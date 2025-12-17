Новини
Свят »
САЩ »
Ако Кремъл отхвърли мирния план! Белият дом обмисля въздушни удари срещу руския сенчест флот
  Тема: Украйна

17 Декември, 2025 16:03 4 242 193

  • русия-
  • сащ-
  • петрол-
  • санкции-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Новите мерки биха могли да бъдат обявени още тази седмица, се казва в доклада

Ако Кремъл отхвърли мирния план! Белият дом обмисля въздушни удари срещу руския сенчест флот - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Съединените щати подготвят пореден кръг от санкции срещу енергийния сектор на Русия, за да увеличат натиска върху Москва, в случай че президентът Владимир Путин отхвърли мирно споразумение с Украйна, съобщи Bloomberg News в сряда, позовавайки се на свой източници, запознати с въпроса.

В доклада се казва, че САЩ обмислят варианти, включително атаки срещу кораби от така наречения руски "сенчест флот" от танкери, използвани за транспортиране на петрола на Москва, и срещу търговци, които улесняват транзакциите.

Още новини от Украйна

Министърът на финансите Скот Бесент обсъди хода, когато се срещна с група европейски посланици по-рано тази седмица, се добавя в доклада.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 85 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    142 19 Отговор
    Абе коя беше негърката с песента - Бла Бла Бла...

    Коментиран от #14, #18, #59

    16:05 17.12.2025

  • 2 Бензиностанцията с ракети

    27 141 Отговор
    скоро ще питат къде кен дзат гладните!

    Коментиран от #39, #81, #117, #122

  • 3 Пълни глупости

    192 24 Отговор
    Ако това се случи, Русия може да обяви корабите, които превозват втечнен газ към Европа за санкционирани и да ги удари.

    16:05 17.12.2025

    25 97 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    16:06 17.12.2025

    31 126 Отговор
    Добра идея,Путлер се набута още 2022 год.с подписването на документа за присъединяването на 4те откраднати територии към аРФ...и сега няма измъкване...Един билюк време не може да ги завладее и се е оплел като пате в кълчища...Дано да вземе от дума преди да започнат да хвърчат танкери..

    Коментиран от #58

    16:07 17.12.2025

  • 7 В такъв случай

    До коментар #3 от "Пълни глупости":

    Русия умира веднага.Пентагонът не го интересува Тръмп..

    Коментиран от #15, #171

    16:08 17.12.2025

  • 8 Опорка

    91 11 Отговор
    Ама ясно е, че няма да има мирен план, защо не почнат веднага?

    16:08 17.12.2025

  • 9 Украинските дронове

    20 86 Отговор
    ще пращат руските корита в Ахтопол!

    Коментиран от #126

    16:08 17.12.2025

  • 10 Изненадан

    25 98 Отговор
    Е, това вече е нещо съвсем ново! Бай Дончо показва креативно мислене, което в случая много ми харесва. Ако го осъществи и на практика, цена няма да има и ще го призная за президент на САЩ.

    Коментиран от #21, #112

    16:08 17.12.2025

  • 11 Българин

    Русия приключи

    16:09 17.12.2025

  • 12 Киро

    83 22 Отговор
    Няма да стане. Това са кьор фишеци.

    Коментиран от #28

    16:09 17.12.2025

  • 13 Ха-ха-ха! Смей се палячо!

    93 18 Отговор
    Куфарот не беше мой.

    "Сенчестият флот" не е руски.

    САЩ - пиратска държава!?

    16:09 17.12.2025

  • 14 Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?

    19 55 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Премери ли ги както ти казах? Ммммм?

    Коментиран от #23, #107

    16:09 17.12.2025

  • 15 Е, тогава

    60 15 Отговор

    До коментар #7 от "В такъв случай":

    Умираме всички

    16:10 17.12.2025

  • 16 БОЛШЕВИК

    91 19 Отговор
    ТСВ е все по-близо! Западния свят свърши вече всичко, деградира, фалира и единствената надежда си мислят, че ще им дойде от война, грабежи и убийства.

    Коментиран от #130

    16:10 17.12.2025

  • 17 Ами това

    90 13 Отговор
    Си е световна война ако не схващате

    16:10 17.12.2025

  • 18 Намали

    40 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Евтините наркотици.

    16:11 17.12.2025

  • 19 Глепости

    57 8 Отговор
    Блумберг....Глобалистка фалшива медия

    16:11 17.12.2025

  • 21 честен ционист

    15 36 Отговор

    До коментар #10 от "Изненадан":

    Сенчестия флот ще го бомби Ганчо с новите Еф-ки.

  • 22 Тръмп скоро ще намагнити Вицето

    11 40 Отговор
    Ще я пита колко бг паспорти даде на руските шпиони!

    Коментиран от #27

    16:11 17.12.2025

  • 24 Файърфлай

    43 7 Отговор
    Ясно е едно:сега още повече руски газ и петрол ще се продават с етикетче "За любимата ни Европа от USA с много любов".

    16:12 17.12.2025

  • 25 Нелечими

    43 7 Отговор
    Олигофрени. Потресаващо е

    16:12 17.12.2025

  • 26 само питам

    16:12 17.12.2025

  • 27 Ха ХаХа

    16 11 Отговор

    До коментар #22 от "Тръмп скоро ще намагнити Вицето":

    Ще пита как върнахме турските имена и потерч4хте България с 3 турски партии в парламента.
    Кога ти рравиха сюнитпби гьотверен

    16:13 17.12.2025

  • 28 оня с коня

    36 8 Отговор

    До коментар #12 от "Киро":

    много ясно че няма да стане , всеки го знае, краварите и сега треперят от страх

    16:13 17.12.2025

  • 29 Гончар Романенко

    34 6 Отговор
    ".... съобщи Bloomberg News в сряда, позовавайки се на свой източници, запознати с въпроса....."
    .... Источниците са палците на редактора, от които е изсмукал тоя фейк!
    ..... Де ББС, де!

    16:14 17.12.2025

  • 30 E,чак това ще има краварско

    34 12 Отговор
  • 31 хехехе

    15 35 Отговор

    До коментар #3 от "Пълни глупости":

    разликата е само че американците могат реално да го направят , а рашистите не. При тях всичката пара отива в свирката

    Коментиран от #133

    16:14 17.12.2025

  • 32 Скоро

    30 7 Отговор
    16:14 17.12.2025

  • 33 Сега разбрахте ли най после

    45 10 Отговор
    Какво е НАТО и Запада? Световната смет от боооклуци и психично болни индивиди. Изрооди да го кажем по точно

  • 34 Уса

    30 2 Отговор
    Много се отклонявате от действителноста...да се върнем на войната в Украйна и колко са лоши Тръмп и Путин,че тоя завой няма да можете да вземете

    16:15 17.12.2025

  • 35 поредната

    14 2 Отговор
    излагация на деменцията много ти слаба мегадюзата за това упражнение

    16:15 17.12.2025

  • 36 Абе

    36 7 Отговор
    Щом го казва блумбърг от" сигурен източник" направо ще стане.Русия не е Венецуела! Това означава директен конфликт между щатите и Русия.Който буквално за броени дни ще прерасне в Ад за цялата планета.Ще ударят( могат наистина) но едва ли Путин ще го преглътне.И в името на какво,на един престъпен режим,който краде милиарди и заради това,хвърля стотици хиляди мъже в скотобойната Някой,наистина реже фитила на бурето с барут.Да пробва,дали с една искра ще запали фитила.Започвам наистина да се плаша, от предсказанията на баба Ванга и Слава Севрюкова.

    Коментиран от #91

    16:15 17.12.2025

  • 37 да бе

    11 27 Отговор

    До коментар #30 от "E,чак това ще има краварско":

    най-силната държава 4 години се бъхта в калта край Бахмут

    Коментиран от #47

    16:16 17.12.2025

  • 38 Усс...ран русофоб

    14 10 Отговор

    До коментар #4 от "Усс...ран русофил":

    Двойно по-силно съм възмутен!

    16:16 17.12.2025

  • 39 Да го казваш за

    34 7 Отговор

    До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":

    държавата най-голям производител и износител на зърно в света е меко казано дебилно. А, ти не ги мисли руснаците,а погледни собствената си кочина,че май ние ще сме тези дето ще го разберем преди всички останали.

    Коментиран от #77

    16:16 17.12.2025

  • 40 Изпитвам животински страх ....

    34 8 Отговор
    Атлантически тролчета,
    засрамете се! ....
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият безумно смел премиер Борисов""" .

    16:16 17.12.2025

  • 41 СССРБарета

    26 6 Отговор
    Най-важното е че в статията че пише че "МОЖЕ" ама...... може и да не може ХАХАХАААААА! Защото току виж Русия и Китай обират западните кораби за санкциониране и предприемат реципрочни мерки! Хусите само чакат команда!

    16:16 17.12.2025

  • 42 Георги

    21 1 Отговор
    това не звучи много еко-био-грийн !

    16:17 17.12.2025

  • 44 Димитринчо

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп вчера каза, че":

    Повечко са.

    16:18 17.12.2025

  • 45 СССРБарета

    21 6 Отговор
    Тръмп е просто един лъжлив нагляр и Путин отдавна го е разбрал! Той не иска Мир, а да унищожи Русия и Китай! Най-важното е че Путин не му вярва! Затова ще има война!

    16:18 17.12.2025

  • 46 За танкери не знам

    25 4 Отговор
    Но някой друг израелски круйзен кораб верно може да потъне скоро

    16:18 17.12.2025

  • 48 Исвинете

    15 3 Отговор
    Какво пиете бихте ли споделили

    16:19 17.12.2025

  • 50 Ами

    7 26 Отговор

    До коментар #43 от "Каза това за укро питеците,":

    Най-големият крематоруим в света се намира в Санкт Петербург. И го разширяват.

    Коментиран от #57

    16:19 17.12.2025

  • 51 АМИ ПОСЛИ

    29 7 Отговор
    ДА НЕ ИЗРИВЕТЕ НА УМРЯЛО МИСЛИТЕ ЧЕ РУСНАЦИТЕ ЩЕ ВИ ПРОСТЯТ

    16:20 17.12.2025

  • 53 поредния кьорфишек менте че уж сащ

    18 4 Отговор
    обмисля въздушни удари срещу руския флот то затова и кратко нацъкано

    позовавайки се на свой източници, запознати с въпроса.

    16:20 17.12.2025

  • 54 Кой го е написал тва?

    19 3 Отговор
    " Министърът на финансите Скот Бесент обсъди хода.." ... с пачки ли ще ги замерят руснаците?

    Коментиран от #63

    16:21 17.12.2025

    13 0 Отговор
    Казват, че главата ми е толкова куха, че не мога да се удавя.

    Коментиран от #99

    16:21 17.12.2025

  • 57 Амида

    19 6 Отговор

    До коментар #50 от "Ами":

    Страхът от Путин е диагноза има си име

    16:22 17.12.2025

  • 58 Целта е не бързо завладяване,

    18 10 Отговор

    До коментар #6 от "Кривоверен алкаш":

    а да направиш това което прави той на фронт от 1000 км примами укро питеците и ги млати като шкембе у дувар,като така унищожава укропската армия,а територията след фронта като свърши армията ще е цялата за победителя Русия. Това не е за суб безмозъчни суб биологични индивиди като вас,които мерите с метри и милиметри колко е превзел. За 3 години и 10м. унищожи близо 2 милиона военни укро питеци,два пъти по толкова са трайни инвалиди ,а останалото са жени,деца,старци и ТЦК-ашници и парламентаджии,които на фронта нема да идат.

    Коментиран от #73, #74

    16:22 17.12.2025

  • 59 Европеец

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Абе пак си прав..... Прочетох статията, но така и не разбрах какъв е тоя доклад..... Отново не пълно преписване...... За песента Не знам, но бла бла, бла, бла, бла..... Днеска три пъти писах, че ще чакам официалните изявления на руската страна по глупостите, който се е начетох от петък до днес, па тогава може би ще се ориентирам по-добре в тая каша украинска......

    16:23 17.12.2025

  • 60 Цвете

    4 12 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ ДА СЕ ПРЕДПРИМАТ ПО СЕРИОЗНИ СТЪПКИ.❤️🌹👍

    16:24 17.12.2025

  • 62 Причината е, че

    10 6 Отговор
    Русия освобождава собствените си територии.
    Да не очаквате да ги заличава от земята,
    както някои направиха в Г.аза!?

    16:24 17.12.2025

  • 63 Олеееее...

    14 2 Отговор

    До коментар #54 от "Кой го е написал тва?":

    Министърът на финансите Скот Бесент щял да напада танкери бре

    16:25 17.12.2025

  • 64 Българин

    4 8 Отговор
    Дано по-скоро да решат това нещо.

    16:26 17.12.2025

  • 65 Жорко

    15 3 Отговор
    Как ще атакуват кораби,че нали са в ничии води,ще стане дебела тя ако направят тази глупост.

    16:26 17.12.2025

  • 66 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пълни глупости":

    Ника ти напълно отговаря на глупостите, които се начетох от петък до днес.... А удари каквито имам заглавието няма да се случат, защото всеки знае до какво ще доведе това, а по твоя коментари също се съмнявам, че това ще се случи поради същата причина.....

    16:27 17.12.2025

  • 67 Да мятат бомбата у Киев

    15 3 Отговор
    И да ги приключват че вече не се търпят глупостите им

    16:28 17.12.2025

  • 68 Фейкове и Маниполации!

    20 2 Отговор
    Още новини от Украйна!! САЩ гледат как да се откачат от Казуса Украйна! САЩ да Удряли по Танкери превозващи Руски Нефт!! Пълни глупости!

    16:28 17.12.2025

  • 69 Жеро

    16 2 Отговор
    Питайте Тръмпето, как приключиха войната във
    Виетнам? Е, не бяха лобедители! Колко продължи, достатъчно дълго и повече от тази на
    Русия с Украйна? Кой я спря?

    16:29 17.12.2025

  • 70 6135

    16 3 Отговор
    Под прикритието "въздушни удари срещу руския сенчест флот" САЩ ще потапят и конфискуват кораби на всички държави които си поискат защото ще имат "силни подозрения и убедителни данни, че са свързани с Русия.
    Пиратството от близкото минало, ряпа да яде!

    16:29 17.12.2025

  • 71 Няма какво да коментирате

    15 2 Отговор
    А ходете си оберете някоя банка щото от ЕК казаха че е законно и резонно

    16:31 17.12.2025

  • 72 Не кълвете на Фейкове!

    11 3 Отговор
    Някой някъде си мислил??? Разлайване на кучетата, да вървят Коментарите!

    16:31 17.12.2025

  • 73 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 14 Отговор

    До коментар #58 от "Целта е не бързо завладяване,":

    РУСИЯ КАТАСТРОФИРА

    16:32 17.12.2025

  • 74 Кривоверен алкаш

    3 10 Отговор

    До коментар #58 от "Целта е не бързо завладяване,":

    По последни данни на Кремля,убитите и ранените украинци минават 10 милиона,нещо не четеш новините....откъсна сеот темата.Идеята беше че присъедени територии без да ги е завладял.и сега назад не може да даде...Отделно всичките проруски недоразумения смятате колко украинци са дали фира,не обелвате и дума за руските жертви просто защото в Русия човешкият живот не се цени...виж територии...земя..това е друго нещо,,,,примитив

    16:33 17.12.2025

  • 75 Петър

    11 2 Отговор
    Сенчестия руски флот въоръжен с С-400, ха да видим какво ще стане!?

    Коментиран от #136

    16:33 17.12.2025

  • 76 ВСЕКИ ДЕН ЧУПИТЕ ТЪПОМЕРА

    10 1 Отговор
    С подобни измислици.

    16:34 17.12.2025

  • 77 Германците като им спрат тракторите

    3 18 Отговор

    До коментар #39 от "Да го казваш за":

    руснаците пак ще жънат със сърп и чук!
    До преди 20 години руснаците внасяха жито!
    Много къса памет!

    Коментиран от #109, #110, #129

    16:34 17.12.2025

  • 78 Георги

    11 2 Отговор
    Този смелчага, щял да нанася удари по руския се чест флот? А е бъзльо рижав, това не ти е Венецуела, щом се чувствате силни, ами да бяхте опитали до сега! Да, да, ама не, че кончината ви ще хвръкне!

    16:34 17.12.2025

  • 79 запасняк

    13 1 Отговор
    ДА ОПИТАТ!!! НЕ ИМ СТИСКА ДА ЗНАЕТЕ...РУСИЯ Е НЕПОБЕДИМА!

    Коментиран от #85

    16:35 17.12.2025

  • 80 САЩ това което правят с Венецуела

    13 4 Отговор
    е брутален пример за това какво е Запада и що за престъпници са. Вече всичко е възможно и за съжаление много кухарки в България има които в Атлантизма и ценнпстите уж вярвали.

    Коментиран от #82

    16:35 17.12.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 е ми

    3 7 Отговор

    До коментар #80 от "САЩ това което правят с Венецуела":

    нали Тръмп бил ваш. Толкова се радвахте, че победил. Не... не е САЩ, а Тръмп.

    16:37 17.12.2025

  • 83 В В.П.

    13 2 Отговор
    Почва се истинската война .Само ядрен лобут за Рим ,Берлин Токие, Вашингтон,Лондон..Без милост ..Къв е тоя сенчест флот ..??

    16:38 17.12.2025

  • 84 В В.П.

    10 1 Отговор
    Това са думи на много силна агресия ..Вербална ..Затова ,САЩ и Англия пребиха София преди 80 год..

    Коментиран от #88

    16:40 17.12.2025

  • 85 ха ха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #79 от "запасняк":

    ха ха ха ха ха.... кажи го на японците 1904та, на афганистанците 1989та, на чеченците 1996та. и т.н. и т.н.

    16:40 17.12.2025

  • 86 Анонимен

    3 8 Отговор
    Стари прийоми от времето на Студената война искат да вкарат в действие САЩ.Така преди много лета Рейгън унищожи една империя -СССР,като умишлено снижи цените на петрола .Целят се по слабото им место.

    16:40 17.12.2025

  • 87 В В.П.

    12 1 Отговор
    Искам да видя 50 метровата вълна .Да залива Западния бряг..Да се дави атлантикът ..

    Коментиран от #90

    16:41 17.12.2025

  • 88 ей... Пута-ракиске

    4 7 Отговор

    До коментар #84 от "В В.П.":

    ти нацепим тиквоча на тебе. хабер си нямаш за какво говориш гов-но смотано.

    16:41 17.12.2025

  • 89 Аз съм веган

    3 6 Отговор
    Бензиностанцията за бензина най-много страда. Ако бяха руснаци нямаше да им дреме.

    16:42 17.12.2025

  • 90 искаш да видиш

    3 7 Отговор

    До коментар #87 от "В В.П.":

    бял ден в който да не ти цепят халката... ма няма да го видиш

    Коментиран от #103

    16:42 17.12.2025

  • 91 Леля Гошо

    13 1 Отговор

    До коментар #36 от "Абе":

    Обикновено удрят най слабият и беззащитен партньор на противника. Ако САЩ удари сенчестия флот, Путин ще удари някоя държавица с американска база (като нас) за да види как ще отговори противника

    16:43 17.12.2025

  • 92 В В.П.

    10 1 Отговор
    Доню тъпака е пътник.Поскедния президент на САЩ..но първи ще усетят плутония Окропитеците ..Щото са най,най улави...

    16:43 17.12.2025

  • 93 ои8уйхътгрф

    15 1 Отговор
    Много ви моля, краварчета мои ненагледни- потопете някое руско корито, ама МНОГО ВИ МОЛЯ, УМОЛЯВАМ ВИ... Е, не ви умолявам чак на колене- стига сте си мечтали...
    И друго ви моля- НЕ ЧЕТЕТЕ ядрената доктрина на Русия, директно удряйте някое корито... Направете го и цял свят с удоволствие ще гледа как най-близката до случката краварска Авионосна Ударна Група става изкуствен риф на дъното... Рибките ще са доволни...

    Коментиран от #96

    16:44 17.12.2025

  • 94 Ако Кремъл отхвърли мирния план!

    15 1 Отговор
    Ами Кремъл вече отхвърли мирния план! И ?

    16:44 17.12.2025

  • 95 Опа

    4 4 Отговор
    Американците клекнаха пред Украйна и ЕС.

    16:45 17.12.2025

  • 96 хе хе хе

    1 7 Отговор

    До коментар #93 от "ои8уйхътгрф":

    е те вече 2 потопиха около Турция. Ти къде спа?

    16:45 17.12.2025

  • 97 В В.П.

    10 1 Отговор
    Излизам да пребия един окропитек..Заради тия ще изгорят България..

    Коментиран от #101, #169

    16:45 17.12.2025

  • 98 Мисля

    11 3 Отговор
    Някой бърка Венецуела с Русия.Ще остане изненадан.

    16:45 17.12.2025

  • 99 Ааа...

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Палада":

    Разбрах! Ти си имитаторката на оригинала. За тебе е вярно признанието ти!

    16:45 17.12.2025

  • 100 В В.П.

    10 2 Отговор
    РФ и Путин от две седмици са ОТХВЪРЛИЛИ,,ПЛАНА НА ДОНЮ,,,и Ко става ??

    16:46 17.12.2025

  • 101 излизаш

    4 4 Отговор

    До коментар #97 от "В В.П.":

    да си удариш една злобарка.... ръкоделец като тебе може само че кии да бие. за само бой и пиш ки ядеш дори от малки деца. Това го знаем.

    16:46 17.12.2025

  • 102 Копейки,

    2 6 Отговор
    Вижте самолети!

    16:47 17.12.2025

  • 103 Тихо смотлйо

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "искаш да видиш":

    Не си компетентен !

    16:47 17.12.2025

  • 104 Путин Боклук

    2 6 Отговор
    Пут-к-ин го разкатаха пак

    16:47 17.12.2025

  • 105 Хаха

    6 1 Отговор
    Няма как да стане. Президентът Радев каза, че Русия не може да бъде победена на бойното поле.

    16:47 17.12.2025

  • 106 В В.П.

    7 3 Отговор
    Потопяване на кораб е повод за война .Янките са мъртъвци .както окропите

    Коментиран от #180

    16:48 17.12.2025

  • 107 Пич

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Овчи?Колко метра останаха до Киев?М?":

    Премерих - плитък си ! Повече от 21 см не ти влизат и това е ! Останалите шест все отвън ми остават !

    Коментиран от #174

    16:48 17.12.2025

  • 108 Путин Боклук

    2 9 Отговор
    Ама от тоя евреин Шаломов с прекръстил се на женски полов орган. Поне му отива на това недъгавия и спаружен дядка.

    16:48 17.12.2025

  • 109 Коментиращ

    11 3 Отговор

    До коментар #77 от "Германците като им спрат тракторите":

    Вие късогледите сте толкова .рости, че гласуването трябва да ви е разрешено само, ако успешно преминете логически тест!

    Кви германци, кви 5 лв те гонят бе платен отвратителен троле?!
    Чувал ли си за трактори "Кировец"???
    Това са машини стартирали още през СССР, които ВСЕ ОЩЕ РАБОТЯТ!!! ДОРИ В ГЕРМАНИЯ ИМА СЪСТЕЗАНИЯ С ВЪПРОСНИТЕ СТАРИ ТРАКТОРИ!!!

    КЪМ ДНЕШНА ДАТА РУСНАЦИТЕ ОТДАВНА СА МОДЕРНИЗИРАЛИ ТЕЗИ МАШИНИ И СА АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНИ НА ГЕРМАНСКИТЕ!
    ИМА ВИДЕА В МРЕЖАТА КОЛКОТО ЩЕШ!
    АМА НАЛИ ПЛИТКОУМНИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗТЪКНЕТЕ СПОРЕД ОПОРКИТЕ НА НАЧАЛНИКА ВИ ШОРОШ???!!!

    16:48 17.12.2025

  • 110 Факт

    10 3 Отговор

    До коментар #77 от "Германците като им спрат тракторите":

    Русия е четвърта в света по износ на жито.Внасяла,внася ама валута от износа.

    Коментиран от #120

    16:48 17.12.2025

  • 111 Факт

    7 1 Отговор
    Партенка!

    16:48 17.12.2025

  • 112 Не му вярвам на този..

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Изненадан":

    Папуняк, едно мисли, второ говори, трето върши, измята се от казаното като букова дъска, но пък ако случайно го направи ще е супер, голям екшън ще е.

    16:49 17.12.2025

  • 113 Георгиев

    12 2 Отговор
    Що публикувате тия пасквили на NEWS BG? Как я виждате тази работа САЩ да атакуват и потапят руски танкери? Кой го е казал? Никоя сериозна медия няма да се повлече след този фалшификат. Русия и САЩ може и водят диалог и без атаки на противника и без стрелби и други. Много им се иска това да се случи на европейските играчи от коалицията на войната. И на част от този форум. Когато две ядрени страни започнат да се стрелят, само една искра може да ликвидира цивилизацията.

    16:49 17.12.2025

  • 114 В В.П.

    7 3 Отговор
    Доню тъпака е мъртвец..

    16:49 17.12.2025

  • 115 Те сега

    0 9 Отговор
    Сенилния изкуфял гнусен полу-евреин ще почне да вие как може такива неща и че ще въведе ответени мерки... дето до сега никога не видяхме.

    16:49 17.12.2025

  • 116 Боруна Лом

    6 2 Отговор
    ДОНЬО ТОТАЛ ЩЕТА
    ПУТИНЕ ВЗЕМИ СЕ В РЪЦЕ!

    16:49 17.12.2025

  • 117 Kaлпазанин

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":

    Ти внимавай некой сателит Made in obor да не ти падне ,на тиквата

    16:50 17.12.2025

  • 118 Атина Палада

    10 3 Отговор
    Пълни глупости.В настоящият момент на САЩ само конфликт с Русия им липсваше:)))

    Коментиран от #128

    16:50 17.12.2025

  • 119 У САЩ копаят дупки

    8 3 Отговор
    Всичко живо се е психясало. Изкупиха тоалетната хартия и памперсите за възрастни

    16:50 17.12.2025

  • 120 И какво като е четвърта по износ на..

    2 6 Отговор

    До коментар #110 от "Факт":

    Зърно?, това е продукт с ниска добавена стойност, от това големи пари не се правят.

    Коментиран от #132

    16:51 17.12.2025

  • 121 Атина Палада

    10 3 Отговор
    Аз повече притеснявам САЩ да не зачаткат Европа с ракетите .. Русия няма да ни бомбят,ама САЩ не си поплюват.

    16:52 17.12.2025

  • 122 Коментиращ

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бензиностанцията с ракети":

    А вие биологичният матрл, без собствена мисловна дейност, когато ви обявят публично, колко точно грантове и за какво сте ги взели, тогава място няма си намерите!!!

    16:52 17.12.2025

  • 123 Симо

    8 2 Отговор
    Ами хаде! Той руснака каза, че е готов!!! Само празни приказки. Скачайте в тигана, че да си отдъхнем. Руският "сенчест" флот да не е Венецуелския.

    16:52 17.12.2025

  • 124 В В.П.

    1 7 Отговор
    Дреме му на пут-к-ата на Пут-к-ин

    16:52 17.12.2025

  • 125 В В.П.

    8 3 Отговор
    Всеки ден Окропистан губи 600,800 км територия ..пък Блумбърг си чеше езика с партенки .Един плавателен съд е чужда територия ..Унищожаването му е повод за предизвикана война ..

    16:52 17.12.2025

  • 126 Бензъл

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Украинските дронове":

    Ще ги пращат на майка ти в задните части и то надълбоко

    16:53 17.12.2025

  • 127 Плам 2030

    6 0 Отговор
    Нужна им е пандемия или война за да ни поробят.
    С пандемията не се получи и с войната няма да се получи.

    Гориво до горе.
    Вила на високо и храна до горе.

    16:53 17.12.2025

  • 128 Няма да го направи...

    7 0 Отговор

    До коментар #118 от "Атина Палада":

    Блъфира...

    Коментиран от #137

    16:53 17.12.2025

  • 130 Боби

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":

    За съжаление си много прав.

    16:54 17.12.2025

  • 131 Ей смешникооооо с немските трактори

    7 2 Отговор
    Във Германия и Полша да си знаеш само и да не се излагаш друг път, най популярната марка трактори са марката Беларус !

    16:55 17.12.2025

  • 132 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #120 от "И какво като е четвърта по износ на..":

    След налагане на санкции ,Русия възроди селско стопанството си..Сега са на първите места в света износители на жито,млечни продукти,месо..Сиреч има достатъчно храна да изхрани себе си,остава и да продава...А природни ресурси продава във всички посоки..

    Коментиран от #147

    16:55 17.12.2025

  • 133 Грешно мислиш и пишеш.

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "хехехе":

    Американските МБР не са тествани от 30 години. Сега се стартира процесът. И е ясно, че и двете страни имат автономно техническо управление без намеса на команден център, който се предполага, че ще е ликвидиран. Всички си отиваме. Ще се започне с лъкове и стрели или с доставка на нови индивиди от извънземните. Но след години, когато радиация и прах да с много ниски нива.

    16:55 17.12.2025

  • 134 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Казват, че главата ми е толкова куха, че не мога да се удавя.

    Коментиран от #140

    16:56 17.12.2025

  • 135 Теглете си тогава

    4 1 Отговор
    Парите в брой хора. Ще ви трябват

    16:56 17.12.2025

  • 136 смешник

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "Петър":

    кво очакваш да стане , ще потъне барабар с всичките С-400

    16:58 17.12.2025

  • 137 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #128 от "Няма да го направи...":

    Зная ,че са празни приказки .САЩ и Русия са си нужни една на друга в настоящият момент ..

    16:58 17.12.2025

  • 138 Чичак

    1 5 Отговор
    Добро решение

    16:59 17.12.2025

  • 139 Тръмп ще закопае Русия

    12 8 Отговор
    За Тръмп, Русия е "книжен тигър" и го каза това направо в очите на Путин...

    Коментиран от #162

    16:59 17.12.2025

  • 140 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "Атина Палада":

    КолежКЕ,вчера ти казах ,че няма как да се удавя,защото мога да плувам.Все пак живея на морето..

    17:00 17.12.2025

  • 141 Ако това се случи

    2 2 Отговор
    На момента ще ви бъдат блокирани банковите карти другари! Ама хич даже не се шегувам. Такава е процедурата и тогава или с пари в брой ще плащате или с дупе

    17:00 17.12.2025

  • 142 ажент Краснов

    0 0 Отговор
    это ложь !

    17:00 17.12.2025

  • 143 Знае

    4 3 Отговор
    Генералната Асамблея на Организацията на Обединените Нации прие резолюция за противодействие на героизацията на нацизма . 119 държави гласуваха против героизацията на нацизма . 10 държави се въздържаха. И 51 държави сред които и България гласуваха ,СРЕЩУ тази резолюция !!! Нека това го помнят манипулаторите говорещи , че в България никога не е хитлерофашизъм и България никога не е симпатизирала на хитлерофашисткият нацизъм! С това си заявление в ООН , България се самоопредели като неонацистка държава оправдаваща хитлерофашизма !

    Коментиран от #151

    17:02 17.12.2025

  • 144 хихи

    2 2 Отговор
    Чичо Дончо пуска кьорфишеци

    17:03 17.12.2025

  • 148 Бааасииии каааръка

    1 0 Отговор
    Ергена тъман се сгоди и сега на фронта, а оная кифффла кой ще я оправя не знам

    17:04 17.12.2025

  • 149 Хайде да видим,

    2 1 Отговор
    от кога чакаме тази корида. Стига празни приказки, покажете кой кого, писна ми от детинщините на джендърите!

    17:04 17.12.2025

  • 150 Тва голям тъпунгер го е писал

    4 1 Отговор
    (В доклада се казва, че САЩ обмислят варианти)..... нон сенс е за какъвто и да е "доклад"

    17:09 17.12.2025

  • 151 ФАКТ

    3 3 Отговор

    До коментар #143 от "Знае":

    Русия въведе тази резолюция в опит да оправдае навлизането си и геноцида над Украинския народ. Всеки го видя това и който имаше глава на раменете не се поддаде на тази измишльотина защото русия нарича всеки нацист и терорист който е против господаря им Шаломов. Те за това и вече нямат опозиция и ти не можеш да кажеш ЕДИН опозиционер в парламента им. Тия манипулации минават само пред хора нисък интелект като твоя

    17:09 17.12.2025

  • 152 пенсионер

    5 8 Отговор
    Този путин още ли не е проумял, че като нападна Украйна се изправи срещу НАТО и няма как да победи, защото НАТО е най-големия и силния военно-политически съюз в света. Сам си вкара гол във вратата.

    Коментиран от #157, #160, #165

    17:09 17.12.2025

  • 153 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Войната е семеен бизнес на фамилията Тръмп.Където има големи печалби ,бай Дончо и компания са първи и кусат с голямата лъжица.

    Коментиран от #154

    17:09 17.12.2025

  • 154 е ми

    2 2 Отговор

    До коментар #153 от "Сатана Z":

    нали Тръмп ваш. Такова хоро направихте като спечели изборите. Такава родост настъпи, че не бил Байдън. Що се извърташ сега като работничка на магистрала?

    17:11 17.12.2025

  • 155 Олеееее...

    1 1 Отговор
    Тегля си парите от банката и заминавам за убежището в Чуковейзер

    17:11 17.12.2025

  • 156 Пилот на трансгалактически звездолет

    2 2 Отговор
    Тръмпе само му изджасай бунке.ите на градинското джудже

    17:13 17.12.2025

  • 157 Бая тъпунгер за пенсионер си!

    3 0 Отговор

    До коментар #152 от "пенсионер":

    Нещо не ми се вярва да си над 30

    17:13 17.12.2025

  • 158 Тити

    2 1 Отговор
    Явно лудият Тръмп се е събудил с някоя нова идея.

    17:13 17.12.2025

  • 159 Рублевка

    3 1 Отговор
    "съобщи Bloomberg News в сряда, позовавайки се на свой източници, запознати с въпроса"

    Защо публикувате анонимки? Някой ако каже, позовавайки се на свои източници, че се очаква атомна атака на София и това ли ще публикувате? Не плашете хората, моля. Като прочетох заглавието, помислих, че започва световна война.

    17:13 17.12.2025

  • 160 Ученик

    2 1 Отговор

    До коментар #152 от "пенсионер":

    Дърт маразматик.Твоята вече е изпята,но защо ние трябва да страдаме заради такива като теб?

    17:13 17.12.2025

  • 161 удри бай Дончо

    3 2 Отговор
    Удри силно.

    17:15 17.12.2025

  • 162 Малоумни наративи

    2 10 Отговор

    До коментар #139 от "Тръмп ще закопае Русия":

    На политически олигофрени ли колекционираш? Или много държиш смешен да бъдеш

    17:16 17.12.2025

  • 163 Рашистофоб

    9 2 Отговор
    Направо да ги почват отсега!
    Ясно е ,че Путлер няма да спре войната, защото е в позиция цунгцванг . Решил е да почерни ппне още 1 милион семейства.

    Коментиран от #181

    17:20 17.12.2025

  • 164 Тик Ток

    2 3 Отговор
    Млати ги Тръмпе -тия прокажени орки само от кьотек разбират

    17:21 17.12.2025

  • 165 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #152 от "пенсионер":

    Пишеш се пенсионер а си с ум на дете:)

    17:22 17.12.2025

  • 166 факуса

    2 1 Отговор
    ха ха искам да го видя туй как ще стане

    17:25 17.12.2025

  • 167 Значи Тръмп получи увереност с атаките

    5 2 Отговор
    по Венецуелските кораби и си мисли, че може да го приложи върху Руските безнаказано. Нека си припомни периода след Кубинската революция, когато Щатите блокираха Куба. Само че Русия и СИВ свободно търгуваха с Куба, защото техните кораби бяха охранявани от Съветски подводници. Лично съм бил на Български таннкер през 1964 год, пренасяйки 5000 тона олио за Кубинците. После блокадата се разми и Куба започна да търгува със всички Европейски държави.
    Та и ега има много вободни Руски и Китайски подводници, които да ораняват танкерите.
    Има и обратен отговор. Някои танкери да не успеят да подвозуя Щатско гориво за Евросъюза.
    Нека Тръмп помисли повече, за да не пилучи адекватен отговор.

    17:25 17.12.2025

  • 171 факуса

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "В такъв случай":

    има ядрени ракети и сащ се връщат в индианската епоха

    17:27 17.12.2025

  • 172 604

    2 1 Отговор

    До коментар #169 от "Ятаганя":

    Освен дъ си пориш аннусъ с меките китки друго на дъли, пхахахахахя

    17:29 17.12.2025

  • 173 604

    5 1 Отговор
    Ще бобят главата си...мъ то не се знае драскачите вече взехъ да вадят водъ от 9 кладенеца...

    17:30 17.12.2025

  • 174 СЛЕЗ ДОЛУ

    1 2 Отговор

    До коментар #107 от "Пич":

    ОТ СМ.РАДЛИВАТА ПАНЕЛКА ДА НЕ СЕ КАЧВАМ КО.ПЕЙКО

    Коментиран от #176

    17:30 17.12.2025

  • 175 Мужик

    3 1 Отговор
    Вестникарите могат да си пишат всякакви глупости, Тръмп и едва ли има интерес да ядоса Путин, че и Китай с него.

    17:32 17.12.2025

  • 176 604

    2 0 Отговор

    До коментар #174 от "СЛЕЗ ДОЛУ":

    Стой мирен бе инвалид, да не си гу поучиш на квадрат....дай данни дъ идвам мамъти изтрещялъ

    17:33 17.12.2025

  • 177 Смешник

    2 4 Отговор
    Русия Не е Венецуела Така че краварите да внимават

    Коментиран от #186

    17:34 17.12.2025

  • 178 Някой

    1 1 Отговор
    Хаха! И как ще стане това? А какво ще са последствията? И къде отиде международното право, основано на правила?

    17:34 17.12.2025

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

    4 1 Отговор

    До коментар #106 от "В В.П.":

    ПРЪСНАТ Ч.ЕРВЕНОТО Д.УПУ К.ОПЕЙКО

    17:36 17.12.2025

  • 181 Смешник

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Рашистофоб":

    Как си е представяш тая работа Да ги почне ама от Краверистан няма да остане нищо

    17:37 17.12.2025

  • 182 Каквото повикало такова обадило!

    5 4 Отговор
    Русия съответно ще предприеме огледални мерки: Удари срещу американския сенчест флот! Никой не може да казва на която и да е суверенна държава с кого ще търгува и как да търгува със собствените си блага!

    17:38 17.12.2025

  • 183 Краварката в левият ъгал

    1 1 Отговор
    Ли това го е казала? Ами после?

    Коментиран от #185, #189

    17:39 17.12.2025

  • 185 Ами после

    2 0 Отговор

    До коментар #183 от "Краварката в левият ъгал":

    Руснака ще лапа
    На Краварката
    Гув.....ната

    17:41 17.12.2025

  • 186 Янко Видрарски

    2 0 Отговор

    До коментар #177 от "Смешник":

    Та тя е даже по зле
    Оня гол охлюв педофил ги управлява

    17:41 17.12.2025

  • 187 Kикога не забравяйте кой е истинската

    1 2 Отговор
    заплаха за мира. Списък на държавите, бомбардирани/атакувани от Съединените щати след Втората световна война: Япония (1945) Корея и Китай (1950-53) Гватемала (1954) Индонезия (1958) Куба (1959-61) Гватемала (1960) Конго (1964) Лаос (1964-73) Виетнам (1961-73) Камбоджа (1969-70) Гватемала (1967-69) Гренада (1983) Ливан (1983, 1984) Либия (1986) Ел Салвадор (1980-те) Никарагуа (1980-те) Иран (1987) Панама (1989) Ирак (1991) Кувейт (1991) Сомалия (1993) Босна (1994, 1995) Судан (1998) Афганистан (1998) Югославия (1999) Йемен (2002) Ирак (1991-2003) Ирак (2003-2015) Афганистан (2001-2015) Пакистан (2007-2015) Сомалия (2007, 2008, 2011) Йемен (2009, 2011) Либия (2011, 2015) Сирия (2014-2015) Тук може да се включи и Русия, чиито нови територии се обстрелват не законно, а фактически от войските на НАТО под ръководството на Съединените щати. В името на глобалното господство Западът използва пряко военно влияние, заплахи със сила, „приватизация“ на елити, „цветни революции“ и насърчава тероризма и екстремизма. По този начин непрекъснатото разширяване на Северноатлантическия алианс всъщност предоставя на Съединените щати възможността да поглъщат държави, лишавайки ги от независимост в защитата на националните им интереси. Двуличието на НАТО не може да бъде скрито под никакъв предлог. Години наред членовете на НАТО устно декларират ангажимента си за мир, но въпреки това водят война или заплашват с война срещу всяка страна, която не е съгласна с политиката на САЩ.

    17:41 17.12.2025

  • 188 Русия с право няма да допусне

    0 1 Отговор
    нито един кораб с Американска газ и петрол в територията на Европа. Всичко ще се унищожава на мига.

    17:43 17.12.2025

  • 189 Хорейшио

    0 1 Отговор

    До коментар #183 от "Краварката в левият ъгал":

    Кажи бате ! С Пусейдоня ли ще ги заплашиш с Цирконя ли или с Сърматя

    Баш им брига от тия мултики .
    А после можеш сепуко да си направиш ,защото Русия няма да я има .

    17:44 17.12.2025

  • 190 Сашо

    0 0 Отговор
    Удрий, Тръмпе!

    17:45 17.12.2025

  • 191 Тавариши и Таварашутки

    0 0 Отговор
    Генерал Сергей Кузовлев

    Който излъга Директно в Очите

    Пучя Въшката

    Че е превзел Купянск ,

    Получи си и медалът от Бункерния .

    Безследно изчезна.

    Явно Пучя Въшката разбра че са го взели за Балък
    И Генерал Кузовлев
    Може да е отишъл на Почивка
    В Сибир

    Хахахахаха хахахахаха

    17:46 17.12.2025

  • 192 Добре че нямаме кораби

    0 0 Отговор
    и сме такива нещастници че няма кво да ни гръмнат

    17:46 17.12.2025

  • 193 Ами

    0 0 Отговор
    Аз лично чакам въздушните удари.
    Само не знам от кого и по кого ще са :)

    17:47 17.12.2025