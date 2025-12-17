Путин спря плащанията за пенсии в България

Руските граждани, живеещи в България, не са получили нито едно плащане за своите пенсии от началото на 2025 година. Това потвърдиха от Националния осигурителен институт (НОИ), като уточниха, че причината е липсата на постъпили финансови средства от руска страна.

Ситуацията засяга около 5800 души, които разчитат на тези средства. Според официалната информация, последните постъпления от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация са направени преди повече от година – на 9 декември 2024 година. Тогава сумите са били изплатени на правоимащите лица в рамките на три дни.

От 27 февруари 2009 година между България и Русия действа споразумение за социална сигурност. Според него, изплащането на пенсиите на лицата с местоживеене в България трябва да се извършва от руската страна чрез периодични преводи към НОИ.

Механизмът предвижда средствата да постъпват на всяко тримесечие, придружени от платежни ведомости. През цялата 2025 година обаче в НОИ не са пристигнали нито ведомостите, нито необходимите финанси, което прави невъзможно изплащането на парите към пенсионерите.

Липсата на трансфери поставя в изключително трудно положение хиляди възрастни хора, живеещи на територията на страната. Към момента от българската институция не могат да се ангажират със срокове кога и дали плащанията ще бъдат възстановени, тъй като процесът зависи изцяло от действията на Руската федерация.