Путин спря плащанията за пенсии в България

Руските граждани, живеещи в България, не са получили нито едно плащане за своите пенсии от началото на 2025 година. Това потвърдиха от Националния осигурителен институт (НОИ), като уточниха, че причината е липсата на постъпили финансови средства от руска страна.
Ситуацията засяга около 5800 души, които разчитат на тези средства. Според официалната информация, последните постъпления от Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация са направени преди повече от година – на 9 декември 2024 година. Тогава сумите са били изплатени на правоимащите лица в рамките на три дни.
От 27 февруари 2009 година между България и Русия действа споразумение за социална сигурност. Според него, изплащането на пенсиите на лицата с местоживеене в България трябва да се извършва от руската страна чрез периодични преводи към НОИ.
Механизмът предвижда средствата да постъпват на всяко тримесечие, придружени от платежни ведомости. През цялата 2025 година обаче в НОИ не са пристигнали нито ведомостите, нито необходимите финанси, което прави невъзможно изплащането на парите към пенсионерите.
Липсата на трансфери поставя в изключително трудно положение хиляди възрастни хора, живеещи на територията на страната. Към момента от българската институция не могат да се ангажират със срокове кога и дали плащанията ще бъдат възстановени, тъй като процесът зависи изцяло от действията на Руската федерация.
1 Руският
Коментиран от #4
23:13 17.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12
23:14 17.12.2025
3 си дзън
Коментиран от #14
23:16 17.12.2025
4 Держитес друзя!
До коментар #1 от "Руският":Денги нет
Коментиран от #9, #20
23:18 17.12.2025
5 Амчи то
23:18 17.12.2025
6 НИЕ
23:18 17.12.2025
7 Чао наташки от морето!
23:20 17.12.2025
8 Ганя Путинофила
23:21 17.12.2025
9 Митко
До коментар #4 от "Держитес друзя!":С денги всеки знае.
23:21 17.12.2025
10 Тези 6000 пенсионери
На обикновен пенсионер няма как да му стигнат парите при тези вече цени в България!
23:22 17.12.2025
11 мхм
23:23 17.12.2025
12 Нова Година-нов късмет
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Нова Година-нов късмет! Мир в Украйна!
Путлер-обесен!
Коментиран от #19
23:24 17.12.2025
13 Какви 6000 бе?
Скоро путин ще спретне референдум за защита на рускоезичните!
120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони не развиват никаква дейност!
Територията е тотално пробита!
23:24 17.12.2025
14 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #3 от "си дзън":Войната в Украйна ще свърши, когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна!
23:24 17.12.2025
15 хихик
23:24 17.12.2025
16 Генерал губернаторката Митрофановна
23:27 17.12.2025
17 Исторически парк
23:27 17.12.2025
18 604
23:28 17.12.2025
19 Ивелин Михайлов
До коментар #12 от "Нова Година-нов късмет":Обесен ще има ама ще е зеленият евреин от украинския народ
23:29 17.12.2025
20 УРА другари
До коментар #4 от "Держитес друзя!":Путин заповядал: Держитес друзя! Денги нет, заплащай с дупе...
23:29 17.12.2025
21 Перчемъ
23:29 17.12.2025
22 койчу
23:29 17.12.2025
23 големсмях
23:30 17.12.2025
24 Нямам думи
23:30 17.12.2025
25 Митра Фанова
23:31 17.12.2025
26 Опа
23:32 17.12.2025
27 ХРИСТО ПЕТРОВ
23:33 17.12.2025
28 Читател
23:35 17.12.2025
30 604
23:36 17.12.2025
31 смешки
23:37 17.12.2025
32 604
23:38 17.12.2025
33 СВОто да върви...
23:39 17.12.2025
34 ДПС лидер
Пенсиите на украинците живеещи в Крим,Донецк ,Луганск също са спрени от 2014.
Нито един чуждестранен гражданин живеещ на бг територия не разчита на НОЙ защото няма такава практика.Не Ной ги пенсионира,а съответната страна.НОЙ изплаща пари ако има сключени споразумение както с ЕС,но никой НГ гражданин работил в ЕС не си прехвърля пенсията в Ной.
23:41 17.12.2025
35 Копейки веднага съберете пари за..
23:42 17.12.2025
37 Нас какво ни интерисуват...
23:47 17.12.2025
38 Как пък един клепар
23:48 17.12.2025
39 Истината е някъде там
Коментиран от #41
23:53 17.12.2025
40 О...
Чемодан, вокзал, Масква
23:54 17.12.2025
41 банка Антинари
До коментар #39 от "Истината е някъде там":Да, хората не могат да си получат пенсиите заради нашите послушници с петцифрените заплати
Коментиран от #42
23:59 17.12.2025
42 Краси
До коментар #41 от "банка Антинари":Мога да им дам добър съвет как да си получат пенсиите. Нека се приберат в държавата си и там няма начин да не си вземат пенсиите, тя се грижи много за тях. Вървете си бе ребятки, вървете си !
00:05 18.12.2025
43 хаха
Хайде лайте ватенки!
ХАХАХА!
00:06 18.12.2025