъже! Не искайте да ги лишите от тоя вечен, радостен живот! Не ги викайте от радост към плач, от светлина към тъмнина! А вие, свети мъже, не давайте да ви прелъсти хитрият враг, който действа над вас чрез вашите домашни! Помнете думите: "Врагове на човека са неговите домашни" (Мат. 10:36), защото не са ваши приятели тия, които желаят да ви отлъчат от Бога.
Не изпускайте от ръцете си вашата награда, понеже вие стоите вече пред вратите на небесния чертог! Вече се плете за вас венецът; вече Христос ви очаква! Спомнете си думите: "Който обича баща или майка, син
08:47 18.12.2023
18 Мъдрият
Когато Севастиан свършил тая реч, необикновена светлина го огряла. Почуда и благоговеен трепет изпълнили всички сърца. Тук се намирала между другите жената на Никострат - Зоя, която 6 години преди това онемяла. Тя разбрала думите на Севастиан, видяла небесното сияние около него и паднала пред нозете му. Той дигнал очи към небето и извикал:
- Ако наистина аз съм раб Христов и е истинско всичко това, което ви казах и на което повярва тая жена, то да заповяда Господ да се разкъсат връзките, които свързват нейния език!
Като казал това, той направил кръст на устата на Зоя, и тя извикала:
- Блажен си ти, благословени са думите на твоите уста, и блажени са повярвалите чрез тебе в Христа Спасителя, живия Бог! Както зората с появяването си прогонва нощната тъмнина, така светлината на твоите думи разсея в душата ми мрака на заблуждението, и устата ми се отвориха за славословие Господу.
Всички свидетели на това чудо повярвали в Христа, а Маркелин и Марко, изпълнени с нова сила и ревност към Бога, се готвели мъжествено да се държат за неговото Име.
- Да презрем тялото, се провикнали те, за да спасим душата! Ще се убоим ли от временната смърт, когато пред нас е вечният живот? Нека се боят тия, които не з
08:48 18.12.2023
19 Мъдрият
Подобни чувства въодушевявали и останалите; всички се отричали от предишните заблуждения, каели се за греховете си, пламенно обикнали Бога и се готвели да пожертват за Него живота си.
Севастиан, Маркелин и Марко научили на закона Господен неповярвалите. Под покровителството на Никострат те ходели по тъмниците и там занасяли светлината и утешението на християнката вяра. В това свято дело им помагал св. Поликарп презвитер.
- Блажени сте вие - казвал той на новите християни, - защото сте повярвали на думите на Христа, Който е казал: "Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху себе си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце" (Мат. 11:28-29).
Господ благославял делата на верните Негови служители и числото на вярващите се умножавало всекидневно. Мнозина приемали св. Кръщение и чудесно се изцерявали от своите болести, което още повече възбуждало в тях чувствата на любов и благодарност към Бога. Транквилин, бащата на Маркелин и Марко, бил вече стар и твърде болен.
Преди да извърши над него тайнството Кръщение, Поликарп го запитал:
- Вярваш ли несъмнено, че Единородният Син Божий, Господ наш Иисус Христос, може да ти възвърне здравето и да ти прости греховете?
Транквилин отговорил:
- Вярвам, че Христос, Син Божий и Бог, всичко може да направи, но моля само за едно от Неговата благост - да ми прости прегрешенията! А за болес
08:48 18.12.2023
20 Мъдрият
Всички, които били тук, се просълзили, като чули тоя отговор, и молели Господа да прояви Той Своята милост към Транквилин. Тая молитва била чута. Току-що се наченало тайнството Кръщение и старецът съвършено се изцерил от своята болест.
Приближавало се свършването на срока, даден на Маркелин и Марко. Римският управител Агресий повикал при себе си баща им и заповядал да подложат момците на нови изтезания. Но сам той повярвал в Христа, убеден от думите на християните за чудесното изцерение на Транквилин, чрез което Господ показал Своята сила. Той приел Кръщение заедно със сина си Тивуртий и с всички домашни.
Като се покаял искрено за всички грехове, той счупил идолите си, раздал на бедни по-голямата част от имението си, освободил робите си и започнал нов живот, съобразен със закона Христов. Той безбоязнено давал у дома си убежище на гонените християни, като се подлагал за това на мъчения и най-после приел мъченическа смърт.
Бързите успехи на християнската вяра в двореца и дори в самото царско семейство ожесточавали езичниците, и по заповед на императорите всички приятели християни от дружината на Св.Севастиян били предадени на мъчения и приели мъченическа смърт.
08:49 18.12.2023
21 Мъдрият
- Как! - казал му Диоклетиан - и ти, който си от първите в моя дворец, замисляш против мене зло и си станал враг на моите богове!
- Аз винаги моля Бога за твоето здраве - отговорил Севастиан - също както за благоденствието и мира на Римската държава, но няма да се поклоня на твоите богове, защото вярвам в Царя Небесни.
Диоклетиан заповядал да го изведат вън от града и, като го привържат към дърво, да стрелят в него с лъкове, докато го убият. Повелята била изпълнена. Нощем една християнка, на име Ирина, дошла да вземе тялото на мъченика. Но за свое учудване тя видяла, че Севастиан е още жив. Отвързала го, взела го у дома си и след няколко дни той се излекувал от раните си. Християните, които идвали при него, го уговаряли да се крие, но той веднъж, след като се помолил, излязъл от дома и застанал на открито място, откъдето трябвало да минат императорите. Когато те се приближили до него, той извикал с висок глас:
- Несправедливо ви говорят вашите жреци, че уж християните са врагове на Римската държава и желаят нейната гибел. Чрез техните молитви се държи този град, защото те непрестанно молят Бога за благоденствието на царството и за вашето здраве.
Диоклетиан, като го погледнал и като го познал, останал изумен, защото го знаел за умрял.
- Ти ли си, Севастиане - попитал той, - когото ние заповядахме да убият със стрели?
- Господ ме избави от смърт - отговорил Севастиан, - за да
Коментиран от #32
08:50 18.12.2023
22 Мъдрият
Тогава Диоклетиан заповядал на войници да хванат Севастиан и да го заведат на хиподрума, където го убили с тояги. Тялото му хвърлили в яма. Но една християнка, на име Лукина, като узнала на сън от явилия се св. мъченик къде се намира тялото му, взела го и го погребала в една от римските катакомби.
Стана малко дълго, но сърце не ми даваше да махна нещо от това уникално и удивително житие!
Нека и ние да вземем пример от този светец и Христов изповедник, и по неговите свети молитви твърдо да изповядваме Православието и да отстояваме вярата и православните си християнски принципи и възгледи!
Коментиран от #24, #31, #35
08:52 18.12.2023
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 честен ционист
До коментар #4 от "Гаглей":Гръцки
08:09 18.12.2024
28 Браво!
08:24 18.12.2024
29 Не сте го измисли ли
08:34 18.12.2024
30 Човек
08:52 18.12.2024
31 Гост666
До коментар #22 от "Мъдрият":Защо се мъчиш да качваш толкова неща . Много малко хора ще си направят труда да четът .
09:35 18.12.2024
32 Хейт
До коментар #21 от "Мъдрият":Пишеш само за църква и религия . Пускаш неща който никой няма да ги чете . Осен някой религиозен човек. Или маниак на църковни работи и светци.
09:37 18.12.2024
33 Сатана
09:38 18.12.2024
34 Ко речи?
09:42 18.12.2024
35 Татра
До коментар #22 от "Мъдрият":Не разбра ли вече Господ няма и няма и да има .
15:00 18.12.2024
36 Мъдьо
05:09 19.12.2024