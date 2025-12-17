Новини
България »
Путин спря плащанията за пенсии в България

Путин спря плащанията за пенсии в България

17 Декември, 2025 23:11 1 478 43

  • русия-
  • пенсии-
  • българия

Ситуацията засяга около 5800 души, които разчитат на тези средства

Путин спря плащанията за пенсии в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските граждани, живеещи в България, не са получили нито едно плащане за своите пенсии от началото на 2025 година. Това потвърдиха от Националния осигурителен институт (НОИ), като уточниха, че причината е липсата на постъпили финансови средства от руска страна.

Ситуацията засяга около 5800 души, които разчитат на тези средства. Според официалната информация, последните постъпления от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация са направени преди повече от година – на 9 декември 2024 година. Тогава сумите са били изплатени на правоимащите лица в рамките на три дни.

От 27 февруари 2009 година между България и Русия действа споразумение за социална сигурност. Според него, изплащането на пенсиите на лицата с местоживеене в България трябва да се извършва от руската страна чрез периодични преводи към НОИ.

Механизмът предвижда средствата да постъпват на всяко тримесечие, придружени от платежни ведомости. През цялата 2025 година обаче в НОИ не са пристигнали нито ведомостите, нито необходимите финанси, което прави невъзможно изплащането на парите към пенсионерите.

Липсата на трансфери поставя в изключително трудно положение хиляди възрастни хора, живеещи на територията на страната. Към момента от българската институция не могат да се ангажират със срокове кога и дали плащанията ще бъдат възстановени, тъй като процесът зависи изцяло от действията на Руската федерация.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руският

    22 16 Отговор
    изрод свърши парите.

    Коментиран от #4

    23:13 17.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Тази вечер гонихме депутатите от Парламента чак до Александър Невски с камъни.Вече така ще бъде всеки ден.

    Коментиран от #12

    23:14 17.12.2025

  • 3 си дзън

    13 14 Отговор
    5800 руски слуги да одат у русията

    Коментиран от #14

    23:16 17.12.2025

  • 4 Держитес друзя!

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Руският":

    Денги нет

    Коментиран от #9, #20

    23:18 17.12.2025

  • 5 Амчи то

    14 3 Отговор
    май е по-добре да се хванат на работа щот тия пенсии, с тях и без тях е все тая...

    23:18 17.12.2025

  • 6 НИЕ

    8 3 Отговор
    Води ни Путине!!!

    23:18 17.12.2025

  • 7 Чао наташки от морето!

    14 2 Отговор
    Чао Свети Влас!

    23:20 17.12.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    10 2 Отговор
    Путин каза, че за руските шпиони ще намери денги!

    23:21 17.12.2025

  • 9 Митко

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Держитес друзя!":

    С денги всеки знае.

    23:21 17.12.2025

  • 10 Тези 6000 пенсионери

    11 1 Отговор
    са военни пенсионери с големи пенсии!
    На обикновен пенсионер няма как да му стигнат парите при тези вече цени в България!

    23:22 17.12.2025

  • 11 мхм

    17 3 Отговор
    много интересно как очаквате да ви плати като санкциите блокират обработката на плащания от и към руски банки?

    23:23 17.12.2025

  • 12 Нова Година-нов късмет

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Нова Година-нов късмет! Мир в Украйна!
    Путлер-обесен!

    Коментиран от #19

    23:24 17.12.2025

  • 13 Какви 6000 бе?

    8 4 Отговор
    Руските шпиони имат 400 000 имота в територията!
    Скоро путин ще спретне референдум за защита на рускоезичните!
    120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони не развиват никаква дейност!
    Територията е тотално пробита!

    23:24 17.12.2025

  • 14 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна!

    23:24 17.12.2025

  • 15 хихик

    5 1 Отговор
    Ами има руско посолство, комуникирайте с него, ама май не искате

    23:24 17.12.2025

  • 16 Генерал губернаторката Митрофановна

    7 4 Отговор
    рева при руският еничарин Карбовски, че наташките немали денги!

    23:27 17.12.2025

  • 17 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Ами логично.. във война сме

    23:27 17.12.2025

  • 18 604

    5 1 Отговор
    немъ свифт баце...

    23:28 17.12.2025

  • 19 Ивелин Михайлов

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Нова Година-нов късмет":

    Обесен ще има ама ще е зеленият евреин от украинския народ

    23:29 17.12.2025

  • 20 УРА другари

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Держитес друзя!":

    Путин заповядал: Держитес друзя! Денги нет, заплащай с дупе...

    23:29 17.12.2025

  • 21 Перчемъ

    2 0 Отговор
    всичко ке минаваа веке през мен +% и пенсийте на инвалидите също!!!!!

    23:29 17.12.2025

  • 22 койчу

    8 2 Отговор
    На джуджака му свършват кинтите.

    23:29 17.12.2025

  • 23 големсмях

    9 2 Отговор
    Да си заминават орките ...хахаахах...България е вражеска държава.Вън тези долни твари от България .За първи път да ми хареса кремълското джудже .

    23:30 17.12.2025

  • 24 Нямам думи

    10 5 Отговор
    Факти вас не ви ли е срам от това което пишете, преди няколко дни Госпожа Митрофанова обясни ситуацията в подкастът на Карбовски. Спирам да ви чета,много жалко за свободата на словото.

    23:30 17.12.2025

  • 25 Митра Фанова

    4 0 Отговор
    Макак бе другари, със сигурност ще бъдат изплатени на Лазаровден точно преди Коледа !

    23:31 17.12.2025

  • 26 Опа

    7 0 Отговор
    Радев и копейката да ги компенсират с финансиране от Черепа и боклукчиите братя Бобокови.

    23:32 17.12.2025

  • 27 ХРИСТО ПЕТРОВ

    7 2 Отговор
    ВЪН МИТРОФАНЦА И РУСНАЦИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

    23:33 17.12.2025

  • 28 Читател

    4 1 Отговор
    Нищо не е спирал никой освен бг идиотите, които не предоставят банка защото има уж санкции и няма как да си вземеш пенсията защото няма от къде.Мисири коя банка може да се ползват.

    23:35 17.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 604

    0 0 Отговор
    мичиту ми мязъ на женатъ на нео от матрицата, на младини, а пудинг е превъплатен в матрицата+роботите.....чудо

    23:36 17.12.2025

  • 31 смешки

    3 0 Отговор
    Български неуредици

    23:37 17.12.2025

  • 32 604

    3 1 Отговор
    мутрохванова е близо до пенсия, но вече се замисляла дъл да остане в БГ.....

    23:38 17.12.2025

  • 33 СВОто да върви...

    2 2 Отговор
    А руските пенсионери да си ходят в Русия, там Путин ще им даде пари и всичко.

    23:39 17.12.2025

  • 34 ДПС лидер

    1 1 Отговор
    Пенсиите са на българи работили в Русия,които се превеждат по банков път,а не през НОЙ.
    Пенсиите на украинците живеещи в Крим,Донецк ,Луганск също са спрени от 2014.
    Нито един чуждестранен гражданин живеещ на бг територия не разчита на НОЙ защото няма такава практика.Не Ной ги пенсионира,а съответната страна.НОЙ изплаща пари ако има сключени споразумение както с ЕС,но никой НГ гражданин работил в ЕС не си прехвърля пенсията в Ной.

    23:41 17.12.2025

  • 35 Копейки веднага съберете пари за..

    3 1 Отговор
    Братушките си, немедлено, волгата веднага да дари заплатата си от двадесет хиляди евро, приятел в нужда се познава нъл тъй?

    23:42 17.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Нас какво ни интерисуват...

    2 3 Отговор
    Безумията на кремълският съсел че потрошил парите на пенсионерите си по СВОто, нашите европейски пенсионери нямат проблеми, където и да са в ЕС си получават пенсиите без проблем, тия руските да си заминават там да си ги получават.

    23:47 17.12.2025

  • 38 Как пък един клепар

    6 1 Отговор
    не замина за великата матушка?

    23:48 17.12.2025

  • 39 Истината е някъде там

    3 1 Отговор
    Гледайте Митрофанова при Карбовски, доста преди да ""гъмне" тази новина! Някой си мие ръцете с Путин, но му са омазани с необикновени л..на и не се мият!

    Коментиран от #41

    23:53 17.12.2025

  • 40 О...

    4 2 Отговор
    А те въобще какво правят у нас - в "бедна и нещастна" България, що не си вървят обратно в "богата и процъфтяваща" Русия и там да си взимат пенсиите. Ако има някои които открито са критикували режима на Путин и са застрашени нека те да останат. Ама огромното мнозинство не са такива. Толкова е лесно:
    Чемодан, вокзал, Масква

    23:54 17.12.2025

  • 41 банка Антинари

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Истината е някъде там":

    Да, хората не могат да си получат пенсиите заради нашите послушници с петцифрените заплати

    Коментиран от #42

    23:59 17.12.2025

  • 42 Краси

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "банка Антинари":

    Мога да им дам добър съвет как да си получат пенсиите. Нека се приберат в държавата си и там няма начин да не си вземат пенсиите, тя се грижи много за тях. Вървете си бе ребятки, вървете си !

    00:05 18.12.2025

  • 43 хаха

    2 0 Отговор
    Нидерландия обяви, че изпраща още 1.2 млрд евро военна помощ на Украйна.
    Хайде лайте ватенки!

    ХАХАХА!

    00:06 18.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове