Ако Кремъл отхвърли мирния план! Белият дом обмисля въздушни удари срещу руския сенчест флот

Съединените щати подготвят пореден кръг от санкции срещу енергийния сектор на Русия, за да увеличат натиска върху Москва, в случай че президентът Владимир Путин отхвърли мирно споразумение с Украйна, съобщи Bloomberg News в сряда, позовавайки се на свой източници, запознати с въпроса.

В доклада се казва, че САЩ обмислят варианти, включително атаки срещу кораби от така наречения руски "сенчест флот" от танкери, използвани за транспортиране на петрола на Москва, и срещу търговци, които улесняват транзакциите.

Новите мерки биха могли да бъдат обявени още тази седмица, се казва в доклада.

Министърът на финансите Скот Бесент обсъди хода, когато се срещна с група европейски посланици по-рано тази седмица, се добавя в доклада.