Украинската армия използва класическата "седмица" на BMW като мобилна ракетна установка (ВИДЕО)

18 Декември, 2025 13:29 514 5

Кадрите показват интересните модификации

Украинската армия използва класическата "седмица" на BMW като мобилна ракетна установка (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В света на модификациите на автомобили сме виждали всичко – от специални модели за пистови състезания до екстремни офроудъри, но една скорошна конструкция, появила се от фронта в Бахмут, засрамва дори и най-смелите проекти на пазара. Украинската 114-та териториална отбранителна бригада е взела BMW E38 7-Series – автомобил, който много пуристи считат за естетически връх в серията луксозни седани на Мюнхен – и го е превърнала в превозно средство, което е далеч от автомагистралата. Като премахват капака на багажника и задната част на този луксозен круизър, инженерите интегрират специална система за многократно изстрелване на ракети (MLRS), превръщайки „Ultimate Driving Machine“ в артилерийска платформа за бързо реагиране.

Тази неконвенционална „техника“ е повече от полезна любопитност, тя представлява тактическа еволюция, при която гъвкавостта е с приоритет пред тежката броня. Докато традиционните военни MLRS единици често са тромави цели за наблюдение с дронове, този E38 запазва отпечатъка и маневреността на граждански автомобил. Това позволява на екипажа да се промъкне в позиции за стрелба, да изстреля ракета и да изчезне, преди руският контрабатериен огън да може да се насочи към местоположението им. Модификацията включва специализирана рамка на пусковата установка с ръчно разгъваеми стабилизиращи крака, предназначени да стабилизират шасито, като гарантират, че усъвършенстваната геометрия на окачването на E38 не се компрометира от силния откат при изстрелване на ракета.

Инженерната мисъл зад този „автомобил-MLRS“ е изненадващо сложна за адаптация на фронтовата линия. Покрит с матово сиво-зелено тактическо покритие, 7-Series скрива своя изпълнителен силует в неравен терен. По време на транспортиране, пусковите тръби са разположени хоризонтално по линията на покрива, за да се запази нисък профил и да се избегне откриване. След като екипът избере място за стрелба, той използва ръчна система с манивела, за да повдигне тръбите към целта. Това е най-добрият израз на способността „стреляй и бягай”, като се използва надеждната задвижваща система на BMW, за да се премести екипажът на безопасно място, дълго преди да може да дойде ответен удар.

Интересното е, че това не е първият път, когато баварската икона е включена в конфликта. Преди това сме виждали доклади за кабриолет от 6 Series, оборудван с тежък картечен пистолет, монтиран в багажника, но E38 MLRS представлява значително увеличение на огневата мощ. В театъра на военните действия, характеризиращ се с недостиг на оборудване и необходимост от изключителна креативност, тези автомобилни адаптации подчертават уникалната комбинация от механично ноу-хау и необходимост на бойното поле. Макар че за колекционерите може да е трудно да видят чист E38, използван по този начин, не може да се отрече, че легендарното качество на изработката на 7Series се подлага на най-изтощителния тест за издръжливост, който може да си представим.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Джаго

    6 1 Отговор
    Сокерес бе, брачеди от Украйна. Ако чак толко немате пари да ви пратим коньо и каруцата. Хас джилезо съм брал, начи ракетуту може дъ вози. Щар по щар е коньо, а каруцата - със сите шокаритети.

    13:36 18.12.2025

  • 2 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    0 7 Отговор
    Украинските ни братя с подръчни средства направиха за смях "вторая", показаха колко гол е Путлер и рашистките му пълчища, че цялата слава на московията е само в пропагандата, корупцията и филмчета от Мосфилм .

    Коментиран от #4

    13:43 18.12.2025

  • 3 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    5 0 Отговор
    Щом и до БМВ опряха не са добре нещата при войните на светлината хахахахахаха

    13:44 18.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това са същите,

    3 0 Отговор
    които разправяха, че руснаците се бият с чипове от перални и летящи лопати. Смях в залата!

    13:50 18.12.2025