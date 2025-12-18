Новини
Как и защо Porsche "превъртя" километража на тази Carrera GT

18 Декември, 2025 14:24 570 1

  • porsche-
  • carrera-
  • gt-
  • реставрация

Моделът е част от програмaта Sonderwunsch

Как и защо Porsche "превъртя" километража на тази Carrera GT - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Елитният отдел Sonderwunsch (Специални поръчки) на Porsche представи най-новия си шедьовър. Carrera GT от 2005 година, който е бил внимателно възстановен до състояние с нулеви километри. Макар суперколата да е напуснала фабриката в Лайпциг преди две десетилетия, сега тя е претърпяла пълно механично и естетическо прераждане за своя собственик, Виктор Гомес, управляващ директор на голяма пуерториканска автомобилна група.

Обхватът на проекта Factory Re-Commission е много по-интензивен от стандартната услуга по подмяна на двигателя. Експертите на Porsche напълно разглобяват автомобила, преглеждат всеки технически компонент – от ревящия V-0 двигател до шасито от въглеродни влакна – за да гарантират, че отговаря на оригиналните спецификации от 2005 година.

Как и защо Porsche "превъртя" километража на тази Carrera GT

Визуално, този Carrera GT е заменил оригиналното си сребристо покритие с впечатляващ почит към моторспортното наследство на Porsche. Ръчно рисуваната ливрея Salzburg Design, завършена в индийско червено и бяло, е директен почит към #23 917, който осигури първата обща победа на Porsche в Льо Ман през 1970 година. Адаптирането на ливреята, проектирана за винтидж прототип, към сложните извивки на Carrera GT изисква сложни цифрови рендери и скици. Крайният вид е подчертан от матово черни карбонови акценти на А-колоните, огледалата и задния дифузьор, докато решетките на двигателя са анодизирани в матово черно, за да съответстват на тях.

Как и защо Porsche "превъртя" километража на тази Carrera GT

Интериорът е също толкова трансформиращ, като се отклонява от фабричната кожа в полза на кокпит, доминиран от индийско червено с алкантара. Този материал, подобен на велур, покрива таблото, волана и централната конзола, като се простира дори до предния багажен отсек и специално изработен комплект. В умен поклон към еволюцията на марката в областта на хиперколите, Porsche използва черна текстилна материя, отговаряща на спецификациите на FIA, от 918 Spyder за седалките и облегалките за глава, осигурявайки контраст от моторспортен клас към яркочервената тапицерия.

Как и защо Porsche "превъртя" километража на тази Carrera GT

Въпреки астрономическите разходи, свързани с такава фабрична реконструкция, Виктор Гомес не възнамерява това да бъде статичен музеен експонат. Собственикът вече е поставил прозрачно защитно фолио (PPF) върху ръчно боядисания екстериор, специално защото планира да измине километри с колата в Пуерто Рико. За кола, която представлява една от само 1270 произведени бройки, да я видим върната в състояние на „нова кола“, като същевременно остава машина, фокусирана върху водача, е доказателство за ангажимента на Porsche да запази най-легендарните си платформи на асфалта за още двадесет години.


  • 1 Хохо Бохо

    Тесла ги направи смешни тези супер коли. Никой не може да ги бие на старта. Кола за 150 бона ускорява и спира по-добре от такава за нас милион. Илонката скоро им намекна, че ом готви нов роудстар специално за тези

    14:46 18.12.2025